Vietnam: Nach einer Serie von Todesfällen wird die Verabreichung des Impfstoffs von Pfizer-Biontech an Kindern gestoppt

trialsitenews.com: Das Programm zur Verabreichung von COVID-19-Impfungen an Kinder wurde in Thanh Hoa und Hanoi aufgrund von Sicherheitsbedenken ausgesetzt. Wie TrialSite berichtet, haben die Gesundheitsbehörden in den südöstlichen Provinzen Vietnams die Verwendung des Impfstoffs COVID-19 von Pfizer-BioNTech gestoppt, nachdem mehr als 120 Kinder nach einer schulweiten Impfung ins Krankenhaus eingeliefert worden waren. TrialSite berichtete vor kurzem, dass ein 15-jähriger Junge aus einer nördlichen Provinz Vietnams gestorben ist – der vierte Todesfall bei einem Kind, der mit dem Impfstoff COVID-19 in Verbindung gebracht wird. Die Südostasien-Korrespondenten von TrialSite stellen weitere Nachforschungen an.

Die Impfstoffe von Pfizer und Moderna sind von der vietnamesischen Regierung für die Verwendung bei Kindern zugelassen. Die Kinder werden für die Impfung in drei Altersgruppen eingeteilt: 3-11 Jahre, 12-15 Jahre und 16-17 Jahre. Das Gesundheitsministerium geht davon aus, dass bis zum vierten Quartal 2021 knapp 95 % der 8,1 Millionen Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren zwei Dosen COVID-19-Impfstoff erhalten haben werden.

Impfung in Hanoi gestoppt

Ein Mädchen im Thuong Tin Distrikt in Hanoi starb nur einen Tag nach der Impfung im November. Die Todesursache war eine Anaphylaxie des Grades IV, wie das Post-Vaccination Events Expert Panel mitteilte. Anaphylaxie ist eine Reihe von Symptomen, die durch eine allergische Reaktion auf eine fremde Substanz verursacht werden. Die schwerste Form der Anaphylaxie ist die Anaphylaxie des Grades IV, bei der es zum Kollaps der Atemwege und des Herzens kommt. Es wurde jedoch festgestellt, dass der Fall nichts mit der Qualität des Impfstoffs oder den Impfmethoden zu tun hatte.

Die Gesundheitsbehörde von Hanoi hat daraufhin mit dem Gesundheitsministerium über zwei Chargen von Pfizer-Impfstoffen mit den Nummern 124001 und 123002 gesprochen, die zur Impfung von Studenten verwendet worden waren. Diese beiden Chargen waren ursprünglich mit einem Verfallsdatum vom 30. November 2021 gedruckt worden, ihr Verfallsdatum wurde jedoch bis zum 28. Februar 2022 verlängert.

„Nach Rückmeldungen von Eltern hat Hanoi die Injektion der beiden Impfstoffe gestoppt und das Gesundheitsministerium konsultiert, die anderen Chargen wurden normal geimpft“, sagte die Direktorin des Gesundheitsamtes von Hanoi, Tran Thi Nhi Ha. Das Gesundheitsministerium von Hanoi hat am 1. Dezember eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der bestätigt wird, dass der Covid-19-Impfstoff weiterhin an Schüler in Hanoi verabreicht wird. TrialSite berichtet, dass sich die Medien in Nordamerika und Europa weit von dieser Geschichte entfernt haben.

Thanh Hoa folgt dem Beispiel

In Thanh Hoa, südlich von Hanoi im äußersten Norden des südostasiatischen Landes, sind an Schulen mobile Injektionsstellen eingerichtet. Sie bieten die COVID-19-Impfung in erster Linie Kindern in Gymnasien sowie Studenten in Berufs- und Weiterbildungsinstituten an. Allerdings wurden mehr als 120 Jugendliche in der Provinz zur Nachbehandlung der Injektion ins Krankenhaus eingeliefert. Das Gesundheitsamt der Provinz hat Maßnahmen ergriffen, um die Injektion der verdächtigen Impfstoffchargen zu verhindern, wie die internationale Version von VN Express, einem beliebten Online-Nachrichtenmedium der FPT-Gruppe, dem größten vietnamesischen Unternehmen für Informationstechnologie, berichtet.

Luong Ngoc Truong, Leiter des CDC Thanh Hoa, erklärte, dass die Verwendung der mit den Nebenwirkungen in Verbindung gebrachten Charge gestoppt wurde, die Impfung von Kindern mit anderen Chargen, ebenfalls Pfizer-Impfstoffen, jedoch fortgesetzt werde. Er fügte hinzu, dass die ausgesetzte Charge eingelagert werde und später für andere Gruppen wie Erwachsene verwendet werden könne.

In der vietnamesischen Fassung des Artikels bezeichnet Truong die Symptome als eine Art „Hysterie“, die sich verstärkt, wenn Kinder sehen, dass andere geimpfte Kinder in Ohnmacht fallen. Vu Van Chinh, Direktor des Bezirkskrankenhauses von Ha Trung, stimmte dem zu und schlug vor, dass Kinder, die reagieren oder in Ohnmacht fallen, getrennt werden sollten, um eine Kettenreaktion zu vermeiden. Er berichtete auch, dass zwei Kinder, die in sein Krankenhaus überwiesen wurden, mit krampfartigen Symptomen in das allgemeine Krankenhaus der Provinz verlegt wurden. Zweifellos handelte es sich bei diesen Verlegungen um mehr als nur „Hysterie“.

TrialSite befragte einen Einwohner von Thanh Hoa. Sie sagte unter der Bedingung der Anonymität, dass die Impfung von Kindern pausiert wurde, aber es gab keine offizielle Stellungnahme der Regierung, die darauf hindeutet, dass das Impfprogramm für Kinder ganz eingestellt werden soll.

Eine zögerliche Öffentlichkeit

Eltern oder Erziehungsberechtigte müssen eine Einverständniserklärung unterschreiben, damit die Schüler an dem Impfprogramm teilnehmen können. Nguyen Huu Hung, stellvertretender Direktor des Gesundheitsamtes von Ho-Chi-Minh-Stadt, betonte: „Der Gesundheitssektor impft nur, wenn die Familie zustimmt, den Kindern den Impfstoff zu geben“.

Bis zum 8. Dezember haben jedoch mehr als 1000 Eltern in der Provinz Nam Dinh, ebenfalls im Norden, nicht zugestimmt, ihre Kinder gegen COVID-19 impfen zu lassen. Dies ist vor allem auf die große Zahl der in der Provinz Nam Dinh verwendeten Impfstoffe zurückzuführen, deren Verfallsdatum verlängert worden ist. Diese Zahl entspricht jedoch weniger als 2 % der Eltern und Erziehungsberechtigten in der Provinz.

Eine Online-Umfrage unter 6000 jungen Menschen in Ho-Chi-Minh-Stadt im März 2021 ergab, dass die drei wichtigsten Gründe für ihre Abneigung oder Weigerung, sich impfen zu lassen, die vermeintliche Notwendigkeit der Impfung, die Besorgnis über die Nebenwirkungen des Impfstoffs und der mangelnde Zugang zu Informationen sind.

Der Einwohner von Thanh Hoa sagte: „Die Eltern machen sich Sorgen. Sie wollen, dass die Regierung zumindest die Zahl der Impfungen verlangsamt, die Qualität des Impfstoffs besser bestätigt oder untersucht und sicherstellt, dass die Kinder, die geimpft werden, sicher sind“.

Ein unvollständiges Bild

Zuvor hatte TrialSite berichtet, dass der Todesfall in der vietnamesischen Presse mit dem Impfstoff in Verbindung gebracht worden war. Das vietnamesische Gesundheitsministerium erklärte, es handele sich um eine „Überreaktion auf den Impfstoff“ und stellte klar, dass die Reaktion „nicht mit der Qualität des Impfstoffs oder dem Impfverfahren zusammenhängt“.

Andere Regierungen, bei denen ähnliche Fälle von Impfreaktionen bei jungen Menschen aufgetreten sind, haben die gleichen Schritte unternommen und den Bürgern versichert, dass die Todesfälle nichts mit dem COVID-19-Impfstoff zu tun haben. Die Regierungsbehörden scheinen die Botschaft zu wiederholen, dass Impfstoffe sicher und wirksam sind.

Die Sozialistische Republik Vietnam hat die Medien fest im Griff, da die Regierung alle Printmedien und Fernsehsender kontrolliert. Es ist bekannt, dass Journalisten und Blogger strengen Gesetzen unterworfen sind. Wer über strittige Themen berichtet oder sie kommentiert, läuft Gefahr, eingeschüchtert zu werden oder Schlimmeres.

Pfizer und BioNTech gaben am 8. Dezember eine Erklärung ab, wonach ihre vorläufigen Laboruntersuchungen zeigen, dass drei Dosen des Impfstoffs Pfizer-BioNTech COVID-19 erforderlich sind, um die Omikron-Variante zu neutralisieren.

Die Pharmaunternehmen setzen die Entwicklung eines variantenspezifischen Impfstoffs gegen Omikron fort und hoffen, diesen bis März 2022 verfügbar zu haben. TrialSite wird die Entwicklung der Situation in Vietnam weiter verfolgen.