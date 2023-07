Während Joe Biden auf dem NATO-Gipfel in Vilnius die Klappe hielt, trug der ungarische Premierminister Viktor Orbán dazu bei, den NATO-Beitritt der Ukraine zu verhindern. Eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine würde das Verteidigungsbündnis in einen Krieg mit Russland führen und möglicherweise den Dritten Weltkrieg auslösen. Während Ungarn der einzige Mitgliedstaat war, der sich öffentlich gegen die Aufnahme des korruptesten Landes Europas in die NATO aussprach, rieten viele andere „hinter verschlossenen Türen zur Vorsicht“, so der ungarische Außenminister Péter Szijjártó.

Instead of shipping weapons to Ukraine we should finally bring peace. Hungary stands firmly on the side of #peace at the #NATOSummitVilnius ! pic.twitter.com/HPdGMsruqW — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 11, 2023

„Anstatt Waffen in die Ukraine zu bringen, sollten wir Frieden bringen“, sagte der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán. „Ungarn steht fest auf der Seite des Friedens. Statt Krieg sollten so schnell wie möglich Friedensverhandlungen beginnen.“

Orbán verwies auf seine Verantwortung für die in der Ukraine lebende ungarische Minderheit: „Da der Krieg in unserer Nachbarschaft stattfindet und Zehntausende von Ungarn in unmittelbarer Gefahr sind, weil in Transkarpatien (in der Ukraine) Ungarn leben, besteht Ungarn darauf, dass die NATO ihre bisherige Position nicht ändert: Die NATO ist ein militärisches Verteidigungsbündnis. Sie wurde gegründet, um ihre Mitgliedstaaten zu schützen und nicht, um Militäraktionen auf dem Territorium anderer Länder durchzuführen“, sagte Orbán.

FM Szijjártó: Die Ukraine hat auf dem Gipfel weder eine Einladung noch einen Zeitplan für den NATO

Beitritt auf dem Gipfel, um eine Eskalation des Krieges zu vermeiden. Es wurde eine verantwortungsvolle Entscheidung getroffen, den Beitritt der Ukraine zu verhindern, während sie sich im Krieg befindet. Er betonte die Bedeutung der Erfüllung der Bedingungen und der politischen Reformen, einschließlich der Achtung der Minderheitenrechte. Die Staats- und Regierungschefs der NATO erörterten auch die Stärkung der Zusammenarbeit mit den Partnern im pazifischen Raum und betonten, dass die NATO nicht chinafeindlich sei. Ungarn erfüllte das Ziel der NATO-Verteidigungsausgaben und betonte die umfassende wirtschaftliche Entwicklung und den Aufbau der Verteidigungsindustrie.

FM Szijjártó: Ukraine did not receive an invitation or timetable for @NATO accession at the summit, avoiding escalation of war. A responsible decision was made to prevent Ukraine's admission while it is at war. He emphasized the importance of meeting conditions and political… pic.twitter.com/s7AI3cFizY — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) July 12, 2023

„Zu Beginn der Verhandlungen deckt sich die ungarische Position vollständig mit der Position der NATO, da die NATO keine Truppen entsendet, keine Waffen schickt und keine Kampfeinheiten ausbildet, sondern versucht, die Verteidigungskapazitäten ihrer eigenen Mitgliedsstaaten zu stärken. Dies ist notwendig und richtig, und Ungarn wird dies unterstützen.“

Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó warnte, dass es „ein Lager gibt, das mit Nachdruck“ für einen NATO-Beitritt der Ukraine wirbt und das Bündnis in einen direkten Krieg mit der Russischen Föderation hineinzieht. „Diejenigen, die verantwortungsbewusst denken und zur Vorsicht raten, lehnen diese Agenda ab“, sagte Szijjártó.

Er wies darauf hin, dass Ungarn das einzige Land gewesen sei, das offen zur Vorsicht aufgerufen habe, „während andere hinter verschlossenen Türen zur Vorsicht rieten … und es wurde deutlich, dass die Zahl derer, die verantwortungsbewusst denken, größer ist, als es den Anschein hat“, so Szijjártó.

„Es ist offensichtlich, dass die NATO-Integration eines Landes, das sich im Krieg befindet, nicht infrage kommt. Das würde eine unmittelbare Kriegsdrohung für das gesamte Bündnis bedeuten“, so Szijjártó.

Die Kriegstreiber im Biden-Regime haben die Ukraine auf den Weg des Krieges mit Russland geführt, seit Antony Blinkens „US-Ukraine-Charta zur strategischen Partnerschaft“ im November 2021 die Voraussetzungen für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine geschaffen hat.

“…and the Russians are dying. That’s the best money we’ve ever spent.” — Lindsey Graham. pic.twitter.com/mzM5DUOd25 — Ian Miles Cheong (@stillgray) May 28, 2023

Senator Lindsey Graham besuchte Kiew im Mai und nannte das „Sterben von Russen“ angeblich das „beste Geld, das wir je ausgegeben haben“.

Diese scheinbare Ermutigung hat die Ukraine dazu veranlasst, Tausende junger Männer zum Sterben in russische Minenfelder zu schicken, in einer gescheiterten „Frühjahrsoffensive“, die mindestens 15.000 ukrainische Menschenleben gekostet hat, wie Gateway Pundit aus westlichen Geheimdienstquellen erfahren hat. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu beziffert die ukrainischen Verluste auf 26.000, berichtet TASS. „Die Verluste des Gegners seit dem 4. Juni belaufen sich auf über 26.000 Soldaten und 3.000 verschiedene Waffenteile“, sagte Schoigu.

Um die russischen Minenfelder und Verteidigungsstellungen zu räumen, erwägen die USA nun, verbotene Streumunition in die Ukraine zu schicken, was einen klaren Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt.

Jetzt ist klar, dass die Regierung Biden die Ukrainer im Regen stehen lassen wird, was eine wütende Reaktion des Schauspielers und Präsidenten Wolodymyr Zelenskij zur Folge hatte: „Die Ukraine verdient Respekt“, und er nannte es „beispiellos und absurd“, dass kein Zeitrahmen für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine festgelegt wurde. „Es scheint, dass man weder bereit ist, die Ukraine in die NATO einzuladen, noch sie zu einem Mitglied des Bündnisses zu machen“, wetterte Zelensky.

We value our allies. We value our shared security. And we always appreciate an open conversation.

Ukraine will be represented at the NATO summit in Vilnius. Because it is about respect.



But Ukraine also deserves respect. Now, on the way to Vilnius, we received signals that… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2023

Die Mitglieder der US-Delegation waren „wütend“, nachdem sie von der Botschaft des ukrainischen Führers erfahren hatten, berichtete die Washington Post unter Berufung auf einen ungenannten Beamten, der mit der Angelegenheit vertraut ist: Zelenskijs „Verunglimpfung des Bündnisses stand in krassem Gegensatz zu dem Bild westlicher Harmonie, das [US-Präsident Joe] Biden und seine Berater vermittelt hatten“, so die WaPo.