Der digitale Rubel: Er ist endlich da!

Von Riley Waggaman

Die CBDC der Bank von Russland ist offiziell die dritte Form der russischen Währung

Das Warten hat ein Ende! Der zentralisierte, programmierbare digitale Token der Bank von Russland erhielt am Dienstag offiziell den Segen der Staatsduma.

Sichere und bequeme Begriffe wie „digitale Rubelplattform“, „Teilnehmer an der digitalen Rubelplattform“ sowie „Nutzer der digitalen Rubelplattform“ und „digitales Konto (Brieftasche)“ werden nun durch seitenlange juristische Paragrafen konkretisiert.

Das verabschiedete Gesetz ernennt die Bank von Russland zum alleinigen Betreiber der digitalen Rubelplattform. Die Zentralbank wird für alle Aspekte des „russischen“ CBDC verantwortlich sein, einschließlich der Funktionalität, der Sicherheit und der „korrekten Buchführung“ von Transaktionen.

Interfax lieferte weitere Einzelheiten über die endgültige Fassung des Gesetzentwurfs:

Nebenbei bemerkt: Der Bericht von Interfax enthielt auch einen interessanten Kommentar der ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Bank von Russland, Olga Skorobogatova, die sich sehr über die Möglichkeit freut, nicht nur „nationale“ Zentralbankgeldkonten, sondern Zentralbankgeldkonten für „einen ganzen Raum“ zu schaffen. Und man bedenke: Einige leichtgläubige Schwarzseher behaupten, dass die CBDCs den letzten Rest an nationaler Souveränität untergraben könnten.

Die wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes werden am 1. August 2023 in Kraft treten.

Das Gesetz ebnet auch den Weg für ein mehrphasiges Projekt, mit dem der digitale Rubel in die russische Wirtschaft integriert werden soll.

RBC erklärt:

Wie in den Materialien zum digitalen Rubel auf der Website der Bank von Russland dargelegt, wird die Zentralbank [den CBDC] in mehreren Schritten einführen: „Zunächst müssen wir ein Pilotprojekt mit echten digitalen Rubeln mit echten Kunden durchführen und die grundlegenden Operationen mit den Banken ausarbeiten (Öffnen und Schließen digitaler Geldbörsen, Überweisung digitaler Rubel zwischen Bürgern, Bezahlung von Einkäufen und Dienstleistungen mit einem QR-Code). In Zukunft wird das Spektrum der Operationen erweitert. […] Die Entscheidung über die Ausweitung des digitalen Rubels wird auf der Grundlage der Ergebnisse aller Phasen des Pilotprojekts und unter Berücksichtigung des Feedbacks der Teilnehmer getroffen.“

Ein VTB-Vertreter sagte gegenüber RBC, dass die Tests im „Friends and Family“-Modus stattfinden werden – in einem kleinen Kreis von Kunden und Bankangestellten. Laut Alexei Matveev, Leiter der Abteilung für die Entwicklung des Zahlungsverkehrs bei der Alfa Bank, werden die Banken alle wichtigen Vorgänge testen: die Registrierung und Eröffnung einer Brieftasche, das Auffüllen der Brieftasche, die Abhebung von Geldern von einer digitalen Brieftasche auf ein bargeldloses Konto, Überweisungen von einem Kunden zum anderen sowie Zahlungen und selbstausführende Transaktionen.