Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán hat in einem neuen Interview mit der Schweizer Wochenzeitung Weltwoche gesagt, dass die Führung seines Landes „stark genug ist, um den Krieg von unserem Land fernzuhalten“. Gleichzeitig betonte er, dass Washington im Ukraine-Konflikt das letzte Wort hat.

Er sprach auch den Stellvertreterkriegscharakter des Konflikts an: „Es gibt einige, die Ungarn in den Krieg zwingen wollen, und sie sind nicht wählerisch, mit welchen Mitteln sie dieses Ziel erreichen wollen.“

„Die Ukraine ist unser Nachbar, in dem auch Ungarn leben“, fuhr er fort. „Sie werden eingezogen und sterben zu Hunderten an der Front.“ Die ungarische Regierung protestiert seit Langem gegen diese Praxis und hat ihre Beschwerden in Kiew vorgetragen.

„Europa hat sich aus der Debatte zurückgezogen“, beklagte Orban, dass die EU-Länder von Washington in die Konfrontation mit Moskau hineingezogen werden. „In den Entscheidungen, die in Brüssel getroffen werden, erkenne ich häufiger amerikanische Interessen als europäische.“

„In einem Krieg, der sich in Europa abspielt, haben die Amerikaner das letzte Wort“, betonte er in dem Interview.

In jüngster Zeit hat Ungarn seine mangelnde Bereitschaft gezeigt, sich dem Rest der NATO anzuschließen, indem es eine Abstimmung über die Ratifizierung der Beitrittsanträge Schwedens und Finnlands verzögerte.

In einem Bericht der Associated Press vom Donnerstag heißt es: „Die Verzögerung, die die Abstimmung um zwei Wochen auf die am 20. März beginnende Parlamentssitzung verschiebt, kommt daher, dass Ungarn neben der Türkei das einzige NATO-Mitgliedsland ist, das die Beitrittsgesuche der beiden nordischen Länder zum westlichen Militärbündnis noch nicht genehmigt hat. Der Bericht zeigt:

Der populistische ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat erklärt, dass er persönlich für einen NATO-Beitritt der beiden Länder ist, wirft den Regierungen in Stockholm und Helsinki jedoch vor, „eklatante Lügen“ über Ungarn zu verbreiten, die bei den Abgeordneten seiner Partei Zweifel an der Zustimmung zu den Bewerbungen aufkommen ließen.

„Es ist nicht richtig, dass sie uns auffordern, sie an Bord zu nehmen, während sie eklatante Lügen über Ungarn, über die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn, über unsere Demokratie und über das Leben hier verbreiten“, beschwerte sich Orban. „(Wie) kann jemand unser Verbündeter in einem militärischen System sein wollen, während sie schamlos Lügen über Ungarn verbreiten? Lassen Sie uns also auf ein freundliches Wort innehalten und sie fragen, wie das sein kann.“ Aber selbst wenn Budapest bereit wäre, seine Zustimmung zu erteilen, ist der Widerstand der Türkei noch größer, sodass Schweden und Finnland dem Bündnis wahrscheinlich nicht so bald beitreten werden.

Orban hat sich kürzlich auch mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs über den 10-Punkte-Friedensplan Chinas zur Beilegung des Ukraine-Krieges zerstritten. Er war die einzige westliche Stimme, die ihre Zustimmung zum Ausdruck brachte. „Auch wir halten Chinas Friedensplan für wichtig und unterstützen ihn“, sagte der ungarische Regierungschef am vergangenen Montag vor dem Parlament. Er bekräftigte auch Ungarns Position, dass es keine Waffen an Kiew liefern werde.