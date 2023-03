Von Fachleuten geprüfte wissenschaftliche Literatur wurde veröffentlicht: „Die mRNA-Impfstoffe sind weder sicher noch wirksam, sondern geradezu gefährlich“!

Steve Kirsch

Falls Sie es verpasst haben. Jede Gesundheitsbehörde auf der Welt sollte die Öffentlichkeit vor diesem Problem warnen. Das Papier wurde am 21. September 2022 veröffentlicht.

Zusammenfassung

COVID-19-Impfstoffe – Ein australischer Bericht wurde am 21. September 2022 in der wissenschaftlichen Fachliteratur mit Peer-Review veröffentlicht.

Hier sind die zwei Sätze aus dem Papier, die jeder lesen sollte:

Eine weltweite Bayes’sche Kausalanalyse legt nahe, dass die COVID-19-Gentherapie (mRNA-Impfstoff) mehr COVID-19-Fälle pro Million und mehr Nicht-Covid-Todesfälle pro Million verursacht, als mit COVID-19 in Verbindung gebracht werden [43]. Eine Fülle von Studien hat gezeigt, dass die mRNA-Impfstoffe weder sicher noch wirksam, sondern schlichtweg gefährlich sind.

Weitere wichtige Erkenntnisse aus dem Papier

Wenn Sie keine Zeit haben, das gesamte Papier zu lesen, hier einige der wichtigsten Punkte.

Hier sind einige weitere direkte Zitate aus dem Papier:

COVID-19-Impfstoffe verursachen mehr Nebenwirkungen als alle anderen Impfstoffe Nicht nur Spike-Proteine verursachen unerwünschte Nebenwirkungen, sondern auch mRNA und Nanopartikel. Noch nie in der Geschichte der Impfstoffe gab es 1011 Fallstudien, in denen Nebenwirkungen eines Impfstoffs beschrieben wurden (https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal). Auch hier ist es unvorstellbar, warum es unmöglich sein soll, die Studiendaten in ein paar Monaten durchzugehen, wo doch die CDC weniger als vier Wochen benötigte, um die Injektionen für den Notfall zuzulassen – es sei denn, man möchte sich auf die Idee einlassen, dass die Studiendaten nie wirklich gelesen und geprüft wurden, eine erschreckende Perspektive. Die offizielle öffentliche Botschaft lautet, dass die mRNA-Impfstoffe sicher sind. Die Therapeutic Goods Administration (TGA), die Arzneimittel- und Therapieregulierungsbehörde der australischen Regierung, weist jedoch auf ihrer Website ganz klar darauf hin, dass die großangelegten Studien noch nicht abgeschlossen sind und von keinem Unternehmen ein vollständiges Datenpaket eingegangen ist. Es wurde angenommen, dass die mRNA-Impfstoffe an der Injektionsstelle verbleiben und vom Lymphsystem aufgenommen werden. Diese Annahme hat sich als falsch erwiesen. Bei der Autopsie einer geimpften Person, die nach einer mRNA-Impfung gestorben war, wurde festgestellt, dass sich der Impfstoff schnell von der Injektionsstelle ausbreitet und in fast allen Teilen des Körpers zu finden ist [1]. … Die Forschung hat gezeigt, dass solche Nanopartikel die Blut-Hirn-Schranke und die Blut-Plazenta-Schranke überwinden können. Obwohl sie nicht in der Lage waren, einen kausalen Zusammenhang mit Impfstoffen nachzuweisen, da keine Autopsien durchgeführt wurden, sind sie dennoch der Meinung, dass ein Zusammenhang mit Impfungen möglich ist und weitere Analysen gerechtfertigt sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nicht bekannt ist, wohin genau der Impfstoff nach der Injektion wandert und wie viel Spike-Protein in welchen (und wie vielen) Zellen produziert wird. Die S1-Untereinheit des SARS-CoV-2-Spike-Proteins löste nach Injektion in transgene Mäuse, die menschliches ACE-2 überexprimieren, eine COVID-19-ähnliche Reaktion aus. Ferner wurde gezeigt, dass die S1-Untereinheit des Spike-Proteins, wenn sie roten Blutkörperchen in vitro zugesetzt wird, die Gerinnung auslösen kann. Die Autoren fanden eine konsistente Veränderung der Genexpression nach der Impfung in vielen verschiedenen Arten von Immunzellen. Seneff et al. (2022) beschreiben einen weiteren Mechanismus, durch den die mRNA-Impfstoffe die DNA-Reparatur beeinträchtigen könnten. Es ist eine erstaunliche Tatsache, dass die natürliche Immunität von den Gesundheitsbehörden in aller Welt völlig außer Acht gelassen wird. Von SARSCoV-1 wissen wir, dass die natürliche Immunität dauerhaft ist und mindestens 12-17 Jahre anhält [17]. Immunologen vermuten, dass die Immunität gegen SARS-Cov-2 nicht anders ist Die durch eine COVID-Infektion induzierte Immunität ist robust und lang anhaltend. mRNA-Impfstoffe scheinen Interferon-Reaktionen zu unterdrücken. Eine Literaturübersicht von Cardozo und Veazev [26] kam zu dem Schluss, dass COVID-19-Impfstoffe die COVID-19-Krankheit möglicherweise verschlimmern könnten. Die natürliche Immunität wird in Australien immer noch nicht als Beweis für die Immunität anerkannt. In einer Studie an der Universität von Kalifornien wurden die Infektionen in der Belegschaft nachverfolgt, nachdem bis März 2021 76 % und bis Juli 2021 86,7 % vollständig mit mRNA-Impfstoffen geimpft worden waren. Im Juli 2021 hatten 75,2 % der vollständig geimpften Belegschaft symptomatische COVID. Sowohl Acharya et al. (2021) als auch Riemersma et al. (2021) zeigten, dass die Geimpften eine ähnlich hohe Viruslast aufweisen wie die Ungeimpften und daher genauso infektiös sind. Brown et al. (2021) und Servelitta et al. (2021) wiesen darauf hin, dass geimpfte Personen mit symptomatischen Infektionen durch Varianten wie Delta genauso infektiös sind wie symptomatische ungeimpfte Fälle und zur Ausbreitung von COVID selbst in stark geimpften Gemeinschaften beitragen. Länder mit höheren Impfraten haben auch höhere Fallzahlen. Es hat sich gezeigt, dass der Median der neuen COVID-19-Fälle pro 100 000 Menschen weitgehend dem Prozentsatz der vollständig geimpften Bevölkerung entspricht. Mehrere neuere Studien deuten darauf hin, dass Geimpfte mit größerer Wahrscheinlichkeit mit Omicron infiziert sind als Ungeimpfte. Eine Studie von Kirsch (2021) aus Dänemark deutet darauf hin, dass Personen, die die mRNA-Impfstoffe erhalten haben, ein bis zu achtmal höheres Risiko haben, an Omicron zu erkranken, als Personen, die nicht geimpft wurden [40]. Diese und eine spätere Studie von Kirsch (2022a) kommen zu dem Schluss, dass man umso anfälliger für eine COVID-19-Infektion wird, je mehr man sich impfen lässt [41]. Dies muss im Zusammenhang mit dem geringen Risiko gesehen werden, an COVID-19 zu sterben… Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand unter 18 Jahren an COVID stirbt, liegt bei 0 %. Diejenigen, die sterben, haben in der Regel eine schwere Grunderkrankung. Schätzungen zufolge ist das Risiko für Kinder, an einer Grippe zu sterben, siebenmal höher als an COVID-19. (Anmerkung des Herausgebers: Warum schreiben die Hochschulen dann den COVID-Impfstoff und nicht den Grippeimpfstoff vor?]

OK, das Papier ist 18 Seiten lang und das waren nur Auszüge aus den ersten drei Seiten. Sehen Sie das Bild?

Auszüge aus der Schlussfolgerung

Noch nie in der Geschichte der Impfstoffe haben 57 führende Wissenschaftler und politische Experten einen Bericht veröffentlicht, der die Sicherheit und Wirksamkeit eines Impfstoffs infrage stellt. Sie stellten nicht nur die Sicherheit der derzeitigen Covid-19-Injektionen infrage, sondern forderten ein sofortiges Ende aller Impfungen. Viele Ärzte und Wissenschaftler auf der ganzen Welt haben ähnliche Bedenken geäußert und vor den Folgen von Langzeitnebenwirkungen gewarnt. Dennoch werden Studien, die der Darstellung über die Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-19-Impfung widersprechen, nicht diskutiert oder gar erwähnt. Medizinische Experten, die die Sicherheit dieser Impfstoffe in Frage gestellt haben, wurden angegriffen und dämonisiert, als Verschwörungstheoretiker bezeichnet und mit der Streichung aus dem Register bedroht, wenn sie sich gegen das Narrativ stellen. Alternative Behandlungsmethoden wurden verboten, und Menschen, die nie als Mediziner tätig waren, schreiben erfahrenen Ärzten vor, wie sie ihre Arbeit zu tun haben. Die AHPRA tut das Gleiche hier in Australien, zum Schaden und in Unkenntnis der Wissenschaft.

Der letzte Absatz bringt es auf den Punkt

Als Wissenschaftler stellen wir Hypothesen auf und prüfen sie durch Experimente. Auch wenn sich eine Hypothese nach dem derzeitigen Wissensstand als wahr erweist, kann sie sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Erkenntnisse ans Licht kommen. Die Weitergabe und Anhäufung von Wissen ist daher der wichtigste Teil der Wissenschaft. Es stellt sich die Frage, wann und warum dieser Prozess der Wissenschaft verändert wurde. Eine Diskussion über neue Erkenntnisse, die die Sicherheit der COVID-19-Impfstoffe infrage stellen, ist nicht zulässig. Wer hat den Bürokraten die Mittel in die Hand gegeben, die Grundlagen der Wissenschaft zu zerstören und den Wissenschaftlern zu verbieten, über die Wissenschaft zu diskutieren?

Ist das Papier glaubhaft?

Ich war sehr überrascht von dieser Arbeit. Die Autoren waren sehr gründlich.

Das Papier ist seit dem 21. September 2022 öffentlich zugänglich, was mehr als genug Zeit für Wissenschaftler ist, es zu hinterfragen.

Soweit mir bekannt ist, wurden keine Fehler festgestellt, die die Aussagen oder Schlussfolgerungen des Papiers ändern würden.

Wie löst man Konflikte in wissenschaftlichen Arbeiten?

Natürlich gibt es viele Veröffentlichungen, die besagen, dass die COVID-Impfstoffe lebensrettend sind.

Die veröffentlichten Papiere sind oft völlig falsch.

Einer meiner absoluten Favoriten ist die im NEJM veröffentlichte Arbeit von Barda, weil sie auf einer ACIP-Tagung verwendet wurde, auf der sie Abbildung 3 zeigte. Als ich sah, dass sie zeigte, dass der Impfstoff das Risiko einer Lungenembolie drastisch senkt, konnte ich nicht glauben, dass irgendjemand diese Arbeit ernst genommen hat.

Um es klar zu sagen: Es gibt keinen möglichen Wirkmechanismus, der das Risiko einer Lungenembolie verringern kann.

In der X-Faktor-Analyse, die ich vor langer Zeit veröffentlicht habe, war die Melderate für Lungenembolien 954-mal höher als der Ausgangswert. Das kann nicht passieren, wenn die Impfstoffe die Lungenembolierate senken.

Die CDC selbst weiß, dass „Lungenembolie“ ein „Sicherheitssignal“ in VAERS ausgelöst hat, aber sie hat es nie untersucht. Die Raten von Lungenembolien bei den COVID-Impfstoffen sind im Vergleich zu allen anderen Impfstoffen unübertroffen.

Die Lungenembolie war nur eines von über 700 Sicherheitssignalen in VAERS, die von der CDC in einem FOIA-Antrag gemeldet wurden. Die CDC hat sich nie die Mühe gemacht, die Öffentlichkeit vor einem dieser Sicherheitssignale (einschließlich „Tod“) zu warnen, weil sie keine Bedenken gegen den Impfstoff wecken wollte.

Im Allgemeinen gelten Übersichtsartikel als die aussagekräftigsten Arbeiten. Wenn es also zu Meinungsverschiedenheiten kommt, können wir uns oft an den Übersichtsartikeln orientieren, da diese Artikel versuchen, widersprüchliche Beweise zu klären.

Die vorliegende Arbeit war eine Übersichtsarbeit!

Es stellt sich also die Frage, ob es eine umfassendere Arbeit gibt, die denselben Literaturbestand untersucht und zu einem gegenteiligen Ergebnis kommt.

Es gab einen Cochrane-Review, der nach dieser Arbeit (im Dezember 2022) unter dem Titel Efficacy and safety of COVID-19 vaccines erschien. Dabei handelte es sich jedoch lediglich um eine Überprüfung der randomisierten Studien, und im Gegensatz zu der vorliegenden Arbeit wurden darin keine Daten zu unerwünschten Ereignissen außerhalb der Hauptstudien untersucht. Auch die Qualität der Studien wurde nicht in Frage gestellt.

Wenn man sich nur auf die Studiendaten beschränkt und alle Hinweise auf Manipulationen außer Acht lässt, sehen die Impfstoffe gut aus. Es ist absolut verblüffend, wie der Cochrane-Review all die Anomalien bei den Studien völlig übersehen hat, nicht wahr? Siehe diese beiden Artikel: Adverse events in Pfizer trial may have been underreported by 8X or more und Pfizer Phase 3 clinical trial fraud allegations that should be immediately investigated by the FDA. In den Abschnitten über die Einschränkungen wird nicht einmal erwähnt, dass sie im Grunde davon ausgingen, dass die Arzneimittelhersteller ehrlich sind und beschlossen haben, all die offensichtlichen Daten zu ignorieren, dass die Studien manipuliert wurden. Die Beweise für die Manipulationen sind schon seit langem öffentlich zugänglich. Cochrane hat sie ignoriert.

In der Cochrane-Studie heißt es jedoch: „Es gibt keine ausreichenden Belege für Todesfälle im Vergleich zwischen Impfstoffen und Placebo (vor allem, weil die Zahl der Todesfälle gering war).“

Kurz gesagt, selbst nach Ansicht des positivsten Dokuments gibt es keine Beweise dafür, dass die Impfstoffe die Sterblichkeit verringert haben.

Außerdem gab es in der Pfizer-Studie mehr Todesfälle in der Impfstoffgruppe als in der Placebogruppe. In der Behandlungsgruppe gab es viermal so viele Herztodesfälle. Woher wissen wir mit Sicherheit, dass keiner dieser Todesfälle durch den Impfstoff verursacht wurde? Hat irgendein Gesundheitsbehörde irgendwo auf der Welt Pfizer gebeten, uns die histopathologischen Befunde zu zeigen, die an den Menschen durchgeführt wurden, die in ihrer Studie gestorben sind, und die beweisen, dass der Impfstoff niemanden in der Behandlungsgruppe getötet hat? Nein, natürlich nicht. Als ich Pfizer um diese Daten bat, wies man mich ab.

Da es keine aktuellere, umfassendere Übersichtsarbeit gibt, legt das Vorsorgeprinzip der Medizin nahe, dass diese Arbeit so lange kontrolliert werden sollte, bis sie sich als falsch erweist.

So sollte die Wissenschaft funktionieren.

Jede Gesundheitsbehörde der Welt sollte die Öffentlichkeit JETZT über diese Studie informieren.

Wenn sie nicht eine neuere, umfassendere Übersichtsarbeit zitieren können, die zu einem gegenteiligen Ergebnis kommt, sollte jede Gesundheitsbehörde (einschließlich der CDC) jeden über diese Arbeit informieren.

Ich bin sicher, dass sie das sofort tun werden, oder? Genauso wie sie die Öffentlichkeit über die Vorteile der Aufrechterhaltung eines normalen Vitamin-D-Spiegels informieren.

Wenn Sie einen unzureichenden Vitamin-D-Spiegel haben, können Sie Ihr Risiko, an COVID zu erkranken, erheblich senken, indem Sie den Mangel beheben.

Die Gesundheitsbehörden haben in diesem Fall hervorragende Arbeit geleistet, um die Nachricht zu verbreiten, nicht wahr? Ich habe keine einzige öffentliche Bekanntmachung gesehen. Und Sie?

Dr. Joe Mercola spricht schon seit Jahren über Vitamin D für COVID. Deshalb steht er auf der Liste der Desinformationsverbreiter des Weißen Hauses auf Platz 1.

Ich kenne eine Top-Wissenschaftlerin bei der CDC (die auch MD und MPH ist), die wollte, dass die CDC Vitamin D untersucht. Sie schickte über 750 E-Mails zu diesem Thema. Sie wurde jedes Mal von ihren Vorgesetzten ignoriert. Nach 10 Jahren bei der Behörde hat sie die Nase voll; sie verlässt die CDC nächsten Monat.

Mein Tweet über das Papier

Hier ist mein Tweet dazu

Die Mainstream-Medien haben keine Verantwortung, darüber zu berichten.

Im Gegensatz zu den Vertretern des öffentlichen Gesundheitswesens haben die Mainstream-Medien nicht die Pflicht, darüber zu berichten.

In der Tat werden die Mainstream-Medien dafür sorgen, dass NIEMAND etwas über diese Studie erfährt.

Sie werden weiterhin die falschen Darstellungen der Regierung verbreiten, egal wie viele Menschen getötet werden und egal, was die von Fachleuten überprüfte Wissenschaft sagt. Niemand will wegen dieser Sache seinen Job verlieren!

Über das Journal

Clinical & Experimental Immunology ist eine von Experten begutachtete medizinische Fachzeitschrift für klinische und translationale Immunologie. Die Chefredakteurin ist Leonie Taams. Sie wird von Oxford University Press im Auftrag der British Society for Immunology herausgegeben, deren offizielle Zeitschrift sie ist.

Andere Kritiken zu diesem Papier

Siehe Peters Tweet:

Wird sich irgendjemand entschuldigen?

Es wird keine Entschuldigungen geben, weil die Wissenschaft einfach keine Rolle mehr spielt.

Was meinen Sie dazu?

Zusammenfassung

Sie ist jetzt in der wissenschaftlichen Fachliteratur zu finden:

Die mRNA-Impfstoffe sind weder sicher noch wirksam, sondern schlichtweg gefährlich.

Wir alle, die wir Fehlinformationen verbreiteten, hatten also doch recht.

Was für eine Überraschung.

Erwarten Sie aber keine Entschuldigung. Sie werden die Impfstoffe weiterhin verteidigen, weil sie sonst schlecht dastehen würden, weil sie sie überhaupt empfohlen haben.

Die Gesundheitsbehörden, die medizinische Fachwelt und die Mainstream-Medien werden diese Studie also ignorieren.

Deshalb ist es so wichtig, dass Sie diesen Artikel verbreiten. Bitte!