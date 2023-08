Viktor Orbán spricht die unbequeme Wahrheit aus: „Russland kann nicht besiegt werden, weil es eine Atommacht ist“.

Leo Hohmann

Warum können die Neocons in Washington nicht begreifen, dass sie es nicht mit Saddam Hussein oder Muammar Gaddafi zu tun haben, sondern mit einer nuklearen Supermacht?

Sollte sich die von den USA und der NATO unterstützte ukrainische Gegenoffensive bei der Rückeroberung bestimmter russischer Gebiete als erfolgreich erweisen, wäre Russland gezwungen, Atomwaffen einzusetzen.

So lautete die Botschaft von Dmitri Medwedew, dem stellvertretenden Vorsitzenden des russischen Sicherheitsrates.

„Wenn wir uns vorstellen, dass die ukrainische Offensive mit Unterstützung der NATO erfolgreich war und sie einen Teil unseres Territoriums eingenommen haben, müssten wir nach den Regeln des Dekrets des russischen Präsidenten vom 2. Juni 2020 auf den Einsatz von Atomwaffen zurückgreifen“, sagte der ehemalige Präsident auf seinem Telegramm-Kanal.

Medwedew bezog sich damit wahrscheinlich auf die russische Nukleardoktrin 2020, die besagt, dass im Falle eines Angriffs mit konventionellen Waffen, der die Existenz der russischen Nation bedroht, Atomwaffen eingesetzt werden könnten, um den Angriff zu stoppen.

Die jüngste Warnung erfolgte nach den Drohnenangriffen auf Moskau am Wochenende. Und am Sonntag, dem Tag nach einem großen Drohnenangriff auf das Moskauer Finanzviertel, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij, er sei bereit, den Krieg auf das russische Territorium „zurückzuholen“.

Ungarns Premierminister Viktor Orbán versucht ebenfalls, seinen NATO-Verbündeten zu erklären, was auf dem Spiel steht. Sehen Sie sich das zweiminütige Video unten an.

Orbán glaubt, dass Russland als Atommacht nicht besiegt werden kann, und warnt vor den Folgen einer Fortsetzung des Krieges in der Ukraine. Er betont die Notwendigkeit des Friedens, um weitere Verluste an Menschenleben, vorwiegend an ukrainischen, zu verhindern.

Die Tatsache, dass niemand in Washington in diese Richtung denkt oder das Offensichtliche zu erkennen scheint, ist erschreckend.

Weil er sich zu offensichtlichen Wahrheiten äußert, wollen CNN und die westlichen Neokonservativen, dass man Orbán für eine „Bedrohung für die internationale Ordnung“ hält.

Wenn die liberale internationale Ordnung, die von den USA und der NATO aufrechterhalten wird, auf moralischem Chaos und ständiger Kriegsgefahr beruht, sollte Orbán vielleicht als Bedrohung angesehen werden. Er ist in der Regel der einzige Erwachsene im Raum, wenn diese NATO-Länder zusammenkommen, um die Weltangelegenheiten zu regeln, und jetzt will der Beratende Ausschuss der EU Ungarn von der EU-Präsidentschaft ausschließen. Der Ausschuss führte Ungarns „Demokratiedefizit“ als Hauptgrund für seinen Versuch an, die Präsidentschaft zu blockieren. Ja, richtig. Wir wissen, dass der wahre Grund ist, dass Ungarn nicht durstig genug nach russischem Blut ist, wie der Rest der euro-atlantischen neokonservativen Kriegstreiber.

Diese westlichen Kriegstreiber werden diese einfache Tatsache nie verstehen: Man zettelt keinen Kampf mit einer Atommacht an und erwartet, einen Regimewechsel zu erreichen, was, wie Lindsey Graham und viele andere amerikanische Neokonservativ-Politiker zugegeben haben, das Ziel der USA ist, endlose Waffen in die Ukraine zu schicken. Sie sagen, sie wollen die russische Macht schwächen, und dazu müsste Putin durch eine andere Marionette des Weltwirtschaftsforums wie sie selbst ersetzt werden, die sich ihnen in ihrem „Netto-Null“-Kohlenstoff-Irrsinn anschließt.

In Ermangelung eines Friedensabkommens ist der einzige, dessen Macht geschwächt wird, die der Vereinigten Staaten von Amerika und der NATO. Wir sind diejenigen, die durch die Politik unserer korrupten globalistischen Handlanger in hohen Ämtern in den vergangenen 35 Jahren unsere industrielle Basis nach China ausgelagert haben, bis zu dem Punkt, an dem wir einen Krieg mit Russland und China nicht überleben können, weil diese beiden Länder nicht nur über massive nukleare und konventionelle Fähigkeiten verfügen, sondern uns auch auf industrieller Ebene überlegen sind. Das bedeutet, dass uns in einem längeren Krieg die Munition ausgehen würde, bevor sie es tun. Deshalb vermute ich, ausgehend von den Aktionen der westlichen NATO-Länder, die ich in den letzten anderthalb Jahren beobachtet habe, dass der westliche Plan darin besteht, einen atomaren Erstschlag gegen Russland zu führen. Das ist die einzige realistische Strategie, die ich für erfolgreich halte, wenn das Ziel darin besteht, Russland eine demütigende militärische Niederlage zuzufügen.

Aber wer weiß, vielleicht sind die Handlanger in Washington, London und Brüssel so verblendet, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die historischen Ängste Russlands vor einer Invasion aus dem Westen zu verstehen. Vielleicht sind sie wirklich so dumm, dass sie glauben, sie könnten Russland in einem konventionellen Krieg besiegen, ohne dass Russland auf Atomwaffen zurückgreift. Selbst wenn die Russen ihre Hyperschallraketen mit konventionellen Sprengköpfen bestücken würden, man denke nur an den Terror, den sie in westlichen Städten anrichten könnten. Warum wird Russland vom Westen behandelt, als wäre es eine drittklassige Macht wie Saddam Hussein, Muammar Gaddafi oder Hafez Assad?

Sind die westlichen Führer so verblendet, dass sie wirklich glauben, sie könnten Russland besiegen und einen Regimewechsel herbeiführen, ohne dass es zu nuklearen Auseinandersetzungen kommt? Sind sie bereit, New York, L.A., San Francisco, Boston, Washington, Philadelphia und einige andere US-Städte zu opfern, indem sie entweder einen nuklearen Erstschlag Russlands provozieren oder selbst einen Erstschlag gegen Moskau führen? Vielleicht sind sie so versessen darauf, die Welt zu entvölkern und „den Planeten zu retten“, dass sie zu Psychopathen geworden sind?

US-Außenminister Antony Blinken wurde am Sonntag gefragt, was die größte Bedrohung für die Menschheit sei: ein Atomkrieg oder der Klimawandel? Blinken hatte tatsächlich Schwierigkeiten, diese einfache Frage zu beantworten. Er sagte, beide seien von gleicher Bedeutung. Ein Atomkrieg sei keine größere Bedrohung für die Bewohner der Erde als der Klimawandel, sagte Blinken.

Ist es da ein Wunder, dass wir uns auf den Dritten Weltkrieg zubewegen? Die Globalisten, die das Sagen haben, glauben, dass der Klimawandel die dringendste Bedrohung für die Menschheit ist, und zufällig besteht ihre Lösung zur Eindämmung der „existenziellen“ Bedrohung durch den Klimawandel darin, die Weltbevölkerung drastisch zu reduzieren. Zu diesem Zweck haben sie giftige Todesspritzen freigesetzt, die sich als „Impfstoffe“ tarnen, und jetzt drängen sie auf einen Krieg mit der größten Atommacht der Welt. Zu ihrer Klima-Agenda gehört auch ein Krieg gegen Bauernhöfe und die Nahrungsmittelproduktion.

Vergessen Sie nicht die Deagle-Prognose.

Um den Planeten zu retten, lässt man die Menschen verhungern, impft die Menschen, tötet die Menschen mit Bomben und Kugeln. Ergibt das alles schon einen Sinn?