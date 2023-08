Die globale Erwärmung ist nicht beängstigend genug.

Die globale Erwärmung ist nicht erschreckend genug. Der Klimawandel ist sicher nicht erschreckend genug. Die Leute haben nicht genug Angst. Schnell, denken Sie sich etwas Neues aus! „Die Ära der globalen Erwärmung ist vorbei, die Ära des globalen Kochens hat begonnen“, sagt UN-Chef Guterres. Die Erde erwärmt sich also nicht mehr, nein, sie kocht!

Angst, große Angst!

„Es ist beängstigend und das ist erst der Anfang“, sagte Guterres bei einer Kundgebung in New York. „Die Hitze ist unerträglich.“

Alles, was wir sehen, stimme mit den Vorhersagen und wiederholten Warnungen überein, so der UN-Chef.

Wie die UNO-Vorhersage von 1989, dass ganze Länder von der Erdoberfläche verschwinden würden, wenn wir die Erderwärmung bis zum Jahr 2000 nicht umkehren. Das ist nicht eingetreten.

Oder die Vorhersage aus dem Jahr 2004, dass im Jahr 2020 europäische Städte überschwemmt werden und Megadürren zu Millionen von Toten führen. Ist nicht eingetreten.

Oder die Vorhersage von 2004, dass britische Kinder nicht mehr wissen würden, was Schnee ist. Vergangenes Jahr hat es in Großbritannien immer noch geschneit. Es ist also nicht eingetroffen.

Oder wie die Vorhersage von Prinz Charles aus dem Jahr 2009, dass uns nur noch acht Jahre bleiben, um die Erde zu retten. Vierzehn Jahre später geht es der Erde immer noch gut. Es ist nichts passiert.

Oder wie die Vorhersage von Al Gore aus dem Jahr 2007, dass der arktische Sommer bis 2013 eisfrei sein wird. Es ist nicht eingetroffen.

Oder wie die Vorhersage der US-Marine aus dem Jahr 2013, dass der Nordpol bis 2016 eisfrei sein würde. Es ist nicht eingetroffen.

Wer hat die Temperatur vor 120.000 Jahren gemessen?

In der Antarktis fiel das Quecksilber in diesem Monat auf -83,2 Grad Celsius, die niedrigste Temperatur seit 2017.

Die Medien behaupten, dass die Waldbrände auf Rhodos auf den Klimawandel zurückzuführen sind, obwohl sie von Menschen verursacht wurden.

Dieselben Medien behaupten, dass der Juli 2023 der wärmste Monat seit 120.000 Jahren sein wird. Wer hat die Temperatur vor 120.000 Jahren gemessen? Homo erectus?

Eine monströse Apokalypse, die nie eintreten wird

Am 18. Juli warnten die Medien, dass es an diesem Tag auf Sardinien 46 Grad heiß werden könnte. Es wurde nicht heißer als 40 Grad. Die Medien schrieben, dass es in Rom 15 Tage hintereinander wärmer als 40 Grad werden könnte. Das ist nicht passiert.

Man kann nicht einmal das Wetter vorhersagen. Keine einzige Klimaprognose trifft ein. In der Zwischenzeit dürfen hysterische Alarmisten Kinder traumatisieren und Panik vor einer monströsen Apokalypse schüren, die nie kommen wird.

Globales Kochen? Von wegen, es ist Angstmacherei, Panik und Manipulation der Massen.