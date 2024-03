Visa und Mastercard: Die wahre Bedrohung durch das digitale ID-Kontrollsystem

Die Frage ist nicht, ob Visa und Mastercard an der Spitze des Kontrollsystems der Digitalen ID stehen, sondern ob Visa, Mastercard und die Zentralbanken in der Lage sein werden, es ohne die Einführung von CBDCs durchzuziehen. Eine „Digitale ID“ mag bequem und harmlos klingen, aber die Absicht dahinter ist weitreichend – das Sammeln und Verbinden von Daten und biometrischen Merkmalen bei gleichzeitiger Beseitigung jeder Form von Privatsphäre, um zu kontrollieren, wie jemand sein Geld ausgibt, Zugang zu Dienstleistungen erhält und letztlich die Kontrolle über alle Vermögenswerte übernimmt. Dies wird sich auf alle Lebensbereiche auswirken, einschließlich Bildung, Gesundheitsfürsorge, Lebensmittel, Landwirtschaft, Verkehr, Immobilien und Technologie, die natürlich alle über die mit den Banken verbundene digitale ID und die soziale Kreditwürdigkeit einer Person kontrolliert werden. Das ist kein imaginierter Plan. Diese Absichten sind von der BIZ, den Zentralbanken, der Weltbank, den Finanzinstituten, den Kreditkartenunternehmen und der Regierung gut dokumentiert.

Vereinfacht ausgedrückt, schlägt die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) vor, dass sämtliches Privateigentum in der realen Welt, wie Geld, Häuser, Autos usw., in digitale Vermögenswerte innerhalb eines globalen, einheitlichen Hauptbuchs „tokenisiert“ werden soll. Natürlich sind intelligente Verträge auf einer „programmierbaren“ Plattform mit Regeln dafür, wie jeder Vermögenswert verwendet werden kann und wie nicht, die wichtigste Zutat.

Indem sie die Angst vor Cyberangriffen auf eine einzelne Institution ausnutzen, wollen die großen Regierungs- und Finanzinstitutionen jeden glauben machen, dass die Konsolidierung aller Daten und Vermögenswerte des Lebens einer Person in Token unter einer digitalen ID sie irgendwie vor Angriffen schützen wird, da alles an einem Ort ist.

Obwohl viele den Eindruck haben, dass der Kampf gegen die Einführung von CBDCs geführt wird, scheint es, dass alle geeigneten Finanzschienen und die Interoperabilität bereits vorhanden sind, oder zumindest verdammt nahe daran, den Berg von Identitätsüberprüfungsprozessen zu erweitern, um die All-in-One-Digital-Identität zu initiieren und diese Dominosteine an ihrem Platz zu halten.

Diese digitale Welt, die sie zu manifestieren beabsichtigen, wird so gestaltet, dass sie wie eine bequeme und notwendige Art und Weise aussieht, in der jeder leben muss, und während sie diese „Schienen“ von Gefängniszellen bauen, versinken die Verbraucher immer weiter in Schulden und verlassen sich mehr und mehr auf Kreditkarten. Die Federal Reserve Bank of New York hat in einem Bericht festgestellt, dass die Kreditkartensalden im vierten Quartal 2023 um 50 Milliarden Dollar auf ein Rekordhoch von 1,13 Billionen Dollar gestiegen sind, und gleichzeitig einen Anstieg der Zahlungsrückstände gemeldet. In dem Bericht heißt es, dass die Zahlungsrückstände bei Kreditkarten im Jahr 2023 um mehr als 50% gestiegen sind. Die Gesamtverschuldung der privaten Haushalte stieg ebenfalls um 212 Milliarden Dollar und erreichte im vierten Quartal 2023 17,5 Billionen Dollar, so der Bericht.

Visa und Mastercard stehen bei dieser Übernahme an vorderster Front, und wenn sie Erfolg haben, wird die Überwachung, Verfolgung und Kontrolle unermesslich sein und es wird kein Zurück mehr geben. Die Verbraucher sollten es sich zweimal überlegen, bevor sie Kreditkarten benutzen, und so oft wie möglich Bargeld verwenden, während die Gesetzgeber der Bundesstaaten kreative Gesetze mit unabhängigen Systemen einführen müssen, die nicht nur den Bürgern ihres Staates Schutz bieten, sondern auch eine starke finanzielle Freiheit mit der Möglichkeit schaffen, mit Bargeld, Edelmetallen und einzigartigen Strukturen zu arbeiten, wie in diesem Artikel dargelegt.

„Ich verstehe, warum China daran interessiert ist. Aber warum sollte das amerikanische Volk dafür sein?“ – Neel Kashkari, Präsident der Minneapolis Federal Reserve, „Die Bedrohung durch die Finanztransaktionskontrolle“, Solari Report, 24. Februar 2024.

Video dazu hier.

Kurze Geschichte von Visa und Mastercard

Visa

Die ersten großen Kreditkarten kamen in den 50er bis Mitte der 60er Jahre auf. Die „Bank of America“ gab 1958 in Kalifornien die erste Verbraucherkreditkarte mit revolvierendem Kredit heraus und weitete ihr Netz bis 1966 durch Lizenzvereinbarungen mit Banken im ganzen Land aus. Bis 1974 breitete sich das Netzwerk international aus, was 1976 zur Umbenennung der „BankAmericard“ in Visa führte, ein international anerkannter Begriff, der universelle Akzeptanz vermittelt.

Im Jahr 2007 schlossen sich mehrere regionale Visa-Unternehmen aus der ganzen Welt zu Visa Inc. zusammen, und im folgenden Jahr, am 18. März 2008, ging das Unternehmen an die Börse. Beim Börsengang von Visa wurden 406 Millionen Aktien zu einem Preis von 44 Dollar pro Aktie verkauft, was einem Gesamtwert von 17,9 Milliarden Dollar entsprach – einem der größten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Am 20. März 2008 übten die Konsortialbanken des Börsengangs, zu denen JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, Citi, HSBC, Merrill Lynch, UBS Investment Bank und Wachovia Securities gehörten, ihre Mehrzuteilungsoption aus und kauften weitere 40,6 Millionen Aktien, wodurch sich die Gesamtzahl der Aktien des Börsengangs auf 446,6 Millionen für insgesamt 19,1 Milliarden Dollar erhöhte.

Dem Verwaltungsrat gehören aktuelle und ehemalige CEOs, CFOs und COOs von Carney Global Ventures, Rite Aid Corporation, PepsiCo, Gap, Stanley Black & Decker, Visa und The Clorox Company an.

Im Laufe der Jahrzehnte war Visa mit einer Vielzahl von Klagen und Rechtsstreitigkeiten wegen wettbewerbswidriger Praktiken und hoher Gebühren konfrontiert. Erst 2019 wurde in einer Sammelklage von Händlern ein Vergleich in Höhe von 5,5 Mrd. USD erzielt, in dem behauptet wurde, dass Visa und Mastercard Preisabsprachen über die den Händlern berechneten Durchzugsgebühren getroffen haben und dass die Kreditkartennetze in unlauterer Weise eingegriffen haben, als Händler günstigere Zahlungsformen wie Bargeld oder Schecks bevorzugten. Darüber hinaus leitete das Justizministerium im März 2021 eine kartellrechtliche Untersuchung gegen Visa ein. Die Untersuchung läuft noch immer, wie Visa Mitte 2023 in einem SEC-Bericht mitteilte.

Mastercard

Konkurrenten von Visa schlossen sich 1966 zur Interbank Card Association (ICA) zusammen, die später zu Mastercard International wurde. Die ursprünglichen Bankmitglieder waren die United California Bank, Wells Fargo, Crocker National Bank und Bank of California. Die Gruppe führte die Master Charge Karte ein, die schließlich 1979 unter dem Namen Mastercard bekannt wurde.

Die ICA dehnte ihr Netzwerk weltweit aus, fusionierte 2002 mit Europay International und wandelte sich dann von einer Mitgliedervereinigung in eine private Aktiengesellschaft um, um ihren Börsengang vorzubereiten, der 2006 begann. Der Börsengang mit 61,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 39 Dollar pro Aktie brachte 2,4 Milliarden Dollar ein. Goldman Sachs koordinierte eine Gruppe von vier gemeinsamen Konsortialführern, darunter Citigroup, HSBC und JPMorgan. Zu den mitregierenden Konsortialführern gehörten Bear Stearns, Cowen and Company, Deutsche Bank, Harris Nesbitt, KeyBanc Capital Markets und Santander Investment.

Das Board of Directors setzt sich aus aktuellen und ehemaligen CEOs sowie anderen hochrangigen Vertretern von US Bancorp, The Carlyle Group, Mastercard, Verizon, Goldman Sachs und BeyondNetZero zusammen.

Ähnlich wie Visa wurde auch Mastercard im Laufe der Jahre von einer Reihe von Skandalen und rechtlichen Schritten geplagt. In einem Bericht aus dem Jahr 2018 wurde festgestellt, dass Mastercard einen geheimen Multimillionen-Dollar-Deal mit Google zur gemeinsamen Nutzung von Kreditkartendaten für gezielte Werbezwecke ausgehandelt hat. Im Jahr 2019 legten Mastercard und Visa, wie bereits erwähnt, eine Sammelklage in Höhe von 5,5 Milliarden US-Dollar wegen wettbewerbswidriger Praktiken im Rahmen eines Vergleiches bei. Darüber hinaus wurde in einem SEC-Bericht offengelegt, dass die Kartellabteilung des Justizministeriums im März 2023 eine Untersuchung gegen Mastercard eingeleitet hat, ebenso wie gegen Visa.

Visa und Mastercard spielen eine wichtige Rolle bei digitalen IDs und CBDCs

Visa

Mastercard

Weltbankpräsident Ajay Banga spricht auf dem „Global Digital Summit“ der Weltbank 2024 am 5. März über die Notwendigkeit, dass Regierungen digitale Identitäten für ihre Bürger schaffen (22 Min.).

Video dazu hier.

Sind CBDCs notwendig, damit das digitale ID-Kontrollsystem greift?

Sind Visa und Mastercard eine treibende Kraft für das Digital ID-Kontrollsystem? Auf jeden Fall, wie oben dargelegt! Sind CBDCs ganz oder teilweise notwendig, damit dieses Kontrollsystem greift, oder reichen die Bank- und Kreditkartenstrukturen in einem vollständig digitalen System aus, um dies zu erreichen? Das ist die eigentliche Frage. Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (der „Zentralbank der Zentralbanken“) und der Weltbank scheint es plausibel zu sein, und sie haben bereits große Fortschritte gemacht.

Bevor wir uns mit diesen Fakten befassen, soll ein visuelles Diagramm zeigen, wie die Auswahl und der Zugang zu Lebensmitteln im Rahmen der „intelligenten Verträge“ der Digitalen ID verboten werden könnten, um zu verdeutlichen, wie diese „hilfreichen Werkzeuge“ in allen Branchen funktionieren würden.

Im Folgenden finden Sie eine Momentaufnahme der Pläne von Illinois für digitale Währungen, digitale ID, Berechtigungen, intelligente Verträge und „Token für gesunde Ernährung“. In ihrem Strategiedokument gibt es noch mehrere andere Diagramme, darunter Drohnen und andere lustige Dinge. Beachten Sie, dass in diesem Diagramm unten, wenn der Sozialhilfeantragsteller seine digitale ID in Verbindung mit seiner Sozialhilfebörse in einem Lebensmittelgeschäft verwendet, der intelligente Vertrag die Bestellung bearbeitet, während der Token für gesunde Ernährung den Kauf eines Burgers verhindert. Jetzt können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen.

Es geht nur darum, sie in einer einzigen ID zusammenzufassen, die zu einem einheitlichen Hauptbuch führt, das mit anderen Hauptbüchern integriert ist, so dass sie alle zusammen die Regeln und Vorschriften untereinander kommunizieren und den Menschen ein unerwünschtes Ergebnis liefern.

In diesem Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) aus dem Jahr 2022 wird auf Seite 13 eine sehr wichtige Aussage darüber getroffen, ob ein System ohne die Verwendung von CBDCs möglich ist:

„Es ist anzumerken, dass viele dieser Merkmale für sich genommen auch von anderen Zahlungsinnovationen angeboten werden können, und viele Lücken könnten durch Regulierung und solide Aufsichtsregelungen geschlossen werden.“ Möglicherweise sind CBDCs nicht notwendig, weil „die Kombination verschiedener Zahlungsinnovationen wie offene Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), schnelle Zahlungsdienste, kontaktlose Chips und QR-Codes viele der gleichen Ziele erreichen könnten.“ Weiter heißt es: „Dies gilt insbesondere dann, wenn sie von robusten Regulierungs- und Aufsichtsregelungen begleitet werden, die die Behörden nutzen können, um die Akteure des Privatsektors zu katalysieren, solide Governance-Regelungen durchzusetzen und die erforderliche Koordination und Zusammenarbeit zu fördern.“

Sie fassen es folgendermaßen zusammen: „Das wirklich Besondere an CBDCs ist, dass es sich um eine direkte Forderung an die Zentralbank handelt. Es ist eine offene Frage für die Zentralbanken, ob CBDCs oder andere politische Interventionen die beste Lösung für ihren Zuständigkeitsbereich sind.“

In einem Bericht der Weltbank aus dem Jahr 2021 heißt es, dass ein CBDC-Netzwerk und ein Schnellzahlungsnetzwerk nicht unbedingt miteinander konkurrieren müssen. Eine mögliche Option in diesem Bereich wäre die Verwendung eines CBDCs als Abrechnungswährung für ein schnelles Zahlungssystem. Dies könnte besonders im grenzüberschreitenden Kontext attraktiv sein, wo das Abwicklungsrisiko aufgrund langsamer und ineffizienter Prozesse für grenzüberschreitende Zahlungen heute hoch ist.“

Derzeit verfügen über 60 Länder über ein „Fast Payment System“ (FPS), und mehrere andere haben angekündigt, dass sie die Einführung planen. Nach Angaben der Weltbank ist „das Grundprinzip in allen Ländern dasselbe, nämlich die Bereitstellung einer Echtzeit-Überweisungsmöglichkeit rund um die Uhr“. Die Fortschritte und Besonderheiten der FPS-Systeme in den einzelnen Ländern können auf dem globalen Tracker der Weltbank verfolgt werden.

In einem Bericht vom 22. August 2023 auf der Website der BIZ mit dem Titel „Financial stability risks from cryptoassets in emerging market economies“ [Risiken für die Finanzstabilität durch Krypto-Assets in aufstrebenden Volkswirtschaften, Anm. d. Übersetzers] kommt die BIZ zu dem Schluss, dass „den Behörden eine Reihe von politischen Optionen zur Verfügung stehen, um die Risiken von Krypto-Assets anzugehen, die von einem vollständigen Verbot über die Eindämmung bis zur Regulierung reichen.“

Weiter heißt es in diesem Bericht: „In letzter Zeit hat die Branche verstärkt darüber nachgedacht, wie diese Technologie in Fast Payments integriert werden könnte. Einige Akteure in der Branche glauben zum Beispiel, dass die Verbindung mit bestehenden verteilten Ledgern programmierbare Fast Payments erleichtern würde.„

An dieser Stelle kommen die QR-Codes ins Spiel. Wenn diese Technologie programmierbar ist, bedeutet das, dass die Zentralbanken kontrollieren können, was Sie kaufen, ganz zu schweigen von den Regierungen. Dies wurde in dem Buch „The Global Landscape on Vaccine ID Passports“ von Corey Lynn ausführlich behandelt.

Der „BIS Innovation Hub“ befindet sich im vierten Jahr seines Bestehens mit fünf abgeschlossenen und 21 in Arbeit befindlichen Projekten, wobei sich 15 der 26 Projekte auf CBDCs konzentrieren. Ein spezielles Projekt namens Nexus konzentriert sich auf grenzüberschreitende Zahlungen mit der Möglichkeit, alle schnellen Zahlungssysteme zu verbinden, damit Länder das Nexus-Gateway hinzufügen können. Es wurde ein 12-monatiger „Proof of Concept“ zwischen dem Eurosystem, Malaysia und Singapur durchgeführt, um zu zeigen, wie Nexus das Wachstum von grenzüberschreitenden Sofortzahlungen beschleunigen kann. In ihrem Bericht 2023 heißt es, dass dies „anderen alternativen Zahlungsinfrastrukturen, wie z. B. Zentralverwahrern, die Tür zur Anbindung an Nexus öffnet“. Am 28. September 2023 folgte ein Bericht über den erfolgreichen Test von grenzüberschreitenden Großkunden-CBDCs, der durch die BIZ und die Zentralbanken von Frankreich, Singapur und der Schweiz durchgeführt wurde. Sie erklären, dass „dies die Grundlage für eine neue Generation von Finanzmarktinfrastrukturen bilden könnte.“

Sobald die schnellen Zahlungssysteme über ein einziges Gateway länderübergreifend miteinander verbunden sind, das ISO 20022-Nachrichtensystem für Transaktionen genutzt wird, das viele Daten übertragen kann, und Personen ein QR-Code als digitale ID zugewiesen wurde, der die Informationen jeder Person bereits an einem bequemen digitalen Ort gespeichert hat – ist es dann plausibel, dass Banken, Branchen und Institutionen intelligente Verträge für Dienstleistungen und Käufe einführen könnten, um dieses digitale ID-Kontrollsystem ohne CBDCs zu erleichtern? Das scheint durchaus plausibel zu sein.

Mastercard hat fleißig daran gearbeitet, Banken auf der ganzen Welt zu unterstützen, damit sie mit den neuen ISO 20022-Datenstandards für Transaktionen arbeiten, die bis November 2025 mit dem Messaging für grenzüberschreitende Zahlungssysteme konform sein sollen. Das Unternehmen wirbt damit, dass es „50 Jahre Erfahrung mit dem Betrieb einer technischen Infrastruktur und eines Systems hat, um anderen Zahlungsverkehrssystemen zum Erfolg zu verhelfen“, und führt weiter aus, dass es „mit The Clearing House (TCH) zusammengearbeitet hat, um dessen RTP Network® einzuführen, das die ISO 20022-Datenstandards verwendet.“ Mastercard weist auch darauf hin, dass „in einigen Märkten, wie z. B. den Vereinigten Staaten, mobile Person-to-Person-Zahlungen (P2P) als ein früher Anwendungsfall angenommen wurden, um den Umfang und die Reichweite von Echtzeit-Zahlungssystemen zu vergrößern“.

Mastercard hebt hervor:

ISO 20022 bietet die Möglichkeit, mehr Daten über den gesamten Zahlungsvorgang zu übermitteln, sei es in Form von erweiterten Datenfeldern, zugehörigen Risikobewertungen, Geräteanalysen oder anderen überprüfbaren Metriken, die dazu dienen, die Sicherheit einer echten Transaktion zu erhöhen und so Falschmeldungen und Zeitaufwand für die Bearbeitung von Ausnahmen zu reduzieren. Die Anpassungsfähigkeit der Nachricht bedeutet, dass es viel Spielraum für die Anpassung und Lokalisierung gibt. Dies ist ein weiterer potenzieller Vorteil, da es den verschiedenen Märkten ermöglicht, die Nachricht an die Besonderheiten ihrer Behörden, gesetzlichen Regelungen und anderen Datenanforderungen anzupassen.

Die Bank sprengen

Den Verbrauchern wachsen die Kreditkarten über den Kopf, während die Kreditkartenunternehmen Milliardenbeträge einnehmen. Die Zahl der Zahlungsausfälle steigt ins Unermessliche. Kleine Unternehmen stehen vor dem Nichts, weil sie ihre Rechnungen nicht bezahlen können. All dies schadet den Gemeinden und fördert gleichzeitig das Ziel dieser Akteure. Wenn ein Kunde eine Kreditkarte statt Bargeld zückt, verliert der Kleinunternehmer Geld und die Kreditkartenunternehmen gewinnen. Das System ist zersplittert, und jeder „Swipe“ zählt, weil es weiterhin den Bankern die Macht gibt und nicht dem Einzelnen und den Gemeinschaften.

Diese Statistiken sind verblüffend:

Staatliche Gesetzgeber und Konsumenten müssen aktiv werden

Wie in diesem Bericht dargelegt, sind die Kreditkartenunternehmen – insbesondere Visa und Mastercard – tief in das Vorhaben eingebunden, die Finanzlandschaft durch die Einführung digitaler Identitäten und digitaler Zentralbankwährungen in ein Transaktionskontrollnetz zu verwandeln. Ihre Rolle in diesem Vorhaben ist aufgrund ihrer Investitionen in die globale Infrastruktur, die zur Erleichterung der Umstellung erforderlich sind, von größter Bedeutung; die Infrakstruktur ist bereits am Platz.

Diese Kreditkartennetzwerke sind sich des mangelnden Vertrauens der Öffentlichkeit in staatlich ausgestellte digitale Identitäten durchaus bewusst und bieten ihre Dienste im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft für die Einführung digitaler Identitäten an, um eine breite öffentliche Akzeptanz zu fördern. Als marktbeherrschende Kräfte im Bereich der Kreditkartennetzwerke sind Visa und Mastercard durch ihre strategischen öffentlich-privaten Partnerschaften mit Regierungen und global agierenden Organisationen in einer einzigartigen Position, um den Übergang zur vollständigen Kontrolle von Finanztransaktionen zu beschleunigen.

Visa ist aktiv dabei, Banken durch Partnerschaften mit Fintech-Unternehmen an Bord zu holen, um die Einführung digitaler Identitäten vor dem Finanz-Reset zu ermöglichen. In der Zwischenzeit bietet Visa eine Plattform für Zentralbanken an, um CBDCs auszugeben und zu vertreiben, sowie Technologien zur Tokenisierung von Vermögenswerten, Informationen und Personen – ein System, das die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich genau unter die Lupe nimmt. Mastercard verfügt derzeit über eine gut etablierte Abteilung für digitale Identitätsdienste, die bereits in zwei Märkten aktiv ist und sich auf den Start in den Vereinigten Staaten vorbereitet. Mastercard hat auch eine Plattform für Zentralbanken angeboten, die sich auf die Ausgabe und den Vertrieb von CBDCs vorbereiten sollen.

Es erübrigt sich zu sagen, dass die Bedrohung unserer finanziellen Freiheit durch diese großen Kreditkartennetze und ihre Partner unmittelbar bevorsteht und ein sofortiges, entschiedenes Handeln erfordert. Jeder Einzelne hat es in der Hand, in seinem täglichen Leben einfache Maßnahmen zu ergreifen, um seine finanzielle Freiheit zu sichern, wie im Corey’s Digs-Bericht „TAKE ACTION: Steps to Secure Financial Freedom“ dargelegt.

Die Gesetzgeber der Bundesstaaten haben die Pflicht, diese Initiative zu einer Priorität zu machen, indem sie mutige Maßnahmen ergreifen, um in ihren Bundesstaaten Gesetze zu verabschieden, die Folgendes vorsehen: Verbot von Digitalen IDs und CBDCs, Schutz der Verwendung von Bargeld, Einrichtung souveräner staatlicher Banken und Edelmetalldepotstellen und Angebot von Alternativen zu den großen Kartennetzen der Unternehmen durch unabhängige Debitkarten, die an Edelmetalldepotstellen gebunden sind. Bei digitalen Systemen, die Visa oder Mastercard verwenden, besteht die Gefahr, dass sie sich einfach in die größeren digitalen Kontrollsysteme einklinken, insbesondere wenn sie Edelmetall verwenden, das in den Staaten knapp, in den Zentralbanken aber reichlich vorhanden ist.

Während einige Staaten bei der Sicherung der finanziellen Freiheit führend sind, hinken viele andere bedauerlicherweise hinterher. Die Vertreter der Bundesstaaten müssen unverzüglich Maßnahmen ergreifen, um neue Gesetze nach dem Vorbild der erfolgreichen Gesetzgebung in anderen Bundesstaaten zu erlassen, um die finanzielle Freiheit zu sichern und die tyrannische Übernahme zu verhindern. Wenn die staatlichen Gesetzgeber nicht handeln, um nicht nur die Einführung dieses waffenartigen Finanzsystems zu verhindern, sondern auch legitime Alternativen anzubieten, wäre dies verheerend für ihre Wähler.