Völlig verrückt: EcoHealth Alliance und Peter Daszak haben gerade einen NEUEN Bundeszuschuss zur Erforschung von Coronaviren erhalten

Alex Berenson

Ist das National Institutes of Health so unaufmerksam oder spielt es auf Zeit?

Wie Covid wird auch Peter Daszak nicht verschwinden.

Seit zwei Jahren sieht sich Daszak, ein britischer Zoologe in New York, mit harten Fragen zu seiner Beziehung zu einem chinesischen Labor konfrontiert, das mit Fledermaus-Coronaviren experimentiert – und mit seinen Bemühungen, zu verhindern, dass jemand untersucht, ob Sars-Cov-2 aus diesem Labor ausgetreten ist.

Nach wiederholten „Falschaussagen“ von Daszak über seine Beziehungen zu den Chinesen und seine Arbeit an Coronaviren ist er zunehmend in die Kritik geraten.

Doch vor weniger als zwei Wochen gewährten die National Institutes of Health Daszak und der EcoHealth Alliance, seiner gemeinnützigen Organisation, einen neuen Fünfjahreszuschuss in Höhe von 3,3 Millionen Dollar für die Erforschung von Coronaviren.

Der Zuschuss gilt für südostasiatische Länder. Ansonsten ähnelt er jedoch sehr stark der früheren Arbeit von EcoHealth in China, die im Mittelpunkt der Kontroverse um die Herkunft von Sars-Cov-2 steht.

Die vielleicht wichtigste Frage ist, warum die NIH Daszak überhaupt mehr Geld geben. Dieser Schritt scheint entweder bemerkenswert taub zu sein oder eine bewusste Entscheidung, um die Kritiker der Behörde zu frustrieren.

Es sei denn, das NIH hofft, dass Daszak und EcoHealth im nächsten Jahr irgendwie aus einer obskuren Höhle in Myanmar oder Laos mit einem Coronavirus auftauchen, das ein plausibler Vorläufer von Sars-Cov-2 ist – und damit das Rätsel um den Ursprung des Virus lösen und die Theorie vom bösen Laborleck aus der Welt schaffen.

Bislang ist ein solches Coronavirus den mühsamen Bemühungen, es zu „finden“, entgangen. Andererseits ist kein anderer Wissenschaftler so motiviert wie Daszak, dies zu tun.

Ein kurzer Rückblick auf Daszak und seine Rolle in der Kontroverse um die Herkunft von Sars-Cov-2.

Nur wenige Wochen nach dem Auftauchen des Virus half Daszak dabei, einen entscheidenden Brief an das Lancet, eine führende medizinische Fachzeitschrift, zu verfassen, in dem er jedem, der die Möglichkeit in Betracht zog, dass das Virus aus einem chinesischen Labor ausgetreten war, „Vorurteile“ unterstellte. Seitdem hat Daszak darauf bestanden, dass Sars-Cov-2 von einem Tier auf den Menschen übergesprungen sein muss.

Die Wissenschaftler haben jedoch nie ein plausibles Vorläufervirus gefunden, obwohl sie Fledermäuse sowie Nutz- und Wildtiere in ganz China getestet haben. Im Gegensatz dazu fanden Forscher den Weg, den das ursprüngliche SARS-Virus von Fledermäusen zum Menschen nahm, weniger als ein Jahr nach dem Auftreten von SARS.

In der Zwischenzeit wurden Daszak und EcoHealth wiederholt bei Falschaussagen und Auslassungen über ihre Rolle bei der Zusammenarbeit mit dem Wuhan Institute of Virology ertappt. Das Institut hat seinen Sitz in der Stadt, in der Covid aufgetaucht ist – und hatte zu diesem Zeitpunkt zufällig den engsten bekannten Verwandten von Sars-Cov-2 in seinen Gefrierschränken.

Oder, wie fast die gesamten Elitemedien mehr als ein Jahr lang betonten: ZUFALL! VERSCHWÖRUNGSTHEORIE!

Der wohl stärkste Beweis gegen Daszak und seine gemeinnützige Organisation tauchte im vergangenen September auf.

Eine unabhängige Forschungsgruppe namens DRASTIC fand und veröffentlichte 2018 einen Förderantrag von EcoHealth, in dem vorgeschlagen wurde, „Furin-Spaltstellen“ in Coronaviren einzufügen, um sie gefährlicher zu machen. Im Gegensatz zu fast allen anderen Fledermaus-Coronaviren hat Sars-Cov-2 eine solche Furin-Spaltstelle – und seine spezifischen genetischen Details machen es besonders unwahrscheinlich, dass es natürlich ist.

Dennoch hatten EcoHealth und Daszak die Existenz des Vorschlags nicht offengelegt, den das Verteidigungsministerium als potenziell riskant abgelehnt hatte. Selbst die Apologeten von EcoHealth gaben zu, dass er dies hätte tun sollen.

Alina Chan, eine Molekularbiologin am Massachusetts Institute of Technology, die zu den führenden unabhängigen Forschern auf dem Gebiet der Entstehung von Sars-Cov-2 gehört, erläuterte die Bedeutung der Furin-Spaltung in einer Reihe von Tweets im Dezember 2021:

Zu der Frage, ob die einzigartige Furin-Spaltstelle, die SARS-CoV-2 zu dem pandemischen Erreger macht, der es ist, gentechnisch hergestellt wurde, siehe die Kommentare von unanfechtbaren Virologen.

Die Kontroverse um Daszak und EcoHealth schien sicherzustellen, dass er – zumindest – nie wieder amerikanische Steuergelder für riskante Experimente mit Fledermaus-Coronaviren erhalten würde.

Raten Sie noch einmal.