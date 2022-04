Vogelgrippe: Eine weitere gefälschte „Pandemie“…diesmal für Hühner und die Folgen davon

Der Ausbruch der Vogelgrippe ist nicht real.

Das sollte der Ausgangspunkt für jeden sein – bei allem, wirklich allem -, davon auszugehen, dass die Medien lügen, und darauf zu warten, dass sie das Gegenteil beweisen.

Zweifeln Sie immer an der Presse.

Immer.

Vor allem dann, wenn das Schicksal zusammenzulaufen scheint und jeder einzelne Artikel in den „Nachrichten“ die öffentliche Meinung in die gleiche Richtung treibt und der gleichen Agenda dient

…was bei der Vogelgrippe definitiv der Fall ist.

Lebensmittelknappheit. Steigende Armut. Rationierung. Die Krise der Lebenshaltungskosten. All das ist Teil der Great-Reset-Agenda.

In Verfolgung dieser Agenda haben sie in den letzten zwei Jahren kleine Unternehmen zerstört und die Wirtschaft ruiniert, sie haben Lastwagenfahrer in die Arbeitslosigkeit getrieben und Versorgungsleitungen unterbrochen, sie haben einen Krieg zwischen zwei der größten Weizenexporteure der Welt angezettelt und die Preise für Benzin und Erdgas in die Höhe getrieben.

Die Vogelgrippe passt perfekt in dieses Muster. Die Preise für Geflügel und Eier werden in die Höhe schießen … und das nur wenige Tage vor Ostern.

Wir wissen, dass sie gerade eine Pandemie beim Menschen vorgetäuscht haben. Glauben Sie, dass sie dasselbe nicht auch bei Hühnern tun können – oder wollen?

Vielleicht glauben einige von Ihnen immer noch an die Schlagzeilen, vielleicht haben Sie noch nicht den Spürsinn entwickelt, der Sie wissen lässt, wann etwas totaler Schwachsinn ist. Und vielleicht sollten wir ein Argument vorbringen, damit wir nicht den „Faktenprüfern“ zum Opfer fallen.

Lassen Sie uns also kurz über Beweise sprechen.

*

Lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, wie die US-Regierung Ausbrüche der Vogelgrippe „erkennt“.

Laut einem Artikel in The Conversation [Hervorhebung hinzugefügt]:

Um [die Vogelgrippe] zu erkennen, überwacht das US-Landwirtschaftsministerium Routineuntersuchungen von Herden, die von Landwirten durchgeführt werden, und führt staatliche Inspektionsprogramme durch, um sicherzustellen, dass Eier und Vögel sicher und frei von Viren sind […], wobei molekulare Diagnostik wie Polymerase-Kettenreaktionstests (PCR) verwendet werden – die gleiche Methode, die Labore zum Nachweis von COVID-19-Infektionen verwenden.

Das USDA führt routinemäßige Tests in Geflügelfarmen durch, die PCR-Tests verwenden.

Erinnert Sie das an etwas?

Zweitens: Lassen Sie uns darüber sprechen, wie die Regierungen der Welt mit der „Krise“ umgehen.

Die Mainstream-Medien berichten von einem „tödlichen“ Ausbruch der Vogelgrippe, behauptet The Guardian [Hervorhebung hinzugefügt]:

US-Beamte glauben, dass fast 24 Millionen Geflügelvögel, hauptsächlich Hühner und Puten, an der Grippe gestorben sind, seit der Virusstamm im Februar identifiziert wurde.

Alle großen Medien berichten übereinstimmend, dass Millionen von Vögeln an der Grippe gestorben sind.

Im oben zitierten Artikel von The Conversation heißt es jedoch [Hervorhebung hinzugefügt]:

Anfang April hatte der Ausbruch die Tötung von etwa 23 Millionen Vögeln von Maine bis Wyoming verursacht.

Und dieser Artikel in The Scientist behauptet [wiederum mit Hervorhebung]…

Bislang sind in dieser Saison zig Millionen Vögel an der Krankheit gestorben ODER gekeult worden.

Hier gibt es also einige Ungereimtheiten. Im Grunde genommen wissen wir nicht, wie viele an der „Vogelgrippe“ gestorben sind oder wie viele wegen der „Vogelgrippe“ gekeult wurden.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Lassen Sie uns nun ein paar einfache Berechnungen anstellen, um die Verwirrung zu klären.

Wir wissen, dass die Presse von etwa 24 Millionen Geflügeltoten in den USA berichtet.

Wir wissen, dass die Landwirte in Wisconsin 2,7 Millionen Hühner gekeult haben, um „die Ausbreitung zu stoppen“.

Und wir wissen, dass Iowa, der führende Eierproduzent der USA, über 13 Millionen Hühner gekeult hat.

Nun, das sind bereits 16 Millionen von unseren 24 Millionen. Das sind 67 % der angeblichen Gesamtzahl der „Grippetoten“ in den USA.

Mindestens zwei Drittel der toten Vögel – und möglicherweise alle – wurden also bei Keulungen getötet, und zwar NICHT durch die Grippe.

Und das sind nur die Zahlen für die USA. Auch in anderen Ländern wird gekeult.

In Frankreich gab es zwei große Keulungen von Geflügel, die insgesamt über 11 Millionen Vögel betrafen.

Im Vereinigten Königreich wurden seit Oktober mindestens 2 Millionen Tiere gekeult, obwohl bis Ende März nur 108 Fälle festgestellt wurden.

Die Regierungen töten Millionen von Vögeln, und diese Todesfälle werden der Grippe zugeschrieben.

*

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Rückgrat dieses „Vogelgrippe“-Ausbruchs ist:

Routineuntersuchungen mit unzuverlässigen PCR-Tests, die so manipuliert werden können, dass sie falsch-positive Ergebnisse liefern.

Sprachliche Unklarheiten bei den Todesursachen und unzuverlässige Angaben zu den Opferzahlen.

Überreaktionen der Regierungen, die das Problem „versehentlich“ verschlimmern

…ernsthaft, klingelt da schon etwas bei Ihnen?

Die Vogelgrippe ist genau wie Covid. Die gleichen Leute, die die gleichen Lügen erzählen, aus den gleichen Gründen.

Wir alle wissen, wie es weitergeht.

Wie alles andere auch, wird dies zu weiteren Gerüchten über eine Lebensmittelkrise führen. Frankreich warnt bereits vor Geflügelknappheit, und da die USA der weltweit größte Exporteur von Eiern und Hähnchen sind, hat jede Störung dort enorme Auswirkungen. Die Preise für Eier und Hühnerfleisch sind bereits in die Höhe geschossen.

Genau wie bei den Schließungen wird die Vogelgrippe-„Krise“ kleine lokale Betriebe härter und schneller treffen als die großen Agrargiganten (es gibt bereits Berichte über die Zerstörung von Familienbetrieben).

Es wird berichtet, dass freilaufende Vögel stärker von der Vogelgrippe bedroht sind (weil sie nach draußen dürfen und wie normale Vögel leben), so dass ökologische, nachhaltige und ethische Anbaumethoden von neuen Vorschriften betroffen sein werden, die nicht für die Fleischfabriken der Konzerne gelten, die Tiere wie leblose Objekte behandeln.

In der Zwischenzeit wird dies genutzt, um den Krieg gegen Fleisch weiter voranzutreiben und sowohl den Veganismus als auch die Befürworter von im Labor gezüchtetem „Fleisch“ zu stärken.

Es ist unvermeidlich, dass bereits über einen neuen Vogelgrippe-Impfstoff für Menschen und/oder Vögel gesprochen wird. Tatsächlich hat ein britisches Unternehmen erst vor drei Tagen einen neuen Vogelgrippe-Impfstoff für Küken angekündigt. Das ist eine gut getimte Forschung, großartige Arbeit.

Viel Glück, ein „Impfskeptiker“ zu sein, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist, all Ihre Lebensmittel mit Spike-Proteinen oder experimentellen mRNA-Modifikatoren oder wer weiß was noch zu injizieren.

Und natürlich kann die „Vogelgrippe“ bei Bedarf von Hühnern auf den Menschen überspringen und eine neue Pandemie auslösen, wie der ehemalige Leiter des CDC neulich voraussagte.

Wie ich eingangs sagte, gibt es keinen „Vogelgrippe“-Ausbruch, es ist nur Covid für Hühner. Einfach mehr Wiederaufbau. Einfach mehr neue Normalität.

Das ist alles der große Reset. Das ist alles, was es in diesen Tagen gibt.