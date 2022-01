Vollständig geimpfte versus ungeimpfte COVID-Fallraten: Eine explorative Datenanalyse

trialsitenews.com: Dr. Ron Brown – Meinungsartike

Befürworter der COVID-19-Impfung weisen darauf hin, dass die zunehmende Zahl von COVID-19-Fällen bei vollständig geimpften Personen einfach die größere Anzahl vollständig geimpfter Personen im Vergleich zu ungeimpften Personen in vielen Bevölkerungsgruppen widerspiegelt. Um eine genauere Einschätzung der Wirksamkeit des Impfstoffs zu erhalten, muss die Zahl der Fälle innerhalb einer Population zwischen der vollständig geimpften und der ungeimpften Gruppe verglichen werden, d. h. die Zahl der Fälle in jeder Gruppe sollte durch die jeweilige Gesamtzahl der Personen in jeder Gruppe geteilt werden. Hier stelle ich eine explorative Datenanalyse vor, in der ich die COVID-19-Fallraten von Geimpften und Ungeimpften am Beispiel der COVID-19-Impfdaten in Ontario, Kanada, vom 15. Januar 2022 berechne und vergleiche. COVID-19-Impfdaten.

Am 15. Januar 2022 wurden in Ontario folgende COVID-19-Fälle gemeldet:

Vollständig geimpfte Fälle: 8,223

Ungeimpfte Fälle: 1,539

Die Gesamtzahl der nicht geimpften Personen in der Bevölkerung von Ontario, die für eine Impfung in Frage kommen (ab 5 Jahren), wird jedoch nicht gemeldet, so dass sie berechnet werden muss.

Aus den Daten geht hervor, dass die vollständig geimpfte Bevölkerung 11.530.464 beträgt, und der Prozentsatz der vollständig Geimpften liegt bei 82 % der anspruchsberechtigten Bevölkerung.

Daher können wir die gesamte für eine Impfung in Frage kommende Bevölkerung von Ontario schätzen, die 14.061.541 beträgt (11.530.464 / 0,82).

Aus den Daten geht auch hervor, dass der Prozentsatz der nicht geimpften Personen 12 % der gesamten impfberechtigten Bevölkerung Ontarios ausmacht.

Daher kann die Gesamtzahl der Impfberechtigten in Ontario zur Schätzung der ungeimpften Gesamtbevölkerung herangezogen werden, die 1.687.384 beträgt (0,12 * 14.061.541)

Vollständig geimpfte und ungeimpfte Fallzahlen

Da wir nun Schätzungen für die Gesamtzahl der vollständig geimpften und ungeimpften Bürger von Ontario haben, können wir die vollständig geimpften und ungeimpften Fälle einfach durch die jeweilige Anzahl der vollständig geimpften und ungeimpften Bürger teilen, was uns die Fallraten in jeder Gruppe liefert.

Rate der Fälle bei vollständig Geimpften: 7,1 % (8.223 Fälle / 11.530.464 Geimpfte)

Rate der Fälle bei nicht Geimpften: 9,1 % (1.539 Fälle / 1.687.384 ungeimpfte Personen)

Absoluter Rückgang der Fallrate bei vollständig Geimpften im Vergleich zu Ungeimpften: 2%

Schlussfolgerung: Obwohl es in Ontario viel mehr vollständig Geimpfte als Ungeimpfte gibt, beträgt die Verringerung der Fallzahl in der Gruppe der vollständig Geimpften im Vergleich zur Gruppe der Ungeimpften lediglich 2 %.

Gemäß der Wirksamkeit des COVID-19 mRNA-Impfstoffs in den klinischen Studien müsste die vollständig geimpfte Gruppe im Vergleich zur ungeimpften Gruppe eine 95%ige Verringerung der Fallzahlen aufweisen: Outcome Reporting Bias in COVID-19 mRNA Vaccine Clinical Trials.

Darüber hinaus berücksichtigt diese Analyse keine Störfaktoren in der ungeimpften Gruppe, wie z. B. eine größere Impfzurückhaltung bei Minderheitengruppen mit niedrigem sozioökonomischem Status, die auch häufiger an Fettleibigkeit und anderen mit COVID-19 komorbiden Erkrankungen leiden: Niedriger sozioökonomischer Status vermittelt Impfverweigerung und COVID-19-Krankenhausaufenthalte. Auch ohne diese Anpassung ist der Unterschied der Fallzahlen zwischen den Gruppen aufgrund des Impfstatus vernachlässigbar.