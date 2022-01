Der wichtigste Artikel der Mercola je geschrieben hat

Mercola.com

Die Optimierung von Vitamin D ist wahrscheinlich die einfachste, kostengünstigste und vorteilhafteste Strategie, die jeder tun kann, um sein Risiko für Infektionen, einschließlich COVID-19, in den kommenden Monaten zu minimieren

Mehr als 1 Milliarde Menschen weltweit, quer durch alle Altersgruppen, haben einen Vitamin-D-Mangel, der jetzt als signifikanter Risikofaktor für einen positiven COVID-19-Status, eine schwere COVID-19-Infektion und deren Tod identifiziert wurde.

In Indonesien hatten Menschen mit einem Vitamin-D-Spiegel zwischen 20 ng/ml und 30 ng/ml ein siebenfach höheres Sterberisiko als Menschen mit einem Spiegel über 30 ng/ml. Ein Wert unter 20 ng/ml war mit einem 12-fach höheren Sterberisiko verbunden.

Um Ihre Immunfunktion zu verbessern und Ihr Risiko für Virusinfektionen zu senken, sollten Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel bis zum Herbst auf einen Wert zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml (150 nmol/L und 200 nmol/L) anheben.

Die Optimierung des Vitamin-D-Spiegels ist besonders wichtig für dunkelhäutige Menschen, denn je dunkler Ihre Haut ist, desto mehr Sonnenbestrahlung brauchen Sie, um Ihren Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen, und auch für ältere Menschen.

Dieser Artikel wurde bereits am 22. Juni 2020 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Alles in allem ist die Optimierung des Vitamin-D-Spiegels wahrscheinlich die einfachste, kostengünstigste und vorteilhafteste Strategie, die jeder anwenden kann, um sein Risiko für COVID-19 und andere Infektionen in den kommenden Monaten zu minimieren. Die Gesundheitsbehörden warnen bereits vor einer zweiten Welle von COVID-19 im Herbst, was bedeutet, dass es JETZT an der Zeit ist, sich um Ihren Vitamin-D-Spiegel zu kümmern.

Wir haben auch eine Pandemie des Vitamin-D-Mangels, denn mehr als 1 Milliarde Menschen weltweit, quer durch alle Altersgruppen, haben einen Vitamin-D-Mangel. Vitamin-D-Mangel wurde jetzt als signifikanter Risikofaktor für einen positiven COVID-19-Status, eine schwere COVID-19-Infektion und deren Tod ermittelt.

In einer Studie, in der die Daten von 780 Krankenhauspatienten in Indonesien untersucht wurden, hatten diejenigen mit einem Vitamin-D-Spiegel zwischen 20 Nanogramm pro Milliliter (ng/ml) und 30 ng/ml ein siebenfach höheres Sterberisiko als diejenigen mit einem Spiegel über 30 ng/ml. Ein Wert unter 20 ng/ml war mit einem 12-fach höheren Sterberisiko verbunden.

Um Ihre Immunfunktion zu verbessern und Ihr Risiko für Virusinfektionen zu senken, sollten Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel bis zum Herbst auf einen Wert zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml anheben. In Europa liegen die von Ihnen angestrebten Werte zwischen 150 nmol/L und 200 nmol/L. Wenn der Vitamin-D-Spiegel in der Weltbevölkerung erhöht würde, könnten Zehntausende von Menschen gerettet werden, falls oder wenn COVID-19 wieder auftritt.

Zwar gibt es noch keine prospektiven kontrollierten Studien, die die Wirksamkeit von Vitamin D bei COVID-19 belegen, doch sind viele solcher Studien im Gange. Sie können den Status dieser Studien auf clinicaltrials.gov. überprüfen. Anfang Juni 2020 waren mehr als 20 Studien gestartet worden, um den Nutzen von Vitamin D gegen COVID-19 zu untersuchen.

Dieser Bericht soll Ihnen helfen zu verstehen, warum es so wichtig ist, den Vitamingehalt für eine gesunde Immunfunktion zu optimieren, und Ihnen dann eine detaillierte Strategie an die Hand geben, wie Sie das tun können. Dieser Bericht kann als Hilfsmittel verwendet werden, um Ihre Freunde, Familie und Gemeinde darüber zu informieren, warum und wie man auf die nächste Pandemie vorbereitet ist.

Es gibt immer mehr Belege dafür, dass Vitamin D eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Immunsystems spielt, die das COVID-19-Risiko verringern dürfte; in erster Linie durch die Verringerung des Überlebens und der Replikation des SARS-CoV-2-Virus und durch die Verringerung des Risikos von „Zytokinstürmen“, indem die Produktion von entzündungsfördernden Zytokinen verringert und die Produktion von entzündungshemmenden Zytokinen erhöht wird.

Ich erkläre auch, wie Vitamin D das Risiko für COVID-19 verringert und wie es hilft, sowohl das akute Atemnotsyndrom (ARDS) als auch Zytokinstürme zu unterdrücken und zu kontrollieren, die eine der Haupttodesursachen bei COVID-19 sind.

Dunklerhäutige Menschen brauchen mehr Vitamin D

Die Optimierung der Vitamin-D-Versorgung ist für dunkelhäutige Menschen besonders wichtig, denn je dunkler die Haut ist, desto mehr Sonneneinstrahlung ist nötig, um den Vitamin-D-Spiegel zu erhöhen. Eine stärkere Pigmentierung der Haut verringert die Wirksamkeit von UVB-Strahlen, da Melanin als natürlicher Sonnenschutz wirkt.

Wenn Sie sehr dunkelhäutig sind, müssen Sie etwa 1,5 Stunden pro Tag in der Sonne verbringen, um einen spürbaren Effekt zu erzielen. Für viele berufstätige Erwachsene und Kinder im Schulalter ist das einfach nicht machbar.

Hellhäutige Menschen brauchen vielleicht nur 15 Minuten voller Sonneneinstrahlung am Tag, was viel einfacher zu erreichen ist. Dennoch werden auch sie in der Regel Schwierigkeiten haben, im Winter die idealen Werte zu erreichen. In den Wintermonaten erreicht in Breitengraden über 40° nur wenig oder gar keine UVB-Strahlung die Erdoberfläche. Der Aufenthalt in niedrigen Breitengraden ist jedoch keine Garantie für einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel, da soziale und kulturelle Normen die Sonnenexposition einschränken können.

Wie im obigen MedCram-Video erwähnt, sind schwarze, asiatische und ethnische Minderheitengruppen einem erhöhten Risiko ausgesetzt, an COVID-19 zu sterben. Während einige diese Rassenunterschiede auf den Zugang zur Gesundheitsversorgung zurückführen, ist ein weitaus wahrscheinlicherer Grund dafür, dass dunkelhäutige Menschen viel häufiger einen Vitamin-D-Mangel haben.

Die von MedCram zitierte Studie untersuchte speziell die ethnischen Unterschiede in der COVID-19-Sterblichkeit bei Patienten in England, wo die Gesundheitsversorgung für alle frei zugänglich ist, so dass das Argument des Zugangs zur Gesundheitsversorgung nicht stichhaltig ist.

Vitamin-D-Supplementierung zur Senkung der Sterblichkeit empfohlen

Die Rolle von Vitamin D wird in einer Antwort der Vitamin-D-Forscher William Grant und Barbara Boucher auf den Leitartikel des BMJ „Is Ethnicity Linked to Incidence or Outcomes of COVID-19?“ angesprochen. Sie schreiben unter anderem:

In dem kürzlich erschienenen BMJ-Leitartikel von Khunti et al. wird die Frage gestellt: „Steht die ethnische Zugehörigkeit im Zusammenhang mit der Inzidenz oder den Folgen von Covid-19?“ Hier wird dargelegt, wie die ethnische Zugehörigkeit mit der Inzidenz und den Folgen von COVID-19 zusammenhängt, was zum Teil auf einen Mangel an Vitamin D aufgrund einer erhöhten Hautpigmentierung und der Ernährung zurückzuführen ist … Ein potenziell wichtiger Faktor, der im PHE-Bericht nicht berücksichtigt wurde, war der Vitamin-D-Mangel, obwohl es immer mehr Belege dafür gibt, dass Vitamin-D-Mangel ein wichtiger Risikofaktor für akute Atemwegsinfektionen und für COVID-19 ist …

Es gibt immer mehr Belege dafür, dass Vitamin D eine wichtige Rolle bei der Regulierung des Immunsystems spielt, die das COVID-19-Risiko verringern dürfte; in erster Linie durch die Verringerung der Überlebensrate und der Replikation des SARS-CoV-2-Virus und durch die Verringerung des Risikos von „Zytokinstürmen“, indem die Produktion von entzündungsfördernden Zytokinen verringert und die Produktion von entzündungshemmenden Zytokinen erhöht wird. Vitamin D fördert auch die lokale ACE2-Bildung in der Lunge, eine Wirkung, die bekanntermaßen den Schweregrad des akuten Atemnotsyndroms verringert. Darüber hinaus wird derzeit berichtet, dass höhere Ausgangskonzentrationen von 25(OH)D im Serum mit einer geringeren Rate an schweren COVID-19-Erkrankungen und einer geringeren Sterblichkeit verbunden sind.

Grant und Boucher empfehlen der Öffentlichkeit eine tägliche Vitamin-D-Zufuhr, insbesondere für Schwarze, Asiaten und ethnische Minderheiten, Beschäftigte in Innenräumen, Schichtarbeiter, ältere Menschen, Pflegebedürftige oder Personen, die zu Hause bleiben müssen, sowie für Übergewichtige. Dies könnte den Schweregrad von COVID-19 verringern und unnötige Todesfälle verhindern.

Vitamin D ist rezeptfrei in Supermärkten, Apotheken und im Internet erhältlich, könnte aber auch kostenlos an Personen abgegeben werden, die in finanziellen Schwierigkeiten sind oder keinen Zugang zu Medikamenten haben, schreiben Grant und Boucher und ergänzen: Für die Dauer des Covid-19-Ausbruchs sollte eine Dosis von 1.000 IE/Tag im Allgemeinen und von 4.000 IE/Tag für diejenigen empfohlen werden, die wie oben beschrieben ein hohes Risiko für einen Mangel haben, einschließlich der BAME-Gruppen…

Sonnencreme-Ratschläge konterkarieren lebensrettende Vitamin-D-Botschaft

Bemerkenswerterweise wird die Bedeutung von Vitamin D gegen COVID-19 von den Ärzten zwar zunehmend anerkannt, aber einige raten immer noch entweder von der Sonneneinstrahlung oder von der Einnahme von Vitamin-D-Supplementen oder von beidem ab.

Einige, wie Dr. Pieter Cohen, Arzt für Innere Medizin an der Cambridge Health Alliance in Massachusetts und außerordentlicher Professor für Medizin an der Harvard Medical School, raten sogar davon ab, ihren Vitamin-D-Spiegel testen zu lassen, um festzustellen, ob sie einen Mangel haben!18 In einem Bericht vom 1. Juni 2020 auf Today.com heißt es:

Der Körper kann Vitamin D selbst herstellen, wenn die Haut der Sonne ausgesetzt ist, oder es über die Nahrung aufnehmen. Ich spreche keine allgemeine Empfehlung für Nahrungsergänzungsmittel aus. Ich sage nur: Um einen Vitamin-D-Mangel zu vermeiden. Um einen Vitamin-D-Mangel zu vermeiden, reicht es in der Regel aus, sich im Freien aufzuhalten, sich gelegentlich der Sonne auszusetzen und auf die Vitamin-D-Quellen in der Nahrung zu achten, sagte [Dr. JoAnn Manson, Leiterin der Präventivmedizin am Brigham and Women’s Hospital und Professorin für Medizin in Harvard].

Zufällige Sonneneinstrahlung bedeutet, dass man sich bei einem 30-minütigen Spaziergang oder einer anderen sportlichen Betätigung im Freien in kurzen Hosen oder mit kurzen Ärmeln in der Sonne aufhält (obwohl man trotzdem Sonnenschutzmittel verwenden sollte). Es bedeutet nicht, dass man sich gezielt in die Sonne legt.

Der Ratschlag, bei „gelegentlichem“ Sonnenbaden Sonnenschutzmittel zu verwenden, ist medizinisch unvernünftig und falsch, da Sonnenschutzmittel genau die ultravioletten Strahlen herausfiltern, die die Vitamin-D-Produktion in der Haut anregen.

Damit eine vernünftige Sonnenexposition funktionieren kann, müssen Sie sich ungeschützt der Sonne aussetzen. Achten Sie nur darauf, dass Sie keinen Sonnenbrand bekommen. Bleiben Sie so lange in der Sonne, bis sich Ihre Haut leicht rosa verfärbt. Danach sollten Sie sich mit langen Ärmeln und Hosen bedecken.

Der anzustrebende Vitamin-D-Spiegel liegt zwischen 60 ng/ml und 80 ng/ml. In Europa liegen die angestrebten Werte zwischen 150 nmol/L und 200 nmol/L. In meinem Vitamin-D-Bericht beschreibe ich ausführlich, wie Sie vorgehen müssen, aber hier ist eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Schritte:

Messen Sie zunächst Ihren Vitamin-D-Spiegel – Eine der einfachsten und kostengünstigsten Möglichkeiten, Ihren Vitamin-D-Spiegel zu messen, ist die Teilnahme am personalisierten Ernährungsprojekt von GrassrootsHealth, zu dem ein Vitamin-D-Testkit gehört. Sobald Sie Ihren Blutspiegel kennen, können Sie die Dosis ermitteln, die Sie benötigen, um Ihren Spiegel zu halten oder zu verbessern. Der einfachste Weg, Ihren Spiegel zu erhöhen, ist, wie oben beschrieben, ein regelmäßiger, vernünftiger Sonnenaufenthalt. Wenn Sie nicht genügend Vitamin D durch die Sonne aufnehmen können (mit der DMinder-App20 können Sie feststellen, wie viel Vitamin D Ihr Körper je nach Standort und anderen individuellen Faktoren bilden kann), müssen Sie ein orales Ergänzungsmittel einnehmen. Es wird dringend empfohlen, Magnesium und K2 gleichzeitig mit oralem Vitamin D einzunehmen.

Bestimmen Sie Ihre individuelle Vitamin-D-Dosierung – Dazu können Sie entweder die unten stehende Tabelle oder den Vitamin-D*Rechner von GrassrootsHealth verwenden. Um ng/ml in die europäische Maßeinheit (nmol/L) umzurechnen, multiplizieren Sie einfach den ng/ml-Wert mit 2,5. Um zu berechnen, wie viel Vitamin D Sie zusätzlich zu Ihrer Nahrungsergänzung durch regelmäßige Sonneneinstrahlung aufnehmen, verwenden Sie die DMinder-App.

3. Erneuter Test in drei bis sechs Monaten – Schließlich müssen Sie Ihren Vitamin-D-Spiegel in drei bis sechs Monaten erneut messen, um zu beurteilen, wie Ihre Sonnenexposition und/oder die Dosis der Nahrungsergänzungsmittel für Sie wirken.

