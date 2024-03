Vom Boom zur Pleite: Doug Casey über die nachlassende Begeisterung für Elektroautos

Internationaler Mensch: Abgesehen von Tesla wollen immer weniger Menschen Elektroautos. Andere Autokonzerne haben Milliarden in die Produktion von Elektroautos gesteckt, denen die Käufer nicht trauen. Warum entwickeln sie Produkte, die ihre Kunden offensichtlich nicht wollen?

Doug Casey: Vielleicht dachten sie, wenn Tesla, ein unterkapitalisiertes Start-up-Unternehmen, das von einem Exzentriker ohne Erfahrung im Automobilbau geleitet wird, ein Milliarden-Dollar-Unternehmen werden kann, wie schwierig kann es dann sein? Sie haben vergessen, dass Tesla von einem Genie geleitet wird, das ein Elektroauto mit vielen technischen Innovationen von Grund auf neu entwickelt hat. GM, Ford und die anderen Traditionskonzerne werden von ESG-orientierten Anzugträgern geführt, deren erster Gedanke der Kniefall vor der Personal- und Compliance-Abteilung ist.

Apple hat an einem Elektroauto gearbeitet, aber das Unternehmen hat es gerade eingestellt, nachdem es 10 Milliarden Dollar dafür ausgegeben hat. Es ist nicht so einfach, ein gutes Elektroauto zu bauen, wie Elon sagte.

Am Konzept des Elektroautos ist nichts falsch. Das Problem ist – wie bei den meisten wirtschaftlichen Problemen in der heutigen Welt – der Staat. Die Regierung hat im Grunde entschieden, dass fossile Brennstoffe schlecht sind, und damit auch die Fahrzeuge, die sie verbrennen. Sie hassen fossile Brennstoffe aus allen möglichen fadenscheinigen und hysterischen Gründen, die sich größtenteils um die „Rettung“ des Planeten drehen. Die meisten dieser Gründe sind unsinnig, zumindest wenn man eine industrielle Zivilisation will.

Die Leute, die an die Macht kommen, hassen Autos und die Freiheit, die sie dem einfachen Mann geben.

Deshalb wollen sie alle in 15-Minuten-Städte ziehen, wo man wahrscheinlich keine richtigen Autos braucht, sondern nur Elektro-Golf-Autos.

Die Bundesregierung hat viele Gesetze, die festlegen, welche Autos die Hersteller bauen dürfen und welche nicht. Die Vorgaben für den durchschnittlichen Flottenverbrauch sind ein wichtiger Faktor dafür, welche Autos wir haben. Aber die Regierungen gehen noch weiter und versuchen, die meisten herkömmlichen Autos mit Verbrennungsmotor bis 2035 oder sogar 2030 zu verbieten. Das Verbot von Verbrennungsmotoren hat zu einer Verlagerung der Produktion hin zu Elektrofahrzeugen geführt.

Gleichzeitig haben sie den Verbrauchern erhebliche Steuervorteile geboten und sie zum Kauf von Elektrofahrzeugen animiert, die sie sonst nicht gekauft hätten. Obwohl Elektrofahrzeuge für bestimmte Orte und Bedingungen geeignet sind und ihren Platz in der Welt des Automobils haben, führt das Drängen und Ziehen der Regierung zu enormen Verzerrungen im Verhalten der Menschen.

Internationaler Mensch: Letztes Jahr verlor Ford 4,7 Milliarden Dollar mit seinen EV-Modellen und es wird prognostiziert, dass es dieses Jahr bis zu 5,5 Milliarden Dollar verlieren könnte.

Das Wall Street Journal schätzt, dass Ford seinen Gewinn um 50% steigern könnte, wenn es auf Elektrofahrzeuge verzichten würde. Es scheint, dass Ford und andere Unternehmen sich weniger darum kümmern, ihren Aktionären oder Kunden zu dienen.

Was ist hier wirklich los?

Doug Casey: Aktionäre und Kunden werden gegenüber Gesetzgebern und Regulierungsbehörden in den Hintergrund gedrängt. Das ist pervers.

Autos begleiten uns seit weit über 100 Jahren und haben eine lange Subkultur geschaffen. Alle Gründer der Autofirmen waren, wie wir sie nennen, „Autojungs“. Sie liebten Autos, sie liebten Rennen und sie liebten die Idee der Freiheit, die sie förderten. Sie waren ein besonderer Menschenschlag. Aber die „Autojungs“ leiten keine Autofirmen mehr. An ihre Stelle sind Anzugträger getreten.

Die Autokonzerne von heute werden von erbsenzählenden Buchhaltern und zunehmend von ESG-Beauftragten geleitet, die ihre Vorstände kontrollieren. Viele Frauen (GM wird von Mary Barra geführt und sechs der 13 Vorstandsmitglieder sind Frauen) arbeiten heute in den großen Autokonzernen. Nichts gegen Frauen, aber Tatsache ist, dass Frauen nie mehr als ein winziger Teil der Autokultur waren, hauptsächlich in den Songs der Beach Boys.

Wenn man sich die Websites dieser Unternehmen ansieht, wird man feststellen, dass sie betonen, wie umweltfreundlich und PC-freundlich sie sind. Nicht, wie toll ihre Produkte sind. Die Manager dieser großen Autokonzerne scheinen viel mehr an falschen Umweltzielen und der Förderung von ESG interessiert zu sein als daran, technologisch fortschrittliche und interessante Autos zu bauen. Ihre Compliance-Abteilungen sind viel größer als ihre technischen Abteilungen. Es ist eine Industrie im Niedergang.

Sogar der Name der ehemaligen Firma Chrysler wurde in Stellantis geändert, ein Wort, das für nichts steht. Wer, ob Mitarbeiter oder Kunde, kann einem künstlichen Finanzkonstrukt gegenüber loyal sein? Kein Wunder, dass die Aktien zum vier- bis fünffachen Wert verkauft werden.

Internationaler Mensch: Inmitten von Milliardenverlusten, versunkenen Kosten und mangelnder Verbrauchernachfrage überdenken die Autohersteller endlich ihre EV-Strategien.

Viele ziehen sich zurück oder stellen ihre Projekte ein.

Glauben Sie, dass der Wirbel um Elektrofahrzeuge vorbei ist? Wohin wird sich der Trend entwickeln?

Doug Casey: Ich bin nicht per se gegen Elektroautos, sie haben ihre Vor- und Nachteile. Die technologische Entwicklung von Elektroautos steckt noch in den Kinderschuhen.

Als Autoexperte gefällt mir an Elektroautos vorwiegend der sehr niedrige Schwerpunkt, der sich aus der Anordnung der Batterien ergibt. Wenn alles andere gleich bleibt, sollten sie sich besser fahren lassen als Verbrenner. Allerdings wiegen sie wegen der Batterien 500 bis 1000 Pfund mehr als sie sollten, und das ist schlecht für das Fahrverhalten und den Reifenverschleiß. Andererseits haben sie viel weniger bewegliche Teile als Verbrennungsmotoren und sollten wartungsarm sein – bis die Batterie nach einer bestimmten Anzahl von Kilometern den Geist aufgibt. Dann kann man das Auto gleich verschrotten.

Elektroautos bremsen gut, weil die Bremsen nicht nur die Reibung nutzen, um die Geschwindigkeit zu verringern, sondern auch Energie zurückgewinnen, um die Batterie wieder aufzuladen. Mir gefällt, dass sie leise sind und blitzschnell beschleunigen, viel schneller als vergleichbare ICE-Züge. Für bestimmte Anwendungen können sie tolle Liebhaberfahrzeuge sein.

Aber sie haben auch echte Probleme. In sehr kalten oder ausgesprochen heißen Klimazonen sind sie nicht zu gebrauchen, weil die Batterien dann nicht ausreichend leistungsfähig sind und durch Heizung oder Klimaanlage zusätzlich entladen werden. Da es nur wenige Ladegeräte gibt und das Aufladen viel Zeit in Anspruch nehmen kann, sind E-Autos nur dann wirklich praktisch, wenn man in der Stadt pendelt und eine Garage hat, in der man das Auto über Nacht anschließen kann. Natürlich fangen Lithiumbatterien manchmal Feuer, und wenn das passiert, kann man es nicht löschen. Das ist ein echtes Risiko.

Wenn man in einer Wohnung ohne Garage lebt, lange Reisen unternimmt oder in einer ungünstigen Klimazone wohnt, machen sie wenig Sinn.

Sie haben einen klaren Wert im automobilen Ökosystem, aber sie werden als Allheilmittel angepriesen. Das sind sie nicht. Nach heutigem Stand der Technik sind Hybride mit kleinen, aber leistungsstarken Verbrennungsmotoren, die durch Batterien ergänzt werden, wahrscheinlich der beste Weg aus dem Dilemma.

Wer kann genau vorhersagen, was funktionieren wird und was nicht? Die Regeln werden von Politikern und Bürokraten gemacht, nicht von Ingenieuren und Designern. Aber die gute Nachricht ist, dass die Batterietechnologie immer besser wird, sodass sich die Dinge fast zwangsläufig verbessern, trotz der Bemühungen der Grünen und der Bürokraten.

Internationaler Mensch: Könnten Elektroautos auf einem freien Markt ohne staatliche Subventionen, Steuergutschriften oder andere Vergünstigungen konkurrieren?

Wie lange können Regierungen Elektroautos noch künstlich fördern?

Doug Casey: Wir kennen die wahre Wirtschaftlichkeit von Elektroautos nicht, weil sie unter einer Vielzahl von Subventionen, Steuergutschriften und anderen Vergünstigungen wie kostenlosem Parken in einigen Ländern begraben sind.

Die Lösung besteht darin, den Staat zu 100 % aus dem Automobilsektor zurückzuziehen. Eigentlich sollte sich der Staat aus allen Wirtschaftsbereichen zu 100 Prozent zurückziehen, damit wir sehen können, was wirklich effizient und wünschenswert ist. Die Antwort werden wir nie erfahren, solange wir nicht in einer freien Marktgesellschaft leben. Ich verzweifle daran, weil der Staat immer mächtiger wird.

Wie lange können sie das Elektroauto künstlich hochhalten? Nicht lange, denke ich.

Das ist etwas, worüber die meisten Leute nicht nachdenken. Das wirkliche Problem mit Elektroautos sind nicht so sehr die Autos selbst – darüber haben wir gerade gesprochen. Es ist das nationale Stromnetz.

Die Stromerzeugung in den USA ist in den vergangenen 20 Jahren gleich geblieben. Wir haben die Menge an elektrischer Energie überhaupt nicht erhöht, obwohl die Bevölkerung in dieser Zeit von 290 Millionen auf 340 Millionen gestiegen ist. Das liegt daran, dass es große Fortschritte bei der Effizienz und beim Energiesparen gegeben hat. Aber die Menge an Bruttostrom, die benötigt wird, wenn Elektrofahrzeuge weiter gefördert werden, wird enorm sein. Das Aufladen all dieser Elektrofahrzeuge könnte das Stromnetz zum Kollabieren bringen und zu Stromausfällen führen.

Wenn Elektroautos jemals funktionieren sollen, gibt es nur die Möglichkeit, viele Atomkraftwerke der neuesten Generation zu bauen. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, aber wenn die Kernenergie keine Renaissance erlebt, werden Elektrofahrzeuge scheitern, weil nicht genug Strom für sie im Netz ist. Sie werden Stromausfälle im großen Stil verursachen.

Internationaler Mensch: Was bedeutet das für Lithium, Emissionszertifikate und andere hochgejubelte Investitionen, die von der Begeisterung für Elektrofahrzeuge profitiert haben?

Doug Casey: Wieder einmal hat die Politik die Menschen dazu gebracht, dumme Dinge zu tun, die sie sonst nicht getan hätten.

Das Elektroauto ist nur das derzeit eklatanteste Beispiel für eine staatliche Intervention, die zu einer enormen Fehlallokation von Kapital führt und den Lebensstandard der Welt insgesamt senkt. Die meisten wirtschaftlichen „Planungen“ von Regierungen sind in etwa so klug, als würde man die Hälfte der Menschen tagsüber Gräben ausheben und die andere Hälfte sie nachts wieder zuschütten lassen, um so 100% Beschäftigung zu schaffen. Der größte Teil des gegenwärtigen Unsinns mit Lithium, Kohlenstoffkrediten, Wind- und Solarenergie und Elektrofahrzeugen läuft auf dasselbe hinaus.

Was die Auswirkungen auf Lithium betrifft, so benötigt die heutige Generation von Batterien viel Lithium. Künftige Batteriegenerationen könnten jedoch andere Materialien verwenden. Der Preis für Lithium stieg von etwa 8.000 Dollar pro Tonne im Jahr 2020 auf 65.000 Dollar im Jahr 2023 und ist jetzt auf etwa 12.000 Dollar gefallen. Das ist eine wirklich dramatische Volatilität. Ich vermute, dass sich die meisten der Milliarden Dollar, die in den Lithiumabbau investiert wurden, als eine weitere gigantische Fehlallokation erweisen werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass technologische Innovationen gut sind, und dazu gehören auch Elektroautos. Aber sobald sich der Staat und die Menschen, die für ihn arbeiten, einmischen, vermasseln sie alles und richten Chaos an.

Mein Rat ist, bei Verbrennungsmotoren zu bleiben und sich von Elektroautos fernzuhalten, bis sich die Technologie in den nächsten Jahren weiterentwickelt hat.