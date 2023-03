Vom Imperium finanzierte Think Tanks sind keine gültigen Quellen: Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Caitlin Johnstone

ACHTUNG JOURNALISTEN:

Es ist unter keinen Umständen akzeptabel, Think Tanks, die von Regierungen und dem militärisch-industriellen Komplex finanziert werden, als Informationsquellen oder Experten in Fragen der nationalen Sicherheit oder der Außenpolitik zu zitieren.

Wenn Sie sie doch zitieren (was Sie wiederum nicht tun sollten), dann müssen Sie zumindest den Interessenkonflikt offenlegen, den ihre Finanzierung in Ihrer Berichterstattung verursacht, und Sie müssen Ihrem Publikum unmissverständlich klarmachen, dass es sich um einen Interessenkonflikt handelt.

Dies geschieht tagtäglich in den westlichen Medien, aber nehmen Sie nur als Beispiel die Art und Weise, wie die unabhängige australische Publikation Crikey auf beschämende Weise einen gefälschten Propagandaartikel über die Verfolgung von LGBT-Menschen durch die chinesische Regierung veröffentlicht hat, wobei ihre einzige Quelle das vom Imperium finanzierte Australian Strategic Policy Institute war.

Crikey nimmt die „Menschenrechtsverletzungen“ an Chinas LGBTQI+-Gemeinschaft ins Visier und verlässt sich bei seiner Untersuchung auf eine einzige Quelle – das Australian Strategic Policy Institute. Krikey!

#Crikey sets its sights on “human rights abuse” of China’s LGBTQI+ community relying on a single source for its investigation – the Australian Strategic Policy Institute. Crikey!#auspol #rainbowalerthttps://t.co/3gWeYqBAnx — CO-WEST-PRO (@cowestpro) March 18, 2023

Sobald Sie das tun, machen Sie sich eines journalistischen Fehlverhaltens schuldig. Sobald Sie so etwas wie „Laut meiner Quelle vom Australian Strategic Policy Institute“ schreiben, haben Sie aufgehört, als Journalist zu arbeiten, und arbeiten jetzt als Propagandist. Es ist wahnsinnig, dass diese äußerst offensichtliche Tatsache nicht besser verstanden wird.

Sie alle wissen, dass man keine unüberprüfbaren Behauptungen von Sendern wie RT oder Sputnik zitieren darf, es sei denn, es handelt sich um offizielle Erklärungen der russischen Regierung, aber aus einem Grund hat man Ihnen gesagt, dass es in Ordnung ist, in Ihrer Berichterstattung Think Tanks zu zitieren, die von westlichen Regierungen und Waffenherstellern bezahlt werden. Das ist es nicht, und das war es auch nie. Es war schon immer ein dreister Verstoß gegen die journalistische Ethik, und wenn Sie auch nur einen Moment intellektuell ehrlich darüber nachdenken, werden Sie wissen, dass dies wahr ist.

❖

Die Australier müssen aufhören, von AUKUS als einer „Verteidigungspartnerschaft“ zu sprechen. Es hat nichts mit „Verteidigung“ zu tun. Man braucht keine Langstrecken-U-Boote, um Australiens leicht zu verteidigende Küsten zu verteidigen, man braucht Langstrecken-U-Boote, um China anzugreifen. Wer das bezweifelt, hat nicht aufgepasst.

Der ehemalige Premierminister Paul Keating hat neulich erklärt, worum es hier wahrscheinlich wirklich geht: Es geht darum, Chinas atomar bewaffnete U-Boote auszuschalten, um ihre „Zweitschlagskapazität“ zu lähmen, d.h. um den USA zu ermöglichen, einen Atomkrieg mit China zu gewinnen.

Es handelt sich nicht um eine Verteidigungspartnerschaft, weil es nichts mit Verteidigung zu tun hat, und es ist keine Verteidigungspartnerschaft, weil es keine „Partnerschaft“ ist. Es ist das US-Imperium, das Australien in den Untergang treibt, zum Nutzen von niemandem außer dem US-Imperium.

Entweder geht es darum, China anzugreifen, oder es geht darum, unseren Handel mit China vor China zu schützen. Was ergibt für Sie mehr Sinn?

Eines der größten Hindernisse für den Aufbau einer starken Antikriegsbewegung ist der Glaube der Menschen, dass ihr eigener individueller Aktivismus und Widerstand keinen Unterschied macht, was einfach nicht stimmt. Ihr individueller Aktivismus und Widerstand macht nahezu keinen Unterschied, nicht keinen Unterschied. Das mag ähnlich klingen, aber in Wirklichkeit sind sie buchstäblich eine ganze Unendlichkeit voneinander entfernt.

Wenn Ihre Bemühungen, sich unserem Kurs in Richtung Dritter Weltkrieg entgegenzustellen, keinen Unterschied machen würden, dann wären diese Bemühungen sinnlos. Aber wenn Ihre Bemühungen auch nur einen kleinen Unterschied über den absoluten Nullpunkt hinaus bewirken, dann bedeutet das nur, dass sich Ihnen noch viel mehr Menschen anschließen müssen, um uns von diesem gefährlichen Kurs abzubringen.

Hollywood hat uns einen falschen Eindruck davon vermittelt, wie diese Dinge funktionieren, denn die Erzählstruktur von Filmen legt immer den Schwerpunkt darauf, dass die Handlungen des einzelnen Protagonisten eine ungeheure Wirkung haben. Luke Skywalker jagt den Todesstern in die Luft. Frodo vernichtet den Einen Ring. Die Avengers retten das Universum. Der Geschichtenerzähler muss dafür sorgen, dass die Handlungen der Helden große Konsequenzen haben, damit man sich für ihre Abenteuer interessiert und daher für die Geschichte, die sie erzählen.

Melbourne geht auf die Straße, um „NEIN“ zu sagen zu AUKUS, zu Krieg, zu Militarismus und zur Verfolgung von Julian Assange. auspol

Melbourne turning out to say „NO“ to AUKUS, to war, to militarism, and to the persecution of Julian Assange. #auspol pic.twitter.com/rRsQdLzWpM — Caitlin Johnstone (@caitoz) March 18, 2023

Aber das wirkliche Leben ist nicht so. Im wirklichen Leben braucht es viele, viele Menschen, um einen echten Wandel herbeizuführen. Die Handlungen eines Einzelnen machen kaum einen Unterschied; selbst Leute wie ich, die überdurchschnittlich viel zu sagen haben, sind nur ein winziger Tropfen auf den heißen Stein im großen Ganzen.

Echte Veränderungen hängen nicht vom Einzelnen ab, sondern von der Gemeinschaft. Wir können das sehen, wenn wir uns in der Gesellschaft umsehen, wenn wir sehen, was für eine gewaltige kollektive Improvisation mit Milliarden von Mitgliedern die menschliche Zivilisation ist. Es braucht das Kollektiv, um die Zivilisation am Laufen zu halten, und es wird das Kollektiv benötigen, um sie zu verändern.

Ein Bienenstich schützt den Bienenstock nicht, aber viele Bienenstiche sind tödlich. Die Biene zögert nicht, weil ihr einzelner Stich nicht ihr Hollywood-Ende herbeiführen wird – sie sticht einfach.

So müssen wir auch sein. Stechen Sie mit der ganzen Kraft Ihres einen Stachels, was auch immer das sein mag. Organisieren. Teilnehmen an Protesten. Guerilla-Aktivismus auf der Straße. Schreiben. Twittern. Memes erstellen. Literatur verteilen. Mit Leuten reden. Videos drehen. Was auch immer Sie tun können, um den Rest der Bienen aufzuwecken und sie auf die Bedrohung aufmerksam zu machen, der unser kollektiver Bienenstock ausgesetzt ist.

Allein werden Sie das Imperium nicht aufhalten können. Du wirst keinen großen Unterschied machen. Aber du wirst einen Unterschied machen. Und es gibt nichts, was jemand tun kann, um Sie davon abzuhalten, den kleinen Unterschied zu machen, den Sie machen können.

Nehmen Sie diesen unaufhaltsamen kleinen Unterschied und arbeiten Sie darauf hin, dass möglichst viele andere dasselbe tun, denn genügend unaufhaltsame kleine Unterschiede werden sich zwangsläufig zu einem unaufhaltsamen großen Unterschied summieren. Und wenn wir diesen Punkt erreicht haben, wird ein gesunder Wandel unvermeidlich.