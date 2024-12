Vom „Terroristen“ zum „Freiheitskämpfer“: Wie der Westen Al-Qaidas Jolani als Syriens „aufgeweckten“ neuen Anführer umdeutete

Von Alan Macleod

Die Unternehmensmedien kündigen den Sturz von Bashar al-Assad und die Ernennung von Abu Mohammed al-Jolani zum neuen Anführer Syriens an, obwohl dieser sowohl mit Al-Qaida als auch mit ISIS eng verbunden ist.

„Wie Syriens „diversity-friendly“ Dschihadisten einen Staat aufbauen wollen“, lautet die Überschrift eines Artikels im britischen Daily Telegraph, der darauf hindeutet, dass Jolani ein neues Syrien aufbauen wird, das die Rechte von Minderheiten respektiert. Dieselbe Zeitung bezeichnete ihn auch als ‚moderaten Dschihadisten‘. Die Washington Post beschrieb ihn als pragmatischen und charismatischen Anführer, während CNN ihn als ‚Blazer tragenden Revolutionär‘ darstellte.

In einem ausführlichen Porträt im Rolling Stone wird er als „rücksichtsloser Pragmatiker und gewiefter Politiker beschrieben, der dem ‚globalen Dschihad‘ abgeschworen hat und beabsichtigt, ‚Syrien zu vereinen‘. Sein ‚strategischer Scharfsinn ist offensichtlich‘, schreibt Rolling Stone zwischen den Absätzen, in denen Jolani für die Führung einer erfolgreichen Bewegung gegen einen Diktator gelobt wird.

CNN gelang es sogar, ein exklusives Interview mit Jolani zu führen, während seine Bewegung Damaskus stürmte. Auf die Frage der Moderatorin Jomana Karadsheh nach seinen früheren Handlungen antwortete er: „Ich glaube, dass jeder im Leben Phasen und Erfahrungen durchläuft … Man wächst, man lernt und man lernt weiter bis zum letzten Tag seines Lebens“, als würde er über peinliche Teenagerfehler sprechen und nicht über die Gründung und Führung der Al-Nusra-Front, der Franchise von Al-Qaida in Syrien.

Dies ist weit entfernt von dem Zeitpunkt, als CNN zum ersten Mal über Jolani berichtete. Im Jahr 2013 bezeichnete ihn der Sender als einen der „zehn gefährlichsten Terroristen der Welt“, der für die Entführung, Folterung und Ermordung von ethnischen und religiösen Minderheiten bekannt ist.

Er steht noch heute auf der US-Terroristenliste und das FBI hat eine Belohnung von 10 Millionen US-Dollar für Informationen über seinen Aufenthaltsort ausgesetzt. Washington und andere westliche Regierungen betrachten Jolani’s neue Organisation Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) als ein und dieselbe wie Al-Qaida/Al-Nusra.

Dies stellt die westlichen Nationen, die den von HTS angeführten Sturz von Präsident Baschar al-Assad unterstützt haben, vor ein ernstes PR-Dilemma. Und so berichten Politico und andere, dass es in Washington ein „großes Gerangel“ gibt, um HTS und Jolani so schnell wie möglich von der Terrorliste zu streichen.

Die Entstehung eines Radikalen

Jolani hat versucht, sich von seiner Vergangenheit zu distanzieren und sich als mäßigende Kraft zu präsentieren, die versuchen kann, das tief gespaltene Syrien zu vereinen. Obwohl er in den letzten Jahren seine Bereitschaft gezeigt hat, mit anderen Kräften und Fraktionen Kompromisse einzugehen, ist es alles andere als klar, ob die Zehntausende von Soldaten, die er befehligt – Einheiten, die hauptsächlich aus ehemaligen Kämpfern von Al-Qaida/Al-Nusra und ISIS bestehen – in einer wohlwollenden Stimmung sein werden, sobald sie ihre Macht zementiert haben.

„Syrien wird gereinigt“, verkündete er am Sonntag vor einer Menschenmenge in Damaskus. ‚Dieser Sieg wurde von Menschen errungen, die im Gefängnis geschmachtet haben, und die Kämpfer haben ihre Ketten gesprengt‘, fügte er hinzu.

Jolani – mit richtigem Namen Ahmed Hussein al-Shar’a – wurde 1982 in Saudi-Arabien als Sohn von Eltern geboren, die nach der israelischen Invasion 1967 aus dem Gebiet der Golanhöhen in Syrien geflohen waren. Im Jahr 2003 ging er in den Irak, um gegen die amerikanischen Streitkräfte zu kämpfen. Nach drei Jahren Krieg wurde er vom US-Militär gefangen genommen und verbrachte über fünf Jahre im Gefängnis, darunter eine Zeit lang im berüchtigten Folterzentrum Abu Ghraib.

Während seines Aufenthalts im Irak kämpfte Jolani mit ISIS und war sogar Stellvertreter des Gründers. Unmittelbar nach seiner Freilassung im Jahr 2011 schickte ihn ISIS mit angeblich einer Milliarde Dollar nach Syrien, um den syrischen Flügel von Al-Qaida zu gründen und sich an der bewaffneten Protestbewegung gegen Assad zu beteiligen, die aus dem Arabischen Frühling hervorging.

Da Jolani sich des äußerst schlechten Rufs von Al-Qaida in der Region und weltweit bewusst war, versuchte er, seine Truppen umzubenennen, schloss die Al-Nusra-Front im Januar 2017 offiziell und gründete am selben Tag HTS. Er behauptete, dass HTS eine ganz andere Ideologie predige und die syrische Vielfalt respektieren werde. Nicht alle sind davon überzeugt, am wenigsten die britische Regierung, die HTS sofort verbot und als bloßes Alias von Al-Qaida bezeichnete.

„Der Al-Qaida/ISIS-Mann hat sich nicht neu erfunden. Er hatte den gesamten Propaganda- und Geheimdienstapparat des „Westens“, einschließlich der BBC, der das für ihn erledigte“, bemerkte Ali Abunimah, Mitbegründer von The Electronic Intifada.

Die neue Regierung: Mag Israel, hasst Hisbollah

Der Name „al-Jolani“ bedeutet übersetzt „Von den Golanhöhen“. Und doch scheint der Anführer von der israelischen Invasion seines Heimatlandes völlig unbeeindruckt zu sein. Die israelische Armee hat große Teile des südlichen Syrien eingenommen, darunter den strategisch wichtigen Berg Hermon mit Blick auf Damaskus. Premierminister Benjamin Netanjahu hat erklärt, dass dies Teil einer dauerhaften Operation sei. „Die Golanhöhen … werden für immer ein untrennbarer Teil des Staates Israel sein“, verkündete er.

Jolani hat bereits gesagt, dass er nicht die Absicht hat, Israel zu konfrontieren. “Syrien ist nicht bereit für einen Krieg und hat nicht die Absicht, in einen weiteren Krieg zu ziehen. Die Quelle der Besorgnis waren die iranischen Milizen und die Hisbollah, und die Gefahr ist vorüber“, sagte er – eine seltsame Aussage, während Israel die größte Luftwaffenoperation seiner Geschichte durchführt und militärische Ziele in ganz Syrien bombardiert. Auch andere HTS-Sprecher haben sich kategorisch geweigert, sich zu Israels Angriff auf das Land zu äußern, selbst wenn sie von ungläubigen westlichen Journalisten dazu gedrängt wurden.

Jolanis Äußerungen, in denen er zwei schiitische Kräfte und nicht Israel als Staatsfeinde bezeichnete, werden viele befürchten lassen, dass dies eine Rückkehr zu dem Prozess des schiitischen Massakers bedeuten könnte, den ISIS in weiten Teilen Syriens und des Irak verübt hat. Im Jahr 2016 stimmte das US-Repräsentantenhaus mit 383 zu 0 Stimmen dafür, diesen Prozess als Völkermord einzustufen.

Glücklicherweise wird die neue Regierung wahrscheinlich eine Koalition aus unterschiedlichen und gemäßigten Kräften sein. Diese Gruppen scheinen jedoch einen gemeinsamen Nenner zu haben: Sie scheinen alle pro-israelisch zu sein. Ein Kommandeur der säkularen Freien Syrischen Armee gab beispielsweise kürzlich der Times of Israel ein Interview, in dem er sich auf eine neue Ära der „Freundschaft“ und „Harmonie“ mit dem Nachbarn im Süden freute. „Wir streben einen vollständigen Frieden mit Israel an … Seit dem Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs haben wir uns nie kritisch über Israel geäußert, im Gegensatz zur Hisbollah, die erklärte, sie wolle Jerusalem und die Golanhöhen befreien“, sagte er.

Der Kommandeur fügte hinzu, dass ‚Israel eine Rose in den syrischen Garten pflanzen wird‘, und bat um finanzielle Unterstützung des Landes bei der Bildung einer neuen Regierung.

Andere Anti-Assad-Kräfte gingen sogar noch weiter, wobei eine Person erklärte, dass Israel „nicht feindlich gegenüber denen ist, die ihm nicht feindlich gegenüberstehen. Wir hassen euch nicht, wir lieben euch sehr … wir waren ziemlich glücklich, als ihr die Hisbollah angegriffen habt, wirklich glücklich, und wir sind froh, dass ihr gewonnen habt.“

Aussagen wie diese mögen einen flüchtigen Beobachter überraschen. Aber die Realität ist, dass Israel seit seiner Gründung einen Großteil der syrischen Opposition finanziert, ausgebildet und bewaffnet hat. Dazu gehört auch Al-Qaida, deren verwundete Kämpfer von Israel behandelt werden.

Und während radikale islamistische Kräfte mit allem und jedem verfeindet zu sein schienen, war die einzige Gruppe, mit der sie jede Konfrontation peinlichst vermieden, Israel. Tatsächlich schossen ISIS-Kämpfer 2016 versehentlich auf eine israelische Stellung in den Golanhöhen, weil sie dachten, es handele sich um syrische Regierungstruppen, und entschuldigten sich schnell dafür.

Von den Golanhöhen aus schwächte der einjährige israelische Feldzug gegen die Hisbollah und die Stellungen der syrischen Armee beide Kräfte erheblich und verhalf der Opposition zum Sieg.

Al-Qaida und die USA: Eine komplizierte Beziehung

Während sowohl Journalisten als auch Politiker in den USA darum bemüht sind, ihre Meinung über Jolani und HTS zu ändern, sieht die Realität so aus, dass Washington während eines Großteils seiner Existenz eine sehr enge Beziehung zu Al-Qaida unterhielt. Die Organisation wurde in den 1980er Jahren in Afghanistan gegründet, was nicht zuletzt der CIA zu verdanken ist. Zwischen 1979 und 1992 gab die CIA Milliarden von Dollar für die Finanzierung, Bewaffnung und Ausbildung afghanischer Mudschaheddin-Milizionäre (wie Osama bin Laden) aus, um die sowjetische Besatzung auszubluten. Aus den Reihen der Mudschaheddin baute bin Laden seine Organisation auf.

In den 1990er Jahren verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Bin Laden und den USA, und er wurde schließlich zu einem Hauptziel von Al-Qaida, was in den berüchtigten Anschlägen vom 11. September 2001 auf New York City und Washington, D.C., gipfelte.

Die Bush-Regierung nutzte diese Angriffe als Vorwand für die Invasion Afghanistans und des Irak und behauptete, dass Amerika niemals sicher sein könne, wenn Al-Qaida nicht vollständig vernichtet würde. Bin Laden wurde zur wohl berüchtigtsten Person der Welt und die amerikanische Gesellschaft wurde in einem selbsternannten Versuch, den islamischen Extremismus zu bekämpfen, auf den Kopf gestellt.

Und doch arbeiteten die USA in den 2010er Jahren, als sie sich angeblich im Krieg mit Al-Qaida im Irak und in Afghanistan befanden, insgeheim mit ihr in Syrien an einem Plan zum Sturz von Assad. Die CIA gab jährlich etwa 1 Milliarde US-Dollar für die Ausbildung und Bewaffnung eines breiten Netzwerks von Rebellengruppen zu diesem Zweck aus. Wie der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan der Außenministerin Hillary Clinton in einer durchgesickerten E-Mail aus dem Jahr 2012 mitteilte, „steht AQ [al-Qaida] in Syrien auf unserer Seite“.

Während viele zufällige Beobachter schockiert sein mögen, dass die Medien und die politische Klasse den Anführer von Al-Qaida in Syrien als modernen, fortschrittlichen Vorkämpfer begrüßen, ist die Realität, dass die USA lediglich zu einer Position zurückkehren, die sie bereits zuvor eingenommen haben. Folglich scheint es, dass der Krieg gegen den Terror mit der Umbenennung der „Terroristen“ in „gemäßigte Rebellen“ und „Freiheitskämpfer“ enden wird.

Wer darf „Terrorist“ definieren?

Natürlich haben viele argumentiert, dass die US-Terroristenliste von vornherein völlig willkürlich ist und lediglich ein Barometer dafür ist, wer zu einem bestimmten Zeitpunkt in Washington in guten Büchern steht. Im Jahr 2020 strich die Trump-Regierung den Sudan von ihrer Liste der staatlichen Terrorförderer, im Gegenzug dafür, dass das Land seine Beziehungen zu Israel normalisierte, was beweist, wie transaktional die Liste war.

Einige Monate später wurde die East Turkestan Islamic Movement (eine uigurische Miliz, die derzeit in Syrien aktiv ist) von der Liste gestrichen, weil sie eine härtere Haltung gegenüber China einnahm. Washington betrachtete ETIM als nützlichen Spielball im Spiel gegen Peking.

Washington führt Kuba auch weiterhin auf seiner Terrorliste, obwohl es keine Beweise dafür gibt, dass die Insel Terrorgruppen unterstützt.

Und die USA weigerten sich bis 2008, Nelson Mandela von ihrer Liste der berüchtigtsten Terroristen der Welt zu streichen – 14 Jahre nachdem er Präsident von Südafrika geworden war. Im Vergleich dazu könnte die Umbenennung von Jolani weniger als vierzehn Tage dauern.

Es findet eine gigantische Rebranding-Operation statt. Sowohl die Unternehmensmedien als auch die US-Regierung haben versucht, den Gründer und Leiter einer Al-Qaida-nahen Organisation in einen progressiven Akteur zu verwandeln. Es bleibt abzuwarten, wie genau Jolani regieren wird und ob er die Unterstützung einer Vielzahl syrischer Gruppen aufrechterhalten kann. Angesichts dessen, was wir in der vergangenen Woche gesehen haben, kann er jedoch zuversichtlich sein, starke Unterstützung von der westlichen Presse zu erhalten.