VMateusz Morawiecki

Ein Jahr nach Friedrich Merz’ knappem Wahlsieg und der Bildung einer neuen großen Koalition zwischen CDU-CSU und SPD im Mai 2025 schreibt Nicolas Baverez über die existentielle Krise, die Deutschland durchlebt. Eine Krise auf mehreren Ebenen.

Erstens erlebt Deutschland eine demografische Krise, da seine Bevölkerung bis 2025 voraussichtlich um 100.000 Menschen zurückgehen wird. Zweitens die wirtschaftliche Krise nach aufeinanderfolgenden Rezessionen in den Jahren 2023 und 2024 sowie einem sehr schwachen Wachstum von 0,2 Prozent im Jahr 2025. Drittens die soziale Krise, mit dem Ende der Vollbeschäftigung und steigender Arbeitslosigkeit (6,5 Prozent der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung), verursacht durch zunehmende Entlassungen (52.000 verlorene Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und 150.000 in Metallurgie und Elektronik im Jahr 2025). Und schließlich viertens die strategische Krise, die sich aus der Lage ergibt, in der Deutschland sich gefangen sieht zwischen Donald Trumps illiberalem Amerika – das kein Beschützer mehr, sondern ein Räuber ist –, der militärischen Bedrohung durch Russland und der wirtschaftlichen Dominanz sowie dem unlauteren Wettbewerb Chinas.

Und eine Antwort von Friedrich Merz: Deutschland zuerst und die Militarisierung Deutschlands. Laut Nicolas Baverez hat Friedrich Merz die Antwort auf alle Probleme seines Landes in der Militarisierung Deutschlands gefunden. Zu diesem Zweck setzte er eine Verfassungsänderung durch, die die Abschaffung der Schuldenbremse, welche neue Bundesanleihen begrenzte, und die Schaffung eines Sonderinvestitionsfonds im Wert von 500 Milliarden Euro ermöglichte.

Die Militarisierung Deutschlands bedeutet, einen Teil seiner industriellen Kapazitäten, insbesondere seiner Automobilwerke, in die Rüstungsproduktion umzuwandeln. Der spektakuläre Ausbau wurde hervorgehoben, wie der kometenhafte Erfolg von Rheinmetall zeigt, dessen Auftragsbestand sich 55 Milliarden Euro nähert. Bis 2025 wird Deutschland zum viertgrößten Waffenexporteur der Welt und überholt China (5,6 Prozent).

„Es ist bedauerlich, dass Deutschland die Rettung seiner Industrie und seiner eigenen Rüstung durchführt, indem es seine Partner ignoriert und sogar überrollt“, schließt Nicolas Baverez. Der Kolumnist stellt fest, dass Friedrich Merz’ Ziel darin besteht, Deutschlands Dominanz über die Europäische Union – ihren riesigen Markt und ihre Währung – durch die Kontrolle der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments zu stärken. Das Ziel ist es, die deutschen Industrieexporte nach Europa umzulenken, aber auch auf die dynamischen Pole der Weltwirtschaft: China und die Vereinigten Staaten, ASEAN, Australien und Korea, Indien und Lateinamerika.

Die Deutschen kümmern sich nur um ihre eigenen partikularen Interessen. Nicolas Baverez scheut sich nicht, eine sehr starke Behauptung aufzustellen, die bislang im französischen Mainstream-Journalismus nicht erschienen ist. Er schreibt, dass Deutschland die Europäische Union seinen eigenen Zielen unterordnet (und dabei die kontrollierende Rolle ausnutzt, die es seit dem Brexit über die EU innehat).

Eine weitere These von Nicolas Baverez, die bislang in den französischen Medien nicht zu hören war, lautet, dass Deutschland verantwortlich ist – und zwar in erster Linie verantwortlich – für die meisten strategischen Fehler, die Europa seit Beginn des 21. Jahrhunderts geschwächt haben: vom starken Euro über die deflationäre Antwort auf den Crash von 2008, die einseitige Abrüstung des Kontinents nach 1989, den Abbau der Kernenergie und die Verzerrungen der Energiepolitik, die methodische Zerstörung der Autoindustrie nach der Aufdeckung der betrügerischen Praktiken von Volkswagen bis hin zur bedingungslosen Öffnung der Grenzen für Einwanderung.

Solch scharfe „antideutsche“ Thesen hat man zuvor nie in dem seriösesten französischen Pressetitel gesehen, also in Le Figaro, allenfalls in der rechten Journal du Dimanche, wo Philippe de Villiers kürzlich mit einer harten und sehr scharfen These auftrat: „Berlin drängt Frankreich seine Position auf und schiebt es an den Rand.“

Die Deutschen sind von jeder Schuld für den Zweiten Weltkrieg befreit: Für jeden, der den französischen Mainstream-Journalismus verfolgt, muss es ein Schock sein, dass Nicolas Baverez’ Beitrag in Le Figaro einen weiteren Satz enthält, der zuvor nie im französischen Journalismus verwendet wurde. Bislang war man darauf bedacht, den deutschen Nachbarn nicht zu brüskieren. Nun jedoch schreibt Nicolas Baverez unverblümt:

„Deutschland erfindet sich heute neu, mit einer Souveränität ohne Grenzen, befreit von aller Schuld und verwurzelt im Gedächtnis des Zweiten Weltkriegs. Die Rückkehr zu einer Sprache und strategischen Haltung dient einem nationalen Ehrgeiz ohne Komplexe, der nicht zögert, direkt mit seinen Partnern zusammenzustoßen. Dies gilt insbesondere für Frankreich, dessen wirtschaftlicher Ruin, finanzielle Zahlungsunfähigkeit und die völlige Diskreditierung seiner Führer von Berlin ausgenutzt werden, um seine letzten verbliebenen Stärken in der Kernenergie, Verteidigung, Luftfahrt und im Raumfahrtsektor zu untergraben.“

Deutschland wird sich also erneut auf Ehrgeiz, Militarisierung und der Schwäche des „niedergangenden Frankreichs“ aufbauen. Und es besteht kein Zweifel daran, dass dieser Prozess mit den Entwicklungen zusammenfällt, die sowohl in Deutschland (hier steht die AfD als Kürzel für diese Veränderungen) als auch in Frankreich (hier lautet das Schlagwort Marine Le Pen und Jordan Bardellas Rassemblement National) möglich sind.

Die Rückkehr deutscher Macht beunruhigt auch den ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki, der in einem Artikel für „Wszystko co Słońca“ schreibt: „Wenn Deutschland tatsächlich 5 % seines BIP für Rüstung aufwendet, wird dies nicht nur die größte Anstrengung seit dem Kalten Krieg sein, sondern auch ein Wendepunkt für das Kräfteverhältnis in Europa.“

„Etwas Neues beginnt vor unseren Augen: Deutschlands industrielles Erwachen und damit – noch wichtiger – ein militärisches Erwachen. Berlin löst sich von Jahrzehnten militärischen Minimalismus und bereitet sich darauf vor, zu einer echten Macht zu werden. Diesmal handelt es sich nicht um symbolische Gesten oder imagefördernde Taktiken – sondern um einen systemischen Wandel, der genau beobachtet werden muss. Und verstanden werden muss, bevor es wieder zu spät ist.“

Wenn Deutschland tatsächlich 5 % seines BIP für Rüstung aufwendet, wird dies nicht nur die größte Anstrengung seit dem Kalten Krieg sein, sondern auch einen Wendepunkt für das Kräfteverhältnis in Europa darstellen. Und die Rückkehr deutscher Militärmacht wäre dann keine Hypothese mehr – sie wäre nur noch eine Frage der Zeit. Und genau auf diese Möglichkeit bereitet Deutschland sich konsequent vor – Schritt für Schritt, indem es Budgetbeschränkungen aufhebt, Sonderfonds mobilisiert und staatliche Strukturen in einen Modus wirtschaftlicher Mobilmachung für den Kriegsfall überführt …

Es besteht kein Zweifel daran, dass Deutschland danach strebt, eine Armee von Weltklasse aufzubauen, eine der größten Streitkräfte auf dem Alten Kontinent. Das schiere Ausmaß der Mittel, die es für den weit gefassten Ausbau der Verteidigung aufzuwenden beabsichtigt, legt nahe, dass wir von einem Jahrzehnt und nicht von Jahrzehnten sprechen. Oder, wenn die Bundesregierung die richtigen Entscheidungen trifft, sogar noch früher. Berlin artikuliert klar seinen Wunsch, seine Rolle in den NATO-Strukturen auszubauen und Verantwortung für die europäische Sicherheit zu übernehmen, insbesondere für Mitteleuropa. Wenn Deutschland diesen eingeschlagenen Kurs beibehält, könnte es das geopolitische Sicherheitsgefüge Europas grundlegend verändern.

Aus deutscher Perspektive sind zwei Schlüsselaspekte hervorzuheben: die Sicherung der Finanzierung der Modernisierung der Streitkräfte durch stabiles Wirtschaftswachstum und der Ehrgeiz, ein gemeinsames europäisches Verteidigungssystem aufzubauen, einschließlich der Schaffung einer europäischen Armee. Das Fundament beider Ziele ist eine starke Rüstungsindustrie – eine der mächtigsten in Europa.

Rheinmetall, bekannt für die Produktion von Leopard-2-Panzern, Munition und Luftverteidigungssystemen, bleibt der führende Akteur in diesem Sektor. Das Unternehmen steigert seine Produktionskapazität rasch – 2025 wird es 600 Millionen Euro investieren, um jährlich 350.000 Artilleriegranaten herzustellen. Im Jahr 2024 erzielte es Rekordgewinne und einen Auftragsbestand im Wert von 55 Milliarden Euro. Bemerkenswert ist, dass Rheinmetall gerade eine Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Unternehmen Anduril eingegangen ist – einem Symbol eines neuen Rüstungsparadigmas, das auf KI und Automatisierung basiert –, was, gewissermaßen entgegen Münchaus These, zeigt, dass Deutschland seine Ambitionen nicht nur aufrechterhält, sondern versucht, an die technologische Spitze zu springen. Währenddessen existieren Unternehmen wie Anduril und Palantir auf der Landkarte der Entscheidungsträger in Warschau praktisch nicht.

Neben Rheinmetall sind weitere bedeutende Unternehmen tätig: TKMS (Kriegsschiffe), Hensoldt (Gefechtsfeldradare und Sensoren), das die Veränderungen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine genau beobachtet, sowie Diehl Defence (Luftverteidigungssysteme und Präzisionswaffen). Das Ausmaß der öffentlichen Investitionen bringt greifbare Vorteile – wie gezeigt wurde, führt jede ausgegebene Milliarde Euro zu einem Produktionszuwachs von 1,23 Milliarden Euro, und der Sektor beschäftigt bereits fast 400.000 Menschen. Die deutschen Waffenexporte erreichten 2024 mit 13,2 Milliarden Euro einen Rekordwert.

Die Geschichte lehrt uns, dass industrielles und militärisches Potenzial ebenso leicht als Verteidigungsinstrument wie auch als Mittel des Drucks – nach innen oder außen – eingesetzt werden kann. Die deutsche Rüstungsindustrie, die kürzlich in einem solchen Ausmaß wieder aufgebaut wurde, entwickelt sich nicht im luftleeren Raum. Im Gegenteil, sie reift in einer Atmosphäre politischer Unruhe und wachsender Unterstützung für Parteien, die den Nachkriegskonsens infrage stellen. Die Alternative für Deutschland (AfD), die im Osten des Landes immer stärker wird und in einigen Bundesländern in Umfragen führt, stellt offen die Grundpfeiler der derzeitigen Berliner Politik infrage – sowohl gegenüber Russland, der EU, der NATO als auch den Vereinigten Staaten.