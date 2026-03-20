US-Notfallmodus: Milliarden an Waffen strömen jetzt in den Golf

Golfstaaten werden jetzt aktuell aufgerüstet – Milliarden für die Verteidigung kritischer Infrastruktur

Die Vereinigten Staaten haben inmitten wachsender Spannungen im Nahen Osten neue aktuelle Waffenverkäufe in Milliardenhöhe an mehrere Staaten am Golf genehmigt. Nach Angaben internationaler Nachrichtenagenturen belaufen sich die offiziell angekündigten Pakete auf mehr als 16,5 Milliarden US-Dollar. Sie gehen an die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Jordanien.

Für die Emirate ist ein Paket im Wert von über 8,4 Milliarden Dollar vorgesehen, darunter Raketen, Drohnenabwehrsysteme, Radartechnik sowie Munition und Modernisierungen für F-16-Kampfflugzeuge. Kuwait erhält Luft- und Raketenabwehrradare im Wert von rund 8 Milliarden Dollar, Jordanien Flugzeuge und Munition im Umfang von gut 70 Millionen Dollar.

Hinzu kommen nach Berichten von Reuters und dem Wall Street Journal weitere rund 7 Milliarden Dollar, die nicht separat angekündigt wurden, weil sie als Erweiterungen bestehender Verträge laufen. Dazu zählen insbesondere Patriot-Abfangraketen und Transporthubschrauber für die Vereinigten Arabischen Emirate. Insgesamt ergibt sich damit ein Volumen von rund 23 Milliarden Dollar, das innerhalb kurzer Zeit auf den Weg gebracht wurde.

Ein Teil der Geschäfte wurde unter Berufung auf eine Notfallklausel genehmigt. Dieses Verfahren erlaubt es der US-Regierung, die sonst übliche Prüfung durch den Kongress zu umgehen. Beobachter werten das als Hinweis auf den politischen und militärischen Zeitdruck, unter dem die Entscheidungen getroffen wurden.

Der Zeitpunkt der Lieferungen fällt mit einer Phase wachsender regionaler Eskalation zusammen. Im Zentrum steht die Bedrohung der Energieinfrastruktur am Golf – von Raffinerien über Gasfelder bis hin zu Flüssiggas-Terminals. Angriffe und Sabotageakte haben die Verwundbarkeit dieser Anlagen deutlich gemacht.

Die Struktur der Lieferungen deutet auf eine klare Priorität hin: der Ausbau integrierter Luft- und Raketenabwehr sowie der Schutz vor Drohnenangriffen. Systeme wie Patriot-Abfangraketen, moderne Radare und Drohnenabwehr bilden dabei das Rückgrat. Ergänzt werden sie durch logistische Komponenten wie Transporthubschrauber, die im Ernstfall Reparatur- und Versorgungseinsätze ermöglichen sollen.

Militärisch entsteht damit ein Modell, bei dem die USA die Technologie und Bewaffnung liefern, während die Partnerstaaten die Systeme selbst betreiben. Für Washington reduziert das die Notwendigkeit einer direkten militärischen Präsenz am Boden, ohne auf Einfluss oder Abschreckungsfähigkeit zu verzichten.

Für die Golfstaaten ist es zugleich ein Schritt hin zu größerer Eigenständigkeit in der Verteidigung – allerdings auf Grundlage amerikanischer Systeme und Lieferketten. Für die US-Rüstungsindustrie bedeutet die Entwicklung neue Großaufträge in einer Phase geopolitischer Zuspitzung.

Die Geschwindigkeit und das Volumen der Genehmigungen zeigen vor allem eines: Die Region stellt sich nicht mehr auf ein mögliches Szenario ein, sondern auf eine Lage, die bereits als real gilt.

Quellen:

US approves billions in arms sales to Middle East countries

Trump Administration Approves Emergency Arms Sale for U.A.E.

The Times of India..