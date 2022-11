Von Anthrax bis zu „Monster“-Truppen: Neues über angebliche US-Biolabore in der Ukraine und den Krieg in der realen Welt

In einer Pressemitteilung vom 10. November berichtet die konservative juristische Überwachungsorganisation Judicial Watch über den Erhalt von 345 Seiten an Unterlagen von der US Defense Threat Reduction Agency, einem Teil des Verteidigungsministeriums. Aus diesen Dokumenten geht hervor, dass die USA im Jahr 2018 die Arbeit eines Milzbrandlabors in der Ukraine unterstützt und finanziert haben. Ein Großteil der freigegebenen Unterlagen ist zwar geschwärzt, aber sie zeigen, dass das Biolaborprogramm in der Ukraine im Jahr 2019 mit über 11 Millionen US-Dollar finanziert wurde.“ Diese Aufzeichnungen wurden aufgrund eines Freedom of Information Act vom 28. Februar veröffentlicht, in dem nach Dokumenten zur Finanzierung von Biolaboren in der Ukraine durch das Infrastrukturunternehmen Black & Veatch gesucht wurde. Die Unterlagen behandeln drei Arbeitsphasen, von denen einige vor Ort in ukrainischen Labors stattfanden. Ein Bericht mit dem Titel „PACS [Pathogen Asset Control System]“ hat eine Zusammenfassung, die die folgenden Daten über „Vor-Ort-Arbeiten“ enthält, die sich laut Judicial Watch „wahrscheinlich auf ein ukrainisches Biolabor beziehen“: „PACS [Pathogen Asset Control System] on-the-job training was conducted for users of the [redacted] on December 11-13, under Phase 2 implementation activities, Anthrax Laboratory activities were conducted on December 28, 2018.“

Team von Seuchenexperten

Zu den Teilnehmern, deren Namen geschwärzt wurden, gehören folgende Titel: „Senior Researcher Laboratory of Anacrobic Infections“, „Leading Veterinarian Laboratory of Anacrobic Infections“, „Senior Researcher Laboratory of Bacterial Animal Diseases“, „Head of Anthrax Laboratory“, „Researcher Anthrax Laboratory“, „Senior Research Scientist Laboratory of Mycotoxicology“, „Junior Researcher Laboratory of Leptospirosis“, „Laboratory Assistant Neuroinfection Laboratory“ und „Research Scientist Sector of International Relationships and Geoinformation.“ Ein Auftrag für Lieferungen vom 1. August 2019 wurde von der DTRA an Black and Veatch Special Projects Corp. über 11.289.142,00 $ erteilt. Dieser Auftrag enthielt Arbeitspunkte wie „Electronic Integrated Disease Surveillance (EIDSS) and Pathogen Asset Control (PACS) Implementation.“

Was ist ein Pathogen „Asset“?

Ein Bericht zum Pathogen Asset Control System vom Dezember 2018 beginnt mit einer Zusammenfassung, in der es heißt: „B & V hat die letzte Phase der PACS [Pathogen Asset Control System]-Implementierung am Institut für experimentelle und klinische Veterinärmedizin der Nationalen Akademie für Agrarwissenschaften (NAAS) der Ukraine abgeschlossen. Der Standort wurde in allen Bereichen der PACS-Funktionalität vollständig in Betrieb genommen“.

Laut einer gelöschten Webseite, die sich laut Judicial Watch auf der Website des Außenministeriums befand:

„PACS [Pathogen Asset Control System] wurde in der Ukraine erstmals im November 2009 im Interims-Zentralreferenzlabor für besonders gefährliche Krankheitserreger (ICRL) im Testbetrieb installiert. Seitdem hat die sanitär-epidemiologische Abteilung (SED) des medizinischen Kommandos des ukrainischen Verteidigungsministeriums vier mobile Labore von der DTRA erhalten, um das System der epidemiologischen Überwachung in den Streitkräften der Ukraine zu stärken.“

Biolabore nur für die Verteidigung?

Judicial Watch erinnert uns daran, dass das BTRP offiziell nur der Abwehr von Biogefahren dient:

„Das Biological Threat Reduction Program des US-Verteidigungsministeriums arbeitet mit Partnerländern zusammen, um der Bedrohung durch (absichtliche, zufällige oder natürliche) Ausbrüche der gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt zu begegnen. Das Programm erfüllt seinen Auftrag zur Verringerung der biologischen Bedrohung durch die Entwicklung einer Kultur des Bio-Risikomanagements, durch internationale Forschungspartnerschaften und durch die Stärkung der Kapazitäten der Partnerländer im Bereich der biologischen Sicherheit und der Bio-Überwachung. Die Prioritäten des Programms zur Reduzierung biologischer Bedrohungen in der Ukraine bestehen darin, sicherheitsrelevante Erreger und Toxine zu konsolidieren und zu sichern und weiterhin sicherzustellen, dass die Ukraine Ausbrüche gefährlicher Erreger erkennen und melden kann, bevor sie eine Bedrohung für die Sicherheit oder Stabilität darstellen.“

Das dürfte hier nicht anders sein. Da die Spannungen mit Russland zugenommen haben, sind die USA bestrebt, ihre Interessen in der Region zu verteidigen, einschließlich eines Verbündeten in der Ukraine.

„Monster“-Truppen

Am 22. Juli äußerte sich der Atlantic Council zu einigen der jüngsten Behauptungen Russlands über Biowaffenaktivitäten in der Ukraine. Demnach hat Russland die Ukraine beschuldigt, mithilfe von Biolabors, die mit den USA in Verbindung stehen, „Monstertruppen“ zu schaffen. Laut dieser Stimme des Establishments „verbreiten russische Beamte die neueste Version der Verschwörung, die besagt, dass die Vereinigten Staaten geheime Biolabors in der Ukraine betreiben, und behaupten dieses Mal, dass die Ukraine experimentelle „Monster“-Truppen geschaffen hat.

Dies scheint ein Versuch zu sein, das russische Versagen in der Ukraine zu rechtfertigen.“ Am 18. Juli hielt der russische Föderationsrat „eine Sitzung des parlamentarischen Untersuchungsausschusses zu den in der Ukraine betriebenen biologischen US-Labors ab. Die Co-Vorsitzenden des Ausschusses, Konstantin Kossatschow und Irina Jarowaja, die auch stellvertretende Sprecher des Föderationsrates und der Staatsduma sind, legten die neuesten „Ergebnisse der Untersuchung“ offen.

Den beiden Vorsitzenden zufolge hat ein Bluttest an ukrainischen Soldaten gezeigt, dass sie ‚geheimen Experimenten‘ ausgesetzt waren, die sie in ‚die grausamsten Monster‘ verwandelt haben.“ Kossatschow: „Bei einer Reihe von Krankheiten, darunter auch solchen, die für das Gebiet der Ukraine untypisch sind, liegt der Gehalt der betreffenden Substanzen um ein Vielfaches über den zulässigen Normen.“ Und der Atlantic Council kommt zu dem Schluss: „Der Kreml hat eine Vielzahl von biochemischen Desinformationsnarrativen eingesetzt, um Russlands Krieg in der Ukraine zu rechtfertigen.“

Schleier der Verschwiegenheit

Während es plausibel ist, dass die USA an verschiedenen Orten der Welt ungesunde biologische Waffenexperimente durchgeführt haben, scheinen russische Behauptungen über die Erforschung von „Supersoldaten“ eher unwahrscheinlich – und höchstwahrscheinlich Propaganda im Stil Moskaus zu sein. Aufgrund der staatlichen Geheimhaltung und der Macht des militärisch-industriellen Komplexes werden wir jedoch wahrscheinlich nie die ganze Wahrheit über diese wichtigen Angelegenheiten erfahren.

Unabhängig von allen anderen Spekulationen, einschließlich der vielen Spekulationen der Rechten in letzter Zeit, dass die USA unter dem Deckmantel der NATO die Russen seit Jahren verdeckt über die Ukraine und anderswo bedrängen, hat ein russischer Angriff auf die Ukraine sehr reale und tödliche Folgen, mit mindestens 6.490 Todesopfern (darunter 403 Kinder, Tendenz steigend).