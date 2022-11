Biden hat ein Date mit Chinas Xi Jinping, Putins „Hauptdruckmittel“

Ray McGovern

Wenn Chinas Präsident XI Jinping am Montag in Indonesien mit Präsident Joe Biden zusammentrifft, sollte er besser ein Whiteboard und ein paar einfache Handouts mitbringen. Denn es übersteigt die Fähigkeit oder die Absicht von Bidens elitären Beratern, ihm ein genaues Bild der extrem engen strategischen Beziehung zwischen China und Russland – und zwischen Xi und Putin persönlich – zu vermitteln.

Können Außenminister Antony Blinken und der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan so dumm sein? Das kann man nicht ausschließen. Aber vielleicht ist es wahrscheinlicher, dass sie (und die Neokonservativen, die hinter der US-Außenpolitik stehen) dem Präsidenten einfach keinen Grund geben wollen, bei seiner Kapitän-Ahab-Verfolgung der Schwächung Russlands in der Ukraine „so lange es nötig ist“ zurückzuweichen.

Würden sie Biden warnen, dass ihm ein Zweifrontenkrieg mit gleichwertigen Gegnern (Russland und China) bevorstehen könnte, würde er sich vielleicht für eine vernünftigere Politik entscheiden. Biden könnte sogar zu der Einsicht gebracht werden, dass der Konflikt in der Ukraine für Putin die gleiche Art von existenzieller Bedrohung darstellt, der sich unter anderem Präsident John Kennedy vor 60 Jahren durch die sowjetischen Atomraketen auf Kuba ausgesetzt sah.

Ebenso könnte Biden begreifen, dass sich China und Russland bewusst sind, dass, wenn einer von ihnen untergeht, der andere als nächster ins Visier des US-Militärs gerät, das nach so vielen Missgeschicken in den letzten 77 Jahren verzweifelt versucht, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren.

Wurde Biden mitgeteilt, dass China entgegen allen Erwartungen Putin eine Ausnahme von seiner grundlegenden westfälischen Politik der Souveränität und Nichteinmischung gewährt und dass XI deutlich gemacht hat, dass China Russlands „Kerninteressen“ in Europa unterstützt, so wie Russland Chinas Kerninteressen gegenüber Taiwan unterstützt.

Als das geplante Treffen zwischen Biden und Xi am Mittwoch bekannt gegeben wurde, wurde Biden gefragt, ob die Chinesen und die Russen „ein echtes Bündnis schmieden“:

Ich glaube nicht, dass China viel Respekt vor Russland oder vor Putin hat. Ich glaube nicht, dass sie es als eine besondere Allianz betrachten. Vielmehr halten sie sich ein wenig auf Distanz.

Falsch: „Ein wenig auf Distanz gehalten?“ Die pubertäre Textanalyse, die in den letzten Wochen für diese Medien-„Erkenntnis“ angeführt wurde, ist Unsinn. Die weitaus wichtigere Frage, ob Russland und China ein formelles Verteidigungsbündnis haben oder nicht, wurde am 15. Dezember 2021 weitgehend hinfällig, als Präsident XI erklärte, dass „diese Beziehung in ihrer Nähe und Wirksamkeit sogar ein Bündnis übersteigt“.

Regierungsbeamte und die Medien haben gehorsam darauf bestanden, dass „die beiden Länder kein formelles Bündnis haben“. Das ist technisch korrekt. Es ist aber auch eine Unterscheidung ohne wirklichen Unterschied. Umsichtige strategische Planer würden dies berücksichtigen und dem Präsidenten entsprechende Ratschläge erteilen – insbesondere angesichts der Eskalation des Konflikts in der Ukraine und der Spannungen an Chinas Pazifikgrenze.

Putins Hauptangriffsfläche

Angesichts des offensichtlichen Mangels an umsichtigen Planern in Washington wird es XI und seinem Whiteboard obliegen, Biden bei ihrem Treffen auf Bali eine Anleitung zu geben. Denn leider hat es den Anschein, dass Präsident Biden immer noch so schlecht über die chinesisch-russischen Beziehungen informiert ist, wie er es am 16. Juni 2021 bei seinem einzigen persönlichen Treffen mit Präsident Putin in Genf war. An Bord des Flugzeugs ließ Biden verlauten, dass „die Russen in einer schwierigen Lage sind und von China unter Druck gesetzt werden“.

Und hier ist die bizarre Art und Weise, wie Biden auf seiner Pressekonferenz nach dem Gipfel seinen Jahrzehnte zurückliegenden Ansatz gegenüber Putin in Bezug auf China beschrieb:

„Ohne ihn [Putin] zu zitieren – was meiner Meinung nach nicht angebracht ist – lassen Sie mich eine rhetorische Frage stellen: Sie haben eine mehrere Tausend Meilen lange Grenze mit China. China strebt danach, die weltweit mächtigste Wirtschaft und das größte und mächtigste Militär der Welt zu werden.“

Putin verblüfft

In einer Rede am 27. Oktober im Valdai International Discussion Club stellte der russische Präsident Wladimir Putin die Vernunft derjenigen in Frage, die „die Beziehungen zu China verderben wollen, während sie gleichzeitig Waffen im Wert von Milliarden an die Ukraine im Kampf gegen Russland liefern.“

In seiner Antwort auf eine Frage zu den „wachsenden Spannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten wegen Taiwan“ bezeichnete Putin Besuche hochrangiger US-Beamter in Taiwan als „Provokation“. Putin fügte hinzu:

Offen gesagt, weiß ich nicht, warum sie das tun. … Sind sie zurechnungsfähig? Es scheint, dass dies dem gesunden Menschenverstand und der Logik völlig zuwiderläuft … Das ist einfach verrückt.

Es mag den Anschein haben, dass dahinter ein subtiles, tiefgründiges Komplott steckt. Aber ich glaube, da ist nichts dahinter, kein subtiler Gedanke. Es ist nur Unsinn und Arroganz, sonst nichts. … Solche irrationalen Handlungen wurzeln in Arroganz und einem Gefühl der Straffreiheit.

Nein, selbst wenn man in dem Schachzug von Blinken/Sullivan/Neocons, Biden über die Gefahr eines Zweifrontenkrieges im Unklaren zu lassen, um einer weiteren Eskalation in der Ukraine Vorschub zu leisten, ein gewisses Maß an Cleverness erkennen kann – nein, das halte ich nicht für „vernünftig“.

Von Ray McGovern: Er arbeitet bei Tell the Word, einem Verlagszweig der ökumenischen Church of the Saviour in der Innenstadt von Washington. In seiner 27-jährigen Laufbahn als CIA-Analyst war er u. a. Leiter der Abteilung für sowjetische Außenpolitik und Vorbereiter/Briefersteller des President’s Daily Brief. Er ist Mitbegründer von Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS).