Von Bahrain bis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten: Die Golfstaaten verschärfen ihr Vorgehen gegen die Schiiten im Zuge direkter Angriffe auf den Iran

Von Robert Inlakesh

Die bahrainischen Behörden haben unter dem Vorwand der Bekämpfung „iranischer Netzwerke“ und „terroristischer Verschwörungen“ ein drakonisches Vorgehen gegen schiitische Muslime eingeleitet und folgen damit dem Beispiel des benachbarten Golfstaates im Rahmen des Krieges der USA und Israels gegen den Iran. Während sie ihre Maßnahmen als Selbstverteidigung darstellen, zeichnen die Fakten ein ganz anderes Bild – eines von Feindseligkeit und direkter Beteiligung an einem Krieg, der gegen die UN-Charta verstößt.

Am Wochenende startete Manama eine Welle von Razzien und verhaftete innerhalb von 72 Stunden 41 bahrainische schiitische Geistliche, wobei zunächst die Begründung angeführt wurde, sie unterhielten Verbindungen zum Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) des Iran. Später wurde jedoch eine andere Anklage vorgebracht, um die Aktion zu rechtfertigen: „Terrorismusfinanzierung“, ohne eine bestimmte terroristische Organisation zu benennen.

Dieser Schritt, durchgeführt von der sunnitischen Khalifa-Familie, die über eine mehrheitlich schiitische Bevölkerung herrscht, hat eine weitere Reihe öffentlicher Demonstrationen in dem kleinen Land am Persischen Golf ausgelöst. Insgesamt wurden seit Beginn der jüngsten US-amerikanisch-israelischen Aggression gegen den Iran über 350 bahrainische schiitische Staatsangehörige festgenommen.

Einige der inhaftierten Gelehrten sind älter und/oder chronisch krank, was zu der Sorge führt, dass sich ihr Gesundheitszustand rapide verschlechtern könnte. Im März starb der 32-jährige Sayed Mohamed Almosawi in bahrainischer Haft mit deutlichen Anzeichen von Folter, was zu Verurteilungen durch Menschenrechtsgruppen führte.

Am Dienstag verurteilten die bahrainischen Behörden dann drei Personen zu lebenslanger Haft, mit der Begründung, sie stünden in Verbindung mit der IRGC, während 20 weitere zu Haftstrafen von bis zu zehn Jahren verurteilt wurden; zehn von ihnen wurden wegen Unterstützung Teherans verurteilt, da sie „an verbotenen Orten gefilmt und verbotene Äußerungen verbreitet“ hätten. Seit dem 28. Februar wurde bislang 69 bahrainischen Staatsangehörigen die Staatsbürgerschaft entzogen – eine Maßnahme, die sogar die Familienangehörigen derjenigen traf, denen Sympathie für den Iran vorgeworfen wurde.

Auf dem Höhepunkt des US-israelischen Krieges gegen den Iran Anfang dieses Jahres kündigte Manama sogar an, bei der Strafverfolgung von Personen, denen Unterstützung des Iran vorgeworfen wurde, die Todesstrafe zu beantragen.

„Die Todesstrafe wird als Instrument der politischen Unterdrückung eingesetzt“, sagte der bahrainische Exilant und Menschenrechtsaktivist Sayed Yusuf Almuhafdha.

Golfstaaten gehen hart gegen schiitische Muslime vor

Unterdessen haben seit der Verhängung des vorübergehenden Waffenstillstands zwischen dem Iran und den USA auch die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) und Kuwait ähnliche Maßnahmen gegen schiitische Muslime ergriffen und versucht, den iranischen Staat zu verärgern. Nachdem Abu Dhabi bereits im April 27 Schiiten – von denen die meisten Emiratis waren – festgenommen und widersprüchliche Erklärungen zu den Gründen dafür abgegeben hatte, begann die Stadt diese Woche mit der willkürlichen Abschiebung pakistanischer schiitischer Arbeiter.

Auch Kuwait hat eine Reihe von schiitischen Muslimen festgenommen, denen es vorwirft, Verbindungen zur Hisbollah zu unterhalten – eine Anschuldigung, die die libanesische Gruppe zurückgewiesen hat. Die kuwaitischen Behörden verschärften ihre Provokationen und beschlossen, ein Schiff mit vier iranischen Staatsbürgern an Bord zu stürmen, diese festzunehmen und der Gruppe vorzuwerfen, im Auftrag Teherans eine Infiltrationsoperation durchzuführen. Als Reaktion darauf hat der Iran angekündigt, sich das Recht vorzubehalten, auf diese seiner Meinung nach „rechtswidrige“ Eskalation zu reagieren.

Darüber hinaus hat die VAE laut Bloomberg News nicht nur mehrere Angriffe auf die zivile Infrastruktur des Iran durchgeführt, sondern einen dieser Angriffe sogar gemeinsam mit den Israelis koordiniert. Während Reuters behauptet hat, dass auch Saudi-Arabien möglicherweise Angriffe gegen den Iran durchgeführt habe, gibt es weniger Belege für diesen Bericht, insbesondere angesichts der bisherigen Berichterstattung der Nachrichtenagentur in Bezug auf den Iran.

Bahrains anhaltendes hartes Durchgreifen rückt das Land immer tiefer in das Lager der USA und Israels, löst aber auch Kritik von Menschenrechtsorganisationen aus, zumal die Unterdrückungstaktiken nichts Neues sind.

So wurde beispielsweise einer der 41 inhaftierten schiitischen Gelehrten, Scheich Mohamed Sanqour, bereits 2023 festgenommen, nachdem er lediglich Kritik am Missbrauch politischer Gefangener im Land geäußert hatte.

Niku Jafarnia von Human Rights Watch kommentierte: „In diesem kritischen Moment sollten die bahrainischen Behörden ihre Bemühungen zum Schutz der Menschen verstärken, anstatt sie wegen friedlicher Demonstrationen oder Beiträgen in sozialen Medien zu verhaften.“

Obwohl es in ganz Bahrain, Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien eine Reihe von Kampagnen gab, die darauf abzielten, Kritiker des US-israelischen Angriffskriegs zum Schweigen zu bringen, zeichnet sich ein klares Muster ab, das einen gezielten Versuch zeigt, schiitische Muslime kollektiv zu bestrafen.

Obwohl es noch keinen weiteren groß angelegten Aufstand in Bahrain gegen die jüngste Welle der Unterdrückung der Bevölkerung gibt, halten sporadische Proteste an und scheinen als Reaktion auf das verschärfte Vorgehen zu eskalieren.