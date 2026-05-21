Von Caitlin Johnstone

Thomas Massie hat seinen Sitz im Repräsentantenhaus gegen einen Vorwahlgegner verloren, dessen Lobbyfinanzierung für Israel den Wahlkampf zur teuersten Vorwahl in der Geschichte des Repräsentantenhauses machte . Massie war einer der wenigen Republikaner, die sich im US-Kongress gegen israelische Übergriffe aussprachen .

Die Ausgaben für Massies Absetzung beliefen sich am Ende auf die schwindelerregende Summe von 32 Millionen Dollar. Auch die zweit- und drittteuersten Vorwahlen zum Repräsentantenhaus waren stark von der Finanzierung durch die Israel-Lobby beeinflusst, wobei AIPAC Millionen investierte, um die progressiven Demokraten Cori Bush und Jamaal Bowman zu stürzen .

Die Amerikaner haben gerade miterlebt, wie die Israel-Lobby erneut eine Wahl offen manipuliert hat, und in etwa zwei Wochen wird ihre Regierung ihnen sagen, dass sie in einem anderen Land einen Regimewechsel durchführen müssen, um dessen Bevölkerung „Demokratie“ zu bringen. Dabei haben die Amerikaner selbst keine Demokratie.

Der Waffenstillstand mit dem Iran ist brüchig und kann jederzeit enden. Washington erfindet derzeit lächerlich durchsichtige Vorwände, um einen Angriff auf Kuba zu rechtfertigen. Und man kann sich sicher sein, dass, sobald die Bomben auf das jeweilige Land fallen, den Amerikanern erzählt werden wird, dies sei gut so, weil es der Bevölkerung, die durch militärische Sprengstoffe zerrissen wird, Freiheit und Demokratie bringen werde.

Es ist einfach nur lächerlich, wie oft die US-Propagandamaschine von „Demokratie“ schwadroniert, während gleichzeitig riesige Summen investiert werden, um den amerikanischen Wahlprozess zu manipulieren und die Ziele von Plutokraten und Sonderinteressengruppen voranzutreiben.

Lasst uns dem irakischen Volk Demokratie bringen! Oh nein, die Russen mischen sich in unsere Demokratie ein!

Und so etwas existiert in Amerika tatsächlich nicht. Wenn Wahlen an denjenigen gehen, der es sich am meisten leisten kann, die Öffentlichkeit zu manipulieren und zu täuschen, um sie zu seinem Wahlergebnis zu bewegen, dann ist das keine Demokratie. Das ist Plutokratie.

Die Reichen kaufen Nachrichtenmedien und Social-Media-Plattformen auf, investieren massiv in Denkfabriken und Lobbygruppen und finanzieren die Vorwahlkämpfe all jener, die ihnen widersprechen. Dadurch gelingt es ihnen, genügend Einfluss auszuüben, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, so abzustimmen, wie es ihren Zielen am besten dient.

Deshalb haben die Amerikaner einen lächerlich niedrigen Mindestlohn und kein vernünftiges Gesundheitssystem. Deshalb können Konzerne die Arbeiterklasse ausbeuten und die Umwelt ungestraft verschmutzen. Deshalb wird uns KI ohne jegliche Regulierung aufgezwungen, während sie unser sauberes Wasser verbraucht und uns die Arbeitsplätze raubt. Und deshalb fallen immer noch amerikanische Bomben im Libanon und im Gazastreifen.

Die Reichen und Mächtigen werden so lange weitermachen, bis man sie dazu zwingt, damit aufzuhören. Sie werden ihren Reichtum und Einfluss weiterhin nutzen, um das öffentliche Verhalten zu manipulieren, bis die Bevölkerung ihnen das nicht mehr erlaubt. Man kann dieses Problem nicht einfach wegwählen, denn sie kontrollieren die Wählerstimmen.

Vergiss den Gedanken, Kuba zur Demokratie zu führen. Versuche lieber, die Demokratie in die Vereinigten Staaten zu bringen.