„Der Iran-Krieg zerstört Asiens Landwirtschaft“ – Jetzt erreicht die geopolitische Eskalation den Teller der Welt

Die Washington Post schlägt Alarm: Der Krieg gegen Iran trifft inzwischen nicht mehr nur Ölterminals, Tanker oder Militärbasen — er beginnt, die globale Nahrungsmittelversorgung zu destabilisieren.

Was sich derzeit in Thailand, Indien, Pakistan und anderen Teilen Asiens abspielt, könnte sich zu einer der größten weltweiten Lebensmittelkrisen seit Jahrzehnten entwickeln.

Steigende Treibstoffpreise, explodierende Düngemittelkosten und unterbrochene Lieferketten treiben Bauern dazu, Felder stillzulegen, weniger anzupflanzen oder ganze Ernten aufzugeben. Genau jetzt — zu Beginn entscheidender Pflanzsaisons.

Thailand ist eines der ersten Agrarländer, das eine Pflanzsaison seit dem Iran-Krieg einleitet. Wir sind hingefahren, um die Auswirkungen von Versorgungsschocks bei Treibstoff/Dünger zu dokumentieren – Es war schlimmer als ich erwartet hatte. Bauern lassen riesige Landflächen brachliegen, weil sie sich das Pflanzen nicht leisten können.

Thailand is one of the first ag countries to enter a planting season since the Iran war. We went to document the impact of supply shocks to fuel/fertilizer — It was worse than I anticipated.



Farmers are leaving huge tracts of land barren bc they can’t afford to plant. pic.twitter.com/mCPkYlqcFF — Rebecca Tan (@rebtanhs) May 9, 2026

Die geopolitische Eskalation im Persischen Golf trifft damit den empfindlichsten Punkt der globalisierten Weltwirtschaft: die industrielle Landwirtschaft.

Denn moderne Landwirtschaft ist längst keine lokale Versorgung mehr. Sie hängt vollständig an Öl, Gas, Petrochemie, globalen Transportwegen und künstlichem Dünger. Und genau dort explodiert derzeit das System.

Der Krieg um Iran und die Straße von Hormus hat eine Kettenreaktion ausgelöst:

Ölpreise steigen. Transportkosten explodieren. Petrochemische Anlagen fallen aus. Düngemittel werden knapp. Bauern reduzieren Produktion. Lebensmittelpreise beginnen weltweit anzuziehen.

Besonders dramatisch ist die Lage in Asien.

Thailand, eines der wichtigsten Reisanbaugebiete der Welt, kämpft bereits mit steigenden Produktionskosten. Bauern berichten laut Washington Post, dass sie gezwungen sind, Dünger drastisch zu reduzieren oder Anbauflächen aufzugeben. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich in anderen Teilen Südostasiens.

Damit droht ein Szenario, vor dem Analysten seit Jahren gewarnt haben:

Nicht Bomben allein destabilisieren die Welt — sondern die Folgen auf Energie, Nahrung und Lieferketten.

Die moderne Landwirtschaft basiert auf billigem Öl und billigem Gas. Stickstoffdünger wird aus Erdgas hergestellt. Traktoren laufen mit Diesel. Bewässerungssysteme brauchen Energie. Transporte hängen an globalen Schifffahrtsrouten.

Wenn die Straße von Hormus destabilisiert wird, trifft das nicht nur Tanker.

Es trifft Brot, Reis, Gemüse und Fleischpreise weltweit.

Genau deshalb beobachten Rohstoffmärkte die Lage inzwischen mit wachsender Panik. Bereits jetzt warnen Analysten vor langfristigen Ausfällen bei Düngemitteln, LNG-Lieferungen und petrochemischen Grundstoffen.

Besonders brisant: Viele asiatische Staaten befinden sich bereits wirtschaftlich unter Druck. Millionen Bauern arbeiten am Existenzminimum. Schon moderate Preissteigerungen können dort ganze Regionen destabilisieren.

Was jetzt entsteht, ist deshalb nicht nur eine Energiekrise.

Es ist der Beginn einer möglichen globalen Nahrungskrise.

Und während westliche Regierungen den Konflikt weiterhin als geopolitisches Machtspiel behandeln, beginnt die Realität bereits auf den Feldern der Welt einzuschlagen.

Denn Kriege im Nahen Osten bleiben nie regional.

Sie wandern über Ölpreise direkt in jede Lieferkette, jeden Supermarkt und schließlich auf jeden Teller der Welt.