Von Bill Gates bis zur großen Verweigerung – Landwirte an der Frontlinie

Vor der industriellen Revolution waren die meisten Menschen in der Landwirtschaft tätig. Unsere Beziehung zur Natur war unmittelbar. Innerhalb weniger Generationen wurde jedoch für viele Menschen auf der ganzen Welt die Verbindung zum Land gekappt.

Lebensmittel werden heute vorverpackt (oft vorgekocht), mit Chemikalien konserviert und enthalten schädliche Pestizide, Mikroplastik, Hormone und/oder verschiedene andere Schadstoffe. Außerdem wird uns ein engerer Speiseplan mit hochkalorischen Lebensmitteln mit geringerem Nährstoffgehalt serviert.

Es ist klar, dass mit der Art und Weise, wie moderne Lebensmittel produziert werden, etwas grundlegend falsch läuft.

Obwohl es verschiedene Stufen zwischen dem Bauernhof und dem Teller gibt, nicht zuletzt die modernen Lebensmittelverarbeitungsmethoden, die eine Geschichte für sich sind, liegt ein wesentlicher Teil des Problems in der Landwirtschaft.

Heute sind viele Landwirte in einer chemischen und biotechnologischen Tretmühle gefangen. Sie wurden ermutigt und gezwungen, eine Reihe kostspieliger Betriebsmittel zu verwenden, von synthetischen Düngemitteln und von Unternehmen hergestelltem Saatgut bis hin zu einer breiten Palette von Unkrautvernichtungsmitteln und Pestiziden.

Im Zuge der Industrialisierung der Landwirtschaft wurden viele arme Kleinbauern entlassen und in eine prekäre Lage gebracht. Traditionelles Wissen wurde unterminiert, verdrängt oder hat nur in Bruchstücken überlebt.

Marika Vicziany und Jagjit Plahein schreiben im Journal of South Asian Studies (2017), dass die Bauern seit Jahrtausenden Maßnahmen ergriffen haben, um mit der Trockenheit umzugehen, Getreide mit langen Halmen anzubauen, das als Futtermittel verwendet werden kann, Anbaupraktiken anzuwenden, die die biologische Vielfalt fördern, den Boden und das Wasser auf ethnische Weise zu erhalten und kollektive Teilungssysteme zu nutzen.

Die Landwirte kannten ihre Mikroumgebung, so dass sie Pflanzen anbauen konnten, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten reiften, was eine schnellere Fruchtfolge ermöglichte, ohne den Boden zu erschöpfen.

Experimentieren und Innovation waren der Schlüssel. Zwei Begriffe, auf die moderne Agrartechnik-/Agrarindustriekonzerne Anspruch erheben, die aber von den Landwirten seit Generationen praktiziert werden.

Viele Landwirte nutzten auch das „Insektengleichgewicht“ und ihr Wissen darüber, welche Insekten Schädlinge abtöten, die die Pflanzen befallen. Der Lebensmittel- und Politikwissenschaftler Devinder Sharma sagt, er habe in Indien Frauen getroffen, die 110 nicht-vegetarische und 60 vegetarische Insekten identifizieren können.

Komplexe, äußerst nützliche traditionelle Wissenssysteme und ökologische Praktiken in den landwirtschaftlichen Betrieben werden ausgehöhlt, da die Landwirte die Kontrolle über ihre Produktionsmittel verlieren und von geschützten Produkten abhängig werden, einschließlich des kommerzialisierten Wissens von Unternehmen.

Landwirte in Ländern wie den Niederlanden werden jetzt beschuldigt, die Umwelt durch Kohlendioxid- und Lachgasemissionen zu schädigen. Obwohl die holländischen Landwirte unter Beschuss stehen, sehen wir auch einen Angriff auf die großen Futtermittel- und Fleischproduzenten. In den Niederlanden gibt es nicht mehr viele kleine Bauernhöfe, und die meisten Tierhaltungsbetriebe sind Kraftfutterbetriebe.

Die Landwirtschaft in den Niederlanden ist sehr viehintensiv, und es scheint eine Politik zur Verkleinerung der Fleischindustrie in diesem Land zu geben. Die Landwirte wurden aufgefordert, aus der Landwirtschaft auszusteigen oder auf den Anbau von Kulturpflanzen umzustellen.

Anstatt dass die Behörden eine allmähliche Umstellung auf eine ökologische, agrarökologische Landwirtschaft fördern und eine neue Generation für den Sektor gewinnen, laufen die Landwirte Gefahr, verdrängt zu werden.

Doch die niederländischen Landwirte sind nicht die einzigen, die in der Schußlinie stehen. Auch in anderen europäischen Ländern protestieren die Landwirte, weil sie aufgrund verschiedener politischer Maßnahmen immer mehr Schwierigkeiten haben, ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Es scheint eine konzertierte Aktion zu geben, um die Landwirtschaft für viele Landwirte finanziell unrentabel zu machen und sie von ihrem Land zu vertreiben. Die Proteste der Landwirte in Europa folgen auf den massiven Widerstand der indischen Landwirte gegen die von den Konzernen unterstützte Gesetzgebung, mit der viele bereits finanziell angeschlagene Landwirte noch schneller aus der Landwirtschaft gedrängt werden sollten.

Gesetzentwurf für Landwirte

Der größte Besitzer von privatem Ackerland in den USA – Bill Gates – hat eine Vision für die Landwirtschaft: eine chemieabhängige, konzernabhängige Eine-Welt-Landwirtschaft (Ag One-Initiative), um die globalen Versorgungsketten der Großkonzerne zu erleichtern. Diese Initiative verdrängt einheimisches Wissen und Praktiken zugunsten von Konzernwissen und einer weiteren Kolonialisierung der globalen Landwirtschaft.

Gates‘ Korporatisierung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft wird in philanthropischen Begriffen verpackt – er „hilft“ Bauern in Ländern wie Afrika und Indien. Die von Gates unterstützte Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA), die 2006 gegründet wurde, hat sich bisher nicht bewährt.

Die erste große Evaluierung der AGRA-Bemühungen um eine Ausweitung der High-Input-Landwirtschaft in Afrika ergab, dass sie nach 15 Jahren gescheitert war. Angesichts der Bedenken, die unter anderem wegen des Einsatzes gefährlicher Pestizide, wenig beeindruckender Erträge, der Privatisierung von Saatgut, der Abhängigkeit von Unternehmen und der Verschuldung der Landwirte geäußert wurden, können wir im Rahmen der Ag One-Initiative mehr vom Gleichen erwarten.

Die ultimative Hightech-Vision für die Landwirtschaft sind jedoch bauernlose Betriebe, die weitgehend von fahrerlosen Fahrzeugen und KI-gesteuerten Sensoren und Drohnen überwacht werden, die mit einer Cloud-basierten Infrastruktur verbunden sind. Unternehmen wie Microsoft werden Felddaten über Saatgut, Bodenqualität, historische Ernteerträge, Wassermanagement, Wettermuster, Landbesitz, agronomische Praktiken und Ähnliches sammeln.

Tech-Giganten werden milliardenschwere Datenmanagementmärkte kontrollieren, die den Bedürfnissen institutioneller Landinvestoren, der Agrarindustrie und monopolistischer E-Commerce-Plattformen entgegenkommen. Unter dem Deckmantel der „datengesteuerten Landwirtschaft“ werden private Unternehmen besser in der Lage sein, die Situation der Landwirte für ihre Zwecke auszunutzen.

Mit der Förderung von synthetischem Fleisch aus dem Labor, das bei Investoren auf großes Interesse stößt, stellen Gates und die Agrarindustrie auch eine weitgehend „klimafreundliche“, tierfreie Landwirtschaft in Aussicht, von der sie behaupten, dass dadurch riesige Flächen an Ackerland frei werden (wir können nur spekulieren, wofür).

Es bleibt abzuwarten, wie energieeffizient, umwelt- und gesundheitsfreundlich die Labors für synthetisches Fleisch sind, wenn sie einmal auf industrielles Niveau angehoben werden.

Gleichzeitig wird die industrielle Landwirtschaft neue Technologien einsetzen – ohne Landwirte – und sich weiterhin auf den Einsatz von Agrochemikalien stützen, die von fossilen Brennstoffen abhängig sind (mit all den damit verbundenen Gesundheits- und Umweltproblemen), und sich weiterhin auf lange Lieferketten konzentrieren, durch die Lebensmittel unnötigerweise um die Welt transportiert werden.

Ein energiereiches System, das auf Öl und Gas angewiesen ist, das die Kolonisierung des Lebensmittelsystems („Globalisierung“) durch die Agrarkonzerne vorangetrieben hat. Darüber hinaus sind die neuen Technologien, die ohne den Einsatz von Menschen in den landwirtschaftlichen Betrieben auskommen, energieintensiv und auf die umweltzerstörende Gewinnung von endlichen Ressourcen wie Lithium, Kobalt und anderen Seltenen Erden angewiesen, um sie zu produzieren.

Energiearme agrarökologische Ansätze, die auf den Grundsätzen und Praktiken der Lokalisierung, der lokalen Märkte, einer authentischen regenerativen Landwirtschaft und einer ordnungsgemäßen Bodenbewirtschaftung (die eine wirksame und ökologisch vertretbare Stickstoff- und Kohlenstoffspeicherung gewährleistet) basieren, sind der Schlüssel zur Gewährleistung einer echten langfristigen Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion.

Viele, die der Agrarlobby angehören, haben die Aufmerksamkeit auf Sri Lanka gelenkt, um zu zeigen, dass ökologische Landwirtschaft nur in die Katastrophe führen kann. Die Umstellung auf den ökologischen Landbau muss schrittweise erfolgen, nicht zuletzt, weil die Regeneration des Bodens nicht von heute auf morgen erfolgen kann.

Der Artikel „Sri Lanka Faces Food Crisis – No, It’s Not Due to Organic Farming“, der kürzlich auf der Website von The Quint erschienen ist, zeigt jedoch, warum das Land wirklich in die Krise geraten ist.

Große Verweigerung

Das neoliberale Programm, das in den 1980er Jahren seine Wurzeln schlug, ist inzwischen in eine schuldenfinanzierte, inflationäre Sackgasse geraten. Als Reaktion darauf hat der Kapitalismus einen „großen Neustart“ eingeleitet, bei dem transformative Technologien unter dem Deckmantel einer „vierten industriellen Revolution“ im Vordergrund stehen und eine schöne neue Zukunft für alle versprechen.

Es gibt jedoch tief sitzende Bedenken darüber, wie diese Technologie zur Überwachung und Kontrolle ganzer Bevölkerungen eingesetzt werden könnte, zumal wir Zeugen einer brutalen wirtschaftlichen Umstrukturierung und einer zunehmenden Einschränkung der persönlichen Freiheiten sind. Während der Neoliberalismus den Individualismus förderte, verlangt die „neue Normalität“ strikte Konformität – individuelle Freiheit wird als Bedrohung für die „nationale Sicherheit“, die „öffentliche Gesundheit“ oder die „Sicherheit“ angesehen.

Es besteht auch die Sorge vor einem wirtschaftlichen Zusammenbruch, Krieg und der Anfälligkeit eines Lebensmittelsystems für Energiepreisschocks, Zusammenbrüche der Versorgungskette und Spekulationen auf dem Rohstoffmarkt.

In Mali veröffentlichte Nyeleni – die internationale Bewegung für Ernährungssouveränität – 2015 die Erklärung des Internationalen Forums für Agrarökologie.

In der Erklärung heißt es:

Lebenswichtige natürliche Ressourcen sind zur Ware geworden, und steigende Produktionskosten vertreiben uns vom Land. Das Saatgut der Bauern wird gestohlen und zu exorbitanten Preisen an uns zurückverkauft, gezüchtet als Sorten, die von teuren, kontaminierenden Agrochemikalien abhängig sind.

Sie fügte hinzu:

Agrarökologie ist politisch; sie erfordert, dass wir die Machtstrukturen in der Gesellschaft infrage stellen und verändern. Wir müssen die Kontrolle über Saatgut, biologische Vielfalt, Land und Territorien, Gewässer, Wissen, Kultur und Gemeingüter in die Hände der Völker legen, die die Welt ernähren.

Die Erklärung machte deutlich, dass das vorherrschende kapitalistische Ernährungssystem in Frage gestellt und überwunden werden muss.

Bei der Analyse des Potenzials, die kapitalistische Ordnung infrage zu stellen, stellte Herbert Marcuse in seinem berühmten Buch One-Dimensional Man von 1964 Folgendes fest.

In der fortgeschrittenen industriellen Zivilisation herrscht eine bequeme, glatte, vernünftige, demokratische Unfreiheit, ein Zeichen des technischen Fortschritts.

Heute, so könnte man sagen, herrscht eine unbequeme, ungeschmeidige, unvernünftige, undemokratische Unfreiheit, ein Zeichen für eine entstehende Techno-Dystopie.

Marcuse war der Meinung, dass die Massenkultur der Nachkriegszeit die Menschen unterdrückt und unkritisch gemacht hatte. Sie waren das Spiegelbild eines eindimensionalen Systems, das auf dem Konsum von Waren und den Auswirkungen der modernen Kultur und Technologie basierte, die dazu dienten, den Dissens zu dämpfen.

Der kontrollierende Charakter der Technologie durchdringt heute alle Aspekte des Lebens. Doch ob es sich nun um Bauernproteste in Europa und Indien, den Vormarsch einer politischen Agrarökologie, Trucker, die in Kanada auf die Straße gehen, oder einfache Menschen handelt, die gegen den rasch voranschreitenden Autoritarismus in den westlichen Gesellschaften protestieren – viele Menschen auf der ganzen Welt wissen, dass etwas ernsthaft im Argen liegt.

Um mit Marcuse zu sprechen, erleben wir eine „große Verweigerung“ – Menschen, die „Nein“ sagen zu vielfältigen Formen von Unterdrückung und Herrschaft – Tentakeln eines Wirtschaftssystems in der Krise.