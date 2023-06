Igor Chudov

Vielleicht sind Sie ihnen schon in sozialen Netzwerken begegnet

Ein vor zwei Tagen veröffentlichter Nature-Artikel lässt Sie vielleicht aufhorchen:

Um die rückläufigen Impfraten zu erhöhen, haben Wissenschaftler spezielle KI-Akteure entwickelt, die online mit Menschen sprechen, um sie zu überzeugen, sich impfen zu lassen.

Dies geschah als Reaktion auf die wichtigen, aber unerwähnten „Stakeholder“, die den Einsatz von Chatbots forderten, um die Akzeptanz von Impfstoffen bei den Impfverweigerern zu verbessern:

Wer sind diese Interessengruppen? Das Wort „Nachhaltigkeit“ war ein untrügliches Zeichen, also habe ich bei den üblichen Verdächtigen nachgesehen. Die Bill and Melinda Gates Foundation steht hinter dieser Idee und hat 6.183.326 Dollar für solche „hybriden Chatbots zur Impfstoffberatung“ ausgegeben:

Johns Hopkins, ein weiterer globaler Akteur (ebenfalls von Bill Gates finanziert), hat einen Chatbot namens Vira eingeführt.

Als ich auf Twitter aktiv war, fiel mir auf, dass die Beiträge von Twitter-Nutzern gelegentlich seltsam ähnlich aussahen, als ob sie von einer künstlichen Intelligenz erzeugt worden wären:

Sind diese Personen echte Menschen? Wer weiß. Sie könnten es sein. Es ist schwierig, bestimmte Fälle zu untersuchen. Dennoch hatte ich oft den Eindruck, dass die Aktivitäten der Impfstoffpromotoren nicht ganz organisch waren, und einige wirkten wie automatisierte Vorgänge.

KI-Chatbots wurden rigoros bewertet – und für unzulänglich befunden!

Die von mir erwähnte Nature-Studie war ein Versuch, die Wirksamkeit dieser Chatbots zu bewerten. Die Ergebnisse waren gemischt! Diese KI-Systeme waren ineffektiv, wenn sie mit gebildeten Menschen zu tun hatten, und verringerten oft die Impfbereitschaft, wie der Nature-Artikel erklärt:

Es wurde festgestellt, dass Chatbots das Vertrauen in und die Akzeptanz von Impfstoffen bei Personen, die einer Minderheit angehören (d. h. Nicht-Thailänder in Thailand und Nicht-Chinesen in Hongkong und Singapur) sowie bei Personen mit niedrigerem Bildungsniveau (d. h. unter dem College-Niveau), deutlich wirksamer verbessern.

Die Unterhaltung mit diesen Chatbots führte dazu, dass sich gebildete Menschen von Impfstoffen abwandten:

Auch in der Gruppe der Senioren in Hongkong war die Wahrscheinlichkeit geringer, dass die Wichtigkeit [OR = 0,31 (0,18-0,55)], Sicherheit [OR = 0,18 (0,11-0,29)] und Wirksamkeit [OR = 0,41 (0,26-0,67)] von Impfstoffen besser wahrgenommen wurde (Abb. 5 und ergänzende Tabelle 10).