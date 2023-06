Pfizer fügte 393 Seiten von Daten mit unerwünschten Impf-Schäden bei! Schande!!! Eine Schande!

Reihenfolge des Ausmaßes der unerwünschten Ereignisse außer der Reihe

Pfizer Anhang 2.2 Kumulative und intervallbezogene tabellarische Übersicht über schwerwiegende und nicht schwerwiegende unerwünschte Ereignisse aus Datenquellen nach der Markteinführung BNT162-B2

Diese wurden mir nicht von Pfizer zur Verfügung gestellt, sondern von einer Quelle bei der EMA. Ich habe keinen Grund, dieses Dokument anzuzweifeln. Behandeln Sie es, wie Sie wollen. Wenn man davon ausgeht, dass diese Quelle über die EMA ein korrektes Dokument zur Verfügung stellt, und das scheint es auf jeden Fall zu sein, sollten daraus eine Menge schrecklicher Schlussfolgerungen folgen. Nehmen Sie sich die Zeit, es zu lesen. Lassen Sie das Gewicht der Schlussfolgerungen auf sich wirken.

Warum sitzen sie auf katastrophalen Daten, die zeigen, dass ihr Produkt tödlich und gefährlich für die Gesundheit ist. Warum sind sie überhaupt ein börsennotiertes Unternehmen. Kann man auf diesem Niveau mit Tod und Krankheit handeln und an der Börse als legitime Institution des Kapitalismus gelten? Das ist so, als ob man ein börsennotiertes Unternehmen hätte, das es einem erlaubt, seine Auftragskiller gegen eine Gebühr zu engagieren.

Ich weiß nicht, wie man mit diesen Daten den Faktor der Untererfassung abschätzen kann. Diese Daten beziehen sich auf den Zeitraum vom 19. Dezember 2021 bis zum 18. Juni 2022.

Haben die Aufsichtsbehörden diese Daten und stellen die Leute wie Dosen auf einem Schießstand auf? Wenn Ihnen Blutkrankheiten nichts ausmachen, wie wäre es dann mit kardialen Ereignissen? Es gibt seitenweise Informationen über angeborene Defekte, genetische und familiäre Störungen.

Ziehen Sie Ihr eigenes Fazit. Wenn Sie kein Arzt sind, werden Sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein, die meisten dieser unerwünschten Ereignisse zu benennen. Vielleicht sollte sich Ihr Arzt damit befassen. Was haben sie für die Injektion ihrer Patienten pro Spritze bezahlt: $40-200? Gute Arbeit, wenn Sie sie bekommen können.

R Psur 3 Anhang 2 2 Kumulative und intervallbezogene tabellarische Übersicht über schwerwiegende und nicht schwerwiegende Verstöße, 4.21MB ∙ PDF-Datei, Download hier

Was machen die Regierungen mit den Aufträgen und der Finanzierung und der Ankündigung des Baus weiterer solcher Einrichtungen. Sind die Regierungen überhaupt unsere Freunde, ich meine, mögen sie uns, ich meine, mögen sie uns am Leben? Glauben sie, dass sie verantwortlich sind? Hat da Geld den Besitzer gewechselt? Wie kann ein so grober Betrug an den Menschen stattfinden?

Wenn Pfizer darauf hinweist, dass dies keine korrekte Kopie ihrer zusammenfassenden Tabelle der schwerwiegenden und nicht schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse aus den Post-Marketing-Datenquellen BNT162-B2 ist und sie sich mit aktuelleren Daten äußern möchten, wären wir alle dankbar.

Auch der Holocaust ist real und war verheerend schrecklich, ich hasse alle Antisemiten wirklich, ich hasse die Kolonialsklaverei froh, dass sie abgeschafft wurde und Frauen sollten wählen. Ich bin christlich-katholisch und glaube an Gott – Sie können versuchen, mich wegen dieser oder anderer Dinge zu diskreditieren, wenn Sie wollen. Aber wenn Sie das tun, weiß ich, dass Sie das Folgende nicht diskutieren wollen.

Unerwünschte Ereignisse

Gesamtzahl der unerwünschten Ereignisse 1,591,026 (interval)und 4,964,106 (kumulativ)!

Erkrankungen des Blutes und des lymphatischen Systems Spontane unerwünschte Ereignisse: 100,970.

Disorders of the heart Spontaneous adverse events: 126,193

Angeborene familiäre und genetische Störungen: 1143

(bei diesen Zahlen ist zu berücksichtigen, wie viele Frauen möglicherweise schwanger waren, ohne ein Kind zu haben)

Erkrankungen des Ohrs und des Labyrinths: 47,038

Endokrine Störungen: 4,115

Augenkrankheiten: 61,518

Gastrointestinale Erkrankungen: 317,811

Allgemeine Erkrankungen und Zustände am Verabreichungsort: 1,605,985

(es gab mehr Perikarditis als Schmerzen an der Stelle)

In dieser Kategorie wurden 2.995 Todesfälle gemeldet.

Wenn Sie dies Ihrem Arzt zeigen, wissen Sie, was ihn auf die Palme bringen wird: der Faktor der Untererfassung: Weil sie jedes Mal, wenn ihnen jemand etwas gesagt hat, mit „Anti-Vaxxer“ oder „Es ist völlig sicher, machen Sie sich nicht lächerlich“ abgespeist wurden. Also machen sie die gedankliche Berechnung. sie haben null der Ereignisse gemeldet, die ihnen die Leute berichtet haben. sie gehen davon aus, dass die Leute auch Dinge für sich behalten haben, im Stillen gelitten haben und SIE WÜRDEN es nicht tun. SCHLIESSLICH KÖNNTEN SIE DICH WIEDER IN DIE LUFT JAGEN, WENN DU MIT DEM MEDIZINISCHEN ESTABLISHMENT ZU TUN HAST. SO HALTEN SIE SICH DAVON AB. wie z.B. oh ja, der Hund beißt in diesem Haus. Ich gehe dort nicht in die Nähe dieses bösen Hundes.

Definieren Sie sicher und wirksam für mich. Ich warte auf eine Definition, die zu diesen Daten passt.

Hepatobiliäre Erkrankungen: 4,380

Störungen des Immunsystems: 31,895

Zu dieser Kategorie gehören auch der anaphylaktische Schock und die Transplantatabstoßung. Aber in Kanada braucht man den Impfstoff, um ein Transplantat zu erhalten. Man muss eine Gesundheit lieben, die weder gesund noch fürsorglich ist. Wir sind offiziell in Regeln um der Regeln willen.

Infektionen und Infektionskrankheiten: 167,382

diese kategorie hat dengue-hämorrhagisches fieber. welche proteinstücke sind in diesem ding?

Epstein-Barr

Pilzinfektionen

Genital-, Leisten- und Beckeninfektionszeug;

Herpes, Hepatitis

Niereninfektion

Mastitis

Lungenentzündung

Sepsis!

septischer Schock

Tuberkulose

Es gibt seitenlange Listen, man kann buchstäblich überall einen Abszess bekommen.

Verletzung, Vergiftung, Verfahren, Komplikation: 241.342

In dieser Kategorie fand ich Exposition über Muttermilch: 5796 unerwünschte Ereignisse;

Ungeeignete Verabreichung nach Zeitplan (??): 57,181;

Falsche Dosis

Falscher Verabreichungsweg;

VORSÄTZLICHE ÜBERDOSIERUNG!!

GELENKVERLETZUNG (ich habe Familie mit erheblichen Gelenkproblemen nach der Verabreichung);

Exposition von Müttern während der Schwangerschaft (es scheint Kategorien zu geben, die sich auf die Ausscheidung beziehen); 5956

Off-Label-Use!: 54.370 Sie lassen sich am Knie operieren und vaxen sich.

Überdosierung: 5144

Schlechte Qualität des verabreichten Produkts: 30 828;

Verabreichung eines Produkts an einen Patienten ungeeigneten Alters: 8718

Fehler bei der Produktverabreichung;: 7586

Straßenverkehrsunfall: 171 (schlechte Reaktion und dann steuern Sie Ihr Flugzeug, Ihren Zug oder Ihr Auto…)

Ermittlungen: 24,038

Tonnenweise Tests und Untersuchungen;

Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes: 539,299

Gutartige, bösartige und nicht spezifizierte Zysten: 1.391

Dies sind die Krebserkrankungen, die in dem kurzen Zeitraum seit der Verabreichung gemeldet wurden. Denken Sie darüber nach. Die Wirkung würde sich vermutlich erst im Laufe der Zeit entfalten.

Störungen des Nervensystems: 696,508

Sie müssen sich dieses Dokument ansehen und die Listen durchgehen. Es gibt nichts Vergleichbares. Sie werden wissen, was Ihnen ins Auge springt: Zittern, Glockenlähmung, Aphasie und vieles mehr.

Schwangerschaft, Wochenbett, Perinatal: 4056

Hier finden Sie die Abschnitte Todesfälle, Abtreibungen und Totgeburten.

Dazu gehören auch Blutungen nach der Geburt usw.

Produkt-Ausgaben: 15,910

Psychiatrische Probleme: 77148

Einschließlich Selbstmord

Nieren- und Harnwegskrankheiten: 13,647

Erkrankungen des Reproduktionssystems und der Brüste: 178,353

Wenn die Rückrufe von Römersalat diese Art von vaginalen Blutungen (5034) umfassen würden, würde niemand mehr Caesar Salat essen.

Erkrankungen der Atemwege, des Brustkorbs und des Mittelfells: 190,720

Jede Kategorie ist voll von Tragödien. Das ist auch in dieser Kategorie nicht anders. Bitte lesen Sie das Dokument.

Haut und subkutane

Erkrankungen der Haut und des Unterhautgewebes: 224 633

Soziale Lebensumstände: 9414

Bettlägerigkeit und Verlust der persönlichen Unabhängigkeit in dieser Kategorie

Chirurgische und medizinische Eingriffe: 87073

Man muss das Therapeutische lieben, das all dies „ergründet“. Das Ausmaß der Medikalisierung, der Schmerzen, des Leidens und des Todes, das die Spritze verursacht hat, ist unvorstellbar.

Gefäßkrankheiten: 73,542

Man kann nicht mit schrecklichen Daten herumlaufen und einfach sagen, wir wollen unsere Geheimnisse und unsere Immunität bewahren und außerdem – eine andere Sache, wir wollen DICH weiter injizieren. und eine weitere Sache, wir wollen, dass die Regierung und die Unternehmen diese vorschreiben, um eine wirtschaftliche und soziale Arpatheid zu schaffen, so dass du dazu übergehst, diese zu nehmen. Und noch etwas, auch unser großer Bruder, die WHO, schreibt vor und wird vorschreiben, dass ihr alles bekommt, was wir herstellen, und dass eure Regierung dafür bezahlt.

UND AUCH DIE WHO IST GERADE DABEI, SICH SELBST DIESE MACHT ZU GEBEN. Richtig, warte was. Du denkst, die WHO wusste auch, dass dieser Scheiß Gift ist. Sind sie dann also eine LEGITIMIERTE ORGANISATION oder eine NGO-HITMAN-ASSOZIATION?

Die schiere Anzahl der schrecklichen oder UNGEWÖHNLICHEN EREIGNISSE ist entsetzlich und verblüffend. Wissen Sie, was Schweigen über solche Daten bedeutet? Ich kann die Worte nicht finden. Ein wahnsinniger Völkermord, der sich schrittweise durch die Zeit zieht. Haben Sie eine genauere Beschreibung? Diskutieren Sie ruhig.