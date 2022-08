Von Bill Gates finanziertes Labor entwickelt Impfstoff, der sich „wie ein Virus“ verbreitet, um Menschen ohne Zustimmung zu impfen

Ein Team von Wissenschaftlern in Verbindung mit Bill-Gates hat angekündigt, dass sie einen Impfstoff entwickeln, der sich „wie ein Virus“ verbreitet, d. h. die Menschen werden sich den Impfstoff wie eine Erkältung oder Grippe „einfangen“, ohne dass sie der Impfung zustimmen.

Die Forschung wird von hochrangigen Förderorganisationen subventioniert, darunter die U.S. National Institutes of Health (NIH), die seit langem enge finanzielle Beziehungen zur Bill & Melinda Gates Foundation unterhalten.

Selbstausbreitende Impfstoffe haben ihre Wurzeln in den Bemühungen, Schädlingspopulationen zu reduzieren. Australische Forscher beschrieben eine viral verbreitete Immunokontrazeption, die das Immunsystem infizierter Tiere – in diesem Fall eine nicht einheimische Mäusespezies in Australien – unterwandert und sie daran hindert, Nachkommen zu zeugen.

Betrachten die Eliten die menschliche Spezies auf diese Weise? Als eine Schädlingspopulation, die ausgemerzt werden muss?

Forscher haben an experimentellen „selbstausbreitenden Impfstoffen“ gearbeitet, die verhindern könnten, dass ein Virus von Tieren auf Menschen überspringt – ein Phänomen, das Wissenschaftler als zoonotisches Spillover bezeichnen.

Ein Virus, das eine Tierpopulation immunisiert, wenn es sich in freier Wildbahn ausbreitet, könnte theoretisch ein zoonotisches Spillover-Ereignis verhindern und so den Funken auslöschen, der die nächste Pandemie entfachen könnte.

Ein Diagramm, das zeigt, wie sich ein selbstausbreitender Impfstoff unter Fledermäusen verbreiten könnte. „Erst“-Fledermäuse, die mit einem sich selbst ausbreitenden Impfstoff geimpft wurden, verbreiten den Impfstoff passiv an andere Fledermäuse, denen sie im Laufe der Zeit begegnen, sodass nach und nach die gesamte Kolonie geimpft wird. Bildnachweis: Derek Caetano-Anollés.

Die ersten Bemühungen um einen sich selbst verbreitenden Impfstoff richteten sich gegen zwei hochgradig tödliche Infektionskrankheiten in der europäischen Kaninchenpopulation (Myxomavirus und Virus der hämorrhagischen Kaninchenkrankheit). Im Jahr 2001 erprobten spanische Forscher einen Impfstoff in einer Wildkaninchenpopulation auf der Isla del Aire, einer kleinen spanischen Insel vor Menorca. Der Impfstoff übertrug sich auf mehr als die Hälfte der 300 Kaninchen auf der Insel, und der Versuch wurde als Erfolg gewertet.

Die Biowaffenfrage

Während die Forscher vielleicht beabsichtigen, sich selbst ausbreitende Impfstoffe herzustellen, könnten andere ihre Wissenschaft umfunktionieren und biologische Waffen entwickeln. Eine solche sich selbst verbreitende Waffe könnte sich als unkontrollierbar und unumkehrbar erweisen.

Wir brauchen nicht lange zu suchen, um ein historisches Beispiel für die Verwendung von Biowaffen zu finden. Wie das südafrikanische Programm zur biologischen Kriegsführung zu Zeiten der Apartheid zeigt, kann sozialer, politischer und wissenschaftlicher Druck zum Missbrauch biologischer Innovationen führen.

Das südafrikanische Programm mit dem Codenamen Project Coast konzentrierte sich in erster Linie auf verdeckte Mordwaffen für den Einsatz gegen Personen, die als Bedrohung für die rassistische Apartheid-Regierung angesehen wurden. Neben der Herstellung von Vorrichtungen zur Injektion von Giften entwickelten die Forscher von Project Coast auch Techniken, um Zuckerwürfel mit Salmonellen und Zigaretten mit Bacillus anthracis zu versehen.

Es gab zwar viele Programme zur biologischen Kriegsführung, darunter auch einige, die weitaus ausgeklügelter und raffinierter waren, doch das südafrikanische Programm ist besonders relevant, wenn es darum geht, den böswilligen Einsatz von sich selbst verbreitenden Impfstoffen zu durchdenken. Eines der Forschungsprojekte von Project Coast zielte auf die Entwicklung eines Impfstoffs gegen die menschliche Fruchtbarkeit ab.

Die Idee entstand in einer Zeit, in der die Besorgnis über die weltweite Bevölkerungsexplosion weit verbreitet war. Schalk Van Rensburg, der die fruchtbarkeitsbezogenen Arbeiten in einem Labor von Project Coast beaufsichtigte, erklärte gegenüber der südafrikanischen Wahrheits- und Versöhnungskommission nach der Apartheid, einem Forum zur Aufarbeitung der schmutzigen Geschichte dieser Ära und zur Schaffung der Grundlagen für künftigen Frieden und Toleranz, dass das Projekt seiner Meinung nach im Einklang mit den Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung der weltweit steigenden Geburtenraten stand. Er glaubte, dass es seinem Labor internationale Anerkennung und Finanzierung bringen könnte. Laut Van Rensburg sagte Wouter Basson, der Leiter des Biowaffenprogramms, dass das Militär einen Impfstoff gegen Fruchtbarkeit benötige, damit weibliche Soldaten nicht schwanger werden.

Während einige der an dem Projekt beteiligten Wissenschaftler bestritten, dass sie Hintergedanken hatten oder sogar wussten, dass ihre Arbeit an der Fruchtbarkeit Teil eines militärischen Vorhabens war, erklärten Van Rensburg und Daniel Goosen, ein Laborleiter, gegenüber der Wahrheits- und Versöhnungskommission, dass die eigentliche Absicht hinter dem Projekt darin bestand, das Verhütungsmittel im Geheimen an unwissende schwarze südafrikanische Frauen zu verabreichen.

Letztendlich wurde der Impfstoff gegen Unfruchtbarkeit nicht mehr hergestellt, bevor das Projekt Coast 1995, 12 Jahre nach seinem Beginn, offiziell eingestellt wurde. Eine frühe Version wurde an Pavianen getestet, aber nie an Menschen. Südafrika ist nicht das einzige Land, das versucht, Teile seiner Bevölkerung zwangsweise zu sterilisieren. Europäische Länder, darunter Schweden und die Schweiz, haben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Angehörige der Roma-Minderheit sterilisiert, und einige, wie die Slowakei, haben sogar darüber hinaus weitergemacht. In jüngster Zeit haben Analysten behauptet, dass die chinesische Regierung Frauen in Xinjiang, einer Provinz mit einem großen Anteil uigurischer Muslime, sterilisiert.

Es bedarf keiner großen Vorstellungskraft, um zu erkennen, dass die Ziele des südafrikanischen Impfstoffprojekts gegen Unfruchtbarkeit von der Forschung an selbstausbreitenden Impfstoffen profitiert hätten, insbesondere wenn man sie mit den aktuellen Entwicklungen in der Pharmakogenomik, der Arzneimittelentwicklung und der personalisierten Medizin kombiniert. Zusammengenommen könnten diese Forschungsstränge dazu beitragen, eine ultra-gezielte biologische Kriegsführung zu ermöglichen.

Ist dies das wahre Motiv von Bill Gates?

Vor kurzem hat sich die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), die als Forschungs- und Entwicklungsabteilung des US-Militärs angesehen wird, an der Forschung beteiligt. Die Universität von Kalifornien, Davis, arbeitet beispielsweise an einem von der DARPA verwalteten Projekt mit dem Titel Prediction of Spillover Potential and Interventional En Mass Animal Vaccination to Prevent Emerging Pathogen Threats in Current and Future Zones of US Military Operation (Vorhersage des Spillover-Potenzials und interventionelle En-Massentierimpfung zur Vorbeugung gegen neu auftretende Bedrohungen durch Krankheitserreger in den derzeitigen und künftigen Einsatzgebieten des US-Militärs).

Laut einer Broschüre wird im Rahmen des Projekts „der weltweit erste Prototyp eines sich selbst verbreitenden Impfstoffs entwickelt, der ein hohes Maß an Herdenimmunität (Schutz der Wildtierpopulation) gegen das Lassa-Virus … und Ebola bewirken soll“.