Wie Washington die geopolitische Temperatur um Taiwan anhebt

Als Russland mit seiner speziellen Militäroperation in der Ukraine begann, entstand die angeblich von den westlichen Mainstream-Medien geschürte Vorstellung, dass Peking eine ähnliche Operation zur Übernahme Taiwans starten könnte. Daraufhin erklärte Joe Biden in einer Medienerklärung während seines Besuchs in Japan, die USA seien bereit, „sich militärisch zu engagieren, um Taiwan zu verteidigen“. Wie jetzt deutlich wird, war die Medienkampagne nicht als Signal an Peking gedacht; sie war – und ist – Teil einer umfassenderen Kampagne, die China eher provozieren als warnen soll, damit es militärisch aktiv wird. Diese Provokation, so scheinen die politischen Entscheidungsträger in Washington kalkuliert zu haben, könnte zu Spannungen in der Region führen, die sie zu ihrem Vorteil nutzen könnten, um eine „globale Koalition“ gegen China zu bilden, ein Ziel, das US-Beamte bereits seit einigen Jahren anstreben.

Die anhaltenden Spannungen um Taiwan sind also nur der jüngste Teil einer Reihe von Versuchen der USA, sich mit China anzulegen, um Südostasien und/oder die indopazifische Region um Washington zu scharen, so wie es den USA nach dem Russland-Ukraine-Konflikt gelungen ist, ihre Dominanz in Europa wiederherzustellen.

Das ist ziemlich systematisch. Nach Bidens Erklärung besuchte ein US-Senator Taiwan, um die bilateralen Beziehungen zu stärken. Die Voice of America (VOA) berichtete, der Besuch sei wegen der „wachsenden chinesischen Bedrohung“ notwendig gewesen. Diese Behauptung wurde aufgestellt, obwohl es zu diesem Zeitpunkt keine direkte Bedrohung durch eine mögliche territoriale Invasion Pekings gab. Die Bedrohung wurde durch Propaganda erzeugt. So maßte sich beispielsweise eine führende französische Zeitung an, vorauszusagen, dass die „Invasion“ Russlands in der Ukraine automatisch eine identische chinesische Invasion in Taiwan voraussetze.

Diese Propaganda über die Existenz einer chinesischen Bedrohung Taiwans wird systematisch weiterverbreitet. Es wurde eine „Parallele“ gezogen, wie dieser Bericht der Washington Post zeigt. In dem Bericht heißt es, ohne eine glaubwürdige Quelle und/oder eine repräsentative Umfrage unter Taiwanern zu nennen, dass,

Für viele Menschen in Taiwan ist der russische Angriff auf die Ukraine wegen der Parallelen zu ihrer eigenen Situation eine Herzensangelegenheit. Die Menschen auf der Insel leben unter ständiger Bedrohung durch einen mächtigen autoritären Nachbarn, China, der die Souveränität über das demokratische Taiwan beansprucht und schwört, es notfalls mit Gewalt zu erobern.

Dies ist US-Propaganda, die den Tatsachen widerspricht. So hat eine im Januar vom taiwanesischen Commonwealth Magazine durchgeführte Umfrage ergeben, dass die Angst vor einem Krieg mit China in Taiwan trotz der zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China zurückgegangen ist. Die Umfrage zeigte auch, dass etwa 60 Prozent der Taiwaner nicht glauben, dass Peking Taiwan mit Gewalt einnehmen wird. Nun stellt sich die Frage: Wenn die Menschen in Taiwan nicht mit einem Krieg mit China rechnen, warum schüren die USA dann diese Angst? Wie bereits angedeutet, besteht ihr Ziel eindeutig darin, einen Konflikt zu nutzen, um ihren eigenen geopolitischen Einfluss in Südostasien auszubauen, eine Strategie, mit der sie eine unipolare, von den USA dominierte Weltordnung aufrechterhalten wollen, um die russischen und chinesischen Bestrebungen zur Schaffung einer neuen, multipolaren Weltordnung zu bremsen.

Obwohl keine reale Bedrohung durch eine chinesische Invasion besteht, sind die USA bereit, die Temperatur zu erhöhen, indem sie Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses, nach Taiwan schicken. Sollte Pelosi Taiwan besuchen, wäre dies der erste Besuch eines hochrangigen US-Beamten seit 1997. Die Tatsache, dass dieser Besuch – der auf einen konzertierten Versuch der USA hindeutet, Taiwan tatsächlich in ihre Umlaufbahn zu bringen, um China zu verhöhnen – absichtlich inmitten des laufenden Russland-Ukraine-Konflikts geplant wird, zeigt, wie im Einklang mit der oben beschriebenen Gesamtpropaganda willkürlich eine Parallele zur Situation in Europa und Südostasien gezogen wird.

Während die USA diesen Besuch aufzwingen und unnötige Spannungen verursachen, sind die US-Medien der Meinung, dass Peking die Schuld daran trägt. In einem Bericht in The Atlantic heißt es, die wahre Quelle der Spannungen sei, dass „Peking offenbar zu der Überzeugung gelangt ist, dass es Nachbarn und Gegner zwingen kann, sich seinen Wünschen zu unterwerfen und ihre Politik an Chinas Interessen auszurichten.“

Das US-Militär spielt seine eigene Rolle, wobei seine Erklärungen perfekt mit der Propaganda übereinstimmen, die von politischen Experten und den Medien gleichermaßen verbreitet wird. Das Pentagon warnte kürzlich vor einem plötzlichen Anstieg des „direkten, aggressiven, unsicheren“ Verhaltens Chinas gegenüber den Streitkräften der USA und ihrer Partner. Ein stellvertretender Pentagon-Sekretär beschuldigte China „verschiedener Verfehlungen, einschließlich des Abfangens von Flugzeugen in gefährlicher Nähe und des Abwurfs von Gegenständen in die Luft, die das Triebwerk eines Flugzeugs beeinträchtigen könnten.“

Um chinesisches „Fehlverhalten“ zu verhindern, meldeten die US-Medien, dass eine US-Flugzeugträgergruppe in das Südchinesische Meer vorgedrungen sei. Dieser Schritt trägt logischerweise zur propagierten Bedrohung durch eine bevorstehende chinesische Invasion bei und dient auch Bidens Verpflichtung, Taiwan militärisch zu verteidigen.

Die Kampagne zur Herstellung einer Parallele zwischen Europa (Russland-Ukraine-Konflikt) und Südostasien weist eine interessante Parallele zu der Art und Weise auf, wie die US-Mainstream-Medien 2003 für die US-Invasion im Irak warben. Wie wir heute alle wissen, war dies ein kompletter Schwindel, den die USA nutzten, um sich im Nahen Osten militärisch zu verschanzen. Wir alle wissen heute, dass die US-Invasion im Irak die Voraussetzungen für die Entstehung des Islamischen Staates in der Levante (einer in Russland verbotenen Terrororganisation) schuf, der dann zur Quelle von Millionen von Toten und unzähligem Elend für noch mehr Menschen wurde.

Die Propaganda der chinesischen Invasion ist ein ähnlicher Schwindel. Auch wenn die Regierung Biden erklärt hat, dass sie aufgrund der „strikten“ Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive in den USA keinen Einfluss auf Pelosis Besuch hat, bleibt festzuhalten, dass der Besuch Teil einer umfassenderen US-Kampagne ist, die einen Konflikt mit China heraufbeschwören soll. Nur durch einen Konflikt können sich die USA in Südostasien und/oder im indopazifischen Raum ausbreiten. Ohne einen solchen Konflikt oder extrem verschärfte Spannungen können die USA ihre große indo-pazifische Strategie nicht umsetzen, die dem Strategiepapier zufolge der bestmögliche Weg für Washington ist, seine Ziele zu erreichen, d. h. das „revisionistische“ China einzukreisen.

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalyst für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.