Weitere entlarvenden Daten zu den Covid-Impfstoffen, die verschwundene sind

Auch British Columbia gehört zu den Regierungen, die versuchen, die Tatsache zu vertuschen, dass die überwiegende Mehrheit der Covid-Krankenhausaufenthalte und -Todesfälle auf mRNA-Impfungen zurückzuführen sind.

Wenn Sie zunächst keinen Erfolg haben, verbergen Sie die Zahlen.

Bis Donnerstag lieferte die kanadische Provinz British Columbia eine klare Aufschlüsselung der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle nach Impfstatus. Jede Woche stellte das BC Centre for Disease Control eine aktualisierte Zählung der geimpften, geimpften und nicht geimpften Personen zur Verfügung, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder starben.

Britisch-Kolumbien präsentierte die Daten in so genannten „vax donut charts“, weil die Diagramme wie Donuts aussahen und nach Covid-Impfstatus geschichtet waren. (Verrückt, ich weiß.)

Hier ist zum Beispiel ein Impf-Donut-Diagramm vom Mai:

Leider sind die Impf-Donut-Diagramme in den letzten Monaten weniger schmackhaft geworden, als die Befürworter der Impfung gehofft hatten.

Die dunkelviolette Farbe steht für Personen, die mindestens drei Covid-Impfdosen erhalten haben, und die lila Farbe für Personen, die zwei erhalten haben. Wie aus den Diagrammen hervorgeht, machen geimpfte und geboostete Personen die überwiegende Mehrheit aller Covid-Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in British Columbia aus.

Zum Vergleich: In Britisch-Kolumbien ist etwas mehr als die Hälfte aller 5,3 Millionen Einwohner geimpft, weitere 31 Prozent haben mindestens zwei Dosen erhalten. Ja, geimpfte und insbesondere geimpfte Menschen sind tendenziell etwas älter als ungeimpfte.

Doch die Tatsache, dass 75 bis 80 Prozent aller Todesfälle bei geimpften Menschen auftreten, verdeutlicht die traurige Tatsache, dass die Impfungen wenig bis gar nichts gegen schwere Fälle und den Tod durch Omikron ausrichten – die letzte Verteidigung der Impfbefürworter.

Und so gab British Columbia letzte Woche bekannt, dass es die Impf Donut Chart nicht mehr geben wird. „Ab dem 28. Juli wurden die Outcomes by Vax und die Vax Donut Charts eingestellt“, heißt es in einer Mitteilung auf der Website des Centre for Disease Control.

Im Ruhestand! Orwell wäre stolz.

Schlimmer noch, die Diagramme aus früheren Wochen scheinen auch aus der Wayback Machine – dem wichtigsten Archiv des Internets – verschwunden zu sein. Wenn man versucht, sie auf gespeicherten Seiten zu finden, wird lediglich die Meldung vom 28. Juli angezeigt.

Erstaunlicherweise hat ein kanadischer Fernsehsender das Centre for Disease Control gefragt, warum es die Tabellen zurückgezogen hat. Die Antwort der Behörde:

„Da der größte Teil der Bevölkerung inzwischen mit mindestens zwei Dosen des Impfstoffs geimpft wurde und sich viele weitere mit COVID-19 infiziert haben, sind die Daten schwer zu interpretieren“.

Die Daten sind schwer zu interpretieren.

Und mit „schwer“ meinen sie „leicht“.