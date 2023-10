Von Bill Gates unterstütztes Start-up verwandelt Dusch- und Waschabwasser in trinkbares Bier: „Wir versuchen, die Geschichte des Wassers zu erweitern“.

Start-ups wie Epic OneWater Brew entwickeln Verfahren, um Abwasser in sicheres, trinkbares Bier umzuwandeln.

Das Produkt des Abwasserrecyclingunternehmens Epic Cleantec, das von der Bill and Melinda Gates Foundation unterstützt wird, stellt Bier her, indem es Wasser aus Duschen, Waschbecken und Wäschereien reinigt. Da Bundes- und Landesgesetze die Verwendung von Abwasser stark einschränken, kann das Epic OneWater Brew bisher nicht verkauft werden, aber es kann kostenlos verteilt werden, um das Potenzial von aufbereitetem Abwasser zu demonstrieren, so CNBC.

Das Wasser stammt aus einem riesigen Wohnkomplex in San Francisco und wird durch winzige Membranen gefiltert, die nur den tausendstel Durchmesser eines Haares haben. Anschließend wird die Flüssigkeit mit ultraviolettem Licht desinfiziert, und ein externes Labor bewertet das Ergebnis, das stets die Qualitätsstandards für sicheres Trinkwasser erfüllt (und manchmal sogar übertrifft).

„Wasser ist in unserem Leben allgegenwärtig. Es lässt die Nahrungsmittel wachsen, die wir essen, wir benutzen es zum Baden, Kochen und Putzen … Und doch wissen wir so wenig darüber, wie Wasser funktioniert, wie es zu unseren Wasserhähnen kommt und wohin das Abwasser geht“, sagte Aaron Tartakovsky, CEO von Epic Cleantec, gegenüber CNBC. „Wir versuchen, die Geschichte des Wassers auf andere Weise zu erzählen. Und in diesem Fall verwenden wir Bier, um diese Geschichte zu erzählen.

Arizona und Texas haben die Abwasserfiltration für öffentliches Leitungswasser legalisiert, und in Kalifornien, Colorado und Florida könnte die Aufbereitung von recyceltem Abwasser zu Trinkwasser bald erlaubt werden.

Sobald sich diese Praxis durchgesetzt hat, erwartet Epic Cleantec positive Veränderungen in der Welt des recycelten Abwassers. „Die Verwendung von wiederaufbereitetem Wasser für Trinkwasserzwecke oder die Wiederverwendung als Trinkwasser ist eigentlich ziemlich weitverbreitet“, sagt Tartakovsky. „Allerdings geschieht dies in der Regel auf kommunaler Ebene … Wir glauben, dass es bereits eine regulatorische Dynamik gibt, die dies in den kommenden Jahren weiter verbreiten wird.

Angesichts der Tatsache, dass fast 8 Milliarden Menschen weltweit auf frisches Trinkwasser angewiesen sind, ganz zu schweigen von Wasser für die Landwirtschaft, ist der Ausbau unserer Kapazitäten zur Wasserwiederverwendung von entscheidender Bedeutung, um unsere Gesellschaften über Wasser zu halten und gesund zu erhalten.

Eine kürzlich von der Colorado State University durchgeführte Studie hat ergeben, dass fast die Hälfte der amerikanischen Wassereinzugsgebiete in weniger als 50 Jahren nicht mehr in der Lage sein könnte, den monatlichen Bedarf zu decken. Die Suche nach kreativen Wegen zur Optimierung unserer Wasserinfrastruktur ist für den Erhalt einer gesunden Gesellschaft unerlässlich.