Von Bill Gates unterstütztes Unternehmen macht Butter aus Kohlenstoff (ohne Tiere oder Pflanzen)

Ein Unternehmen aus dem US-Bundesstaat Illinois stellt Butter her – ohne jegliche Verwendung von Tieren oder Pflanzen. Die Basis dieser Butter: Kohlenstoff und Wasserstoff.

Bemerkenswertes Detail: Das Unternehmen wird von Bill Gates unterstützt.

Optisch, geruchlich und geschmacklich ähnelt sie der Butter, die wir kennen – doch es ist keine echte Butter.

Die Zusammensetzung: Fett, Wasser, ein wenig Lecithin als Emulgator sowie Aroma- und Farbstoffe.

A Bill Gates backed company is now producing butter with no animals, no plants, and no oils — it’s made from carbon.



The company is working with restaurants, bakeries, and food suppliers to incorporate their carbon-made butter.



Mainstream media reports it has the “blessing and… pic.twitter.com/YUKzFC2pMQ — Shadow of Ezra (@ShadowofEzra) August 9, 2025

So funktioniert es:

Fette bestehen aus Kohlenstoff- und Wasserstoffketten. Das Unternehmen Savor hat diese Ketten synthetisch – ohne Tiere oder Pflanzen – nachgebaut.

Dabei wird Kohlendioxid aus der Luft und Wasserstoff aus Wasser gewonnen. Anschließend erfolgt eine Erhitzung und Oxidation. Das Zwischenprodukt sieht zunächst wie Kerzenwachs aus, besteht jedoch aus Fettmolekülen.

Savor arbeitet eng mit Restaurants, Bäckereien und Lebensmittellieferanten zusammen – und stellt sogar Schokolade mit dieser speziellen „Butter“ her.

Das Unternehmen rechnet damit, dass Savor Butter bis etwa 2027 in den Supermarktregalen zu finden sein wird.