Von Bluetooth zur Blockchain

Was herauskommt, wenn die Wissenschaft einen politischen Auftrag hat, die Bundeswehr am 1. April testet und ein Gesundheitsminister eine Blockchain bestellt. Die Corona-App (Teil 2 )

Konnte es sein, dass die Wissenschaft, die ja in Form des Fraunhofer Instituts von Anfang an beteiligt war, den doch gravierenden Aspekt der Unzuverlässigkeit der erhobenen Sensordaten nicht beachtet hatte? (siehe dazu Teil 1: Die Corona-App: Das GIGO-Problem)

Auf einer Veranstaltung des Fraunhofer IIS, Fraunhofer IISB und der FAU (der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg), dem „Knowledge Snack“ am 17.7 sprach Dipl.-Ing. Steffen Meyer. Er ist „Head der Gruppe Location Awareness and Process Analytics am Fraunhofer IIS und Pro