Von den MSM ignoriert: Kanadischer Professor spricht weltweit über die Gefahren von Corona-Impfstoffen

Am Donnerstag hielt der kanadische Abgeordnete Derek Sloan eine Pressekonferenz ab, um auf die Zensur aufmerksam zu machen, der Ärzte und Wissenschaftler ausgesetzt sind, sowie auf die mit Impfstoffen verbundenen Risiken.

Zu den Rednern auf der Pressekonferenz gehörte auch der Professor für Virusimmunologie Byram Bridle von der University of Guelph. Ihm zufolge zeigen die wissenschaftliche Literatur und die Berichte von Pfizer an die Aufsichtsbehörden in Japan und anderen Ländern, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen Herzinfektionen und den Corona-Impfstoffen gibt.

„Ich kenne mich gut mit Impfstoffen aus. Wenn man einen herkömmlichen Impfstoff in die Schulter spritzt – und dort werden wir mit den Corona-Impfstoffen geimpft – bleibt der Impfstoff in der Schulter. Dann geben Zellen des Immunsystems das Spike-Protein an den nächstgelegenen Lymphknoten ab, um das Immunsystem zu aktivieren“, erklärt Professor Bridle.

„Und was wir entdeckt haben, ist, dass die Annahme, dass der Impfstoff in der Schulter zurückbleibt, für diese neue Impfstofftechnologie nicht gilt. Diese mRNA-Impfstoffe verbreiten sich im ganzen Körper. Nur 25 Prozent der Dosis verbleiben in der Schulter“, sagte er.

Bridle verwies auch auf Polyethylenglykol (PEG), eine der Komponenten des Impfstoffs, die bei manchen Menschen zu einem anaphylaktischen Schock führt. „Polyethylenglykol wurde entwickelt, um die Verteilung [des Impfstoffs] im Körper zu unterstützen“, sagte er. Und was genau macht Polyethylenglykol? Es hilft den Lipid-Nanopartikeln, den Zellen unseres Immunsystems zu entkommen, die normalerweise das Antigen an der Einstichstelle aufnehmen und zu unserem Lymphknoten transportieren, sagte er.