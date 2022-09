Von der Leyen steuert weiter stur in den Abgrund

Die EU-Kommission hat vor dem EU-Parlament ihre Rede zur Lage der EU gehalten. Die Kernpunkte sind nichts anderes, als ein Rezept zur Vernichtung der Wirtschaft in der EU.

Es ist gruselig, was die verantwortlichen Politiker in Europa in diesem Jahr von sich geben und welche Entscheidungen sie treffen. Man kann nicht umhin, den Eindruck zu bekommen, dass deren Ziel die Vernichtung der Wirtschaft in der gesamten EU und die Verarmung der breiten Massen ist. Das, was diese Entscheidungsträger beschließen, kann man nicht mehr mit Dummheit erklären, das kann nur Vorsatz sein.

Der Grund ist einfach: Dass die Führung der EU und die meisten Regierungen von EU-Staaten anti-russisch eingestellt sind, ist offensichtlich, weshalb es nicht verwundern kann, dass sie eine anti-russische Politik