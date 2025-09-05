Von der Revolution zur Erweckung: Russell Brand umarmt Trump und Israel

Von Alan Macleod

Vor nicht allzu langer Zeit war Russell Brand eine sozialistische Ikone, die eine globale Revolution und die Umverteilung von Reichtum und Macht an die Massen predigte. Heute ist er ein wiedergeborener Christ, der Donald Trump unterstützt und bei Veranstaltungen der Republican National Convention und Turning Point USA als Hauptredner auftrat.

Wo er einst Ökosozialismus und Antirassismus predigte und Israel als Terrorstaat bezeichnete, greift er nun Greta Thunberg, Bob Vylan und andere prominente Israel-Kritiker an, während er gleichzeitig mit denselben rassistischen Politikern verkehrt, vor denen er die Öffentlichkeit einst gewarnt hatte.

Wie lässt sich Brands dramatischer Wandel erklären? MintPress untersucht die politische Entwicklung des Komikers, Moderators und selbsternannten Vordenkers.

Vom „kommunistischen Abschaum” zum Star der Republikaner

Russell Brand ist ein konservativer Star. Im vergangenen Monat war der englische Komiker Headliner der jährlichen Konferenz der pro-Trump-Interessengruppe Turning Point USA. Dort führte er die junge Menge im Gebet an und sagte ihnen:

„Hier wird viel Gutes getan. Ich hoffe, Sie wenden sich von den Werten einer Kultur ab, die Sie nicht wertschätzt. Die Sie als Rädchen im Getriebe betrachtet, als Konsumenten, als Empfänger von Impfstoffen, schlechter Lebensmittel und schlechter Landwirtschaft, als kaum mehr als ein Rädchen in der Maschine, das den Eliten dient.“

Mit seiner populistischen rechten Rhetorik ist Brand fest auf dem Trump-Zug mit dabei und unterstützt den Präsidenten als „zweifellos“ besser als jeden Demokraten. „Die Menschen haben genug von glatten Politikern, und wir beginnen zu verstehen, warum: Viele werden erpresst, kompromittiert und kontrolliert“, erklärte er. Er beschrieb Vizepräsident J.D. Vance als einen „ziemlich spektakulären Typen“, von dem man „sich nur schwer nicht begeistern lassen kann“.“

Generally speaking, I think you're better off with President Trump than anyone who's gonna emerge out of the Democrat party, hands down.



People are tired of polished politicians, and we're starting to see why: many are blackmailed, compromised, and controlled. pic.twitter.com/NPVEUobyrW — Russell Brand (@rustyrockets) July 16, 2025

Übersetzung von „X“: Generell denke ich, dass man mit Präsident Trump besser dran ist als mit jedem anderen, der aus der Demokratischen Partei hervorgehen wird, keine Frage. Die Menschen haben genug von glatten Politikern, und wir beginnen zu verstehen, warum: Viele werden erpresst, kompromittiert und kontrolliert.

Brands Podcast-Plattform ist ein Who’s Who konservativer Influencer. Zu den Gästen seiner Sendungen zählen Ben Shapiro, Jordan Peterson, Candace Owens, Tucker Carlson, Marjorie Taylor Greene und Steve Bannon.

Letztes Jahr verbrachte er eine ganze Woche auf dem Parteitag der Republikaner, wo er für rechte Politik warb und sich mit Leuten wie Charlie Kirk, Dan Bongino und Nigel Farage gut stellte.

Für viele Menschen, die sich erst seit kurzem für Politik interessieren oder ihn nur als Katy Perrys Ex-Ehemann kennen, werden diese Informationen kaum überraschend sein. Doch vor weniger als einem Jahrzehnt war Brand eine der lautstärksten und bekanntesten Figuren der globalen revolutionären Linken.

Im Jahr 2013 gab er eine Sonderausgabe des Magazins New Statesman mit dem Titel „Revolution” heraus. Im folgenden Jahr verfasste er ein Sachbuch mit dem gleichen Titel, das von linken Persönlichkeiten wie Noam Chomsky, David Graeber und Che Guevara inspiriert war.

Auf dem Höhepunkt seines Ruhmes nutzte er seine Plattform, um die Öffentlichkeit zum Aufstand, zum Boykott des Wahlsystems und zu einer kommunistischen Revolution aufzurufen. „Der Planet wird zerstört. Wir schaffen eine Unterschicht. Wir beuten arme Menschen auf der ganzen Welt aus. Und die echten, legitimen Probleme der Menschen werden von unserer politischen Klasse nicht angegangen“, sagte er gegenüber der BBC.

Auf die Frage, wie seine Lösung aussehe, antwortete er:

„Ein sozialistisches egalitäres System, das auf einer massiven Umverteilung des Reichtums, einer hohen Besteuerung von Unternehmen und einer enormen Verantwortung für Energieunternehmen und alle Unternehmen, die die Umwelt ausbeuten, basiert. Das Konzept des Profits sollte stark eingeschränkt werden. [Der britische Premierminister] David Cameron sagt, Profit sei kein Schimpfwort. Ich sage, Profit ist ein schmutziges Wort.“

Brand moderierte auf YouTube eine regelmäßige Medienkritik-Show namens „The Trews“, eine Wortkombination aus „true news“ (wahre Nachrichten). Dort analysierte und zerlegte er kritisch die Propaganda der Unternehmensmedien und hob deren kriegs- und wirtschaftsfreundliche Agenda sowie Interessenkonflikte hervor. In einer Folge bezeichnete er Fox News als „terroristisches“ Netzwerk, das kriegsbefürwortende Fake News verbreite, woraufhin der Moderator Greg Gutfeld den Komiker als „linken kommunistischen Abschaum“ bezeichnete. Im Jahr 2023 jedoch war Gutfeld voller Stolz und „super aufgeregt“, Brand in seiner Fox-News-Show zu begrüßen – ein Zeichen dafür, wie weit Brand gekommen war.

Lee Camp, ein weiterer linker politischer Komiker, war über diese Verwandlung bestürzt und sagte gegenüber MintPress:

„Russell Brands Entwicklung ist wirklich erbärmlich und traurig. Heutzutage sind seine Standpunkte (sofern er überhaupt welche hat) meistens nicht einmal mehr kohärent. Ich erinnere mich noch daran, als er gegen den Krieg und für Occupy Wall Street war. Das war zwar nie sein Hauptanliegen, aber es war schön, dass jemand mit seiner Plattform gelegentlich über diese Themen sprach. Jetzt führt er gemütliche Interviews mit Neonazis wie Steve Bannon.“

Vom Klimakämpfer zum Skeptiker

Die Klimakrise war einst eine treibende Kraft hinter Brands Politik. Im selben BBC-Interview von 2013 erklärte er, dass unser politisches System „den Planeten nicht zerstören sollte“ und dass „die derzeit ergriffenen Maßnahmen gegen den Klimawandel gleichgültig sind und das Problem nicht lösen werden“. Doch auch in dieser Frage hat sich seine Position gewandelt. Klimawandel-Leugner waren eine beliebte Zielscheibe in „The Trews“. Doch 2023 hatte Brand den umstrittenen Klimaskeptiker Bjørn Lomborg in seinem Podcast zu Gast. Und Anfang dieses Jahres griff er die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg an.

Der britische Schauspieler bezeichnete Thunberg als „Marionette“ des „Systems“. „Ich respektiere Greta Thunbergs Überzeugung – aber tun wir nicht so, als würde sie nicht instrumentalisiert. Sie ist ein kulturelles Symbol, das eingesetzt wird, um eine als Tugend getarnte Agenda zu dienen“, sagte er und fügte hinzu:

I respect Greta Thunberg’s conviction—but let’s not pretend she isn’t being used. She’s a cultural symbol, deployed to serve an agenda masked as virtue. Just like I once was, paraded as a poster boy for decadence. The system loves its puppets—until they wake up. pic.twitter.com/L4hOuc99Bs — Russell Brand (@rustyrockets) June 10, 2025

Übersetzung von „X“: Ich respektiere Greta Thunbergs Überzeugung – aber tun wir nicht so, als würde sie nicht instrumentalisiert. Sie ist ein kulturelles Symbol, das eingesetzt wird, um eine Agenda zu dienen, die als Tugend getarnt ist. Genau wie ich einst, als Aushängeschild für Dekadenz. Das System liebt seine Marionetten – bis sie aufwachen.

Brand reagierte auf die Nachricht, dass Thunberg vom israelischen Militär festgenommen und entführt worden war. Sie war nach Gaza gesegelt, um die Blockade zu durchbrechen und die von Menschen verursachte Hungersnot zu lindern. Tatsächlich wurde sie, wie eine Studie von MintPress News ergab, von den Mainstream-Medien nicht nur nicht gefördert, sondern weitgehend ignoriert, gerade wegen ihrer antikapitalistischen und pro-palästinensischen Haltung. Im Jahr 2019 wurden 460 Artikel, in denen Thunberg erwähnt wurde, von der New York Times und der Washington Post veröffentlicht. Bis 2024 war diese Zahl jedoch auf nur noch 34 geschrumpft.

Thunbergs Positionen zu Israel und Palästina sind nicht einmal so radikal wie die von Brand einst waren. Im Jahr 2014 deutete er an, dass Israel als Terrorstaat betrachtet werden könnte, und verglich die Hamas sogar mit Nelson Mandela und den Gründervätern Amerikas. Palästina war eindeutig ein grundlegendes Thema für Brand, der versuchte, einen Massenboykott und die Entziehung von Investitionen aus Banken, Pensionsfonds und anderen großen Unternehmen zu organisieren, die seiner Meinung nach „die Unterdrückung der Menschen in Gaza begünstigen”.

Im Laufe der Jahre änderte sich sein Ton jedoch deutlich. Im Jahr 2021 weigerte er sich, zu diesem Thema Stellung zu beziehen, und behauptete sogar, dass Menschen, die Partei ergreifen wollen, „Teil des Problems” seien. Und im Februar, nach fast 18 Monaten Völkermord, bekräftigte Brand erneut seine unerschütterliche Unterstützung für das Existenzrecht Israels. „Als Christ muss man, wenn man das Alte Testament liest, anerkennen, dass es eine einzigartige, besondere und heilige Beziehung zwischen dem jüdischen Volk und diesem Land gibt“, sagte er in seiner Show „Stay Free“.

Er scheute auch nicht davor zurück, Palästina-Unterstützer beim Glastonbury-Musikfestival anzugreifen. Als Reaktion auf das Video des Punk-Rap-Duos Bob Vylan, das eine Menschenmenge dazu anstachelte, „Tod der IDF“ zu skandieren, verurteilte Brand die Anwesenden. Er behauptete, dass weder Vylan noch die Menge „die komplexe religiöse, politische, wirtschaftliche und ressourcenbasierte Geschichte Israels untersuchten“ und dass nur wenige Anwesende die Bedeutung der palästinensischen Flagge verstanden. Palästina sei für sie ein bedeutungsloses Symbol für allgemeine Anti-Establishment-Stimmungen.

Der Komiker ging sogar noch weiter und schien die Pläne von Präsident Trump zu unterstützen, den Gazastreifen zu annektieren und ihn in einen Spielplatz im Stil von Dubai für die Superreichen zu verwandeln. Als Reaktion auf ein KI-generiertes Video von Trump im Gazastreifen kommentierte Brand, dies sei „ein weiteres Beispiel für Trumps einzigartige Brillanz“.

Dies ist weit entfernt von den Tagen, als Brand Trump noch als „verrückt“, „mutwilliges Baby“, „absurde und lächerliche Figur“, „Witzfigur“, „Narzisst“, „grotesk“ und „idiotisch“ verspottete und beschimpfte, der „die Luft mit giftigen Gedanken verschmutzt“. Heute hingegen sieht man ihn, wie er sich mit Trumps Sohn Don Jr. vergnügt.

Vom Kampf gegen Rassisten zu ihrer Unterstützung

Brand war einst eine Säule der britischen Politik und warnte vor dem Aufstieg der extremen Rechten. Bereits 2002 drehte er den Dokumentarfilm Naziboy, in dem er Mark Collett, den Anführer der Jugendorganisation der faschistischen British National Party (BNP), begleitete. Der Dokumentarfilm gipfelt darin, dass Brand Collett so sehr bloßstellt, dass dieser fast unter Tränen aus der Szene flieht.

Dies war nicht das einzige Mal, dass Brand einen rechtsextremen Führer vor der Kamera demontierte. Im Jahr 2014 zerlegte er in der renommierten BBC-Politsendung „Question Time“ Nigel Farages Ideologie so prägnant, dass der Clip viral ging. Er wandte sich an die sozial absteigenden weißen Anhänger des rechtsextremen Politikers und sagte:

„Ich weiß, dass viele Menschen in unserem Land Angst haben. Ich weiß, dass viele Menschen sich ängstlich und frustriert fühlen. Und es herrscht das Gefühl, dass es in unserem Land eine korrupte Gruppe gibt, die unsere Ressourcen nutzt, uns unsere Arbeitsplätze wegnimmt, uns unsere Wohnungen wegnimmt, keine Steuern zahlt und uns ausbeutet. Und das gibt es auch. Es gibt eine wirtschaftliche Elite, von der die Partei dieses Mannes [Farage] finanziert wird.“

Er erklärte die Auswirkungen der Wirtschaftskrise damit, dass Farages „Freunde“ im Londoner Finanzdistrikt „gefurzt“ hätten und dass er sich die Nase zuhielt und mit dem Finger auf Einwanderer und Behinderte zeigte, als wären sie die Schuldigen. Brand schloss mit einer Warnung, die er mit einigen seiner typischen Cockney-Ausdrücke untermalte:

„Genauso wie jeder andere von uns genieße ich es, Nigel Farage in einer Kneipe mit einem Pint und einer Zigarette zu sehen, wie er über seine neuesten Skandale rund um das Stillen oder was auch immer lacht. Das gefällt mir. Aber dieser Mann ist keine Comicfigur. Er ist nicht [die beliebte Sitcom-Figur] Del Boy. Er ist nicht [der Schauspieler] Arthur Daley. Er ist ein Billigladen-Enoch Powell. Und wir müssen ihn im Auge behalten.“

Der Ausdruck „Pound Shop Enoch Powell“, das britische Äquivalent zu „Dollar Store Barry Goldwater“, verbreitete sich so schnell, dass er in den allgemeinen Sprachgebrauch überging und noch heute regelmäßig verwendet wird, um die rassistische Rechte zu verspotten.

Ironischerweise hat Brand nun einen vollständigen Wandel vollzogen und unterstützt Farage und andere rechtsextreme Persönlichkeiten. In seiner Show im letzten Jahr beschrieb er ihn als „einen Mann, der sicherlich die Herzen vieler Menschen in unserem Land erobert hat und den das Establishment und die Mainstream-Medien verabscheuen“.

Kurz darauf stand er gemeinsam mit Farage auf der Bühne der Republican National Convention, wo Farage eine ähnliche nativistische Rede hielt wie in der Sendung „Question Time“ und Panikmache betrieb, indem er davon sprach, dass westlichen Gemeinschaften „junge Männer aufgezwungen werden, die aus völlig anderen Kulturen stammen, sich nicht assimilieren und Frauen nicht so behandeln, wie wir es für fair und angemessen halten. In vielen Fällen stammen sie aus organisierten kriminellen Gruppen und gehen direkt in die Drogenanbaugebiete“.

Diesmal jedoch warf Brand Farage keinen Rassismus vor. Tatsächlich bemerkte er unter Bezugnahme auf ihre Begegnung im Jahr 2014: „Als wir uns das letzte Mal trafen, war es in einer ähnlichen Podiumsdiskussion. Es wurden heftige Sticheleien ausgetauscht. Aber seitdem scheint es, dass Nigel und ich durch den Diskurs über Anti-Establishmentismus eine gemeinsame Basis gefunden haben“, erklärte er und fügte hinzu:

„Wir haben darüber gesprochen, dass die Republikanische Partei heute tatsächlich die Anti-Kriegspartei ist … [und dass] eine Partnerschaft zwischen Vance und Trump im Weißen Haus das Ende des Krieges im Nahen Osten und das Ende des Krieges zwischen der Ukraine und Russland bedeuten würde.“

Seine Vorhersagen für den Frieden haben sich natürlich nicht bewahrheitet.

Schlimmer noch, Brand hat auch den faschistischen Agitator Tommy Robinson offen als „ziemlich gut“ und als „authentische Stimme der Arbeiterklasse, die meiner Meinung nach unterstützt werden sollte“ bezeichnet. In seiner Show beschrieb er Robinsons Eskapaden gegenüber seinem Publikum euphemistisch mit den Worten:

„Er wird angegriffen. Das ist jemand, der fast sein ganzes Leben lang angegriffen wurde, weil er versucht hat, zu erklären, dass es in seiner Heimatstadt Luton Feindseligkeiten zwischen weißen Arbeitern und, wie er immer sagt, Sikhs, Schwarzen und der muslimischen Bevölkerung gibt.“

Als ehemaliges Mitglied der BNP hat Robinson eine lange Geschichte der Anstiftung zu rassistischer Gewalt im Vereinigten Königreich und verbrachte einen Großteil der letzten 20 Jahre im Gefängnis.

Obwohl Collett mittlerweile eine Randfigur ist, unterstützte er Farage bei den Parlamentswahlen 2024 als Premierminister und behauptete, dieser habe die Positionen der BNP „übernommen” und wies darauf hin, dass die alten politischen Ziele der BNP „tatsächlich deutlich gemäßigter waren als Farages aktuelle Rhetorik”. Farages aktuelles Programm, so Collett, befasse sich expliziter mit Demografie (d. h. Rasse) als das seine.

So hat sich Brand innerhalb von nur zwei Jahrzehnten von einem Spötter der rechtsextremen Szene, die er als rassistische Grotesken bezeichnete, zu einem ihrer prominentesten öffentlichen Verteidiger gewandelt. MintPress hat Collett und seine Partei um eine Stellungnahme zu Brands Wandlung gebeten, jedoch keine Antwort erhalten.

Russell Brand is probably like the tutorial level for the Mossad guys whose job is setting up public figures for sexual blackmail https://t.co/VBuE8GgPch — George Sears 2028 Voter (@ByYourLogic) February 7, 2025

Übersetzungen von „X“: Russell Brand ist wahrscheinlich so etwas wie das Tutorial-Level für die Mossad-Leute, deren Aufgabe es ist, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für sexuelle Erpressung vorzubereiten.

Zur Situation zwischen Israel und Gaza: Als Christ muss man beim Lesen des Alten Testaments anerkennen, dass zwischen dem jüdischen Volk und diesem Land eine einzigartige, besondere und heilige Beziehung besteht.

Verbündete, Anschuldigungen und ein bevorstehender Prozess

Wie lässt sich dieser bedeutende Wandel in Brands politischer Haltung erklären? Für manche ist die Antwort offensichtlich. Angesichts der zunehmenden Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe und Vergewaltigung erkannte Brand, dass seine bisherigen linken Anhänger ihn ablehnen würden, und entschied sich daher, in die Vereinigten Staaten zu ziehen, sich Trump und der Religion zuzuwenden und eine reaktionäre Fangemeinde aufzubauen, die mit seinen mutmaßlichen Sexualverbrechen kaum Probleme haben würde. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, wäre Brand bei weitem nicht der Erste, der so handelt. Tatsächlich haben Wissenschaftler und Kommentatoren diesen ausgetretenen Pfad als „Grift Drift” der Rechten bezeichnet.

Seit 2023 sieht sich Brand einer Welle von Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens ausgesetzt, da sich zahlreiche Frauen (darunter ein Mädchen, das zum Zeitpunkt der Tat erst 16 Jahre alt war) gemeldet haben und ihm Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe vorwerfen. Bislang haben nur vier dieser Vorwürfe zu Anklagen geführt. Anfang dieses Jahres wurde der Komiker und Filmstar wegen Vergewaltigung, oraler Vergewaltigung, sexueller Nötigung und unsittlicher Berührung von vier Frauen zwischen 1999 und 2005 angeklagt.

Brand hat alle Vorwürfe vehement zurückgewiesen und betont, dass seine Beziehungen „immer einvernehmlich“ gewesen seien. „Bevor ich im Licht des Herrn lebte, war ich ein Narr. Ich war drogenabhängig, sexsüchtig und ein Schwachkopf, aber ich war niemals ein Vergewaltiger“, sagte er in einem Video, das er auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte.

Er deutete auch an, dass er wegen seines politischen Engagements verfolgt werde. „In gewisser Weise können wir uns glücklich schätzen, in einer Zeit zu leben, in der das Vertrauen in die britische Regierung so gering ist“, sagte er. „Wir wissen, dass das Gesetz zu einer Art Waffe geworden ist, die gegen Menschen, Institutionen und manchmal ganze Nationen eingesetzt wird, die ein beispielloses Ausmaß an Korruption nicht akzeptieren und tolerieren.“

Brands neue konservative Verbündete sprangen ihm massiv zur Seite und behaupteten, dass eine politische Hexenjagd gegen ihn stattfinde. „Ich unterstütze Russell Brand. Dieser Mann ist nicht böse“, schrieb Elon Musk. „Kritisiere die Pharmaunternehmen, stelle den Krieg in der Ukraine in Frage, und du kannst dir ziemlich sicher sein, dass dir das passieren wird“, sagte Tucker Carlson. Alex Jones stimmte zu und veröffentlichte ein Video, in dem er dies erklärte. „Weil er sich gegen Big Pharma, gegen die Globalisten und gegen die Neue Weltordnung ausspricht, werden plötzlich Anschuldigungen gegen ihn erhoben.“ Donald Trump Jr. verglich ihn mit dem inhaftierten Verleger Julian Assange.

Im Mai plädierte Brand auf nicht schuldig in allen Anklagepunkten. Sein Prozess soll im Juni 2026 beginnen.

Zur gleichen Zeit, als die neue Welle von Anschuldigungen aufkam, wurde Brand wiedergeborener Christ und ließ sich von dem prominenten Survival-Experten Bear Grylls in der Londoner Themse taufen. Das Christentum ist zu einem zentralen Bestandteil seines Lebens und seines Charakters geworden; der Komiker spricht regelmäßig auf der Bühne über seinen Weg oder singt sogar gemeinsam mit Jordan Peterson vor 25.000 Menschen das Vaterunser.

Ein weiterer erklärender Faktor ist für manche die COVID-19-Pandemie. Brand äußerte zunehmend seine Ablehnung gegenüber den Maßnahmen der Regierung und gegenüber Impfstoffen, was ihn in eine Verschwörungsideologie führte. Er war bei weitem nicht der einzige YouTube-Star, der diesen Weg einschlug, und wie für viele andere war es auch für Brand ein lukrativer Weg. Seine Videos zu COVID schnitten deutlich besser ab als seine anderen Inhalte, erreichten ein 10- bis 20-mal größeres Publikum und erschlossen ihm Werbeverträge mit so unterschiedlichen Produkten wie Kaffee, VPNs und Anti-Strahlungs-Amuletten. Analysten stellen fest, dass sich Thema, Ton und Stil seiner Videos seitdem deutlich verändert haben und nun eher verschwörungstheoretisch und rechtsgerichtet sind.

Für Camp ist der finanzielle Reiz, sich der rechten Medienwelt anzuschließen, der wichtigste Faktor für Brands Neuausrichtung. „Es geht nur ums Geld“, sagte er und fügte hinzu:

„Laut Media Matters sind 82 % der Online-Medien und Kommentare rechtsgerichtet oder rechtsorientiert. Dort befindet sich also das größte Publikum. Und ja, wir haben eine ähnliche Verschiebung (wenn auch nicht immer so stark) bei anderen Comedian-Kommentatoren beobachtet. Joe Rogan ist einer der bekanntesten. In seinen Anfängen unterstützte er Bernie Sanders und hatte gelegentlich Gäste wie mich zu Gast. Jetzt unterstützt er Trump und hat Gäste wie Elon Musk und Peter Thiel. Interviews mit größeren, eher soziopathischen Prominenten sind der Schlüssel zu den goldenen Klicks.“

Was auch immer der Grund sein mag – sei es Überzeugung, ein religiöses Erwachen, Geldgier oder ein kalkulierter Versuch, inmitten zahlreicher Skandale um sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen neue Verbündete zu finden –, es ist klar, dass Russell Brand einen dramatischen politischen Wandel durchlaufen hat. Zwar hat er damit sein gesamtes Publikum auf der linken Seite verloren, doch seine Hinwendung zur Rechten, in deren Rahmen er sich Trump, den Stars von Fox News und der Republikanischen Partei angeschlossen hat, hat ihm viele Freunde in hohen Positionen eingebracht. Ob sie ihn in Zukunft schützen können, bleibt abzuwarten.