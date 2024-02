Von der Wiederherstellung von Gliedmaßen bis zu implantierten Erinnerungen: Neuralink ‚Telepathie‘ ist erst der Anfang

Zuerst kamen Gehirnimplantate für Behinderte, als nächstes kommen Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI) zum Lesen und Schreiben von Erinnerungen und Gedanken: Perspektive

Die Ankündigung von Elon Musk, dass diese Woche der erste Mensch ein Neuralink-Gehirnimplantat erhalten hat, kommt fast dreieinhalb Jahre, nachdem er gesagt hat, dass diese Technologie eines Tages in der Lage sein wird, Erinnerungen zwischen Menschen und Maschinen hoch- und runterzuladen.

Am 19. Januar 2024 kündigte Musk auf X:

„Der erste Mensch hat gestern ein Implantat von Neuralink erhalten und erholt sich gut. Erste Ergebnisse zeigen eine vielversprechende Erkennung von Neuronenspitzen.“

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

Musk verriet auch, dass „das erste Neuralink-Produkt ‚Telepathie‘ heißt“ und dass es „die Kontrolle über Ihr Telefon oder Ihren Computer und damit über fast jedes Gerät ermöglicht, indem Sie einfach denken.

„Die ersten Nutzer werden diejenigen sein, die den Gebrauch ihrer Gliedmaßen verloren haben.„

Enables control of your phone or computer, and through them almost any device, just by thinking.



Initial users will be those who have lost the use of their limbs.



Imagine if Stephen Hawking could communicate faster than a speed typist or auctioneer. That is the goal. — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024

Mit dem Telepathie-Produkt von Neuralink wird zunächst das Ziel verfolgt, Menschen, die ihre Gliedmaßen nicht mehr benutzen können, die Bewegung wiederzugeben.

Aber wenn das das anfängliche Ziel ist, was werden dann die sekundären Ziele sein, und wer wird als zukünftiger Nutzer ausgewählt werden?

Erinnern Sie sich an die Geschichte von den drei kleinen Schweinchen?

Nein, ich spreche nicht von dem Kindermärchen, sondern von der Zeit, als Musk am 28. August 2020 das Fortschrittsupdate von Neuralink an drei Schweinen demonstrierte.

Während der Demonstration sagte Musk voraus:

„In Zukunft werden Sie Erinnerungen speichern und wiedergeben können“ „Das klingt natürlich immer mehr nach einer Black Mirror-Folge […], aber im Grunde könnte man alles, was im Gedächtnis kodiert ist, hochladen, wenn man eine komplette Gehirnschnittstelle hat.“ „Man könnte seine Erinnerungen als Backup speichern und sie wiederherstellen. Und schließlich könnte man sie in einen neuen Körper oder in einen Roboterkörper herunterladen. Die Zukunft wird seltsam sein.“

Now that the 1st human has received a @neuralink implant for limb restoration, what will the future bring?

'You'll be able to save & replay memories […] Ultimately, you could potentially download them into a new body or into a robot body': @elonmusk Aug 28, 2020 #Neuralink pic.twitter.com/w2E0VDxbap — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 30, 2024

Die Auswirkungen des Hoch- und Herunterladens von Erinnerungen in einen neuen menschlichen Körper oder eine Maschine sind tiefgreifend!

Wer sind Sie ohne Ihre Erinnerungen?

Was passiert, wenn die hochgeladenen Erinnerungen nicht die Ihren sind, oder umgekehrt, was passiert, wenn jemand in den Besitz Ihrer privaten Erinnerungen kommt?

Könnten Ihre Erinnerungen, Gedanken oder Gefühle – seien sie echt oder fälschlicherweise implantiert – gegen Sie verwendet werden?

A dystopian glimpse at the potential future of Hackable Humans: "The government has subpoenaed employee brainwave data from the past year […] They are looking for co-conspirators through synchronized brain activity": #wef23 'Ready for Brain Transparency?' session pic.twitter.com/EtIwjzk4b2 — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 19, 2023

Wie einfach wäre es, ganze Bevölkerungen zu hypnotisieren und einer Gehirnwäsche zu unterziehen, wenn diese Technologie in der breiten Öffentlichkeit Einzug hielte und von ruchlosen öffentlich-privaten Akteuren eingesetzt würde?

In diesen dystopischen Szenarien könnten die Gedanken, Gefühle und Erinnerungen einer Person so umprogrammiert werden, dass sie keine abweichenden Ansichten mehr hegen, geschweige denn sich daran erinnern könnte, wer sie war.

In Rechtssystemen könnten falsche Erinnerungen implantiert oder Schmerzen neurologisch zugefügt werden, um eine Person dazu zu bringen, ein Verbrechen zu gestehen, das sie nicht begangen hat.

Auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) 2016 in Davos, Schweiz, sprach er auf einem Podium mit dem Titel „What If: Your Brain Confesses?“ erklärte Dr. Nita Farahany, Professorin für Recht und Philosophie an der Duke University:

„Wenn wir an einen Punkt gelangen, an dem entweder ein unwilliger Verdächtiger oder eine unwillige Person ihr Gehirn in gewissem Sinne dekodieren lassen kann, dann gehen die Rechtssysteme nicht davon aus, dass wir das tun können, und daher gibt es keinen rechtlichen Schutz, der Ihnen gewährt werden könnte […] Ich denke also, wir müssen darüber nachdenken, ob das Gehirn ein besonderer Ort der Privatsphäre ist oder nicht. Gibt es eine gewisse Gedankenfreiheit und nicht nur eine Redefreiheit, die wir aktiv schützen müssen?„

Dr. Farahany würde später hinzufügen:

„Einer der aufstrebenden Bereiche, der in der Neurowissenschaft wirklich interessant ist, ist die ‚Schmerzerkennung‘, und wenn wir erst einmal die Schaltkreise verstehen, die Schmerzen verursachen, lautet die Frage wohl: ‚Könnten wir dann Schmerzen einflößen und dies für Zwangsmaßnahmen im Rechtssystem nutzen?'“ Dr. Nita Farahany, WEF-Jahrestagung, 2016

"One of the emerging areas that is really interesting among neuroscience is pain detection & once we understand the circuitries that cause pain, I guess the question is could we then instill pain & use that in any coercive measures within the legal system?' Nita Farahany WEF 2016 pic.twitter.com/rFCttOJ1oS — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) February 17, 2023

Bei seiner Rückkehr nach Davos im Jahr 2023 sagte Dr. Farahany, dass die Fähigkeit, das Gehirn zu entschlüsseln, nicht einmal ein invasives Implantat wie das von Neuralink erfordern müsse, sondern eher Wearables, wie „Fitbits für Ihr Gehirn“.

In seiner Rede auf dem WEF im vergangenen Jahr kündigte Dr. Farahany an, dass eine nicht-invasive Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI) erforderlich sei:

„Wir können Gesichter, die Sie in Ihrem Kopf sehen, erkennen und entschlüsseln – einfache Formen, Zahlen, Ihre PIN-Nummer für Ihr Bankkonto“. Dr. Nita Farahany, WEF-Jahrestagung, 2023

Your thoughts are not your own. With smart headbands, hats, ear buds, tattoos:

"We can pick up emotional states like are you happy or sad or angry. We can pick up & decode faces that you're seeing in your mind. Your PIN number to your bank account": Nita Farahany #wef23 pic.twitter.com/3DUNnPoUNg — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) January 19, 2023

Wenn die Fähigkeit, das Gehirn zu entschlüsseln, schon so weit fortgeschritten ist, dass man mit nicht-invasiver Technologie die PIN seines Bankkontos entschlüsseln kann, können Sie sich dann vorstellen, was ein Neuralink-Telepathie-ähnliches Gehirnimplantat in der Zukunft entschlüsseln kann?

Diese Technologien, ob implantiert, eingenommen oder getragen, sind Teil eines vernetzten Ökosystems von Sensoren und Sendern, das als Internet der Körper (IoB) bekannt ist.

„Die wohl fortschrittlichste und invasivste IoB-Technologie, die derzeit entwickelt wird, ist die BCI, die das Gehirn sowohl lesen als auch beschreiben kann. Die DARPA und kommerzielle Technologieentwickler (wie Neuralink und Facebook) arbeiten auf diesem Gebiet.“ RAND Corporation, ‚Technological Approaches to Human Performance Enhancement‘, November 2021

Beispiele für das Internet der Körper, RAND Corporation 2020

Ein weiterer Punkt an der ethischen Front der BCIs hat mit der Verbesserung der menschlichen Leistung zu tun, insbesondere wenn es um den militärischen Einsatz geht.

Ein im November 2021 veröffentlichter Bericht der RAND Corporation zeigt, dass das Pentagon untersucht, wie man das Menschsein grundlegend verändern kann, und Forschungsarbeiten zur Schaffung von Supermenschen finanziert, die durch Leistungssteigerung intelligenter, schneller und stärker sind.

Zu den möglichen Anwendungen für die Verbesserung der menschlichen Leistung durch KI und BCI gehören laut dem Bericht:

Erhebliche Verkürzung der für die Verarbeitung von Daten und die Reaktion auf Situationen erforderlichen Zeit

Ermöglichung der Zusammenarbeit zwischen Mensch und System (nicht nur durch besseres Systemdesign, sondern auch durch implantierbare Gehirn-Computer-Schnittstellen)

Ermöglichung einer komplexen, freihändigen Echtzeit-Steuerung von Geräten oder Robotern

Hier sehen wir die Ähnlichkeiten zwischen der Telepathie von Neuralink, die die Bewegung von Gliedmaßen durch das Lesen von Gedanken wiederherstellen will, und dem US-Verteidigungsministerium, das Geräte oder Roboter mit Gedanken steuern will.

Was den scheinbar telepathischen Charakter von BCIs betrifft, so fügt der RAND-Bericht hinzu: „Menschen können darauf trainiert werden, alle möglichen externen Geräte zu steuern, z. B. die Bewegung einer Computermaus, von Roboterarmen und Drohnen.„

Auf der WEF-Jahrestagung 2018 in Davos sprach der Präsident der National Academy of Medicine, Victor Dzau, auf dem Podium „When Humans Become Cyborgs“ über die Ethik von BCIs und erklärte, dass der Einsatz von Gehirn-Computer-Schnittstellen zur Verbesserung des Menschen über seine natürlichen Fähigkeiten hinaus eine ethische Grenze überschreitet.

„Ich denke, man befindet sich auf ziemlich sicherem Terrain, wenn man diese Technologien zur Heilung von Krankheiten, zur Behandlung von Krankheiten oder zumindest zur Behebung von Beeinträchtigungen einsetzt„, sagte er.

„Ich denke, dass man die Grenze überschreitet, wenn man über Verbesserung und Augmentation nachdenkt.„

Die Ankündigung von Elon Musk, dass der erste Mensch ein Neuralink-Implantat zur Wiederherstellung von Gliedmaßen erhält, ist nur der Anfang eines sehr rutschigen Hangs voller riesiger ethischer Schlaglöcher.

Ob es nun von Neuralink, der DARPA oder einer anderen öffentlichen oder privaten Einrichtung kommt, die Fähigkeit, Erinnerungen von Mensch zu Mensch, von Mensch zu Maschine oder von Maschine zu Mensch zu übertragen, scheint in Musks transhumanistischen Augen eine unvermeidliche Realität zu sein.

Doch neben den wiederherstellenden, therapeutischen und leistungssteigernden Fähigkeiten, die BCIs versprechen, gibt es auch eine dunkle Seite, die von Unternehmen und totalitären Regierungen genutzt werden kann, um unser Verhalten zu manipulieren und die gesamte Menschheit zu versklaven.