Ehemalige Fox News-Star: Ich wurde von Big Pharma ins Visier genommen, weil ich öffentlich über Impfschäden gesprochen habe

Die ehemalige Fox News-Star Megyn Kelly hat enthüllt, dass sie von der Pharmaindustrie „ins Visier genommen“ wurde, nachdem sie öffentlich über die Nebenwirkungen gesprochen hatte, die sie nach der Covid mRNA Injektion von Moderna erlitten hatte.

Wie Slay News berichtete, entwickelte Kelly nach ihrer Covid-Spritze ein Autoimmunproblem.

Kelly enthüllte im September, dass bei ihr das durch Impfung erworbene Immunschwächesyndrom (VAIDS) diagnostiziert wurde.

In einer Episode der „Megyn Kelly Show“ behauptete die Moderatorin, ihr Immunsystem sei durch die Covid-Spritze geschädigt worden.

Sie gab eine Erklärung zu ihrer Diagnose ab und sagte, sie bereue es, den Impfstoff von Big Pharma genommen zu haben.

„Ich bereue es, den Impfstoff genommen zu haben, obwohl ich eine 52-jährige Frau bin, weil ich glaube, dass ich ihn nicht benötigte“, sagte Kelly in einer aufgezeichneten Erklärung.

„Ich glaube, ich wäre gesund geworden.

„Ich habe mich mehrmals gegen COVID impfen lassen, und zwar zu einem Zeitpunkt, als der Impfstoff schon lange nicht mehr das tat, was er sollte.

„Zum ersten Mal wurde ich bei meiner jährlichen Untersuchung positiv auf eine Autoimmunerkrankung getestet“, fügt Kelly hinzu.

Ich ging zur besten Rheumatologin in New York und fragte sie: „Könnte das damit zusammenhängen, dass ich die verdammte Auffrischungsimpfung bekommen habe und dann innerhalb von drei Wochen COVID?

„Und sie sagte. „Ja. Ja.

„Ich war nicht der Einzige, bei dem sie das gesehen hatte“.

Jetzt sagt Kelly, dass Moderna, der Hersteller des Impfstoffs, den sie erhalten hat, sie ins Visier genommen hat, weil sie über ihre Verletzung gesprochen hat.

„Moderna war sehr, sehr verärgert, auch darüber, dass ich in der Sendung sagte, dass ich nach meiner dritten Covid-Impfung, meiner Auffrischungsimpfung… ein positives Ergebnis bei einem Autoimmuntest hatte, den mir mein Hausarzt verschrieben hatte“, sagt sie.

Eine Untersuchung des Journalisten Lee Fang ergab, dass Kelly das Ziel von Modernas „Fehlinformations-Berichtssystem“ war.

Das Unternehmen befürchtete, Kellys Äußerungen könnten eine „zögerliche Haltung gegenüber Impfungen“ schüren.

In einem Bericht für Real Clear Investigations schrieb Fang:

Moderna warnte, dass solche Kommentare „Menschen, die noch zögern, sich impfen zu lassen, entmutigen könnten“. In ihrer Warnung an Kelly stellte die Firma fest, dass ihre Kommentare die wachsende Besorgnis über Autoimmunkrankheiten und die COVID-19-Impfung verstärkten.

Modernas E-Mail mit Fehlinformationen enthielt dann Daten, die Kellys Behauptungen eher zu bestätigen als zu widerlegen schienen. Die Warnung endete mit einem Hinweis auf einen NIH-Bericht, der einen Zusammenhang zwischen der SARS-CoV-2-Impfung und entzündlichen und Autoimmunerkrankungen der Haut aufzeigt.

Moderna bestritt die Ergebnisse der NIH-Studie nicht, wies aber darauf hin, dass sie „auf Anti-Impfseiten im Internet kursiere“.

In ihrer Sendung am Dienstag reagierte Kelly darauf, dass sie „von Moderna ins Visier genommen“ worden sei.

„Ich wurde von Moderna ins Visier genommen, die sehr besorgt sind, dass dies zu der wachsenden Besorgnis über Autoimmunerkrankungen nach COVID-19-Impfungen beitragen könnte“, sagte Kelly.

„Moderna war sehr, sehr verärgert, unter anderem darüber, dass ich in der Sendung sagte, dass ich nach meiner dritten COVID-Impfung, der Auffrischungsimpfung, die man benötigt, um in New York operieren zu dürfen, ein positives Ergebnis bei einem Autoimmuntest hatte, den mir mein Hausarzt verschrieben hatte.“

Kelly bemerkte, dass Moderna gegen sie vorging, obwohl das Unternehmen in seinen internen Notizen die schädlichen Nebenwirkungen der Covid-mRNA-Injektion einräumte.

„Offenbar haben sie intern einen Bericht der National Institutes of Health beigefügt, der einen Zusammenhang zwischen den Covid-Impfstoffen und Autoimmunproblemen herstellt“, sagte sie.

„Sie geben intern zu, dass es ein Problem gibt, aber sie sind verärgert, dass ich darüber spreche und Alex Berenson und Russell Brand und Michael Shellenberger und Dr. Jay Bhattacharya darüber sprechen, weil sie nicht wollen, dass darüber gesprochen wird“, fuhr Kelly fort.

„Und die Mainstream-Medien waren nur allzu bereit, dem zu folgen.

„Sie zensierten, ohne sich darum zu kümmern, ob es der Wahrheit entsprach.

„Sie mochten es einfach nicht“, schloss sie.

„Das ist ein Teil der Macht und Stärke von Medien wie der unseren.