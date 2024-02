Bidens Behörde will die Gesichtserkennung auf alle 430 Bundesflughäfen ausweiten

Joe Bidens Transportation Security Administration (TSA) plant, die Gesichtserkennungstechnologie auf 430 US-Flughäfen auszuweiten, obwohl ein Gesetzesentwurf mit parteiübergreifender Unterstützung eingebracht wurde, der die Regierung auffordert, die invasive Politik des Diebstahls biometrischer Daten von Millionen von Flughafenpassagieren zu beenden.

Die TSA hat angekündigt, dass sie verbesserte CAT-Geräte (Credential Authentication Technology) an den Flughäfen installieren wird, die ein Upgrade früherer Geräte darstellen, die im Rahmen eines Pilotprogramms an fast 30 US-Flughäfen eingesetzt wurden.

Die neuesten CAT-Scanner, die sogenannten CAT-2-Geräte, sind mit einer Gesichtserkennungstechnologie ausgestattet, die in Echtzeit Bilder von Reisenden aufnimmt und diese mit ihren Lichtbildausweisen vergleicht. Diese Geräte wurden landesweit an fast 30 Flughäfen eingesetzt und sollen nun in den kommenden Jahren an mehr als 400 Flughäfen des Bundes eingeführt werden, berichtet MSN.

Bislang ist die Teilnahme an den Gesichtserkennungs-Screenings für Reisende angeblich freiwillig, da sie sich für das Standardverfahren der Ausweiskontrolle entscheiden können. Es gibt jedoch zahlreiche Berichte von Flughafenpassagieren aus erster Hand, die darauf hinweisen, dass ihnen von der TSA keine Möglichkeit gegeben wurde, die Gesichtsscans abzulehnen.

CAT-2-Geräte verwenden eine Eins-zu-eins-Überprüfung, bei der die Fotos mit einem von der Regierung ausgestellten Ausweis verglichen werden. Sie sagen, dass sie die Bilder kurz nach der Aufnahme aus ihrem System löschen (wen wollen sie damit täuschen? Wir wissen, dass sie diese Daten für eine sehr lange Zeit, wenn nicht für immer, speichern).

Laut MSN: „Die TSA betont, dass die Fotos nach einem positiven ID-Treffer nicht gespeichert werden, es sei denn, es handelt sich um begrenzte Tests zur Bewertung der Wirksamkeit der Technologie. Diese Tests umfassen einen Block von zwei bis vier Wochen an bestimmten Orten, wobei Daten gesammelt und dem DHS Directorate of Science and Technology zur unabhängigen Analyse vorgelegt werden“.

Der Haken an der Sache: Die TSA darf die Daten nicht länger als ein paar Wochen speichern, hat aber keine Kontrolle über das Heimatschutzministerium und andere Stellen, an die sie die Informationen weitergibt.

Eine parteiübergreifende Gruppe von Senatoren, angeführt von den Senatoren John Kennedy (R-Louisiana) und Jeff Merkley (D-Oregon), hat im November 2023 einen Gesetzesentwurf eingebracht, der der TSA den Einsatz der Gesichtserkennung aufgrund von Datenschutzbedenken verbietet. Der zunehmende Einsatz von Gesichtserkennung durch die Regierung hat zu Forderungen nach strengeren Regeln für den schnell wachsenden Einsatz dieser Technologie geführt.

Die Senatoren argumentieren, dass ihr Gesetzesentwurf, der sogenannte Travelers‘ Privacy Protection Act (TPPA), die Behörde daran hindern würde, „die Technologie weiter zu nutzen und die persönlichen Daten von Reisenden zu speichern“.

Die Entscheidung des Biden-Regimes, dieses invasive und tyrannische Überwachungsprogramm trotz der Bedenken des Kongresses auszuweiten, sagt alles, was man über dieses Regime wissen muss. Es kümmert sich nicht im Geringsten darum, was die Menschen oder ihre Vertreter über ihre globalistische Bestienpolitik denken.

Die Senatoren betonten, dass die überwältigende Mehrheit der Amerikaner nicht wisse, dass sie das Recht habe, die Gesichtsuntersuchungen zu verweigern. Niemand werde gefragt, ob er der Regierung erlauben wolle, sein Gesicht zu scannen, es werde einfach heimlich an Ort und Stelle gemacht.

Die Flughäfen müssen ein Schild aufstellen, das die Passagiere darüber informiert, dass ihr Foto im Rahmen des Pilotprogramms aufgenommen wird und sie das Recht haben, sich dagegen zu entscheiden, aber die meisten Passagiere sagen, dass die Schilder so klein sind, dass sie sie nicht einmal bemerken.

Michele Bachmann, ehemalige republikanische Kongressabgeordnete aus Minnesota und Präsidentschaftskandidatin für 2012, kontaktierte mich am vergangenen Wochenende, um mir von einem Erlebnis zu berichten, das sie kürzlich auf einem US-Flughafen hatte.

Ich ging zu der Beamtin an der Sicherheitskontrolle in Norfolk. Anstatt ihr meinen Ausweis auszuhändigen, sagte sie, ich solle ihn in ein Kartenlesegerät stecken. Dann sagte sie: ‚Schauen Sie in die Kamera‘. Bevor ich reagieren konnte, hatte die Kamera mein Bild aufgenommen. Sie sagte mir, die Kamera hätte mein Gesicht mit meinem Ausweis verglichen!

Ich hatte keine andere Wahl.

Kürzlich habe ich auch darüber berichtet, dass die TSA illegalen Ausländern erlaubt, ein Flugzeug zu besteigen, ohne sich auszuweisen. Sie werden höflich gefragt, ob sie sich einem Gesichtsscan unterziehen wollen, haben aber die Möglichkeit, Nein zu sagen.

Dies ist Teil des Systems der „zwei Amerikas“, das in diesem Land Gestalt annimmt. Für Ausländer gelten andere Standards als für US-Bürger. Zwei Amerikas – oft innerhalb ein und derselben Gerichtsbarkeit in einem zweistufigen Rechtssystem, das sie „Demokratie“ nennen. Jeder US-Bürger, der sich über dieses System beschwert oder es auch nur infrage stellt, läuft Gefahr, auf eine Beobachtungsliste der Regierung gesetzt zu werden, auf der Personen stehen, die von den Globalisten, die die Regierung und die Medien kontrollieren, als „Bedrohung für unsere Demokratie“ bezeichnet werden.

Es wird nicht lange dauern, bis diese Technologie zum Scannen von Gesichtern beim Einchecken in Hotels, bei der Stimmabgabe bei Wahlen, bei der Aufnahme in ein Krankenhaus und bei vielen anderen alltäglichen Vorgängen eingesetzt wird. Das ist das System der Bestien, das sich die WEF-Leute im Zusammenhang mit dem Großen Reset und der Vierten Industriellen Revolution vorstellen. Diese Technokraten stellen sich eine Orwell’sche Welt des totalen Informationsbewusstseins vor, in der sie das Recht haben, auf Ihre persönlichen Daten zuzugreifen, während sie buchstäblich jede alltägliche Funktion ausführen und Sie in Echtzeit verfolgen und überwachen. Auf diese Weise können sie beurteilen, ob Sie sich an den täglichen CO₂-Fußabdruck halten, der Ihnen bald zugeteilt wird. Sobald die digitalen Währungen der Zentralbank eingeführt sind, werden sie einfach Ihr Bankkonto sperren, wenn Sie Ihr Kohlenstofflimit für den Monat überschritten haben. Und wenn Sie sich beschweren wollen, an wen können Sie sich wenden? Das ganze System wird von einer nicht-menschlichen künstlichen Intelligenz gesteuert!