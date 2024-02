Covid-Booster die Krebszeitbombe

Professor Angus Dalgleish

Ich habe bereits meine Besorgnis über die Zunahme stabiler Rezidive zum Ausdruck gebracht, die ich in meiner Melanomklinik beobachtet habe.

Keiner dieser Patienten zeigte das klassische Rückfallprodrom, das ich früher immer beobachtet hatte, wie eine schwere Depression nach einem Trauerfall, einer Scheidung oder einem Bankrott. Das Einzige, was sie gemeinsam hatten, war, dass sie kürzlich eine mRNA-Covid Auffrischungsimpfung erhalten hatten. Ich rief meine Kollegen nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Australien an, um mich nach ihren Erfahrungen zu erkundigen. In keinem Fall wurde ein solcher Zusammenhang bestritten. Im Gegenteil, sie waren ebenso alarmiert über den auch bei ihnen beobachteten Zusammenhang zwischen Auffrischungsimpfungen und Rezidiven sowie über die Zunahme neuer Krebserkrankungen, insbesondere bei Personen unter 50 Jahren. Neben dem Melanom beunruhigte diese Kollegen auch die plötzliche starke Zunahme von jungen Patienten mit Darmkrebs.

Als wir diese Besorgnis äußerten, leiteten die medizinischen Behörden keine angemessene Untersuchung ein, sondern sagten uns allen, dass das, was wir beobachteten, ein Zufall sei, dass wir es beweisen müssten und vor allem, dass wir unsere Patienten nicht beunruhigen dürften.

Kürzlich warnte die American Cancer Society (ACS), dass die Zahl der Krebsneuerkrankungen in den USA im letzten Jahr auf über 2 Millionen angestiegen ist, wobei viele dieser Fälle jüngere Patienten betreffen. Der Chief Scientific Officer der ACS, William Dahat, gab außerdem bekannt, dass Krebserkrankungen zum Zeitpunkt der Diagnose aggressiver und die Tumore größer sind, vornehmlich bei jüngeren Patienten. Interessant ist auch, dass ein Unterschied im Mikrobiom (der Gemeinschaft von Mikroorganismen wie Pilzen, Bakterien und Viren, die in unterschiedlichen Umgebungen leben) zwischen Patienten unter und über 50 Jahren festgestellt wurde.

Dieser Anstieg spiegelt einen Bericht von Phinance Technologies wider, der Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde und in dem die Daten des britischen Amts für nationale Statistik (ONS) detailliert analysiert wurden.

Die Zeitschrift The Lancet hat vor Weihnachten einen Artikel veröffentlicht, in dem berichtet wird, dass die Zahl der Todesfälle nach der Covid-Pandemie bei den unter 25-Jährigen und bei den 25- bis 49-Jährigen um 11 bis 15 Prozent höher liegt als erwartet. Dieses Muster zeigt sich in vielen Ländern, die die Daten ausgewertet haben. Deutschland zum Beispiel meldet einen Anstieg der Übersterblichkeit von 7 Prozent im Jahr 2020 auf 24 Prozent im Jahr 2023.

Dies ist umso erstaunlicher, als negative Todesfälle nach einer Pandemie die Norm sein sollten, denn man kann nicht zweimal sterben!

Der von Peter McCullough und Kollegen sowie von Aseem Malhotra hier in Großbritannien nachgewiesene Zusammenhang zwischen Cov-Impfstoffen und Herzmuskelentzündung und vorzeitigem Tod, insbesondere bei jungen Menschen, ist unbestreitbar. Jetzt liegt uns ein bestätigender Bericht der CDC in den USA vor, Daten, die die Behörden hierzulande nicht berücksichtigen, um die geimpften Patienten nicht zu beunruhigen!

Obwohl es offensichtlich ist, dass diese zusätzlichen Todesfälle real sind und weiter ansteigen, hören wir von unserem Chief Medical Officer, Sir Chris Whitty, nur lächerliche Erklärungsversuche für den Anstieg, wie z.B. dass es daran liegt, dass die Patienten bei der Einschreibung ihre Statine nicht bekommen (hey, Patienten unter 55 bekommen keine Statine!) Die Situation in den USA ist nicht besser, wo Harvard-Forscher die Schuld auf Schlafstörungen schieben!

Der erste offensichtliche Kandidat ist der Lockdown selbst, als der National Health Service zum National Covid Service wurde und alle Vorsorgeuntersuchungen gestrichen oder verschoben wurden, was zu einem Anstieg der Krebsfunde und der späten Diagnose führte. Viele negative Lebensstilfaktoren wie Bewegungsmangel und übermäßiger Verzehr von Lebensmitteln, insbesondere von Fastfood, haben mit der Schließung sicherlich zugenommen.

Nur wenige dieser Übersichten ziehen in Betracht, dass dieser Anstieg der zusätzlichen Todesfälle auf das Auffrischungsimpfprogramm zurückzuführen sein könnte, obwohl er eindeutig auf die Einführung des Impfstoffs folgt, die 2021 beginnt und 2022 und 2023 zunimmt.

Was den Zusammenhang mit Krebs betrifft, so gibt es in der Literatur zahlreiche Berichte über Krebserkrankungen, die innerhalb weniger Tage nach der Verabreichung der Impfstoffe auftreten, vornehmlich Lymphome und Leukämien. Es gibt mehrere Berichte über Tumore, die im PET-Scan an der Stelle der Covid-Injektion und im Bereich der Drainage explodieren, mit dem Rat, Covid-Impfstoffe nicht in der Nähe bekannter Krebserkrankungen zu injizieren! Außerhalb meiner klinischen Beobachtungen erkrankten mehrere Freunde an Krebs nach einer gänzlich unnötigen Covid-Auffrischungsimpfung, die nur zur Erleichterung der Reise durchgeführt wurde.

Für einen möglichen Zusammenhang zwischen einer Auffrischungsimpfung und dem Auftreten von Krebs benötigen wir eine plausible wissenschaftliche Kausalerklärung. Für diejenigen, die immer noch darauf beharren, dass es sich bei diesen Fällen um reine Zufälle handelt, gibt es leider mehrere zwingende Erklärungen:

Erstens wurde berichtet, dass die T-Zell-Antwort nach der Auffrischungsimpfung (nicht nach den ersten beiden Injektionen) unterdrückt wird, und dies bei einigen Krebspatienten besonders ausgeprägt ist.

Zweitens wechselt das Antikörperrepertoire nach der ersten Auffrischimpfung von einer schützenden IgG1- und IgG3-dominierten B-Zellantwort zu einer tolerierenden IgG4-Antwort, was durch weitere Auffrischimpfungen noch verstärkt wird, wie in einem kürzlich erschienenen Artikel in Science Immunology berichtet wird. Da viele Krebsarten durch eine effektive T-Zell-gesteuerte Immunität kontrolliert werden, würde eine plötzliche Störung dieser Kontrolle die Entwicklung von B-Zell-Leukämien und -Lymphomen, Melanomen, Nierenzellkarzinomen und kolorektalen Tumoren erklären – allesamt Tumoren, die auf eine Immuntherapie ansprechen können.

Ein weiterer Bericht von Loacker et al. in Clin Chem Lab Med zeigt, dass mRNA-Vakzine PD-L1 auf Granulozyten und Monozyten erhöhen, was bedeutet, dass sie genau das Gegenteil von dem bewirken, was Immuntherapeutika gegen diese Tumoren tun und was wiederum erklärt, warum viele dieser Tumoren gegen diese ansonsten wirksame Therapie resistent zu sein scheinen. Zusammengenommen kann die Wirkung dieser Booster auf die Immunantwort leicht das Wiederauftreten und die Entstehung von sogenannten Turbo-Krebsen erklären.

Andere Berichte belegen das Vorhandensein von DNA-Plasmiden und SV40-Sequenzen (ein bekanntes krebsauslösendes Gen) sowie die Fähigkeit der mRNA, an wichtige Suppressorgene zu binden. Dies ist zwar umstritten und wird angezweifelt, hat aber zu der Erkenntnis geführt, dass es erhebliche Schwankungen von Charge zu Charge gibt, die die Krebsentstehung begünstigen könnten, sich aber wahrscheinlich erst in einigen Jahren bemerkbar machen werden. Allein die Möglichkeit, dass wir auf einer krebsauslösenden Zeitbombe sitzen, bedeutet, dass wir uns nie wieder auf ein Massenimpfprogramm gegen eine andere mögliche Krankheit X einlassen dürfen.

Aber wenn die Regierung jetzt nicht aufwacht, werden wir der Gnade der Weltgesundheitsorganisation ausgeliefert sein, die genau das Gleiche tun wird, wenn sie beschließt, das Virus der Krankheit X freizusetzen, um wieder die Kontrolle zu übernehmen und unser Leben erneut zu zerstören.

*

Angus Dalgleish is an immunology expert and Professor of Oncology at St George’s Hospital Medical School, London.