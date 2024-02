Darf Land „A“ Land „B“ angreifen, wenn Land „B“ Waffen liefert, um Land „A“ anzugreifen?

Während ich diese Zeilen schreibe, hat die Biden-Administration keine Beweise dafür vorgelegt, dass der Angriff auf den US-Stützpunkt in Jordanien mithilfe des Iran durchgeführt wurde. Trotz dieses Mangels an Beweisen schreien die üblichen Verdächtigen in Washington lauthals, dass die Vereinigten Staaten den Iran angreifen werden, schreibt Larry Johnson.

Das ist eine der wichtigsten Regeln der „regelbasierten internationalen Ordnung“. Wenn du Waffen an einen Dritten lieferst, der mich angreift, machst du dich dieses Verbrechens schuldig. Sind wir uns alle einig?

Die USA haben Patriot-Raketen an die Ukraine geliefert, und die Ukraine hat mit diesen Raketen ein russisches Flugzeug angegriffen und zerstört, das ukrainische Kriegsgefangene zu einem Ort des Gefangenenaustauschs bringen wollte. Wenn es für die USA in Ordnung ist, den Iran anzugreifen, um sich zu rächen, dann folgt daraus, dass Russland nach dem gleichen Prinzip das Recht hat, die Vereinigten Staaten anzugreifen.

Mittäterschaft ist ein Verbrechen.

Mittäterschaft ist eine Rechtslehre, die sich auf die Schuld einer Person bezieht, die eine andere Person bei der Begehung einer Straftat (oder dem Selbstmord einer anderen Person) unterstützt oder fördert (ermutigt, anstiftet). Dieses Gesetz existiert in einer Reihe von Ländern und ermöglicht es einem Gericht in der Regel, jemanden der Beihilfe zu einer Straftat für schuldig zu befinden, auch wenn er nicht der Haupttäter ist. Die Begriffe „Beihilfe“ und „Anstiftung“ werden häufig verwendet, aber es gibt Unterschiede. Während Mittäterschaft bedeutet, dass jemandem Hilfe oder Unterstützung gewährt wird, bedeutet Beihilfe und Anstiftung, dass jemand zu einer Straftat angestiftet wird. Mittäter ist, wer sich tatsächlich an der Begehung einer Straftat beteiligt, die in erster Linie von einer anderen Person begangen wird.

Trotz der anfänglich harschen Sprache und der Kriegsdrohungen gegen den Iran gibt es glaubwürdige Berichte, dass sich die Biden-Administration, zumindest einige ihrer Entscheidungsträger, darüber im Klaren sind, dass ein direkter Angriff auf den Iran zu einem ausgedehnten Krieg führen würde, den die Vereinigten Staaten weder führen noch gewinnen wollen.

Emily Tanker von Yahoo News:

Es wurde berichtet, dass die USA dem Iran über die Schweizer Botschaft angeboten hätten, eine seiner Einrichtungen anzugreifen, ohne dass der Iran Vergeltung üben dürfe. So könnten die USA ihr Gesicht wahren. Dies scheint NICHT der Fall zu sein:

Die USA haben in den vergangenen zwei Tagen über Dritte mehr als eine Botschaft nach Teheran geschickt. In den Botschaften aus Washington hieß es, man wolle keinen offenen Krieg und warnte, dass eine Ausweitung des Krieges von US-Maßnahmen begleitet würde. Teheran wies die Drohungen Washingtons zurück und erklärte, ein Angriff auf sein Territorium stelle eine rote Linie dar, auf deren Überschreitung mit einer angemessenen Antwort reagiert werde. In der Botschaft Teherans hieß es, man wolle auch keinen Krieg mit Washington, werde sich aber jedem US-Abenteuer entschieden entgegenstellen. – Iranische Quellen gegenüber AJArabic

Die Vereinigten Staaten sitzen in der Klemme. Was auch immer Biden entscheidet, die Vereinigten Staaten werden heftig pissen. Ich glaube immer noch, dass der innenpolitische Druck auf Biden, „entschlossen zu handeln“, ihn dazu verleiten könnte, etwas Rücksichtsloses und Gefährliches zu tun. Ich würde mich freuen, wenn ich eines Besseren belehrt würde.

In der Zwischenzeit stellt sich für die Ukraine die Frage: Wer singt den Hit von John Denver? Zaluzhny oder Zelenski. Zuerst der Song:

Wer packt seine Koffer? Ich tippe auf Zelensky. Sein Versuch, Zaluzhny zum Rücktritt zu zwingen, ist gescheitert.

Der Fachausdruck für das, was sich in der politischen Führung der Ukraine abspielt, ist „Shitshow“. Ein Land, das sich mitten im Krieg mit einem mächtigen Gegner befindet, kann diesen Krieg nicht führen, wenn sich die politische und die militärische Führung gegenseitig beschimpfen. Ich glaube, Zelenskys Tage sind gezählt. Während sich dieses Drama in Kiew abspielt, machen die Russen im Donbass große Fortschritte. Der russische Kriegskorrespondent Marat berichtet:

Die wichtigsten Ereignisse in Richtung Donezk im Gebiet Bachmut spielen sich an der Linie Kleshcheevka-Ivanovskoye-Bogdanovka ab. Dort rücken unsere Truppen auf einer Front von etwa 10 Kilometern in acht Hauptrichtungen gleichzeitig vor. Und jeden Tag gibt es Fortschritte. Es ist einer der dynamischsten und aktivsten Abschnitte der gesamten Front. Westlich von Kleschejewka hat unsere 4. getrennte Brigade, zu der auch das berühmte Prizrak-Bataillon (LPR) gehört, zusammen mit den Spezialkräften von Achmat vor zwei Tagen den Feind aus dem Gebiet der Datscha vertrieben und rückt nun weiter in Richtung Iwanowskij vor. Von drei Seiten auf einmal – von der Seite von Kleschejewka entlang der Straße, die dieses Dorf mit Iwanowskoje verbindet. Entlang der Hauptstraße Bachmut – Konstantinovka. Und auf der Seite von Chromowo.

Jetzt finden die Hauptkämpfe um den Höhenzug vor Iwanowskoje statt. Aber bis Iwanowskij selbst ist es weniger als ein Kilometer.

Der Mangel an ausgebildeten Kräften, Luftabwehr und Artilleriegeschützen hat die Ukraine in eine verzweifelte Lage gebracht. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Kiew die Mittel oder die Fähigkeit hat, diesen Trend umzukehren.