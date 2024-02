Studien erscheinen. Covid-Injektion erzeugt den perfekten Mord!

Die Warnungen rumänischer Ärzte haben sich bestätigt. Der Impfstoff Covid kann den perfekten Mord herbeiführen, indem er verschiedene Organe des Körpers zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach der Injektion angreift. Neueste Studien zeigen einen direkten Zusammenhang zwischen dem Covid-Impfstoff und der mit antineutrophilen zytoplasmatischen Antikörpern (ANCA) assoziierten Vaskulitis, die mehrere Organe befallen kann. Leider ist es schwierig, die Diagnose zu stellen, bevor es zu spät ist, und die Behandelten müssen weiter medizinisch überwacht werden.

Vor zwei Jahren warnte Dr. Oana Mihaela Secară vor den Gefahren der Covid-Impfstoffe, die die Gefäßwände zerstören und verschiedene Organe des Körpers in Mitleidenschaft ziehen können. Dies und die unterschiedliche Zeit, die seit der Impfung vergangen ist, machen diesen Impfstoff zu einem perfekten Killer, da es fast unmöglich ist, einen kausalen Zusammenhang herzustellen.

Die neuen Studien, die aufgetaucht sind, zeigen sehr deutlich, dass die Theorie der rumänischen Ärzte so real ist, wie sie nur sein kann. So seien die Mediziner anhand mehrerer Fallstudien zu dem Schluss gekommen, dass Covid-Impfstoffe die Entwicklung einer Vaskulitis auslösen, die mit antineutrophilen zytoplasmatischen Antikörpern (ANCA) assoziiert ist und mehrere Organe befallen kann, schreibt theepochtimes.com. ANCA-assoziierte Vaskulitis kann kleine Blutgefäße schädigen. Da diese im ganzen Körper verteilt sind, kann jeder Teil des Körpers betroffen sein, am häufigsten Lunge, Nieren, Gelenke, Ohren, Nase und Nerven.

„Neutrophile sind eine Art weißer Blutkörperchen, die dem Körper helfen, Infektionen zu bekämpfen und Wunden zu heilen. ANCA sind schädliche Autoantikörper, die sich an Neutrophile im Blut binden, Giftstoffe freisetzen und die Wände kleiner Blutgefäße schädigen. Dies kann auch dazu führen, dass Neutrophile durch die Blutgefäßwände wandern und im umliegenden Gewebe eine Entzündung auslösen. Außerdem werden Signalfaktoren freigesetzt, die noch mehr Neutrophile anlocken, die Entzündung aufrechterhalten und die kleinen Blutgefäße weiter schädigen“, so die Forscher laut theepochtimes.com.

Vaskulitis-Epidemie

Eine wachsende Zahl medizinischer Berichte deutet darauf hin, dass die weitverbreitete Impfung bei einigen Menschen zur Entwicklung einer Vaskulitis mit Multiorganschäden geführt hat. Nach einer fallbezogenen Analyse wurden fünf Typen von Covid-19-Impfstoffen mit ANCA-assoziierter Vaskulitis in Verbindung gebracht. Die Studie umfasste Fälle von 29 Patienten, von denen 22 mRNA-Impfstoffe (Moderna und Pfizer), vier von AstraZeneca, zwei von Covaxin und einer von Johnson & Johnson erhalten hatten. Alle zeigten Symptome einer ANCA-assoziierten Vaskulitis, nachdem sie einen dieser Covid-19-Impfstoffe erhalten hatten. „Insbesondere hatten 22 Patienten Nierenschäden, die sich als neu aufgetretene oder rezidivierende Glomerulonephritis manifestierten. Mindestens 24 Patienten hatten eine Hämaturie. Zehn hatten Lungenläsionen, in fünf Fällen kam es zu alveolären Blutungen, eine Person entwickelte eine Optikusneuritis und eine weitere eine atriale Chondritis“, heißt es in der Studie.

Die meisten Patienten erhielten eine immunsuppressive Behandlung, einschließlich Steroide. Außerdem unterzogen sich fünf Patienten einem Plasmaaustausch, und mindestens fünf Patienten waren bei der letzten Nachuntersuchung noch auf eine Dialyse angewiesen. Die Studie zeigte, dass mRNA-Impfstoffe myeloische und dendritische Zellen in unterschiedlichem Ausmaß stimulieren können, wodurch nachgeschaltete Signalwege aktiviert werden, die eine Autoinflammation auslösen. Ferner erzeugen mRNA-Impfstoffe neutralisierende antivirale Antikörper und aktivieren CD8+ und CD4+ T-Zellen, wodurch eine starke Immunantwort ausgelöst wird. Vaskulitis kann zu Multiorganschäden führen.

Irreversible Organdysfunktion

Eine ANCA-assoziierte Vaskulitis kann lebensbedrohlich sein, wenn sie nicht sofort behandelt wird. Obwohl eine frühe Diagnose und eine adäquate Behandlung in den meisten Fällen zu einer Besserung führen, kann eine verzögerte Behandlung oder ein schlechtes Ansprechen auf die Initialtherapie zu irreversiblen Organdysfunktionen führen, die bei Patienten mit Nierenversagen Verfahren wie die Blutdialyse erforderlich machen. Zudem sollten sich Patienten regelmäßig von Spezialisten untersuchen lassen, da die Symptome wieder auftreten können, fügt theepochtimes.com hinzu.