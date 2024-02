Australischer Experte fordert Untersuchung der Impfpraktiken nach „hoher Zahl von Todesfällen bei Kindern“

Ausschuss für Recht und Verfassung des australischen Senats.

Erklärung von Prof. Ian Ernest Brighthope, Direktor für Ernährungs- und Umweltmedizin am National Institute of Integrative Medicine und Mitbegründer des Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine.

„…die sehr hohe Zahl von Impfschäden und Todesfällen und insbesondere die durch Impfungen verursachten Todesfälle bei australischen Kindern…“

Vollständige Stellungnahme:

Mein Name ist Ian Ernest Brighthope. Ich habe 1974 mein Studium der Medizin und Chirurgie an der Monash University abgeschlossen. 1982 war ich Mitbegründer des Australasian College of Nutritional and Environmental Medicine. In den folgenden 26 Jahren war ich dessen Präsident. Seit 39 Jahren bildet das College Ärzte in Ernährungs- und Umweltmedizin aus.

Derzeit bin ich Direktor für Ernährungs- und Umweltmedizin am National Institute of Integrative Medicine. Ende 2019 erfuhr die Welt von einem Virus, dessen Sterblichkeitsrate nicht höher war als die einer schweren Grippesaison. Meine Kollegen und ich empfahlen sofort die routinemäßige Einnahme von Vitamin C, D und dem Mineral Zink, um die Funktion des Immunsystems zu maximieren.

Als der damalige Premierminister verkündete, dass es sich um eine Pandemie handelte, wurde eine Pressemitteilung herausgegeben, in der darauf hingewiesen wurde, wie wichtig es sei, mit einer durch diese Nährstoffe optimierten Bevölkerung in eine Epidemie zu gehen. Ferner habe ich den Premierminister, den Gesundheitsminister, den Chief Medical Officer, die Präsidenten der AMA und der RACGP sowie andere Behörden bei zahlreichen Gelegenheiten angeschrieben und empfohlen, dass alle Ärzte sicherstellen sollten, dass sie ihre Patienten auf Vitamin-D-Insuffizienz und -Mangel testen und behandeln, da dies der stärkste Schutzmechanismus ist, den wir haben. Studien haben gezeigt, dass Vitamin D Infektionen mit Coronaviren vorbeugt, die Komplikationen und Todesfälle durch Viren verhindern, die schwere akute Atemwegsinfektionen verursachen. Vitamin D wurde erfolgreich bei COVID eingesetzt. Zink ist ebenfalls ein bekannter antiviraler Wirkstoff und für die optimale Produktion von Antikörpern und T-Zellen unerlässlich. Es wurde bei COVID erfolgreich eingesetzt, natürlich mit guter wissenschaftlicher Evidenz. Der letzte Nährstoff, Vitamin C, ist ein antiviraler und immunstimulierender Wirkstoff und das stärkste Antioxidans für schwer kranke Patienten. Es wird intravenös verabreicht, um eine Verschlechterung des klinischen Zustands zu verhindern, die Hospitalisierungsrate zu senken, Komplikationen bei hospitalisierten Patienten zu behandeln und Patienten von der Beatmungsmaschine zu entwöhnen und so die Krankenhausaufenthalte zu verkürzen. Wir haben auch die bewährten, wiederverwendbaren Medikamente Hydroxychloroquin und Ivermectin für die frühzeitige Behandlung empfohlen.

Diese wurden in Australien jedoch nicht eingesetzt. Trotz zahlreicher Briefe an die Behörden, Veröffentlichungen in den Medien und Zoom-Sitzungen mit verschiedenen Ministern wurde meinen Forderungen nach Prävention und frühzeitiger Behandlung nicht entsprochen. Wäre eine ordentliche C,D,Zinkkampagne mit bekannten, sicheren und wirksamen wiederverwendeten Medikamenten durchgeführt worden, hätte die australische Bevölkerung mit Sicherheit eine natürliche Herdenimmunität erreicht, den stärksten und dauerhaftesten Schutz, der möglich ist. Stattdessen brachen die Behörden in Panik aus, verursachten Chaos und Angst und beschädigten das Wesen unserer Gesellschaft und Kultur.

Weitere schwerwiegende Probleme sind der bis heute andauernde Impfzwang, das Fehlen einer informierten Einwilligung, die Angriffe auf Ärzte und Mitarbeiter des Gesundheitswesens, die ihre Stimme erhoben haben, die sehr hohe Zahl von Impfschäden und -todesfällen und insbesondere der durch Impfungen verursachte Tod australischer Kinder. All dies sind gewichtige Gründe für eine breit angelegte königliche Kommission. Vielen Dank, Herr Senator.