Pepe Escobar: Wird der Hegemon jemals eine neue westfälische Weltordnung akzeptieren?

Anmerkung Red. : „westfälische“ bezieht sich auf den Westfälischen Frieden oder der Westfälischen Ordnung. Diese Begriffe beziehen sich auf den Frieden von Westfalen, der 1648 in Münster und Osnabrück geschlossen wurde und den Dreißigjährigen Krieg in Europa beendete. Die Westfälischen Verträge führten zu einer Neuordnung der politischen Strukturen in Europa und legten die Grundlagen für das moderne europäische Staatensystem.

Pepe Escobar

Ein neues Buch des Wissenschaftlers Glenn Diesen, The Ukraine War & The Eurasian World Order, das Mitte Februar erscheint, stellt die entscheidende Frage des jungen 21. Jahrhunderts: Wird der Hegemon eine neue geopolitische Realität akzeptieren oder wird er es wie Kapitän Ahab bei Moby Dick machen und uns alle in die Tiefen eines – nuklearen – Abgrunds ziehen?

Besonders poetisch ist, dass die Analyse von einem Skandinavier durchgeführt wird. Diesen ist Professor an der Universität von Südostnorwegen (USN) und Mitherausgeber der Zeitschrift Russia in Global Affairs. Er war an der Higher School of Economics in Moskau tätig und arbeitete eng mit dem unnachahmlichen Sergej Karaganow zusammen.

Es versteht sich von selbst, dass die europäischen MSM ihn nicht anrühren werden; wütende Rufe – “Putinista!” – überwiegen, auch in Norwegen, wo er ein Hauptziel der Stempelkultur ist.

Das ist jedoch irrelevant. Was zählt, ist, dass Diesen, ein umgänglicher, stets höflicher Mann und ein äußerst scharfsinniger Gelehrter, zur Elite gehört, die die Fragen stellt, auf die es wirklich ankommt; unter anderem, ob wir auf eine eurasisch-westfälische Weltordnung zusteuern.

Neben einer akribischen Dekonstruktion des Stellvertreterkriegs in der Ukraine, die die offizielle NATO-Erzählung auf erschütternde Weise mit bewiesenen Fakten entlarvt, bietet Diesen eine prägnante, leicht zugängliche Mini-Geschichte darüber, wie es dazu kam.

Er beginnt seine Ausführungen mit einem Rückgriff auf die Seidenstraßen: “Die Seidenstraße war ein frühes Modell der Globalisierung, auch wenn sie nicht zu einer gemeinsamen Weltordnung führte, da die Zivilisationen der Welt in erster Linie durch nomadische Zwischenhändler verbunden waren.”

Der Untergang der Seidenstraße im Kernland, eigentlich der Straßen, wurde durch den Aufstieg der thalassokratischen europäischen Mächte verursacht, die die Welt auf eine andere Art und Weise neu verbanden. Doch die Hegemonie des kollektiven Westens konnte nur durch die Anwendung von “Teile und herrsche” in ganz Eurasien vollständig erreicht werden.

Wir hatten nicht “fünf Jahrhunderte westlicher Dominanz”, wie Diesen meint, sondern eher drei oder sogar zwei (siehe z. B. die Arbeiten von Andre Gunder Frank). In einer historischen Langzeitbetrachtung fällt das kaum ins Gewicht.

Das große Bild ist nun, dass “die einzigartige Weltordnung”, die durch die Kontrolle “des riesigen eurasischen Kontinents von der maritimen Peripherie aus” geschaffen wurde, endet.

Mackinder wird von einem Zug überfahren

Diesen trifft den Nagel auf den Kopf, wenn es um die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China geht – über die die überwältigende Mehrheit der europäischen Intellektuellen ahnungslos ist (eine wichtige Ausnahme ist der französische Historiker, Demograf und Anthropologe Emmanuel Todd, dessen jüngstes Buch ich hier analysiert habe).

Mit einer schönen Formulierung zeigt Diesen, wie “Russland als Nachfolger der mongolischen Nomaden als letzter Hüter des eurasischen Landkorridors betrachtet werden kann”, während China die antiken Seidenstraßen “mit wirtschaftlicher Konnektivität” wiederbelebt. Infolgedessen “reorganisiert eine starke eurasische Anziehungskraft den Superkontinent und die Welt im weiteren Sinne.”

Um den Kontext zu verdeutlichen, muss Diesen einen obligatorischen Abstecher zu den Grundlagen des Great Game zwischen dem russischen und dem britischen Imperium machen. Jahrhundert, als der russische Finanzminister Sergej Witte damit begann, einen bahnbrechenden Fahrplan für eine politische Ökonomie Eurasiens zu entwickeln, wobei er “Anleihen bei Alexander Hamilton und Friedrich List” machte.

Witte “wollte Russlands Rolle als Exporteur natürlicher Ressourcen nach Europa beenden, da sie ‘den Beziehungen der Kolonialländer zu ihren Metropolen’ ähnelte”.

Und das bedeutet, auf Dostojewski zurückzugreifen, der argumentierte, dass “die Russen ebenso sehr Asiaten wie Europäer sind. Der Fehler unserer Politik der letzten zwei Jahrhunderte bestand darin, die Völker Europas glauben zu machen, dass wir wahre Europäer sind (…) Es wäre besser für uns, Bündnisse mit den Asiaten zu suchen.” Dostojewski trifft auf Putin-Xi.

Diesen muss auch die obligatorischen Verweise auf Mackinders “Kernland”-Besessenheit durchgehen – die die Grundlage der gesamten angloamerikanischen Geopolitik der letzten hundertzwanzig Jahre ist.

Mackinder war von der Entwicklung der Eisenbahn – insbesondere der Transsibirischen Eisenbahn durch die Russen – erschrocken, da sie Moskau in die Lage versetzte, “die nomadischen Fähigkeiten der Skythen, Hunnen und Mongolen nachzuahmen”, die für die Kontrolle des größten Teils Eurasiens unerlässlich waren.

Mackinder konzentrierte sich besonders auf Eisenbahnen, die “hauptsächlich als Zubringer für den Hochseehandel” fungierten. Ergo reichte es nicht aus, eine thalassokratische Macht zu sein: “Das Kernland ist die Region, zu der unter modernen Bedingungen der Seemacht der Zugang verwehrt werden kann.”

Und das führt zum Stein des Anstoßes der anglo-amerikanischen Geopolitik: die Entstehung eines Hegemons oder einer Gruppe von Staaten zu verhindern, die in der Lage sind, Europa und Eurasien zu beherrschen, und die die dominierende Seemacht bedrohen könnten”.

Das erklärt alles, vom Ersten und Zweiten Weltkrieg bis zu der ständigen Besessenheit der NATO, eine solide Annäherung zwischen Deutschland und Russland mit allen Mitteln zu verhindern.

Der kleine multipolare Steuermann

Diesen bietet eine prägnante Perspektive der russischen Eurasianisten der 1920er-Jahre wie Trubetskoi und Savitsky, die für einen alternativen Weg zur UdSSR eintraten.

Sie vertraten die Auffassung, dass angesichts der anglo-amerikanischen Thalassokratie, die in Russland das Prinzip “Teile und herrsche” anwendet, eine eurasische politische Ökonomie auf der Grundlage gegenseitiger Zusammenarbeit erforderlich sei: eine deutliche Vorwegnahme des russisch-chinesischen Strebens nach Multipolarität.

Sawizki hätte auch heute schreiben können: “Eurasien hat in der Alten Welt schon immer eine einigende Rolle gespielt. Das heutige Russland, das diese Tradition übernimmt”, muss den Krieg als Methode der Einigung aufgeben.

Stichwort Post-Maidan im Jahr 2014. Moskau hat endlich begriffen, dass der Versuch, ein Groß-Europa “von Lissabon bis Wladiwostok” zu errichten, ein Fehlschlag war. So entstand das neue Konzept der Eurasischen Großpartnerschaft. Sergej Karaganow, mit dem Diesen an der Higher School of Economics zusammenarbeitete, war der Vater dieses Konzepts.

Die Greater Eurasia Partnership positioniert Russland “von der Peripherie Europas und Asiens in das Zentrum einer großen Superregion”. Kurz gesagt, ein Schwenk nach Osten – und die Konsolidierung der Partnerschaft zwischen Russland und China.

Diesen grub eine außergewöhnliche Passage in den Ausgewählten Werken von Deng Xiaoping aus, die beweist, dass der kleine Steuermann 1990 ein Visionär war, der das multipolare China voraussah:

“In der Zukunft, wenn die Welt drei-, vier- oder fünfpolig wird, wird die Sowjetunion, wie geschwächt sie auch sein mag und auch wenn sich einige ihrer Republiken aus ihr zurückziehen, immer noch ein Pol sein. In der sogenannten multipolaren Welt wird auch China ein Pol sein (…) Unsere Außenpolitik bleibt dieselbe: erstens, der Widerstand gegen Hegemonismus und Machtpolitik und die Sicherung des Weltfriedens; und zweitens, die Arbeit an einer neuen internationalen politischen Ordnung und einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung.”

Diesen schlüsselt auf, wie China bis zu einem gewissen Grad “das amerikanische Dreisäulensystem des frühen 19. Jahrhunderts kopiert hat, in dem die USA eine Produktionsbasis, eine physische Transportinfrastruktur und eine Nationalbank entwickelten, um der britischen Wirtschaftshegemonie entgegenzuwirken”.

Es folgen Chinas Gürtel- und Straßeninitiative (BRI), die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO), die AIIB, die Entdollarisierung, das China International Payment System (CIPS), die verstärkte Verwendung des Yuan im internationalen Handel, die Verwendung nationaler Währungen, Made in China 2025, die digitale Seidenstraße und nicht zuletzt die BRICS 10 und die NDB, die Entwicklungsbank der BRICS.

Russland hat einiges davon übernommen – wie bei der Eurasia Development Bank (EDB) der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) und beim Vorantreiben der Harmonisierung der finanziellen Vereinbarungen von BRI- und EAEU-Projekten über die SCO.

Diesen ist einer der wenigen westlichen Analysten, der das Streben nach Multipolarität wirklich versteht: “BRICS+ ist antihegemonial und nicht antiwestlich, da das Ziel darin besteht, ein multipolares System zu schaffen und nicht, eine kollektive Dominanz über den Westen zu erlangen.”

Diesen behauptet auch, dass die entstehende eurasische Weltordnung “anscheinend auf konservativen Prinzipien beruht”. Das ist richtig, denn das chinesische System ist vom Konfuzianismus durchdrungen (soziale Integration, Stabilität, harmonische Beziehungen, Respekt vor Tradition und Hierarchie), der Teil des starken Gefühls ist, zu einer eigenständigen, hoch entwickelten Zivilisation zu gehören: Das ist die Grundlage der chinesischen Nationenbildung.

Russland-China kann nicht zu Fall gebracht werden

Dessen detaillierte Analyse des Stellvertreterkriegs in der Ukraine, “eine vorhersehbare Folge einer unhaltbaren Weltordnung”, wird auf das Schlachtfeld übertragen, auf dem die künftige, neue Weltordnung entschieden wird: “entweder globale Hegemonie oder westfälische Multipolarität”.

Jeder, der bei Verstand ist, weiß inzwischen, wie Russland alles, was der kollektive Westen nach Beginn der Special Military Operation (SMO) geworfen hat, absorbiert und umgestaltet hat. Das Problem ist, dass sich die rarifizierte Plutokratie, die das Sagen hat, immer weigern wird, die Realität anzuerkennen, wie Diesen es formuliert: “Unabhängig vom Ausgang des Krieges ist der Krieg bereits zum Friedhof der liberalen Hegemonie geworden.”

Die überwältigende Mehrheit des Globalen Südens ist sich darüber im Klaren, dass sie die Partnerschaft zwischen Russland und China nicht zu Fall bringen kann, selbst wenn sie von dem, was Ray McGovern unauslöschlich als MICIMATT (Militär-Industrie-Kongress-Intelligenz-Medien-Akademie-Think-Tank-Komplex) bezeichnet hat, als die größte “Bedrohung” dargestellt wird – in Wirklichkeit sind es diejenigen, die die “Anziehungskraft zur Neuordnung der Weltordnung in Richtung Multipolarität” geschaffen haben.

Es steht also außer Frage, dass “die Konflikte der künftigen Weltordnung weiterhin militarisiert werden.” Das ist der Punkt, an dem wir uns am Scheideweg befinden. Es wird keinen friedlichen Weg hin zu einer westfälischen Weltordnung geben. Schnallen Sie sich an – es wird eine holprige Fahrt werden.