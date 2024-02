Tucker Carlson: Die Biden-Regierung hat US-Soldaten „geopfert“, um einen Vorwand für einen Krieg mit dem Iran zu schaffen.

Amerikanische Politiker haben amerikanische Staatsbürger in diesen Ländern zum Töten zurückgelassen, um das Töten weiterer amerikanischer Staatsbürger in einem größeren Krieg gegen ein ausgezeichnet bewaffnetes Land, den Iran, zu rechtfertigen, sagte der beliebte Moderator.

Aufgrund des jahrzehntelangen Wunsches der israelischen Führung und der US-Neokonservativen, einen Krieg mit dem Iran zu beginnen, seien amerikanische Truppen in einer verwundbaren Position „als Köder“ zurückgelassen worden, „um getötet zu werden“, um einen Vorwand für einen Krieg zu schaffen, so Tucker Carlson und sein Gast, der Kongresskandidat Joe Kent aus dem US-Bundesstaat Washington.

Auf Kents Wahlkampf-Website heißt es, er sei ein Veteran der U.S. Special Forces mit Erfahrung sowohl als CIA-Außenagent als auch als politischer Berater des ehemaligen Präsidenten Donald Trump.

„Wir haben unsere Truppen an diesen gefährdeten Orten zurückgelassen“, sagte der ehemalige Green Beret. „Indem wir unsere Truppen an diesen Orten (im Wesentlichen) unverteidigt zurückließen, … haben wir sie als Köder zurückgelassen, weil so viele Leute in Washington einen Krieg mit dem Iran wollen.

Ep. 69 War with Iran? Yes. We’re already in it. Joe Kent did 11 combat tours in the U.S. Army. His wife Shannon was killed serving in Syria. Here’s his informed view of what that war will mean. pic.twitter.com/5yNCDc37Gb — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) January 29, 2024

Kent bedauerte den Drohnenangriff auf einen kleinen US-Militärposten nahe der jordanisch-syrischen Grenze am vergangenen Wochenende, bei dem Berichten zufolge drei US-Soldaten getötet und mehr als 40 verwundet wurden.

Während die jordanischen Behörden zunächst behaupteten, der Angriff habe sich auf der syrischen Seite der Grenze ereignet, schienen sie später zu bestätigen, dass er tatsächlich in Jordanien stattfand, und verurteilten den Angriff „an der Grenze zu Syrien“. Der Außenposten mit der Bezeichnung Tower 22 unterstützt die illegale US-Militärbesetzung im Nordosten Syriens.

Der Kriegsveteran erinnerte daran, dass die amerikanischen Truppen, die an diesem gefährlichen Ort stationiert sind, „seit dem 7. Oktober mindestens 150 Mal angegriffen wurden“.

Kent, dessen erste Frau im Dienst in Syrien getötet wurde, behauptete, dass die US-Behörden nicht nur einen Krieg mit dem Iran provozierten, indem sie ihre Soldaten den Angriffen schiitischer Milizen aussetzten, sondern dass sie diese Milizen auch indirekt finanzierten und ausrüsteten, indem sie die irakische Regierung unterstützten.

„Die irakische Regierung wird vollständig vom Iran kontrolliert“, sagte er. „Wir geben jedes Jahr Milliarden von Dollar aus, um die irakische Regierung zu finanzieren, zu bewaffnen, auszubilden und auszurüsten, nur damit sie sich umdreht und genau die Milizen unterstützt, die gerade unsere Truppen getötet haben.“

„Wenn man also das ganze Ausmaß der Art und Weise betrachtet, wie wir uns im Mittleren Osten eingerichtet haben, wen wir unterstützen und wo unsere Truppen sind, gibt es keine andere logische Schlussfolgerung, als dass wir sie dort als Köder zurückgelassen haben, um von den Iranern zu einer Zeit und an einem Ort ihrer Wahl getötet zu werden, damit wir den Konflikt mit dem Iran weiter eskalieren können“, schloss der Kandidat.

Carlson stimmte zu und sagte, es sei „nachweislich wahr“, dass „amerikanische Politiker Bürger in diesen Ländern zurückgelassen haben, um getötet zu werden, damit sie die Tötung weiterer amerikanischer Bürger in einem umfassenderen Krieg gegen ein hervorragend bewaffnetes Land, den Iran, rechtfertigen können“.

Am Montag sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh, der Iran trage die Verantwortung“ für den Angriff, da er diese Gruppen bewaffne, ausrüste und finanziere“, räumte aber ein, dass die USA keine Beweise für eine direkte Beteiligung der iranischen Regierung hätten.

Die New York Times berichtete am 21. Januar, dass die Biden-Administration darüber diskutiere, wie auf die zahlreichen Angriffe der Milizen zu reagieren sei, und warnte, dass dies eine „rote Linie“ darstelle, die die USA wahrscheinlich dazu veranlassen würde, den Iran direkt anzugreifen, was „zu einem ausgewachsenen Krieg eskalieren“ könnte, wenn amerikanische Truppen getötet würden.

In einem Interview mit dem ehemaligen CIA-Offizier Ray McGovern fragte Richter Andrew Napolitano am Montag: „Ist es wahrscheinlich, dass dies eine falsche Flagge war, entweder von den Israelis oder den Amerikanern oder von einer Instanz, die dort einen Krieg anzetteln und es so aussehen lassen wollte, als wäre jemand anderes schuld?

In der Vergangenheit hat McGovern dokumentiert, wie solche False flags benutzt wurden, um die Öffentlichkeit dazu zu bringen, Kriege zu akzeptieren, die von verschiedenen Gruppen, einschließlich Neokonservativen und anderen regionalen Akteuren, gewünscht wurden. Im Jahr 2013 zum Beispiel gab Präsident Barack Obama seine eigene „rote Linie“ vor, die besagte, dass die USA direkt eingreifen müssten, wenn der syrische Präsident Baschar al-Assad chemische Waffen gegen die von den USA unterstützten Rebellen einsetzen würde, die versuchten, seine Regierung zu stürzen.

Am 21. August 2013 kam es in Ghouta, einem Vorort von Damaskus, zu einem Angriff mit dem Nervengas Sarin, bei dem Hunderte Mensch getötet wurden. Die Medien waren sofort bereit, Assads syrische Regierungstruppen für den Angriff verantwortlich zu machen und forderten amerikanische Vergeltungsmaßnahmen. Doch laut McGovern deuteten „sich häufende Beweise“ darauf hin, dass die von den Amerikanern unterstützten Rebellen, die von solchen Bombardements profitieren würden, für den tödlichen Angriff verantwortlich seien.

In seiner Antwort an Napolitano betonte McGovern, wie wichtig es sei, sich auf das Prinzip des „Cui bono“ zu berufen, übersetzt, „Wem nützt es? Ausgehend von der Tatsache, dass Verbrechen oft von denjenigen begangen werden, die von ihren Folgen profitieren, kann dieses Prinzip vernünftige Verdächtige vorschlagen.

In Bezug auf die Warnung der New York Times vor einer „roten Linie“ sagte McGovern, er halte es für eine „50:50-Chance“, dass der Angriff eine falsche Flagge gewesen sei, und erklärte, er glaube, dass die Israelis in der Lage wären, einen solchen Angriff mit der Unterstützung amerikanischer Neokonservativer durchzuführen, „die keinen Unterschied zwischen den Interessen Israels“ und denen der Vereinigten Staaten sehen, „und die Interessen Israels haben im Moment Vorrang“.

Der Iran hat jede Beteiligung an dem Drohnenangriff oder anderen Angriffen vehement zurückgewiesen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Nasser Kanaani, erklärte, die Widerstandsmilizen hätten es auf die US-Truppen abgesehen, weil die Amerikaner das derzeitige Massaker Israels an Zehntausenden Zivilisten im Gazastreifen unterstützten.

„Wie wir bereits deutlich gemacht haben, reagieren die Widerstandsgruppen in der Region auf die Kriegsverbrechen und den Völkermord des kindermordenden zionistischen Regimes und nehmen keine Befehle von der Islamischen Republik Iran entgegen“, sagte er am Montag. „Diese Gruppen entscheiden und handeln auf der Grundlage ihrer eigenen Prinzipien und Prioritäten sowie der Interessen ihres Landes und Volkes.“

Seit Jahrzehnten drängt der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu die Vereinigten Staaten, sich militärisch gegen den Iran zu engagieren oder sogar in einen Krieg einzutreten. Seit 1992 hat er mit übertriebenen „Lügen“ über die Absicht des persischen Volkes, eine Atomwaffe zu bauen, „den Wolf geheult“, selbst gegen den direkten Widerspruch der US-Geheimdienste. Mit der gleichen Taktik unterstützte er erfolgreich die US-Invasion im Irak.

Seit dem Anschlag der Hamas am 7. Oktober haben die Regierung Netanyahu und viele westliche Neokonservative und Medienexperten behauptet, der Iran habe den Anschlag unterstützt und geleitet, obwohl die US-Regierung bisher keine Beweise für eine Beteiligung Teherans vorgelegt hat.