Von Flatland in die Realität: Dem politischen Pendel entkommen

Von James Corbett

Wie wir in „Back and to the Right: The Pendulum Swings Again“ gesehen haben, hat sich das politische Pendel in den letzten Jahren erneut verschoben. Jetzt erobern rechte Parteien und populistische Bewegungen weltweit die Macht und stürzen das etablierte linke Establishment und seine ESG-unterstützende, DEI-fördernde, AGW-fürchtende, 2SLGBTQ+-Regenbogenfahnen schwenkende Orthodoxie.

Aber was erreichen diese „populistischen Politiker“ und „Anti-Establishment-Radikalen“ nun, da das Pendel eindeutig nach rechts ausschlägt? Erleben wir eine echte Revolution oder nur mehr vom Gleichen?

Nun, lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, wie die populistischen Parolen mit der Realität übereinstimmen, oder?

Globalismus ist out! … Aber plötzlich sind genau dieselben Menschen, die vor 20 Jahren gegen die aufkommende Nordamerikanische Union protestiert haben, nun ihre leidenschaftlichsten Befürworter, und der alte globalistische Traum von einer EU-Armee wird endlich Wirklichkeit.

Die Technokratie ist kaputt! … Aber plötzlich sind die Leute, die KI, Technokratie und die Zensur der Big Tech anprangerten, die lautesten Unterstützer von Peter Thiel, Larry Ellison, Palmer Luckey, Elon Musk und dem Rest der Schar von PayPal-Mafia/Thielverse/Regierungsauftragnehmern/NSA-Enthusiasten und Herstellern von KI-Waffensystemen der nächsten Generation.

Der Krieg ist vorbei! . . . Es sei denn, Sie sprechen von Handelskriegen und Drohungen gegen ehemalige Verbündete. Oder es sei denn, Sie sprechen vom nie endenden zionistischen Angriffskrieg im Nahen Osten. In diesem Fall ist jeder einzelne der „populistischen“ Politiker, die an die Macht gekommen sind, ein Befürworter dieses Krieges.

Inflation gehört der Vergangenheit an! … Es sei denn, Sie meinen die Preisinflation. Denn die Preise steigen immer noch – und insbesondere die Eierpreise stellen immer neue Rekorde auf.

Der „Great Reset“ ist tot, ebenso wie der erbärmliche Versuch von Davos, „das Vertrauen in die Regierung wiederherzustellen“! … Aber Präsident Musk führt einen großen Neustart durch und DOGE stellt das Vertrauen in die Regierung wieder her!

Was passiert hier also? Warum wird die DEI-Schaufensterdekoration abgehängt, aber die Agenda läuft wie gewohnt weiter?

Ist das Pendel eine Illusion? Ist hier etwas Größeres im Gange, von dem wir nichts wissen?

Ja, hier ist etwas Größeres im Gange. Und ich werde es Ihnen erklären. Sind Sie bereit?

WILLKOMMEN IN FLATLAND

In den 60er Jahren protestierten die Hippies gegen das Establishment ihrer Zeit, und alles, was sie am Ende hatten, waren mehr Kriege, finanzielle Manipulationen und Autoritarismus, gegen die sie protestiert hatten.

Hier in den 2020er Jahren protestieren die Populisten gegen das Establishment unserer Zeit, und bisher haben sie nur mehr Kriege, finanzielle Manipulationen und Autoritarismus, gegen die sie protestiert haben.

Noch einmal: Was passiert hier? Warum ändern sich die Kernpunkte der Agenda der Neuen Weltordnung trotz des offensichtlich stattfindenden Pendelschwungs nie wirklich? Warum lassen sich so viele Populisten scheinbar von der DEI-Schaufensterdekoration besänftigen und jubeln jetzt genau den KI-Algorithmus-Befürwortern, Gehirnchippern und Deep-State-Günstlingen zu, auf die sie angeblich so wütend waren?

Die Menschen haben das Pendel nach links bewegt und dafür mehr Autoritarismus bekommen.

Sie haben das Pendel nach rechts bewegt und dafür mehr Autoritarismus bekommen.

Das sind doch die einzigen Optionen, oder? Es gibt nichts anderes im politischen Universum als links und rechts des politischen Spektrums, oder?

Die Wahrheit ist, dass das „politische Spektrum“ ein Trick ist. Tatsächlich ist es ein Trick, der so peinlich einfach ist, dass man, sobald man erkennt, wie einfach er ist, nie glauben wird, dass man überhaupt darauf hereingefallen ist. Aber wie Mark Twain (nicht) bekanntlich feststellte: „Es ist einfacher, Menschen zu täuschen, als sie davon zu überzeugen, dass sie getäuscht wurden.“

Beginnen wir also damit, es nicht als politisches Problem zu betrachten. Betrachten wir es als eine Frage der Physik. Wie kann es sein, dass jemand entweder nach links oder nach rechts geht und am Ende am selben Ort ankommt?

Nun, dieses kurze Video sollte Ihnen einen Hinweis darauf geben, was hier vor sich geht:

Kurz gesagt, für die Flachländer, die glauben, dass ihre 2D-Realität alles ist, was existiert, sind Bewegungen in der 3. Dimension nicht nur überraschend, sondern auch unverständlich. Wie kann der arme Flachländer überhaupt einen dreidimensionalen Apfel begreifen, geschweige denn verstehen, was er ist, wenn er seine Querschnittsinteraktion mit Flachland sieht?

Aber was hat das mit Politik zu tun? Nun, versuchen wir es mit einem anderen Ansatz.

Diesmal betrachten wir eine kurze Passage aus „Up/Down Politics“, einem der 20 Essays in „REPORTAGE: Essays on the New World Order“, das, falls Sie es noch nicht gehört haben, mein BRANDNEUES BUCH IST, DAS JETZT VERFÜGBAR IST! von ReportageBook.com.

Der Essay beginnt mit einer Parabel, die dazu beiträgt, die seltsame politische Situation, in der wir uns befinden, genauer zu erklären. Und diese Parabel trägt den Titel . . .

DIE AMMENMÄRCHENPARABEL

Es war einmal eine Ameisenkolonie, die auf einem Stück Schnur lebte. Die Schnur war so dünn, dass die Ameisen sich nur in zwei Richtungen bewegen konnten, vorwärts und rückwärts. Da es auf ihrem schmalen Pfad sonst nicht viel zu tun gab, verbrachten die Ameisen die meiste Zeit damit, darüber zu streiten, in welche Richtung sie sich auf ihren täglichen Reisen bewegen sollten. Wenn diese Streitigkeiten ausbrachen, ergriffen die Ameisen Partei.

Eine Gruppe von Ameisen, die sich „Vorwärtsstrebende“ nannten, behauptete, dass Fortschritt bedeute, sich vorwärts zu bewegen. Und da Fortschritt nach Einschätzung der Vorwärtsstrebenden der Schlüssel zum Glück sei, glaubten sie, dass alle Ameisen sich ständig vorwärts bewegen sollten.

Eine andere Gruppe, die als „Rückwärtsstrebende“ bekannt war, war anderer Meinung. Sie tadelten ihre vorwärtsstrebenden Freunde dafür, dass sie Fortschritt mit Glück verwechselten. Wahres Glück, so predigten die Rückwärtsgewandten, liegt darin, zu wissen, woher man kommt, und nicht davon zu träumen, wo man noch nie gewesen ist.

Eine Zeit lang lebten und arbeiteten die Vorwärts- und die Rückwärtsgewandten trotz ihrer Differenzen recht glücklich zusammen. Eines Tages jedoch rannte ein schnell laufender Rückwärtsgewandter versehentlich in einen unaufmerksamen Vorwärtsgewandten, der in die andere Richtung kam, und stieß ihn von der Schnur. Es folgten gegenseitige Beschuldigungen. Wütende Vorwärts- und gehässige Rückwärtsläufer begannen, sich zu trennen und konkurrierende Lager zu bilden. Ameisen, die nie eine feste Meinung zu diesem Thema hatten – diejenigen, die sich an manchen Tagen vorwärts und an anderen rückwärts bewegten – waren gezwungen, sich für eine Seite zu entscheiden. Infolgedessen wurden Kinder von ihren Eltern getrennt, Ehepartner ließen sich scheiden, Geschwister trennten sich, Freundschaften lösten sich auf.

Zunächst gab es nichts weiter als eine imaginäre Trennlinie zwischen den beiden Lagern. Doch schon bald errichteten die Ameisen, fleißig und eigensinnig wie nur Ameisen es sein können, einen Stacheldrahtzaun zwischen sich. Als sich die Fronten verhärteten, ersetzten sie den Zaun durch eine Mauer aus Ziegelsteinen. Es dauerte nicht lange, bis auf beiden Seiten der Mauer Wachen stationiert waren, um sicherzustellen, dass niemand sie durchbrach. Die Ameisengegner hörten auf, miteinander zu sprechen, außer um gelegentlich Sticheleien oder Beleidigungen über die Grenze zu schleudern.

Innerhalb einer Generation erinnerte sich niemand mehr daran, was die Mauer bedeutete oder worum es bei dem ganzen Streit überhaupt ging. Die Philosophien verwischten sich. So sehr, dass einige Vorwärtsstrebende begannen, rückwärts zu gehen, und einige Rückwärtsstrebende vorwärts.

Trotz der Verwirrung blieben die Ameisen entschlossen, ihre Traditionen über Generationen hinweg weiterzugeben. Die Vorwärtsstrebenden erzählten ihren Kindern Gruselgeschichten über die monströsen rückwärtsstrebenden Ameisen, die die Kinder der Vorwärtsstrebenden zum Frühstück verspeisten, und den rückwärtsstrebenden Kindern wurde ebenfalls beigebracht, dass die Vorwärtsstrebenden gefräßige Bestien seien, die alle außer ihrer eigenen Art jagten.

Die Panikmache wurde immer schlimmer, bis es unweigerlich zu Scharmützeln entlang der Trennmauer kam. Aus den Scharmützeln wurden Schlachten. Aus den Schlachten wurden Kriege. Eine Seite schlug die andere zurück. Die Verlierer sammelten sich neu und starteten ihre eigene Offensive, um ihre Angreifer zum Rückzug zu zwingen. Und so ging es hin und her, ohne klaren Sieger.

Der ständige Konflikt forderte seinen Tribut von den Ameisen. Schließlich riefen die Vorwärts- und die Rückwärtsstrebenden erschöpft einen Waffenstillstand aus. Beide Seiten einigten sich darauf, getrennte Wege zu gehen und sich nie wieder zu vereinen. Eines frühen Morgens brachen die beiden Seiten ihr Lager ab und begannen ihre große Reise in entgegengesetzte Richtungen.

Die Vorwärtsstrebenden, die sich vor ihren rückwärtsstrebenden Feinden in Acht nahmen, schauten sich beim Aufbruch über die Schultern, um sicherzustellen, dass ihre alten Feinde sie wirklich für immer verlassen würden. Die Rückwärtsstrebenden, die genau wussten, dass man den Vorwärtsstrebenden niemals trauen konnte, schauten ebenfalls über die Schulter, um sicherzugehen, dass ihre Rivalen in der Ferne verschwanden. Jede Seite war zufrieden, dass die andere tatsächlich immer weiter wegrutschte.

Natürlich waren die Ameisen in jeder Gruppe erleichtert, ihre Erzfeinde endlich los zu sein. Sie dachten alle, dass sie auf dem Faden Neuland finden würden, in dem sie sich friedlich niederlassen könnten.

Aber dann geschah etwas höchst Bemerkenswertes.

In der Ferne sahen die Anführer der Ameisen, dass sich etwas näherte. Als die beiden Anführer näher kamen, sahen sie nicht eine einzige Gestalt vor sich, sondern viele. Eine lange Reihe sich bewegender Gestalten, die in einer Reihe marschierten. Sie sahen winzig aus. Sie sahen schwarz aus.

Schließlich waren die Objekte nah genug, dass die Anführer einzelne Formen erkennen konnten. Ameisen. Und nicht irgendwelche Ameisen, sondern genau die Ameisen, die sie geschworen hatten, nie wiederzusehen.

Plötzlich wurde allen Ameisen in jeder langen Reihe zu ihrem Entsetzen klar, dass das Undenkbare geschehen war. Vorwärts- und Rückwärtsläufer, die sich in entgegengesetzte Richtungen aufgemacht und ohne Kursänderung weitergezogen waren, bewegten sich nun aufeinander zu. Was sie für eine dauerhafte Trennung vom anderen Ameisenlager gehalten hatten, war in Wirklichkeit das Gegenteil gewesen. Auf halber Strecke der Schnur näherten sich die alten Feinde einander an.

FLATLAND ENTRINNEN

Atlante von AlessandroDIDDI

Wenn Sie dieses Gleichnis in seinem Kontext lesen möchten, entdecken Sie, was es mit der „Up/Down-Politik“ zu tun hat, und (BONUS!) verstehen Sie diesen ansonsten undurchschaubaren Kommentar von CogInTheGears, einem Mitglied des Corbett Report. Was soll ich sagen? Sie müssen das Buch kaufen (und, was noch wichtiger ist, lesen).

Aber der Punkt ist, dass es aus unserer 3D-Perspektive nicht schwer ist zu erkennen, was mit unserer armen, verwirrten 2D-Ameisenkolonie passiert ist. Da sie nicht erkennen, dass die Schnur, an der sie leben, eine einzige große Schleife ist, laufen sie einfach im Kreis. Aus ihrer eindimensionalen Perspektive bewegten sie sich in einer „geraden“ Linie in „verschiedene“ Richtungen. Aus unserer 3D-Perspektive sehen wir, dass ihre gerade Linie überhaupt nicht gerade ist, sondern gekrümmt. Und obwohl sie sich in einer Dimension „auseinander bewegen“, „vereinen“ sie sich tatsächlich in einer zweiten Dimension. Ihre unterschiedlichen Wege führten sie an denselben Ort, so wie sich zwei Schiffe, die vom selben Ort aus in See stechen, eines in Richtung Osten, das andere in Richtung Westen, auf der anderen Seite des Globus treffen.

Ich bin mir sicher, dass die Relevanz dieses Gleichnisses meinen mehr als fähigen Lesern nicht entgeht, aber ich möchte es trotzdem noch einmal genauer ausführen.

So wie die Ameisen auf ihrer Schnur „vorwärts“ oder „rückwärts“ marschieren können und trotzdem am selben Punkt ankommen, können auch die Massen populistische Revolutionen anführen, die das politische Pendel nach „links“ oder nach „rechts“ bewegen, und trotzdem am selben Punkt ankommen. Ungeachtet der besten Absichten der populistischen Demonstranten der 1960er Jahre oder der populistischen Bewegung der 2020er Jahre lenken die Bankster weiterhin die Weltpolitik, der militärisch-industrielle Komplex expandiert weiter und die Reichen und Mächtigen häufen weiterhin Reichtümer und Macht an.

Mit dem Wissen, das wir aus der Untersuchung des Gleichnisses von den Ameisen gewonnen haben, ist es offensichtlich, was hier vor sich geht. Genauso wie die Flachländer vom Apfel verwirrt sind oder die Ameisen von ihrer Schnurschlinge, so sind auch die Massen nicht in der Lage, ihre politische Realität zu verstehen, weil sie sie nicht in all ihren Dimensionen betrachten. Und genau wie die Einführung der dritten Dimension plötzlich den Sinn des Apfels oder der Schnurschlinge ergibt, wird die Hinzufügung einer weiteren politischen Dimension unserem politischen Rätsel einen Sinn geben.

Denken Sie darüber nach: Unser ganzes Leben lang wurde uns gesagt, dass „das politische Spektrum“ unsere politische Realität definiert. Es gibt die Linke. Es gibt die Rechte. Es gibt sogar ein Zentrum. Aber das war’s. Die Position einer Person auf dieser eindimensionalen Linie zu bestimmen, ist, so wird uns gesagt, die einzige Möglichkeit, ihre politischen Positionen zu verstehen.

Nun, machen Sie sich bereit, liebe Corbetteers! Heute präsentiere ich Ihnen . . .

… Trommelwirbel bitte …

die zweite politische Dimension! Seht sie in all ihrer Pracht!

Ich weiß, ich weiß, Sie brauchen zweifellos einen Moment, um wieder zu Atem zu kommen. Die Entdeckung einer anderen Dimension ist immer eine verwirrende und beunruhigende Erfahrung, also nehmen Sie sich alle Zeit, die Sie brauchen, um sich mit dieser neuen Karte der Realität vertraut zu machen….

OK, das sollte reichen.

Und jetzt sehen Sie genau, was passiert. Autoritäre haben die Öffentlichkeit davon überzeugt, dass es nur zwei politische Dimensionen gibt: links und rechts. Diese bewusste Verschleierung hat es Regierung um Regierung, Establishment um Establishment, Regime um Regime ermöglicht, die Öffentlichkeit ständig in die andere politische Dimension zu bewegen, nämlich „nach oben“ in Richtung Autoritarismus (und damit weg vom „nach unten“ gerichteten Libertarismus). Die Öffentlichkeit, abgelenkt durch die Links-Rechts-Bewegung des Pendels und verwirrt durch das „politische Spektrum“, bemerkt diese Bewegung überhaupt nicht.

Für diejenigen von uns, die diese zusätzliche Dimension der politischen Landschaft sehen, ist es mehr als frustrierend zu beobachten, wie unsere Mitmenschen aller politischen Couleur auf einen so grundlegenden Betrug hereinfallen.

Wie können ansonsten rationale Menschen dazu gebracht werden, zu glauben, dass ein „populistischer“ Autoritärer die Dinge verbessern wird, indem er noch autoritärer ist als die Autoritären, die er ersetzt?

Wie können diejenigen, die Bill Gates zu Recht für seine mRNA-Manipulationen verachten, nicht genau dieselbe Manipulation erkennen, wenn Trump Larry Ellisons Idee fördert, KI zur Entwicklung von mRNA-„Impfstoffen“ gegen Krebs einzusetzen . . . oder wenn der selbsternannte „Vater des COVID-Impfstoffs“ selbst Bill Gates‘ Begeisterung für einen mRNA-Impfstoff zur „Heilung von HIV“ teilt?

Wie können dieselben Populisten, die den Gestank der Globaloney an Klaus Schwab und Yuval Noah Harari riechen, wenn sie von der vierten industriellen Revolution sprechen und für eine „algorithmische Steuerung“ werben, nicht den genauen gleichen Gestank bemerken, der von Elon Musk ausgeht, wenn er seinen „AI-first“-Ansatz zur „Transformation der Steuerung“ bewirbt?

Wie können Menschen, die endlich die Wahrheit über das Märchen vom Krieg gegen den Terror erfahren haben, sich für die „Säuberung des Pentagons“ begeistern, die angeblich gerade stattgefunden hat? Wie konnte man sie davon überzeugen, dass das Problem nicht die Existenz des militärisch-industriellen Komplexes selbst ist, sondern lediglich, dass die „falsche“ Person für diesen militärisch-industriellen Komplex verantwortlich war? (Keine Sorge, wir haben diesen bösen, aufgeweckten Charles Q. Brown Jr. losgeworden und ihn durch den furchterregenden Gigachad Dan „Razin“ Cain ersetzt, der nicht nur einen geilen Spitznamen hat, sondern (laut Trump selbst) auch „maßgeblich an der vollständigen Vernichtung des ISIS-Kalifats beteiligt war“, das anscheinend nicht die Schöpfung der westlichen Geheimdienste war, sondern ein absolut realer Buhmann, vor dem man sich unbedingt fürchten sollte!)

Das liegt daran, dass diese ansonsten wohlmeinenden und kritischen Menschen, die in dem eindimensionalen Konstrukt des „politischen Spektrums“ gefangen sind, nicht in der Lage sind zu verstehen, dass Schwab und Musk und Gates und Trump und Cain und Brown und alle anderen Akteure in diesem Spiel – trotz der unterschiedlichen Positionen auf der linken/rechten Seite des Spektrums – fest in derselben oberen Hälfte des zweidimensionalen politischen Rasters angesiedelt sind. Die populistischen Protestler sind wie Flachländer, die plötzlich auf einen dreidimensionalen Apfel treffen, oder Ameisen, die um eine Schnur marschieren und glauben, sie würden ihrem Feind entkommen, während sie sich in Wirklichkeit mit ihm verbünden.

Solange wir die autoritäre/libertäre Dimension unserer politischen Realität nicht erkennen, werden wir uns für immer dazu verleiten lassen, unsere politische Energie damit zu verschwenden, uns mit unseren downistischen Verbündeten zu streiten und unsere uppistischen Feinde zu unterstützen.

Warum schwingt das politische Pendel ständig von einem Extrem zum anderen, lässt uns aber immer am selben Fleck zurück? Weil das Pendel eine von den Oligarchen entwickelte psychologische Operation ist, die uns dazu bringen soll, uns ewig über Augenwischerei und Regenbogenfahnen zu streiten und immer mehr Autoritarismus zu bejubeln.

Aber so wie der Q-Anonsense des letzten Jahrzehnts – mit seinem tröstlichen Aufruf, „dem Plan zu vertrauen“ und „die Show zu genießen“ – für einige Mitglieder der Wahrheitsgemeinschaft zu verlockend war, um ihm zu widerstehen, wird auch diese neueste Dosis Hopium – mit seiner DOGE-Theatralik und dem „Besiegen“ des alten Establishments – viele ehemalige Freiheitskämpfer wieder in den Links/Rechts-PsyOp hineinziehen. Nachdem sie sich entschieden haben, dass diese Autokraten aus den richtigen Gründen per Exekutivverordnung regieren, dass diese Technokraten Technologie auf die richtige Weise einsetzen, dass diese mRNA-„Impfstoff“-Pusher nicht wirklich meinen, was sie sagen, dass diese Transhumanisten ihre Gehirnchips, KI-Stargates und Drohnenarmeen aus Liebe zur Menschheit einführen, werden die Opfer dieser psychologischen Operation ihren autoritären Führern auf dem Weg der Täuschung folgen, bis sie wieder dort ankommen, wo sie angefangen haben.

Was das Q-Hopium vom DOGE-Hopium unterscheidet, ist, dass angesichts der rasanten Fortschritte der KI und der Tatsache, dass Drohnenarmeen und transhumane Technologien näher denn je an der Umsetzung sind, möglicherweise keine Zeit bleibt, auf einen weiteren Schwung des Pendels zu warten. Nachdem sie die Massen erfolgreich erneut um die Schnur herumgeführt haben, könnten sich die Technokraten und Autoritären darauf vorbereiten, uns ganz von der Schnur zu werfen.

Letztendlich sind diejenigen, die das Pendeln von links nach rechts (oder von rechts nach links) bejubeln, ohne die Auf-/Ab-Dimension der Politik anzusprechen, nicht besser als Cheerleader für Autoritarismus. Sie fühlen sich ermächtigt, weil sie dabei helfen können (oder das Gefühl haben, zu helfen), die Richtung der Politik selbst zu lenken, aber in Wirklichkeit bewirkt ihre Revolution nichts Wesentliches. Sie „entscheiden“ sich lediglich dafür, ob sie von linksgerichteten oder rechtsgerichteten Autoritären regiert werden wollen.

Schließen Sie sich mir und CogInTheGears in den Reihen der Downisten an, wenn wir die einzige Revolution vorantreiben, die zählt? Ich hoffe, Sie auf dem Schlachtfeld zu sehen … aber ich fürchte, Sie werden es nicht finden, wenn Sie nach links oder rechts gehen.