Von Goldschmieden zu Zentralbanken: Doug Casey über die Degradierung des Bankensystems

Internationaler Mensch: In der Vergangenheit diente das klassische Bankwesen dazu, das Geld der Menschen zu schützen – die Banken verlangten von den Einlegern eine Gebühr für die Aufbewahrung des Geldes und die Verwaltung von Überweisungen.

Heute erwirtschaften die Banken enorme Gewinne durch die Vergabe von Krediten an Kreditnehmer, indem sie weit mehr ausleihen, als sie auf Vorrat halten.

Wie hat sich die Beziehung zwischen dem Einleger und der Bank im Laufe der Zeit verändert?

Doug Casey: Das Bankwesen ist völlig betrügerisch geworden. Sie hat sich völlig von ihren Wurzeln entfernt.

Wie ich vor ein paar Wochen erklärt habe, besteht das Bankgeschäft eigentlich aus zwei getrennten und nicht miteinander verbundenen Geschäftsbereichen.

Das eine sind Sparkonten (auch bekannt als Festgelder), bei denen Sie Ihr Geld, Gold, für einen bestimmten Zeitraum bei der Bank hinterlegen. Sie erhalten dafür einen festen Zinsbetrag. Die Bank leiht das Geld für denselben Zeitraum zu einem höheren Zinssatz aus. Historisch gesehen haben solide Banker nur kurzfristige, selbstliquidierende Kredite vergeben, die durch Vermögenswerte gedeckt waren, die den Kreditbetrag überstiegen – aber ein gewisses Risiko besteht trotzdem.

Die andere Funktion der Bank besteht darin, Ihr Kapital sicher zu verwahren. Dafür verwenden Sie ein Girokonto (auch bekannt als Sichteinlage). Die Bank bezahlt Sie nicht, sondern erhebt eine Gebühr dafür, dass sie Ihr Geld in einem bewachten und versicherten Tresorraum sicher aufbewahrt und Ihnen das Recht einräumt, es sofort zu überweisen oder abzuheben.

Das sind eigentlich zwei völlig verschiedene Geschäfte. Aber heute sind alle Arten von Konten vollständig miteinander verschmolzen. Die Öffentlichkeit – und fast alle Banker – wissen nichts davon und interessieren sich auch nicht dafür.

Das Bankwesen hat sich völlig gewandelt – 1913 mit der Gründung der Federal Reserve, dann in den 30er-Jahren mit der Abwertung des Dollars und einer Reihe neuer Vorschriften, dann 1971, als der Dollar in eine vollständige Fiat-Währung umgewandelt wurde – von einem relativ kleinen Geschäft, bei dem im Grunde ein Händler eine Dienstleistung zur Sicherung und Verteilung von Geld erbrachte, zu einer dominierenden Institution, die die Wirtschaft kontrolliert. Das ist Teil der Finanzialisierung von allem. Die Federal Reserve ist heute für die Finanzierung der Staatsdefizite wesentlich wichtiger als Steuern oder die Aufnahme von Ersparnissen.

Die Federal Reserve kauft Staatsschulden mit den von ihr geschaffenen Dollars und zahlt sie auf Regierungskonten bei Geschäftsbanken ein. Die Geschäftsbanken verleihen die neuen Dollars dann über das fraktionale Reservesystem um ein Vielfaches weiter. Das scheint so lange zu funktionieren, bis zu viele Kreditnehmer zu verschuldet sind. Oder zu viele Einleger das Vertrauen in das System verlieren, wie es kürzlich bei der Silicon Valley Bank der Fall war.

Leider haben die meisten Menschen keine Ahnung, wie das funktioniert oder wie die Mechanik dahinter aussieht, aber es ist der Hauptgrund, warum wir in einer Welt leben, die Hals über Kopf in Schulden steckt.

„Sparen“ bedeutet, mehr zu produzieren als man verbraucht und die Differenz beiseite zu legen. Das ermöglicht einen höheren Lebensstandard in der Zukunft.

„Schulden“ ermöglichen einen künstlich hohen Lebensstandard in der Gegenwart und einen niedrigeren Lebensstandard in der Zukunft. Das liegt daran, dass Sie entweder Kapital verbrauchen, das andere gespart haben, oder Sie verpfänden Ihre Zukunft.

Die Quintessenz ist, dass das gesamte Finanzsystem, das auf der Art und Weise beruht, wie die Währung heute von der Regierung geschaffen wird und wie die Banken arbeiten, völlig und unwiderruflich korrupt ist. Ich glaube nicht, dass es reformiert werden kann. Es wird unweigerlich auf eine Weise zusammenbrechen.

Internationaler Mensch: Ein fraktioniertes Reservesystem kann nur funktionieren, wenn es einen sogenannten „Kreditgeber der letzten Instanz“ gibt, der neue Währungseinheiten aus dem Nichts schafft, um alle zu retten, wenn es bergab geht.

Das ist es, was die Federal Reserve und andere Zentralbanken tun.

Es ähnelt einem Ponzi-Schema, das durch eine massive Fälschungsoperation gestützt wird.

Was ist Ihre Meinung?

Doug Casey: Die Fed ist Teil des kosmischen Finanzfirmaments geworden. Die Menschen reagieren auf jeden, der ihre Legitimität infrage stellt, wie auf einen Flach Erdner. Unabhängig davon ist es meiner Meinung nach wichtig zu sagen, dass das Mindestreserve-Banking ein Betrug ist. Es ist eine kriminelle Aktivität.

Die Lösung besteht nicht darin, einen Kreditgeber der letzten Instanz zu haben, der alles zusammenhält und hofft, das System intakt zu halten. Die Lösung besteht darin, anzuerkennen, dass alles, was unter einem Bankensystem mit 100 % Reserve liegt, ein Betrug ist und entsprechend behandelt werden sollte. Wenn ein Banker Sparkonten und Girokonten vermischt oder Kredite ohne entsprechende Einlagen vergibt, sollte er als Betrüger nach dem Gewohnheitsrecht belangt werden. Aber jetzt sind diese Dinge integraler Bestandteil des Finanzsystems. Es wird sehr, schwierig sein, sie rückgängig zu machen.

Natürlich sollte die Federal Reserve selbst abgeschafft werden, weil sie der eigentliche Motor der Inflation ist, aber auch das wird nicht passieren, weil die Regierung sich auf die Federal Reserve verlässt, um den Großteil ihrer Ausgaben zu finanzieren.

Da die Welt so hoch verschuldet ist, wie sie es heute ist, würde das Ziehen des Stöpsels zu weitverbreiteten Konkursen und Arbeitslosigkeit führen, da die im System eingebetteten Verzerrungen beseitigt werden. Aber der Stecker sollte gezogen werden, weil es wichtig ist, dass die Welt zu einer soliden Grundlage zurückkehrt, bei der es darum geht, reale Güter und Dienstleistungen zu produzieren, anstatt Geld zum Nutzen der Papierwirtschaft hin und her zu schieben.

Sagen wir es mal so: Wenn ein 100-stöckiger Wolkenkratzer schlecht gebaut ist und auf Treibsand ruht, ist es besser, ihn kontrolliert abzureißen, als darauf zu warten, dass er zu einem zufälligen Zeitpunkt unerwartet einstürzt.

Das wird bösartig enden, wahrscheinlich während der aktuellen Finanzkrise.

Internationaler Mensch: Der jüngste Zusammenbruch der Silicon Valley Bank war die zweitgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA.

Die US-Regierung und die Medien gaben sich alle Mühe, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass es keine Rettungsaktion gab – aber es gab sie. Alle Einleger sollen entschädigt werden, obwohl die meisten über dem von der FDIC festgelegten Limit von 250.000 Dollar liegen.

Was für ein Präzedenzfall ist das, und was sind die Folgen?

Doug Casey: Banken sind zu Geschöpfen des Staates geworden. Sie sind keine Unternehmen mehr, die einfach nur den Handel erleichtern, wie viele andere auch.

Die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, besteht darin, den Staat aus dem Geldsystem herauszuholen, was für die meisten Menschen nicht nachvollziehbar ist, und zu echtem Spekulationsgeld, also Gold, zurückzukehren.

Das gesamte System muss überarbeitet und erneuert werden.

Das wird entweder mit einem deflationären Zusammenbruch oder einer galoppierenden Inflation der Währung enden, wenn die Regierung mehr Dollars schafft, um das Ponzi-Schema am Laufen zu halten.

Die Rettungsaktion für die SVB war besonders beschämend, weil es darum ging, die Superreichen aus der Tech-Industrie zu schützen – über 90 % der SVB-Einlagen lagen über der Grenze von 250.000 Dollar. Hätte die Fed die SVB nicht gerettet, hätte dies natürlich einen deflationären Zusammenbruch zur Folge gehabt. Aber das wäre besser als das, was uns wahrscheinlich bevorsteht…

Wir stehen schon seit vielen Jahren am Rande einer Katastrophe. Die massive Schaffung von Geld, um Probleme zu überspielen, hat überall Blasen entstehen lassen. Im Jahr 2000 mit Aktien, 2008 mit Immobilien und einer Hyperblase auf dem Anleihemarkt. Jetzt steckt das Bankensystem selbst in der Krise. Es gibt keinen einfachen Ausweg aus dieser Krise. Es gibt keine sanfte Landung.

Was wir vor uns haben, ist eine gigantische Depression, definiert als ein deutlicher Rückgang des Lebensstandards der meisten Menschen. So wird es enden, und zwar wahrscheinlich bald.

Natürlich wird die Regierung versuchen, dies zu überspielen – sie hat es mit der „quantitativen Lockerung“ versucht, die sie durch die Schaffung riesiger Mengen digitaler Währung fortsetzt. Sie haben versucht, die Zinssätze zu senken, um die Dinge am Laufen zu halten, was die Dinge noch viel, viel schlimmer gemacht hat. Jetzt versuchen sie es mit Zentralbank-Digitalwährungen, was die ultimative Katastrophe sein wird.

Ich schlage vor, sich auf einen Hurrikan der Klasse 5 auf den Finanzmärkten vorzubereiten, nicht nur in diesem Jahr, sondern für den Rest des Jahrzehnts.

Internationaler Mensch: Gibt es heute irgendwelche praktischen Alternativen zum instabilen Bankensystem?

Doug Casey: Ich empfehle den Menschen dringend, viel Gold und Silber zu kaufen, vorwiegend in kleineren Münzen. Wenn möglich, sollten Sie einen großen Teil davon außerhalb Ihres Heimatlandes aufbewahren, denn die Hauptrisiken sind heute – so ernst die finanziellen und wirtschaftlichen Risiken auch sind – politischer Natur.

Sie müssen sich politisch abschirmen. Diversifizieren Sie nicht nur in Gold und Silber, sondern auch in ausländische Länder, in denen die dortige Regierung Sie nicht als ihren persönlichen Besitz ansieht, sondern als den Besitz einer anderen Regierung.

Internationaler Mensch: Das Bankensystem ist eine riesige, von der Regierung verursachte Verzerrung des Marktes. Sehen Sie irgendwelche klugen Spekulationen, wenn sich diese Verzerrungen unweigerlich auflösen?

Doug Casey: Es ist bedauerlich, dass die Märkte immer chaotischer werden, je mehr Gesetze und Vorschriften die Regierung erlässt, je mehr Währungen sie schafft und mit den Zinssätzen jongliert.

Die Menschen werden gezwungen sein, die Märkte zu hinterfragen, nur um zu behalten, was sie haben. Den meisten Menschen wird das nicht gelingen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie, selbst zu diesem späten Zeitpunkt, Ihr Verständnis von Wirtschaft und intelligenter Spekulation verbessern, um sich bis zu einem gewissen Grad vor diesen Dingen zu schützen.

Der größte Teil des realen Reichtums in der Welt wird auch noch da sein, wenn das derzeitige Finanzsystem zusammenbricht. Es wird nur den Besitzer wechseln. Es ist wahrscheinlicher, dass Sie überleben und gedeihen, wenn Sie sich so viel Wissen wie möglich aneignen und so viel echtes Kapital wie möglich aufbauen.

