Von Greyerz: Das Finanzsystem hat das Ende erreicht

Egon von Greyerz

Die Welt wird nun Zeuge des Endes eines Währungs- und Finanzsystems, das die Chinesen bereits 1971 vorhersagten, nachdem Nixon das Goldfenster geschlossen hatte.

Erinnern Sie sich noch einmal an von Mises Worte: „Es gibt kein Mittel, um den endgültigen Zusammenbruch eines durch Kreditexpansion hervorgerufenen Booms zu vermeiden.„

Die Geschichte lehrt uns, dass wir jetzt den Punkt erreicht haben, an dem es kein Zurück mehr gibt.

Die Geschichte an diesem Punkt zu leugnen, wird nicht nur sehr kostspielig sein, sondern zu einer totalen Vernichtung des Vermögens der Anleger führen.

POLITIKER LÜGEN UNWEIGERLICH

Die Geschichte lügt nie, aber die Politiker tun es ohne Ausnahme. In einem gefälschten System, das auf falschen Werten beruht, wird die Lüge als wesentlicher Bestandteil des politischen Überlebens angesehen.

Schauen wir uns nur Nixons ignorante und unverantwortliche Äußerungen vom 15. August 1971 an, als er die Golddeckung des Dollars und damit aller Währungen aufhob.

Später werden wir zeigen, wie klarsichtig die chinesischen Führer über das Schicksal der USA und ihrer Wirtschaft waren.

Da haben wir es also mit den Lügen von Dick zu tun.

Die Aussetzung der Konvertibilität des Dollars im Jahr 1971 ist auch 52 Jahre später noch in Kraft.

Da der Wert des Dollars seit 1971 um fast 99 % gesunken ist, nimmt auch die „Stärke der Wirtschaft“ schnell ab, obwohl die Verwendung von Fiatgeld als Maßstab die Wahrheit verschleiert.

Und nun zur letzten Lüge: „Ihr Dollar wird morgen genauso viel wert sein“. Ja, Sie haben fast recht, Dick! Er ist heute noch ganze 1 % des Wertes wert, als Sie das Goldfenster geschlossen haben.

Das politische System ist eindeutig eine Farce. Man muss lügen, um gewählt zu werden, und man muss lügen, um an der Macht zu bleiben. Das ist es, was die leichtgläubigen Wähler erwarten. Das traurige Ergebnis ist, dass sie immer betrogen werden.

CHINA HAT DIE FOLGEN BEREITS 1971 VORAUSGESEHEN

1971, nachdem Nixon das Goldfenster geschlossen hatte, gab China in seinen offiziellen Nachrichtenmedien, der People’s Daily, die folgenden Erklärungen ab:

Die Chinesen haben die Folgen der katastrophalen US-Entscheidung, die, wie sie sagten, das westliche Währungssystem zerstören würde, ganz klar erkannt:

Ernsthaftigkeit der US-Wirtschaftskrise und Verfall und Niedergang des kapitalistischen Systems

Markieren Sie den Zusammenbruch des Währungssystems mit dem US-Dollar als dessen Stütze

Nixons Politik kann die USA nicht aus der Finanz- und Wirtschaftskrise herausführen

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sich die US-Regierung damals über die offizielle Erklärung Chinas lustig gemacht hat. Wie die meisten westlichen Regierungen zeigten sie damit ihre Arroganz und ihre völlige Unkenntnis der Geschichte.

Wie recht die Chinesen doch hatten.

Aber der Weg ins Verderben ist nicht unmittelbar, und wir haben in den vergangenen 50 Jahren den eindeutigen „Niedergang des kapitalistischen Systems“ erlebt. Das Ende des gegenwärtigen Systems ist wahrscheinlich nicht mehr weit entfernt.

Interessanterweise scheint es, dass ein kommunistisches, nicht-demokratisches System viel hellsichtiger ist als eine sogenannte westliche Demokratie. Es hat eindeutig den Vorteil, dass man nicht immer Stimmen kaufen muss.

ES IST IRRELEVANT, WELCHE WÄHRUNG DAS RENNEN NACH UNTEN GEWINNT

Da das gesamte Währungssystem kurz vor der Implosion steht, ist es meiner Meinung nach völlig irrelevant, wohin sich der US-Dollar im Vergleich zu anderen Fiat-Währungen kurzfristig entwickelt.

Das Dilemma ist, dass die meisten „Experten“ den Dollar-Index (DXY) als Maßstab für die Stärke oder Schwäche des Dollars verwenden. Das ist so, als würde man die Erfolgsleiter erklimmen, um dann festzustellen, dass die Leiter an das falsche Gebäude gelehnt ist.

Den Dollar an seinen Komplizen (den anderen Fiat-Währungen) zu messen, geht an der Sache vorbei, da sie alle auf dem Weg ins Verderben sind.

Der Dollar-Index misst den Dollar also an sechs Fiat-Währungen: Euro, Pfund, Yen, Kanadischer Dollar, Schwedische Kronen und Schweizer Franken. Der chinesische Yuan glänzt durch Abwesenheit, obwohl China die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist.

Aber das ist der springende Punkt. Der Dollar befindet sich mit 6 anderen Währungen in einem Wettlauf nach unten.

Seit Nixon 1971 das Goldfenster schloss, sind alle sieben Währungen, einschließlich des US-Dollars, real um 97-99% gefallen.

Reale Werte bedeuten konstante Kaufkraft.

Und das einzige Geld, das seit über 5.000 Jahren eine konstante Kaufkraft hat, ist natürlich Gold.

Damit das klar ist: Das einzige Geld, das in der Geschichte überlebt hat, ist GOLD!

Alle anderen Währungen sind ausnahmslos auf NULL gegangen und das ausnahmslos.

Voltaire sagte es bereits 1729:

PAPIERGELD KEHRT EINES TAGES ZU SEINEM EIGENTLICHEN WERT ZURÜCK – NULL

Und das war das Schicksal jeder Währung in der Geschichte.

Jede einzelne Währung ist ausnahmslos auf NULL zurückgegangen. Und genau das ist der Weg des Dollars und seiner Lakaien.

Darüber zu debattieren, ob eine Währung, die in den vergangenen 52 Jahren um 98,2 % gefallen ist, in den nächsten ein oder zwei Jahren stärker oder schwächer werden wird, geht wirklich am Thema vorbei.

Es ist praktisch 100 % sicher, dass der Dollar und alles Papiergeld den Zyklus (der 1913 mit der Gründung der Fed begann) vollenden und die verbleibenden 1-3 % auf NULL fallen wird.

Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der endgültige Fall einen Wertverlust von 100 % gegenüber heute bedeutet.

BRENT JOHNSON & MATT PIEPENBURG DEBATTIEREN ÜBER DEN DOLLAR

Die Debatte darüber, ob der Dollar-Index, der heute bei 103 steht, zuerst 150 erreichen wird, wie mein alter Freund Brent Johnson in seiner Dollar-Milchshake-Theorie behauptet, oder ob er von hier aus fallen wird, wie mein Kollege Matt Piepenburg behauptet, geht am Thema vorbei.

Es gibt keinen Preis dafür, als Erster den Boden zu erreichen. Der Dollar ist seit 1971 real um fast 99 % gefallen. Er muss also noch etwas mehr als 1 % fallen, um NULL zu erreichen.

Und die Geschichte lehrt uns, dass der endgültige Fall UNVERMEIDLICH ist.

Warum sich also Sorgen machen, wenn der Dollar oder der Euro zuerst wertlos wird? Das ist wirklich ein stummer Punkt.

Brent Johnson und Matt Piepenburg führten kürzlich eine Debatte auf Adam Taggarts neuer Plattform „Thoughtful Money“. Adam ist ein hervorragender Gastgeber mit großartigen Rednern und sowohl Brent als auch Matt waren hervorragend in ihrer Präsentation der Argumente für oder gegen den Dollar. Aber obwohl sie beide Gold mögen und verstehen, haben sie sich ein wenig zu sehr in der Debatte um den Dollar verfangen, anstatt sich auf das einzige Geld zu konzentrieren, das in der Geschichte überlebt hat. Dennoch weiß ich, dass sie beide anerkennen, dass Gold das ultimative Geld ist.

NICHT ALLE WÄHRUNGEN SIND SCHLECHT

Die Weltreservewährung hat eine traurige Performance hingelegt, die auf Lügen und geringem realen Wachstum beruht, und das alles aufgrund einer schlecht geführten Wirtschaft, die auf Schulden und gedrucktem Geld basiert.

Obwohl also die meisten Währungen seit 1971 real 97-99% verloren haben, gibt es glänzende Ausnahmen.

Als das Goldfenster 1971 geschlossen wurde, arbeitete ich in einer Schweizer Bank in Genf. Damals kostete ein Dollar 4,30 Schweizer Franken. Heute, 52 Jahre später, kostet ein Dollar 0,88 Schweizer Franken!

Das bedeutet, dass der Dollar gegenüber dem Schweizer Franken seit 1971 um 80 % abgewertet wurde.

Ein Land wie die Schweiz, das praktisch keine Defizite und eine sehr niedrige Verschuldung im Verhältnis zum BIP aufweist, beweist also, dass eine gut geführte Wirtschaft mit ausgesprochen niedriger Inflation ihre Währung nicht zerstört, wie es die meisten unverantwortlichen Regierungen tun.

Das Schweizer System der direkten Demokratie und der Volksmacht ist absolut einzigartig und gibt dem Volk das Recht, über fast jede Frage ein Referendum zu ergreifen.

Das macht das Volk viel verantwortungsbewusster in seinen Entscheidungen, da eine gewonnene Abstimmung über ein Thema Teil der Verfassung wird und nicht von der Regierung oder dem Parlament geändert werden kann. Nur ein neues Referendum kann eine solche Entscheidung ändern.

DIE US-AMERIKANISCHE BANANENREPUBLIK

Die Verschuldung der Schweiz im Verhältnis zum BIP liegt bei etwa 40 %. So hoch war die Verschuldung der USA im Jahr 1971, bevor das Goldfenster geschlossen wurde.

Wie die nachstehende Grafik zeigt, beträgt die US-Verschuldung im Verhältnis zum BIP heute 132 %. Im Jahr 2000 waren es 55%.

132% Verschuldung im Verhältnis zum BIP ist das Niveau einer Bananenrepublik, die verzweifelt versucht zu überleben, indem sie immer größere Mengen an wertlosem Papiergeld druckt und borgt.

Die Verschuldung im Verhältnis zum BIP erreicht also jetzt die exponentielle Phase. Ich habe die letzten Phasen der exponentiellen Entwicklung in vielen Artikeln wie hier erklärt.

Da es keine Absicht oder Möglichkeit gibt, das US-Defizit zu reduzieren, liegt das wahrscheinliche Defizit für das nächste Haushaltsjahr höchstwahrscheinlich bei über 2 Billionen Dollar, und das vor allen schlechten Nachrichten wie höherer Inflation, höheren Zinssätzen, Bankzusammenbrüchen, mehr Krieg, mehr QE usw.

Wie ich in einem kürzlich erschienenen Artikel „THE CYCLE OF EVIL“ (Der Zyklus des Bösen) erörtert habe, ist die Welt heute mit beispiellosen Risiken konfrontiert, die es in dieser Größenordnung in der Geschichte noch nie gegeben hat.

DIE ZEIT, VERMÖGEN ZU ERHALTEN, IST JETZT

Die Kombination aus geopolitischen und finanziellen Risiken macht den Erhalt des Vermögens zu einer absoluten Notwendigkeit.

Die meisten Vermögensmärkte sehen extrem anfällig aus, seien es Aktien, Anleihen oder Immobilien. Nur wenige Anleger verstehen, dass sich die aktuellen Vermögenspreise aufgrund einer beispiellosen Kreditexpansion im Wolkenkuckucksheim befinden.

Ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt angelangt sind, an dem die Vermögensmärkte abstürzen könnten.

Gleichzeitig sieht es so aus, als ob der Goldpreis schon bald aus seiner seit 2020 andauernden Konsolidierung ausbrechen könnte.

Sobald der Goldpreis die 2.000 $-Marke hinter sich gelassen hat, wird er sich wahrscheinlich schnell bewegen.

Silber wird sich höchstwahrscheinlich doppelt so schnell bewegen wie Gold.

Aber hier geht es nicht um den Preis und die Spekulation. Nein, hier geht es um Risiko und Vermögenserhalt.

Das kurzfristige Timing ist also irrelevant. In den nächsten Jahren wird es um das finanzielle Überleben gehen.

Leider werden die meisten Anleger die Dips in konventionellen Anlagemärkten wie Aktien kaufen und den Großteil ihrer Gewinne der letzten Jahrzehnte verlieren.

Da Gold eine Versicherung gegen ein verrottetes Finanzsystem ist, muss es außerhalb eines fragilen Bankensystems, das in seiner jetzigen Form wahrscheinlich nicht überleben wird, erworben und besessen werden.

Hier sind einige der SINE QUA NON (unabdingbare Bedingungen) für den Goldbesitz:

Gold muss in physischer Form gehalten werden. Keine Fonds, ETFs oder von Banken gehaltenes Gold.

Der Anleger muss direkten Zugang zu seinen eigenen Goldbarren/Münzen haben.

Jegliche Gegenpartei muss nach Möglichkeit ausgeschlossen werden.

Gold muss in extrem sicheren Tresoren außerhalb des Bankensystems gelagert we rden.

rden. Gold sollte nicht in einer Großstadt gelagert werden.

Gold muss versichert werden.

Nur Gold, das man zu verlieren bereit ist, sollte zu Hause gelagert werden.

Gold sollte außerhalb Ihres Wohnsitzlandes und in einem goldfreundlichen Land gelagert werden.

Das Land, in dem das Gold gelagert wird, muss eine lange Geschichte der Demokratie, der politischen Stabilität und des Friedens aufweisen.

Da wir uns einer der prekärsten Zeiten in der Geschichte nähern, sowohl in finanzieller als auch in sozialer, politischer und geopolitischer Hinsicht, wird die Erhaltung des Vermögens in Form von Gold und etwas Silber den Unterschied zwischen finanziellem Überleben oder Ruin ausmachen.

Wie immer im Leben ist es am wichtigsten, sich um die Familie zu kümmern und Freunden zu helfen.

Und denken Sie daran, dass es in den schwierigen Zeiten, die vor uns liegen, viele wunderbare Dinge gibt, die kostenlos sind, wie Natur, Bücher, Musik, Sport usw.