Drei Diagramme, die zeigen, dass es keine „Klimakrise“ gibt

Von Tyler Durden

Verfasst von John Staddon über DailySceptic.org,

Während der Westen die industrielle Zivilisation durch den Versuch schwächt, Öl, Kohle und Erdgas als Energiequellen zu eliminieren, basiert die wissenschaftliche Grundlage für Net Zero eher auf einem „allgemeinen Konsens“ als auf harten Daten. Klimawissenschaftler klingen dennoch optimistisch über die Fortschritte, die bei der Zerstörung der Kohlenstoff-Energiebasis der Gesellschaft gemacht werden.

Natürlich gibt es Kritik an der Idee einer durch Kohlendioxid verursachten Apokalypse, die weitgehend durch allgemeine Zirkulationsmodelle (d. h. für die gesamte Erde) gestützt wird. Es gibt zu viele verschiedene GCMs mit zu vielen freien Parametern (auch bekannt als „Fudge-Faktoren“) sowie stark voneinander abweichende Lesarten der historischen Klimaaufzeichnungen: Sind heftige Klimaereignisse wirklich häufiger, und wie hängt das Wetter tatsächlich mit dem Klima zusammen? Die Boulevardpresse schreit auf, aber die Daten sind nicht so eindeutig. Die drohenden wirtschaftlichen Kosten eines Netto-Null-Ziels führen zu einem gewissen politischen Druck. Dennoch zeigt der jüngste Freispruch von neun Vandalen der Extinction Rebellion, dass der leidenschaftliche Glaube an die drohenden Gefahren von CO2 nicht auf Aktivisten beschränkt ist.

Die Klimawissenschaft ist kompliziert, aber die Schlüsselfrage ist einfach. Das Klima scheint sich tatsächlich zu erwärmen, aber sind wir dafür verantwortlich? Hat die Menge des atmosphärischen Kohlendioxids einen großen Einfluss auf die Temperatur der Erde? Die Standardantwort lautet „ja, natürlich“. Tatsächlich gibt es aber gute Gründe für Zweifel.

Populäre Berichte über den „Klimanotstand“ enthalten selten quantitative Daten. Es gibt jedoch weithin verfügbare Grafiken, die jeder verstehen kann. Hier sind drei Grafiken, die nahelegen, dass die Antwort auf die Frage wahrscheinlich „nein“ lautet. Es ist wahrscheinlich, dass Kohlendioxid ab einem bestimmten Punkt eine relativ geringe Auswirkung auf die Temperatur des Planeten hat.

Die sehr langfristigen historischen Aufzeichnungen

Diese Grafik ist schon deshalb umstritten, weil Schätzungen der CO2-Konzentration und der Temperatur, bevor Thermometer in großem Umfang zur Verfügung standen – d. h. während 99,99 % der Erdgeschichte -, indirekt durch Proxies wie Eisbohrkerne, Baumringe und Isotopenmessungen vorgenommen werden müssen.

Wenn diese Grafik der globalen Temperatur und CO2-Konzentration über die letzten 600 Millionen Jahre annähernd gültig ist, zeigt sie zwei Dinge:

Einem Experten zufolge ist der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre heute so niedrig wie nie zuvor in der Erdgeschichte, mit Ausnahme einer Periode unmittelbar nach dem Aussterbeereignis am Ende des Perms und zu Beginn des Phanerozoikums (d. h. vor etwa 550 Millionen Jahren). [Hervorhebung hinzugefügt]“ Es besteht keine Korrelation zwischen dem CO2-Gehalt und der globalen Temperatur: Wenn der CO2-Gehalt hoch ist, kann die Temperatur niedrig sein und umgekehrt.

Die zweite Schlussfolgerung ist weniger sicher als die erste. Sicher ist jedoch, dass das Leben der Wirbeltiere auf der Erde bei viel höheren CO2-Konzentrationen als den heutigen gediehen ist.

Die langfristige historische Aufzeichnung

Die Korrelation zwischen CO2 und Temperatur ist auf einer kürzeren Zeitskala, nämlich 800.000 Jahren, viel deutlicher, wie die nächste Grafik zeigt (die überhaupt nicht umstritten ist). Die Grafik zeigt die Temperatur (rote Linie) und vier Schätzungen des atmosphärischen CO2 aus den EPICA-Studien zum antarktischen Eisdom über einen Zeitraum von 800.000 Jahren.

Die beiden wichtigsten Schlussfolgerungen, die sich aus diesem Schaubild ziehen lassen, sind:

Auf dieser Zeitskala sind CO2-Konzentration und Temperatur stark korreliert: CO2 und Temperatur steigen und fallen gemeinsam. Der CO2-Anstieg bleibt jedoch zuverlässig hinter dem Temperaturanstieg zurück, was zeigt, dass die CO2-Veränderungen durch den Temperaturanstieg verursacht werden und nicht umgekehrt. Der Grund dafür: Wenn sich die Ozeane erwärmen, werden Gase, einschließlich CO2, ausgestoßen, wenn sie abkühlen, wird atmosphärisches CO2 aufgenommen; warmes Wasser kann weniger gelöstes Gas aufnehmen als kühles (das meiste CO2 der Erde ist in den Ozeanen gespeichert).

Es gibt Argumente, die auf einer positiven Rückkopplung beruhen und besagen, dass die Erwärmung der Ozeane zwar dem CO2-Anstieg vorausgeht und nicht folgt, die tatsächliche Ursache aber umgekehrt ist: CO2 verursacht die Erwärmung und nicht umgekehrt. Die einfachste Schlussfolgerung ist jedoch, dass größere Veränderungen des atmosphärischen CO2 durch Veränderungen der planetarischen Temperatur verursacht werden und nicht umgekehrt.

Physik

Das letzte Schaubild stammt aus einem kürzlich erschienenen langen Artikel von zwei Physikern, William Wijngaarden (York University, Toronto) und William Happer (Princeton). Der Artikel befasst sich mit der grundlegenden Physik des Treibhauseffekts angesichts der physikalischen Eigenschaften der Luft und der wenigen Treibhausgase in geringer Konzentration (CO2, Distickstoffoxid und Methan), die sie enthält.

Die blaue glockenförmige Kurve zeigt die Menge an Sonnenenergie (bei verschiedenen Wellenlängen, x-Achse), die von einer Erde ohne Atmosphäre ins All abgestrahlt wird. (Der größte Teil liegt im Infrarotbereich 400-1000 oder so.) Die grüne Linie ist der Fluss mit einer Atmosphäre ohne CO2, aber mit allen anderen Treibhausgasen in ihren Standardkonzentrationen. Die schwarze Linie gilt für alle Treibhausgase, einschließlich CO2, in ihren Standardkonzentrationen. Die rote Linie gilt für das Doppelte der Standardkonzentration von CO2 (400 bis 800 ppm), wobei alle anderen Treibhausgase unverändert bleiben.

Bei 400 ppm hat CO2 tatsächlich einen Treibhauseffekt: Die abgestrahlte Energie wird im Frequenzbereich 500-700 reduziert. Ein Anstieg auf 800 ppm hat jedoch fast keine zusätzliche Wirkung – die schwarze und die rote Linie sind fast identisch. Die Verdoppelung der Standardkonzentration von CO2 von 400 auf 800 ppm hat fast keinen zusätzlichen Treibhauseffekt.

Schlussfolgerung

Zusammengenommen sollten diese drei Daten jeden daran zweifeln lassen, dass ein weiterer Anstieg der CO2-Konzentration irgendeine Art von Umweltbedrohung darstellt. Die Erde erwärmt sich vielleicht, aber es ist unwahrscheinlich, dass CO2 dafür verantwortlich ist. Es ist nahezu unwahrscheinlich, dass diese Veränderungen lebensbedrohlich sind oder dass die Erwärmung unbegrenzt andauern wird – vorausgesetzt, der Mensch ist nicht dafür verantwortlich. Es ist an der Zeit, mit der Panik aufzuhören. Lassen Sie uns Net Zero erreichen.