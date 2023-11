US-Navy-Whistleblower packt aus: 973% Anstieg bei Herzinsuffizienz

Ein Sanitätsoffizier der US-Marine hat die Öffentlichkeit mit brisanten internen Daten über die Zunahme schwerer Gesundheitsprobleme bei geimpften Militärangehörigen informiert.

Lieutenant Ted Macie verzichtete selbstlos auf seine Anonymität, um auf die erschreckend hohe Zahl von Soldaten aufmerksam zu machen, die an lebensbedrohlichen Herzproblemen leiden.

Macie ist derzeit Offizier im Sanitätskorps der Marine.

Er hat sich nun mutig als Whistleblower erwiesen, indem er Daten des Verteidigungsministeriums veröffentlichte, die auf einen signifikanten Anstieg von Herzproblemen bei Militärpiloten nach der Injektion von COVID-19 mRNA hindeuten.

Leutnant Macie, der auch als Gesundheitsmanager und medizinischer Rekrutierer bei der Marine tätig ist, hat diese Erkenntnisse kürzlich in einem Video vorgestellt.

In dem Video geht er auf die Bedenken ein, die seine Frau Mara Macie, Kandidatin für den 5. Kongressbezirk Floridas im US-Repräsentantenhaus, geäußert hat.

Mara Macies Beitrag in den sozialen Medien verurteilte die Behandlung tausender Militärangehöriger während der Einführung des Impfstoffs, wies auf das mangelnde Vertrauen in die militärische Führung hin und forderte Verantwortlichkeit und Gerechtigkeit.

Mara Macie reagierte scharf auf den Vorschlag von Senator Eric Schmitt (R-MO), zuvor entlassene Militärangehörige wieder einzustellen.

Wie Slay News berichtete, forderte Schmitt, die entlassenen Soldaten mit „vollem Gehalt, Rang und einer Entschuldigung“ wieder einzustellen.

Sie betonte, dass es unter den Betroffenen der „illegalen Mandate“ einen großen Mangel an Vertrauen in die militärische Führung gebe.

„Nein“, erklärte Mara Macie in einem langen Beitrag auf Twitter/X.

„Tausende von Militärangehörigen wurden mit ‚mangelndem Respekt‘ behandelt und wegen ‚Tyrannei‘ entlassen, aber Rekrutierungsprobleme als Grund dafür anzuführen, dass dies eine Priorität sein sollte, untergräbt die Stimmung.

„Es gibt einen totalen Mangel an Vertrauen in die militärische ‚Führung‘, nicht nur bei denen, die unfreiwillig abgezogen wurden, sondern auch bei denen, die gegangen sind (einschließlich derer, die kurz vor der Pensionierung standen), bei denen, die von innen heraus gekämpft haben, aber für eine Beförderung markiert wurden, bei denen, die nicht schießen wollten, aber dazu gezwungen wurden, und bei uns Familienangehörigen, denen gesagt wurde, dass die geistige und körperliche Gesundheit unserer Gemeinschaft für diese angebliche Führung wichtig sei.

„Verantwortung ist die einzige Antwort“, fuhr sie fort.

