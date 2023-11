Big Pharma und Big Government gehen gemeinsam auf Winter-Verkaufstour für die „Tripledemic“.

Jordan Schachtel

Verdreifachung der Impfstoffe gegen die „Triple-Epidemie“ im Namen der Wissenschaft.

Das Weiße Haus und die Mainstream-Medien sind in heller Aufregung, wenn es um die jüngste Atemwegserkrankung geht, und haben zu diesem Anlass ein ganzes Bündel von „Heilmitteln“ beworben.

Am Dienstag trafen sich hochrangige Beamte des Weißen Hauses mit Führungskräften der Pharmaindustrie, um ihre gegenseitige Besorgnis über die Verfügbarkeit von RSV-Impfstoffen für Säuglinge und Kleinkinder zum Ausdruck zu bringen.

Die Sterblichkeitsrate bei RSV – einer leichten Erkältung – ist so gering, dass die meisten Studien nicht einmal eine Mortalitätsspalte hinzufügen. Dennoch ist das Thema zum nächsten großen Schreckgespenst geworden. Pharmaindustrie und Gesundheitsbehörden schüren die Angst vor kranken Säuglingen, um die Nachfrage nach neuen Produkten zu steigern.

Denken Sie an die Kinder!

„Hochrangige Regierungsvertreter betonten, wie wichtig es sei, dass Hersteller wie Sanofi und AstraZeneca dringend auf die Nachfrage vor der Wintersaison reagieren“, heißt es in der Mitteilung, und fügte hinzu, dass die RSV-Immunisierung, der Grippeimpfstoff und die aktualisierten COVID-19-Impfstoffe“ ein Muss für die kommende Wintersaison seien.

Ja, die Leute wollen wirklich, dass man drei „Impfungen“ gegen verschiedene Erkältungskrankheiten einnimmt.

Und der Wirbel ist echt.

Wenn Sie in Google News nach „Tripledemic“ suchen, werden Sie feststellen, dass der Wirbel in vollem Gange ist. Schauen Sie, wie viele Meldungen allein in den vergangenen Stunden aufgetaucht sind:

Niemand holt sich mehr eine einfache Erkältung. Das gehört der Vergangenheit an. Nein, heute werden wir immer mit einer Krankheit abgestempelt, die eine teure „Heilung“ nach sich zieht.

Und, wer hätte das gedacht, es gibt jede Menge neuer Impfstoffe dagegen!

Diesmal müssen sich Pfizer und Moderna in den überfüllten Regierungszug einreihen, während Sanofi und AstraZeneca versuchen, auf den Zug des Pharma-Marketings aufzuspringen.

Vor der Covid-19-Ära, die die Pharmaindustrie aufrüstete, war dies einfach als Grippesaison bekannt.

Im August stimmte das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der CDC einstimmig für die Empfehlung einer zweiten Dosis von Beyfortus, dem Markennamen des RSV-Impfstoffs der genannten Unternehmen. Dabei handelt es sich um eine Dosis für alle Säuglinge unter 8 Monaten und eine weitere Dosis zwischen 8 und 19 Monaten.

Das positive Votum des ACIP bedeutet, dass Beyfortus für versicherte Familien kostenlos erhältlich sein wird, gemäß einer Bestimmung des Obamacare-Gesetzes, nach der alle vom ACIP empfohlenen Impfstoffe von den Krankenkassen übernommen werden müssen.

Für die Krankenversicherten bedeutet dies, dass sie Big Pharma durch die unvermeidlichen und ständigen Prämienerhöhungen subventionieren, die sich aus dem zügellosen Missbrauch ergeben, der in Obamacare eingebaut ist.

Für Privatversicherte werden diese Impfungen satte 495 Dollar pro Dosis kosten. In der idealen „Triple-Emic“-Umgebung für Big Pharma und ihre Verbündeten im Gesundheitswesen bedeutet dies ein zusätzliches Cha-Ching von $990, das letztlich aus unseren gemeinsamen Taschen kommt.

Und denken Sie daran, dass diese staatlichen Gesundheitseinrichtungen offiziell drei verschiedene „Impfungen“ für diesen Winter empfohlen haben: RSV, Covid und Influenza.

Der Grippeimpfstoff, der wichtigste Impfstoff gegen Atemwegserkrankungen, bringt in den USA jährlich etwa 2 Milliarden Dollar und weltweit 7,5 Milliarden Dollar ein.

Die Covid-Impfstoffe… Nun, wir haben in The Dossier ausführlich über dieses Monstrum geschrieben, das von der Regierung mit Hunderten Milliarden Dollar pro Jahr subventioniert wird.

Obwohl die Nachfrage nach der mRNA sinkt, kommen andere „Impfstoffe“ ins Gespräch.

Für die Ungeimpften ist es nicht mehr der „Winter der schweren Krankheit und des Todes“. Diese Saison heißt es: Dreifach-Impfung gegen die „Dreifach-Demenz“, der Wissenschaft zuliebe!