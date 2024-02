Von Soros finanziertes Wahlbeeinflussungsnetzwerk in Europa aufgedeckt

Die Leiter einer in den USA ansässigen Nichtregierungsorganisation haben auf einem Tonband zugegeben, die Wahlen in Polen und Ungarn im Auftrag ihres wichtigsten Geldgebers, des Milliardärs George Soros, beeinflusst zu haben.

Ein X-User – unter dem Namen MagaBabe – hat in den vergangenen Wochen verdeckte Interviews mit der Führung der US-amerikanischen Nichtregierungsorganisation Action for Democracy (A4D) veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass der Hauptfinanzier der linksgerichteten Agenda der Organisation kein Geringerer als der Milliardär George Soros ist.

Laut der Website von Action for Democracy besteht der Modus Operandi der NGO darin, „wichtige Kampfstaaten“ ausfindig zu machen, in denen die Demokratie angeblich durch autoritäre konservative Kräfte bedroht ist, und „wichtige Mobilisierungskampagnen zu finanzieren und dann Ressourcen direkt an Aktivisten und Organisationen an vorderster Front zu leiten“, um deren Anliegen zu unterstützen. Der Rest bleibt den lokalen Akteuren überlassen, aber das Ziel ist klar: konservative Regierungen zu stürzen.

„Wir scheuen uns nicht, autoritäre Führer und Tendenzen wie Bolsonaro, Orbán in Ungarn oder Kaczynski in Polen zu kritisieren. Wir unterstützen zivilgesellschaftliche Organisationen vor Ort, die sich, ständig kritisch mit diesen Regierungsakteuren auseinandersetzen“, sagte A4D-Geschäftsführer David Koranyi in einem der Videos.

Koranyi und A4D-Schatzmeister Chris Maroshegyi sind beide Mitglieder des European Council on Foreign Relations, einer Denkfabrik, die mit Startkapital von Soros‘ Open Society Foundation gegründet wurde.

Koranyi erklärte, dass A4D „niemals sagen würde“, dass es direkt zu Oppositionskampagnen beitragen würde, aber angesichts der Werte der Organisationen, die für eine Finanzierung ausgewählt werden, „ist es ziemlich offensichtlich, dass sie letztlich … wahrscheinlich der Opposition in die Hände spielen werden“.

Wer finanziert und leitet demokratische Aktivisten in Europa? Soros natürlich, und sie wollen nicht, dass Sie wissen, dass er Chaos verursacht! Meine vorherigen Beiträge dazu wurden gesperrt und von Bots angegriffen. Lasst uns diese explosiven Videos in den Trend bringen! Teil 1:

Einsatz von Polen bis Brasilien

A4D ist zwar weltweit aktiv (z.B. in der Türkei und in Brasilien), konzentriert sich aber laut Koranyi vorwiegend auf Mittel- und Osteuropa, insbesondere auf Polen, Ungarn und die Slowakei.

„Im Moment konzentrieren wir uns sehr auf Polen, weil dort wirklich kritische Wahlen anstehen“, bestätigte die A4D-Vorsitzende Kati Marton in einem anderen Interview, das offenbar Mitte 2023 geführt wurde, also vor den polnischen Wahlen, bei denen die konservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zwar den ersten Platz belegte, aber ihre Mehrheit verlor und von einer liberalen Koalition von der Macht verdrängt wurde.

Im Vorfeld der polnischen Wahlen, so Koranyi, finanziere A4D zwölf lokale Nichtregierungsorganisationen, um vornehmlich junge und weibliche Wähler zu mobilisieren. Er fügte hinzu, dass man sich darauf vorbereite, die gleiche Anzahl von Organisationen gegen die nationalistische Regierung von Robert Fico in der Slowakei zu finanzieren, und dass man dasselbe in Ungarn gegen Viktor Orbán seit den Wahlen 2022 tue, „leider mit begrenztem Erfolg“.

Neben der Finanzierung dieser NGOs vor Ort betreibt Action for Democracy auch „politische Lobbyarbeit“ in Washington und Brüssel und arbeitet sogar mit den US-Medien zusammen, um den Ruf von Premierminister Orbán und anderen in den Augen der amerikanischen Öffentlichkeit zu „beschädigen“, insbesondere bei den Republikanern, für die Orbáns Ungarn ein erfolgreiches konservatives Modell darstellt.

Dem Geld folgen

Action for Democracy sagt, es bringe nur lokale zivilgesellschaftliche Akteure mit internationalen Geldgebern zusammen, die sie sonst nicht erreichen könnten. Die Identität dieser privaten Geldgeber wird jedoch nicht preisgegeben – aus gutem Grund, wie sich herausstellt.

Wie die Videos zeigen, die MagaBabe auf X gepostet hat, stammt die überwiegende Mehrheit der Gelder von Action for Democracy von George Soros, der dafür bekannt ist, über seine Open Society Foundations (OSF) Milliarden für globalen linken Aktivismus auszugeben.

Der Unterschied in diesem Fall ist, dass Soros A4D offenbar privat finanziert und nicht (nur) über seine NGO, deren Leitung er letztes Jahr an seinen Sohn Alexander Soros übergeben hat. Als er die Leitung übernahm, sagte Soros Jr., er sei nicht so sehr an Europa interessiert und wolle sich stattdessen auf andere Regionen konzentrieren. Das bedeutet jedoch nicht, dass sein Vater sein Privatvermögen nicht weiterhin nutzen kann, um über NGOs wie A4D Einfluss auf die europäischen Demokratien zu nehmen.

Was die Enthüllungen noch tiefgreifender macht, ist die Tatsache, dass Action for Democracy die Organisation war, die dabei erwischt wurde, wie sie illegal mehr als 10 Millionen Dollar in den Wahlkampf der vereinigten Oppositionsparteien während der ungarischen Wahlen 2022 lenkte. Diese eklatante Einmischung veranlasste Budapest zur Verabschiedung eines Gesetzes, das dem US-amerikanischen Foreign Agents Registration Act (FARA) ähnelt und kürzlich von der Europäischen Kommission zum Anlass genommen wurde, ein weiteres Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn einzuleiten, weil es sich getraut hatte, die Integrität seiner Wahlen zu schützen.

Damals behauptete die Opposition, das Geld stamme aus privaten „Mikrospenden“ ungarischer Auswanderer in den USA, aber die Beweise zeigten, dass es kaum mehr als ein Dutzend solcher Spenden gab, die im Durchschnitt etwa 25 Dollar betrugen. Niemand wusste mit Sicherheit, woher der Rest stammte – bis jetzt. Aufgrund der US-Gesetzgebung, die für solche Organisationen Transparenz in Bezug auf die Spender vorschreibt, können die Angaben nicht unabhängig überprüft werden.

„Unsere Finanzierung kommt von einigen pro-demokratischen [Akteuren] – Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, wer das sein könnte“, sagte Marton. Auf die Frage des Undercover-Reporters, ob sie sich damit auf Soros beziehe, antwortete sie: „Ja? Sagen Sie das nicht“.

„Ich vermute stark, dass [A4D] ein oder zwei bedeutungsvolle einzelne Spender hatte“, sagte ein anderer Befragter, der demokratische politische Berater und A4D-Mitarbeiter Eric Koch. „Ich denke, wir wissen beide, von wem ich spreche, von einem sehr berühmten Spender.“ „Soros?“ „Ja. … Ich glaube, er war mit Abstand der größte Spender.“

Koranyi war etwas vorsichtiger. „Wir sind auch eine 501(c)(4) in den USA, was bedeutet, dass wir die Namen unserer Spender eigentlich nicht veröffentlichen müssen“, sagte er. Dennoch erklärte er, dass eine Spende von 2 Millionen Dollar ausreiche, um „in das Pantheon der größten Spender aufzusteigen“, die auch „Prioritäten, Aktionen und Programme“ für die Verwendung des Geldes diktieren und etwa 80 Prozent ihrer Spenden für ganz bestimmte Ziele und Länder verwenden könnten.

In der vierten und letzten Episode, die letzte Woche veröffentlicht wurde, sprechen die Ermittler mit dem pensionierten General Wesley Clark, einem ehemaligen Leiter der NATO-Europa-Abteilung, der vor einiger Zeit von Kati Marton angesprochen wurde, Action for Democracy mit seinem Wissen über den Kalten Krieg zu helfen. Clark hat auch eine lange persönliche Geschichte mit Soros und arbeitete eng mit ihm während der Maidan-Proteste 2014 in der Ukraine zusammen, wo Open Society Foundations besonders aktiv war.

Clark zufolge steht nicht die US-Regierung hinter dem Aktivismus von A4D und ähnlichen Organisationen in Europa. „Es sind einfach Privatpersonen, die sich in die Wahlen anderer Länder einmischen“, sagte der General und fügte später hinzu, dass es unter ihnen „niemanden wie George“ gebe, wenn es um Mitteleuropa gehe.

„Soros hat die Bemühungen in Bosnien finanziert. Er hat die Bemühungen in Ungarn finanziert, weshalb Viktor Orbán ihn hasst“, sagte Clark und fügte hinzu, es sei logisch, dass Orbán nicht wolle, dass ein amerikanischer Unternehmer „die Politik in Ungarn kontrolliert“.

Teil 4: Eine von Soros finanzierte gemeinnützige Organisation namens Action for Democracy mischt sich weltweit in Wahlen ein und manipuliert die amerikanische Medienberichterstattung gegen konservative Politiker in Europa…

In diesem großen Exposé sprechen General a.D. Wesley K. Clark, der Geschäftsführer von Action for Democracy, David Koranyi, die Vorsitzende Kati Marton und der mit den Demokraten verbundene Eric Koch über ihre Rolle in den von George Soros finanzierten Einflusskampagnen!

Tamás Orbán ist ein politischer Journalist für The European Conservative mit Sitz in Brüssel. Geboren in Siebenbürgen, studierte er Geschichte und internationale Beziehungen in Kolozsvár und arbeitete für mehrere politische Forschungsinstitute in Budapest. Sein Interesse gilt dem Zeitgeschehen, sozialen Bewegungen, der Geopolitik und der mitteleuropäischen Sicherheit. Auf Twitter ist er @TamasOrbanEC.